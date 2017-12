HAGI PROPUNE MODIFICAREA LEGII SPONSORIZĂRII

Fostul jucător al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi, propune modificarea Legii Sponsorizării pentru ca marile companii şi multinaţionalele să poată ajuta fotbalul şi sportul în general. „Poate într-o zi ar fi bine să ne gâdim mai mult şi la Legea Sponsorizării să o schimbăm pentru că nu e schimbată din anii 90. Nimeni nu vorbeşte că e singura lege din România neschimbată şi care ar putea ajuta fotbalul. Iar fotbalul este ceva social dacă nu mă înşel, care face bine şi e foarte important pentru societatea românească. Cine aude, poate chiar tratăm foarte serios acest subiect pentru că ar trebui schimbată neapărat. Pentru că altfel nu poţi să ajuţi sportul să se dezvolte dacă multinaţionalele şi marile companii nu vin lângă sport, cultură, educaţie. Sunt lucruri importante”, a spus Hagi, care a recunoscut că are parteneri serioşi alături în organizarea diferitelor turnee pentru copii şi juniori organizate de Academia de Fotbal care îi poartă numele.

AJCSPH, DOUĂ MEDALII LA CUPA INTERNAŢIONALĂ “ANA LUGOJANA“

La sfârşitul săptămânii trecute, la Lugoj, s-a desfăşurat Cupa Internaţională “Ana Lugojana“, competiţie la care sportivii reprezentând Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJCSPH) a obţinut rezultate bune în întrecerea de tenis de masă. Ionuţ Pribagă s-a clasat pe locul 2 la la clasa 10 masculin, iar dublul format Ion Gembăşanu şi Stelian Popescu a ocupat locul 3 la clasa 1-4 masculin. Participarea sportivilor constănţeni a fost susţinută de Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Vineri, 12 august, între orele 14.00-16.00, la Sala Tomis din Constanţa, va avea loc un meci demonstrativ de baschet în fotolii rulante între echipa AJCSPH şi cea a Asociaţiei de Voluntari Medgidia, în cadrul proiectului cu tema “Sportul este şi pentru noi” şi care are ca scop valorificarea potenţialului oferit de modelul sportivului cu dizabilităţi.

CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL PE TEREN REDUS

La Constanţa va debuta, pe 3 septembrie, ediţia a III-a a turneului de fotbal pe teren redus Cupa “Friends”, care va fi găzduită de terenurile bazei sportive cu acelaşi nume. Înscrierile se fac până în data de 25 august. Sistemul de desfăşurare va fi decis în funcţie de numărul de echipe înscrise. Liga Bergenbier este primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, iar Cupa “Friends” va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

BUZĂRNESCU, ÎN SFERTURI LA KAZAN

Perechea Mihaela Buzărnescu / Alexandra Artamonova (România / Rusia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Kazan, dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Buzărnescu şi Artamonova au învins, în runda inaugurală, cu 6-3, 7-6 (7/5), cuplul Angelina Gabueva / Aliona Sotmikova (Rusia / Ucraina). În sferturi, Buzărnescu şi Artamonova vor întâlni perechea rusă Evghenia Rodina / Valeria Solovieva, cap de serie nr. 3.

BUTE I-A OFERIT O CENTURĂ DE BOX LUI JIMMY CONNORS

Campionul mondial IBF la categoria supermijlocie, Lucian Bute, i-a oferit o centură de box fostului tenisman Jimmy Connors, americanul fiind prezent la turneul Rogers Cup de la Montreal (Canada), unde a fost omagiat, informează presa canadiană. Connors a fost introdus în Hall of Fame la Rogers Cup, într-o ceremonie desfăşurată pe terenul central la arena Uniprix, iar sâmbătă va fi rândul lui Andre Agassi să fie inclus în “Pantheonul gloriei”. În timpul ceremoniei au putut fi urmărite imagini din cariera lui Jimmy Connors, care a câştigat peste o sută de turnee, opt titluri de Grand Slam şi a fost 268 de săptămâni numărul 1 mondial. În vârstă de 58 de ani, Jimmy Connors a primit apoi o centură de box din partea lui Bute şi un trofeu din partea organizatorilor.

MICHAEL SCHUMACHER SE GÂNDEŞTE, DIN NOU, LA RETRAGERE

Michael Schumacher, multiplul campion mondial din Formula 1, n-ar mai dori să concureze şi în 2012. Schumi are 42 de ani, iar rezultatele sale din ultimul timp au fost departe de cele care l-au consacrat drept cel mai valoros pilot din ultimele două decenii. De la revenirea în competiţie, adică de aproape doi ani, Michael Schumacher nu a mai urcat niciodată pe podium, el reuşind doar un loc 4 în Canada. Din acest motiv, germanul se gândeşte la o nouă retragere, de data aceasta definitivă, după cea din 2006. Din câte se pare, abandonul la care a fost constrâns în Ungaria, al treilea din acest an, l-a afectat serios. Aflat pe locul 9 în clasamentul piloţilor, cu 32 de puncte, Michael Schumacher are contract cu echipa patronată de constructorul german de automobile Mercedes până la finalul anului 2012. În contractul său există însă o clauză care îi permite să-şi încheie angajamentul înainte de termen.