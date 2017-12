AFGANISTAN

Militar român rănit

Plutonierul Nicuşor Bica, din Batalionul 26 Infanterie, aflat în misiune în Afganistan, a fost rănit uşor în zona ochilor, joi după-amiază. El executa o misiune de cercetare terestră pentru securizarea unei căi de acces, moment în care s-a produs deflagraţia unui dispozitiv exploziv improvizat. În urma suflului exploziei, i-au fost afectaţi ochii, fiind necesară intervenţia echipei medicale şi evacuarea lui la Spitalul Militar din Kandahar, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate. În prezent, starea de sănătate a militarului este stabilă, nefiindu-i pusă în pericol viaţa.

SUA

Alertă la Pentagon

Poliţia a blocat circulaţia, vineri, în jurul Departamentului american al Apărării, după ce a arestat o persoană suspectă, al cărei vehicul a fost trimis la verificat. Persoana arestată a fost considerată suspectă deoarece se afla la ora închiderii în interiorul Cimitirului Naţional Arlington, în apropierea Pentagonului, unde sunt îngropaţi mii de soldaţi americani dar şi personalităţi ca fostul preşedinte John F. Kennedy. Aceasta a fost arestată preventiv iar vehiculul său, parcat în apropiere de Pentagon, a fost verificat însă nu au existat informaţii despre un pachet suspect. Anterior în cursul dimineţii, postul de televiziune NBC anunţase, citând oficiali, că un pachet suspect care seamănă cu o bombă a fost descoperit într-un vehicul, o persoană a fost arestată şi poliţia caută alţi doi suspecţi care au fugit. Mai multe străzi au fost blocate în jurul enormei clădiri a Pentagonului, la periferia Washingtonului, pe durata cercetărilor.

ITALIA

NATO contra imigranţi

Italia ar putea cere NATO să-şi extindă actuala blocadă navală din Libia, pentru a împedica imigranţii să ajungă pe teritoriul italian, a spus, vineri, ministrul de Interne, Roberto Maroni. Din martie, mii de imigranţi subsaharieni au plecat din Libia spre Italia. Maroni a făcut declaraţia înainte de un miting al partidului său, Liga Nordului, antiimigraţie, partener în Guvern. Italia participă la intervenţia militară din Libia pentru aplicarea rezoluţiei ONU de protejare a civililor. Însă Liga Nordului a pus de multe ori sub semnul întrebării misiunea NATO, avertizând că ar putea duce la o creştere a numărului de imigranţi care sosesc în Italia.

BELGIA

Atenţie la hoţi!

Departamentul american de Stat îi sfătuieşte pe turiştii americani să aibă grijă în principalele gări din Bruxelles, unde sunt comise numeroase furturi. Diplomaţii americani afirmă că Belgia este scutită relativ de crimele violente dar mica infracţionalitate de stradă este comună. ”Un truc pe care hoţii îl folosesc este să vă distragă atenţia, murdărindu-vă cu spumă de ras sau altă substanţă”, avertizează diplomaţii americani, care susţin şi că belgienii conduc cu o viteză mult peste limita impusă dar şi că invocarea necunoaşterii legii nu scuteşte de amendă.

R. MOLDOVA

Blogger rus arestat

Scriitorul şi bloggerul rus Eduard Baghirov, a cărei fostă soţie este moldoveancă şi care călătoreşte des în R. Moldova, a fost arestat la Chişinău, susţin portalurile de ştiri din Rusia. Acestea afirmă că Baghirov este reţinut trei zile, sub suspiciunea de ”participare şi organizare a dezordinilor în masă din aprilie 2009”. Procuratura Generală de la Chişinău nu a confirmat informaţia. Baghirov a scris, în 2009, pe blogul său, materiale de susţinere a opoziţiei de atunci. Eduard Baghirov este o personalitate controversată la Moscova, după ce a publicat trei romane care au provocat vâlvă. Este scenarist şi fondator al unuia dintre cele mai cunoscute site-uri literare ruse, litprom.ru. Pe blogul său, el a dedicat multe postări situaţiei politice din R. Moldova, criticând guvernarea comunistă, dar şi cea a Alianţei pentru Integrare Europeană. Majoritatea postărilor sale abundă în limbaj necenzurat.

CHINA

Peste un milion de evacuaţi

Inundaţiile provocate de ploile torenţiale în centrul şi sudul Chinei au dus la evacuarea a peste un milion de persoane, au anunţat autorităţile chineze. Acest număr de persoane, evacuate de la 9 iunie, priveşte opt provincii, regiuni şi municipalităţi, a precizat, joi seara, Ministerul Afacerilor Civile. Un bilanţ provizoriu al victimelor anunţă aproape 170 de morţi sau dispăruţi. Situaţia a fost agravată de seceta dinainte, care amplifică scurgerea apelor şi pericolul unor valuri de noroi. În timpul verii, în China se produc, în fiecare an, precipitaţii torenţiale. În 2010, ele au cauzat moartea sau dispariţia a peste 4.300 de persoane. Într-o a alunecare de teren din august, în provincia Gansu au murit 1.500 de persoane.

YEMEN

Preşedintele nu se întoarce acasă

Preşedintele yemenit, Ali Abdallah Saleh, nu se va întoarce în ţară, a anunţat, vineri, presa internaţională, citând un oficial saudit. Saleh este spitalizat la Riyad, după un atac comis la 3 iunie, la Sanaa. Oficial, Guvernul yemenit dezminte că Saleh nu ar reveni în ţară. Din februarie, Yemenul se confruntă cu manifestaţii antiguvernamentale violente, care cer demisia lui Saleh, la putere de peste 30 de ani. Sute de persoane au murit de la declanşarea protestelor.

AFGANISTAN

Vizită surpriză

Ministrul german al Apărării, Thomas de Maiziere a efectutat, vineri, o vizită surpriză în Afganistan, pentru a se întâlni cu militarii germani la baza de la Mazar-e-Sharif. Aceasta este a doua vizită a lui Maiziere în Afganistan, după ce a fost învestit în funcţie, la începutul lunii martie. Deplasarea intervine după trei atacuri vizând soldaţii germani, la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie, soldate cu moartea a patru soldaţi şi rănirea altor 12, inclusiv comandantul trupelor germane din Afganistan, generalul Markus Kneip. La funeralii, Maiziere a exclus orice schimbare a politicii din Afganistan, subliniind că ”teroriştii nu trebuie să aibă niciodată ultimul cuvânt”.

BAHREIN

Guvernanţi fără vacanţă

Autorităţile din Bahrain au ordonat tuturor angajaţilor din Guvern să îşi anuleze concediile de vară, pentru a pregăti dialogul naţional ce va fi lansat în ţară. Regele Khalid bin Hamad al Khalifa a anunţat că dialogul va fi lansat la începutul lunii iulie. Opoziţia nu este de acord ca preşedintele Parlamentului să conducă dialogul. În martie, Bahrainul a decretat stare de urgenţă în urma protestelor, ridicată la începutul lunii iunie. Manifestanţii şiiţi din Bahrain au cerut reforme democratice şi mai multe drepturi pentru majoritarea şiită din regatul sunnit. Sute de susţinători ai opoziţiei au fost arestaţi din martie, când liderii regatului au cerut susţinere militară din partea vecinilor din Golful Arab. Peste 20 de protestatri au fost ucişi.

SUA

Dezvăluiri în dosarul DSK

Dominique Strauss-Kahn, acuzat de crime sexuale, de o cameristă a unui hotel din New York, a invocat imunitatea diplomatică în momentul arestării sale pe aeroportul John Fitzgerald Kennedy, potrivit unui raport detaliat publicat joi, de procurorul din Manhattan. Acest raport de şapte pagini dezvăluie unele conversaţii avute de DSK, mai ales cu poliţia, din momentul în care a telefonat la hotelul Sofitel dintr-un avion ce pleca la Paris, pentru a cere un telefon mobil pe care l-a uitat şi până în seara de 15 mai, când a cerut un sandviş în comisariatul unde era audiat. La 14 mai, în jurul orei 17.00 locale, la postul de poliţie de pe aeroportul JFK din New York, DSK, debarcat din zborul pentru Paris, a discutat cu doi agenţi. El i-a întrebat dacă sunt necesare cătuşele ce i s-au pus, amintind că are imunitate diplomatică.