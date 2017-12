MARELE PREMIU AL MARII BRITANII

Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Fernando Alonso, a obţinut, ieri, prima victorie în acest sezon în Campionatul Mondial de Formula 1, după ce s-a impus în etapa a 9-a a sezonului, Marele Premiu al Marii Britanii, desfăşurat pe circuitul de la Silverstone. Alonso, care a adus şi prima victorie pentru Ferrari în acest sezon, a fost urmat de liderul clasamentului general, germanul Sebastien Vettel (Red Bull-Renault) şi de coechipierul acestuia, australianul Mark Webber, plecat din pole-position. Au mai punctat: Lewis Hamilton (Marea Britanie / McLaren-Mercedes) - locul 4, Felipe Massa (Brazilia / Ferrari) - locul 5. Nico Rosberg (Germania / Mercedes) - locul 6, Sergio Perez (Mexic / Sauber-Ferrari) - locul 7, Nick Heidfeld (Germania / Lotus-Renault) - locul 8, Michael Schumacher (Germania / Mercedes) - locul 9 şi Jaime Alguersuari (Spania / Toro Rosso-Ferrari) - locul 10. Începând cu Marele Premiu al Marii Britanii, FIA a adoptat o importantă modificare a regulamentului tehnic, interzicând evacuarea gazelor de eşapament prin aripa spate în momentele în care pilotul nu apăsa pedala de acceleraţie. Sebastian Vettel se menţine pe primul loc al clasamentului general, cu 204 puncte, fiind urmat la mare distanţă de coechipierul său Mark Webber (124p) şi de spaniolul Fernando Alonso (112p). Pe locurile 4 şi 5 se află la egalitate, cu 109p, Jenson Button şi Lewis Hamilton. La constructori, Red Bull domină în continuare clasamentul, cu 328p, urmată de McLaren-Mercedes (218p) şi Ferrari (164p).

TURUL CICLIST AL FRANŢEI

Rutierul portughez Rui Costa (Movistar) s-a impus, sâmbătă, în etapa a 8-a a Turul ciclist al Franţei, desfăşurată între localităţie Aigurande şi Super-Besse (190 km), la finalul căreia norvegianul Thor Hushovd şi-a păstrat tricoul de lider al clasamentului general. În vârstă de 24 de ani, Costa a fost cronometrat cu timpul de 4 ore, 36 de secunde şi 46 de sutimi, fiind urmat de belgianul Philippe Gilbert (Omega Pharma) şi de australianul Cadel Evans (BMC). Portughezul a câştigat pentru prima oară o etapă în “Marea Buclă”, competiţie la care a mai participat în 2009 şi 2010. Duminică, etapa a 9-a, desfăşurată între localităţile Issoire şi Saint-Flour (208 km), a fost câştigată de Luis-Leon Sanchez (Rabobank), cronometrat cu timpul de 5 ore, 27 de secunde şi 9 de sutimi, urmat de Thomas Voeckler (Europcar) şi Sandy Casar (FDJ). Thomas Voeckler este noul purtător al tricoului galben. Astăzi este zi de odihnă, iar etapa a 10-a va avea loc marţi, între localităţile Aurillac şi Carmaux (161 km).

ANDRE AGASSI, INCLUS ÎN HALL OF FAME

Fostul tenisman american Andre Agassi a fost inclus în Hall of Fame, Pantheonul tenisului mondial, de la Newport (Rhode Island), la cinci ani de la retragerea din activitate. În vârstă de 41 de ani, americanul are opt titluri de de Grand Slam, a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta în 1996 şi a obţinut 60 de titluri ATP. El a fost numărul 1 mondial timp de 101 săptămâni, în perioada 1995 şi 2003. „Sunt onorat să fiu alături de mari jucători ai tenisului mondial. Tenisul mi-a dat totul în viaţă. Mi-a dat-o pe soţia mea”, a explicat fostul număr 1 mondial cu câteva zile înainte de ceremonie, el fiind căsătorit cu Steffi Graf, inclusă în Hall of Fame din 2004.

YAO MING SE RETRAGE DIN NBA

Chinezul Yao Ming, pivotul echipei Houston Rockets, jucător de legendă în ţara sa, plănuieşte să renunţe la NBA. Chinezul (30 de ani, 2,30 m înălţime), de opt ori selecţionat în All Star Game, a suportat mai multe accidentări în ultimii ani, el ratând tot sezonul 2009-2010 din cauza unei fracturi la piciorul stâng. În ultimul sezon, Yao Ming a jucat doar 5 meciuri pentru Rockets, înainte de a se accidenta la gleznă, pe 10 noiembrie 2010. Contractul pe 5 ani al lui Ming cu Houston a expirat pe 30 iunie. Chinezul are o medie de 19 puncte şi 9,2 recuperări în cariera sa de zece ani din NBA.

COPA AMERICA

Rezultatele înregistrate la Copa America - Grupa B: Brazilia - Paraguay 2-2 (Jadson 39, Fred 89 / Santa Cruz 55, Valdez 67), Venezuela - Ecuador 1-0 (Amaiz 61); Grupa C: Peru - Mexic 1-0 (Guerrero 82), Uruguay - Chile 1-1 (A. Pereira 54 / A. Sanchez 65).

ŞI MANCHESTER UNITED ÎL VREA PE FALCAO

Campioana Angliei, Manchester United, a pus ochii pe cel mai valoros fotbalist columbian al momentului, Radamel Falcao, de la FC Porto. În cazul în care Wesley Sneijder nu va mai ajunge pe Old Trafford, managerul Alex Ferguson este decis să-l transfere pe atacantul lui FC Porto, care a uimit în Liga Europa. În total, în sezonul trecut, Falcao a marcat 41 de goluri în 50 de meciuri! Pentru a-l transfera pe columbian, englezii trebuie să achite clauza de reziliere, în valoare de 45 de milioane de euro.

NEYMAR S-A ÎNŢELES CU REAL MADRID

Atacantul brazilian Neymar (19 ani) şi-a dat acordul să evolueze sub comanda lui Jose Mourinho la Real Madrid, refuzând astfel oferta Barcelonei. Agentul fotbalistului legitimat la Santos a confirmat decizia, dar nu a oferit amănunte cu privire la salariul jucătorului. Conform presei spaniole, Neymar va primi 7 milioane de euro pe sezon. Clubul Santos va încasa 45 de milioane de euro, respectiv clauza de reziliere a contractului.

FINAL DE CARIERĂ PENTRU CANNAVARO

Fostul căpitan al naţionalei Italiei, Fabio Cannavaro, a fost nevoit să se retragă din fotbal, din cauza unei accidentări la genunchi. „Sunt foarte trist. Fotbalul e totul pentru mine”, a spus Cannavaro, care tocmai îşi încheiase un angajament în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ahli, şi era dorit de mai multe cluburi din Premier League. Fundaşul central în vârstă de 37 de ani a îmbrăcat tricoul naţionalei Italiei în 136 de partide şi a marcat două goluri. De-a lungul carierei sale, Cannavaro a jucat la Napoli, Parma (două Cupe ale Italiei, o Supercupă a Italiei, Cupa UEFA), Internazionale Milano, Juventus Torino, Real Madrid (două titluri de campion al Spaniei, o Supercupă a Spaniei) şi Al-Ahli. Cu naţionala Italiei, a cucerit titlul mondial în 2006 şi două titluri europene la tineret. Cannavaro a primit Balonul de Aur în 2006, fiind singurul fundaş din istorie care a primit această distincţie.

SANTIAGO BERNABEU VA DEVENI CEL MAI LUXOS STADION DIN LUME

Stadionul lui Real Madrid va intra în curând într-un proces de modernizare, la capătul căruia va deveni cea mai luxoasă arenă din lume. Conform proiectului, faţada stadionului Santiago Bernabeu va avea un aspect ultramodern. În el vor mai fi încorporate un hotel de cinci stele, din care se vor putea urmări meciurile, dar şi un mall. În plus, arena va beneficia şi de acoperiş retractabil, investiţie care se ridică la 30 de milioane de euro, cam cât a costat tot stadionul de la Cluj. Termenul limită a fost stabilit pentru data de iunie 2013, iar profitul scontat se ridică la 200 de milioane de euro pe sezon numai din exploatarea arenei. În prezent, Real scoate din stadion aproximativ 150 de milioane de euro.