HAGI SE DECIDE ÎN MAXIMUM DOUĂ ZILE

Antrenorul Gheorghe Hagi, care a fost ofertat de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, pentru postul de selecţioner al echipei naţionale, a declarat, ieri, că în maximum două zile îl va anunţa pe oficialul federaţiei de decizia sa. „Eu nu sunt selecţioner. S-a discutat doar de o propunere. Să vedem decizia care va fi. Preşedintele va fi primul care va afla acest lucru. Este datoria mea să mă duc la el şi să îi spun decizia mea şi de ce am luat-o. Trebuie să ştiţi un lucru: Hagi a fost, s-a născut pentru fotbalul românesc şi va fi pentru fotbalul românesc, indiferent de funcţia pe care o va ocupa”, a spus Hagi, care consideră naţionala României are nevoie de proiecte pe termen lung.

UN NOU SUCCES PENTRU VIITORUL LA JUNIORI C

Echipa de juniori C a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a obţinut, ieri, la Ovidiu, a doua victorie la turneul zonal al Campionatului Naţional rezervat jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1996. Viitorul a învins, cu 5-0 (3-0), pe Dunărea Călăraşi, golurile echipei pregătite de antrenorul Mugurel Cornăţeanu fiind reuşite de Robert Tontea 2, Elvis Otei, Paul Iacob şi Răzvan Marin. În cealaltă partidă din Grupa C: Delta Tulcea - CF Brăila 2-6. Clasament. 1. Viitorul 8p, 2. Brăila 6p, 3. Dunărea Călăraşi 1p, 4. Delta Tulcea 0p. Ultimele două partide se vor disputa vineri - ora 9.00: Viitorul - Brăila, ora 11.00: Tulcea - Călăraşi. Ocupanta primei poziţii va obţine calificarea la turneul semifinal al CN rezervat juniorilor C.

UN POLONEZ VA ANTRENA PE REMAT ZALĂU

Campioana României la volei masculin, Remat Zalău, şi-a stabilit viitorul antrenor, a anunţat, ieri, conducerea clubului sălăjean, conform sportulsalajean.ro. În vârstă de 42 ani, Sordyl a fost un jucător de bază al naţionalei Poloniei. În sezonul 2007-2008 a pregătit formaţia poloneză Olsztyn, ocupând locul 3 în campionat. În urmă cu doi ani, Sordyl a fost secundul naţionalei Poloniei, iar sezonul trecut a fost antrenor principal al naţionale de juniori. Sordyl va fi prezentat săptămâna viitoare în cadrul unei conferinţe de presă care va fi organizată la Cluj-Napoca.

CÎRSTEA, ELIMINATĂ LA BIRMINGHAM

Sorana Cîrstea, locul 78 WTA, a fost învinsă, ieri, cu 6-0, 6-3, de Daniela Hantuchova (Slovacia, locul 28 WTA şi a patra favorită), în turul secund al turneului de tenis de la Birmingham, turneu dotat cu premii totale în valoare de 220.000 de dolari. Pentru calificarea în manşa secundă, Cîrstea va primi 1.350 de dolari şi 15 puncte WTA.

U. MOBITELCO CLUJ VA EVOLUA ÎN FIBA EUROCHALLENGE

U. Mobitelco BT Cluj-Napoca, campioană naţională la baschet masculin, va fi înscrisă în sezonul viitor în FIBA Eurochallenge, a treia competiţie europeană ca valoare. Data limită pentru înscrierea în cupele europene este 9 iunie şi, după încă o săptămână, echipele înscrise în FIBA Eurochallenge sunt obligate să depună o garanţie de 20.000 de euro, care va fi returnată la finalul participării în competiţie, plus taxa de înscriere de 5000 de euro. În sezonul trecut al FIBA Eurochallenge, Steaua Bucureşti a încheiat grupa din care a făcut parte pe locul 3, în timp ce campioana de atunci, CSU Ploieşti, nu s-a calificat mai departe din preliminarii. Tragerea la sorţi a meciurilor din preliminariile şi grupele FIBA Eurochallenge va avea loc pe 5 sau 6 iulie, la Barcelona.