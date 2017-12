MUTU VA FI PREZENTAT LA CESENA

Clubul Cesena a anunţat că prezentarea oficială a lui Adrian Mutu va avea loc joi, de la ora 13.00, la stadionul Manuzzi, în prezenţa preşedintelui Igor Campedelli. Mutu a semnat un contract pe doi ani cu gruparea italiană şi va avea un salariu stagional de 1,8 milioane de euro.

OŢELUL A ÎNVINS PE ANDERLECHT

Campioana României, Oţelul Galaţi, a câştigat, ieri, cu 1-0, partida amicală disputată în cantonamentul din Olanda împotriva echipei belgiene Anderlecht Bruxelles. Unicul gol al partidei a fost marcat de sârbul Punosevac, după o centrare perfectă a lui Sorin Frunză. Următorul joc de verificare al gălăţenilor este programat joi, de la ora 20.00, cu Trabzonspor.

ANDONE S-A DESPĂRŢIT DE DINAMO

FC Dinamo şi antrenorul Ioan Andone au convenit, luni seară, încetarea raporturilor contractuale pe cale amiabilă, informează site-ul oficial al grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare. „Am convenit, pe cale amiabilă, cu domnul Ioan Andone, încetarea raporturilor contractuale. Rezultatele obţinute în sezonul competiţional 2010-2011 au fost departe de aşteptările dinamoviştilor. FC Dinamo îi mulţumeşte public domnului Andone pentru activitatea sa la conducerea tehnică a echipei”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo pentru sursa citată. La rândul său, Andone a declarat că va rămâne un susţinător al echipei Dinamo. În sezonul 2010-2011, formaţia Dinamo, antrenată de Ioan Andone, a terminat pe locul 6 în Liga 1, obţinând calificarea în preliminariile UEFA Europa League. Dinamo este pregătită acum de Liviu Ciobotariu.

COPA AMERICA

Reprezentativa statului Chile a învins luni, la San Juan, cu 2-1 (Paredes 67, Vidal 73 / Araujo 41), selecţionata Mexicului, în Grupa C la Copa America. În celălalt meci din grupă, Peru şi Uruguay au terminat la egalitate, scor 1-1 (Luis Suarez 45+1 / Guerrero 23). Joi, 7 iulie, de la ora 3.45, este programată partida Argentina - Columbia, din Grupa A.

TEVEZ VREA SĂ PLECE DE LA MANCHESTER CITY

Atacantul argentinian Carlos Tevez a anunţat că doreşte să se despartă de clubul Manchester City, deoarece soţia sa nu vrea să locuiască în oraşul englez. Fotbalistul a încercat să o convingă pe Vanessa Mansilla, soţia sa, să se mute la Manchester, dar aceasta a refuzat, astfel că argnetinianul a fost nevoit să stea departe de familie în ultimul an. „Mi-a fost extrem de greu să stau fără copiii mei”, a declarat Tevez, care are două fiice, Katie şi Florencia. Conform presei engleze, Real Madrid, Inter, Juventus şi Chelsea sunt cluburile care stau la pândă pentru a-l transfera pe fotbalistul cotat la 30 de milioane.

SALIHAMIDZIC REVINE ÎN BUNDESLIGA

VfL Wolfsburg a anunţat ieri transferul bosniacului Hasan Salihamidzic. Fostul component al echipei Bayern Munchen, cu care a câştigat tot ce se putea câştiga, evolua din iulie 2007 la Juventus Torino. Titular de bază în primul său sezon în Italia, Salihamidzic a fost mai mult rezervă în sezoanele următoare şi acum pleacă de la Juventus liber de contract. La Wolfsburg, mijlocaşul bosniac se va reîntâlni cu Felix Magath, fostul său antrenor de la Bayern.

FABIO COENTRAO VA JUCA LA REAL MADRID

Fundaşul stânga portughez Fabio Coentrao este noua achiziţie a spaniolilor de la Real Madrid, urmând să semneze un contract pe cinci sezoane cu echipa antrenată de Jose Mourinho. Coentrao (23 de ani) a efectuat ieri vizita medicală la Madrid, imediat după ce oficialii lui Real şi cei de la Benfica Lisabona au ajuns la un acord în privinţa transferului. Suma plătită de Real Madrid pentru Coentrao este de 30 de milioane de euro, însă în operaţiune ar putea intra şi stoperul argentinian Garay, cotat la 10 milioane de euro.

PROGRAMUL SFERTURILOR DIN GRUPA MONDIALĂ A CUPEI DAVIS

La sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 8-10 iulie, se vor disputa partidele din sferturile de finală ale Cupei Davis la tenis, Grupa Mondială, programul întâlnirilor fiind următorul: Suedia - Serbia, Argentina - Kazahstan, SUA - Spania şi Germania - Franţa.

ATP VA MĂRI VALOAREA PREMIILOR DIN CIRCUIT ÎN URMĂTORII TREI ANI

Asociaţia Tenismanilor Profesionişti (ATP) a anunţat, ieri, după o întâlnire a Consiliului Director, că în următorii trei ani vor creşte premiile totale acordate la turneele din circuitul ATP, urmând să depăşească pentru prima dată 90 de milioane de euro, în 2014. Potrivit anunţului făcut de ATP, noul acord nu este valabil şi pentru cele patru turnee de Grand Slam ale sezonului (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open). În trei ani, premiile vor fi mărite la toate turneele. La competiţiile din ATP World Tour Masters 1000, premiile vor creşte cu 9% în fiecare an. De asemenea, la Turneul Campionilor (la care participă cei mai buni opt jucători ai anului), de la sfârşitul fiecărui sezon, premiile totale vor creşte cu 30% în următorii trei ani, ajungând de la 5 milioane de dolari la 6,5 milioane de dolari. În plus, valoarea bonusului acordat celor mai buni 12 tenismani din circuit va creşte cu 33%, de la 6 la 8 milioane de euro în 2014. „Creşterile reflectă performanţele deosebite obţinute de sportivii reprezentativi, care au contribuit la sporirea popularităţii tenisului, prin atragerea de noi fani, observabilă în sporirea audienţelor atât pe terenuri, cât şi la în mass-media, şi atragerea de noi sponsori”, se arată într-un comunicat ATP.

HUSHOVD PĂSTREAZĂ TRICOUL GALBEN ÎN TURUL FRANŢEI

Etapa a 4-a din Turul ciclist al Franţei, desfăşurată ieri, între localităţile Lorient şi Mur-de-Bretagne (172 km), a fost câştigată de australianul Cadel Evans (BMC), cronometrat cu timpul de 4 ore, 11 minute şi 39 de secunde. Evans a fost urmat de spaniolul Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) şi de kazahul Alexandre Vinokourov (Pro Team Astana). Etapa de ieri s-a desfăşurat pe ploaie. La începutul etapei s-a înregistrat şi primul abandon din actuala ediţie a “Marii Bucle”, Jurgen Van de Walle (Omega Pharma-Lotto) părăsind caravana din cauza unei accidentări. În etapa inaugurală, Van de Walle a căzut şi s-a lovit la umăr. Norvegianul Thor Hushovd (Garmin-Cervelo) îşi păstrează tricoul galben. Astăzi este programată etapa a 5-a, între localităţile Carhaix şi Cap Frehel (158 km).