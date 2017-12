HC METALURG, ADVERSARA HCM-ULUI ÎN LC

Campioana Macedoniei, HC Metalurg Skopje, s-a calificat în grupele Ligii Campionilor la handbal masculin după ce a câştigat turneul de calificare desfăşurat în Israel. Ieri, în finala turneului, HC Metalurg a învins, scor 29-28, pe Haslum HK. Sâmbătă, în semifinale, se înregistraseră rezultatele: HC Metalurg Skopje (Macedonia) - Maccabi Srugo Rishon Lezion (Israel) 27-19 şi Haslum HK (Norvegia) - FH Hafnarfjarder (Islanda) 36-29. HC Metalurg s-a alăturat campioanei României, HCM Constanţa, în Grupa C a Ligii Campionilor, din care mai fac parte HSV Hamburg, Wisla Plock, RK Cimos Koper şi St. Petersburg.

VOLEIBALIŞTII TRICOLORI AU PIERDUT ŞI ÎN OLANDA

Reprezentativa de volei masculin a României a fost eliminată în preliminariile Jocurilor Olimpice de la Londra, din 2012. După înfrângerea din partida tur din “Elimination Round”, desfăşurată la Baia Mare, scor 1:3, voleibaliştii tricolori au pierdut şi meciul retur, disputat sâmbătă seară, la Eindhoven, tot cu 1:3 (20:25, 25:23, 18:25, 18:25).

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN OPTIMI LA US OPEN

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu (locul 68 WTA) a fost eliminată, ieri, în optimile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. Niculescu a pierdut întâlnirea cu Angelique Kerber (Germania, locul 92 WTA), scor 4-6, 3-6. Pentru prezenţa în optimi la US Open, Niculescu va primi un cec în valoare de 110.000 de dolari. Şi perechea Sorana Cîrstea / Ayumi Morita (România / Japonia) a ratat, sâmbătă, calificarea în optimile de finală ale probei de dublu feminin de la US Open. Cîrstea şi Morita au fost învinse, în turul secund, cu 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul spaniol Maria Jose Martinez Sanchez / Anabel Medina Garrigues, cap de serie nr. 12. Pentru prezenţa în turul al doilea la US Open, Cîrstea şi Morita vor încasa un cec în valoare de 15.000 de dolari.

PERIE, LOCUL 6 LA CM DE ATLETISM

Atleta Bianca Perie s-a clasat pe locul 6 în finala probei de aruncare a ciocanului din cadrul Campionatelor Mondiale de la Daegu (Coreea de Sud). Cea mai bună aruncare a sportivei românce a măsurat 72,04 m, cea mai bună performanţă personală a sezonului. Perie a obţinut astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Medalia de aur i-a revenit rusoaicei Tatiana Lisenko, cu 77,13 m. La maraton, atletul Marius Ionescu s-a clasat pe locul 13 în proba de maraton din cadrul CM, cu timpul de două ore, 15 minute şi 32 de secunde, cea mai bună performanţă din cariera sa. Ionescu a fost doar al doilea european în ierarhia finală, după italianul Rugero Pertile care a încheiat pe locul 8. Ionescu obţinuse deja calificarea la JO de la Londra încă din primăvara acestui an. Kenyanul Abel Kirui a trecut primul linia de sosire, fiind cronometrat cu timpul de două ore, 7 minute şi 38 de secunde, al doilea timp din istoria CM. Abel Kirui este al treilea maratonist din istorie care îşi păstrează titlul mondial, după spaniolul Abel Anton (1997, 1999) şi marocanul Jouad Gharib (2003, 2005).

USAIN BOLT ŞI-A PĂSTRAT TITLUL MONDIAL LA 200 M

Sprinterul jamaican Usain Bolt şi-a păstrat titlul mondial în proba de 200 m, câştigând, sâmbătă, finala din cadrul Campionatelor Mondiale de la Daegu, cu timpul de 19 secunde şi 40 de sutimi, al patrulea timp din istoria probei. Bolt a ratat finala la 100 metri la Daegu, după ce a fost descalificat pentru start fals. Duminică, ultima probă a competiţiei, ştafeta masculină de 4x100 m, a înregistrat şi singurul record mondial al ediţiei a 13-a. Jamaica, avându-l pe Usain Bolt în ultimul schimb, alături de Nesta Carter, Michael Frater şi Yohan Blake, a reuşit timpul de 37 de secunde şi 4 sutimi, cu 6 sutimi de secundă mai bine faţă de precedenta performanţă, care aparţinea tot sportivilor din Jamaica, din 2008, fiind stabilit în finala Jocurilor Olimpice de la Beijing.