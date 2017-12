SĂPUNARU, CU DRAPELUL ROMÂNIEI ŞI FULARUL RAPIDULUI LA DUBLIN

Fundaşul Cristian Săpunaru a purtat drapelul României şi fularul echipei Rapid Bucureşti, la Dublin, în timpul ceremoniei în care jucătorii formaţiei FC Porto au primit medaliile şi trofeul UEFA Europa League, după finala câştigată, miercuri seară, în faţa echipei Sporting Braga, cu scorul de 1-0 (Falcao 44). Săpunaru şi-a pus pe umeri steagul României imediat după încheierea meciului de pe Dublin Arena, la fel ca toţi ceilalţi coechipieri ai lui, care au purtat drapelele ţărilor lor de provenienţă. La fel s-a întâmplat şi în 2010, când fundaşul Cristian Chivu s-a înfăşurat cu drapelul României după ce a câştigat cu echipa Internazionale Milano trofeul Ligii Campionilor. Săpunaru a câştigat UEFA Europa League cu FC Porto, la doi ani după ce această competiţie a fost câştigată de alţi doi români, Mircea Lucescu şi Răzvan Raţ, cu Şahtior Doneţk.

FC PORTO, AL ŞAPTELEA TROFEU INTERNAŢIONAL DIN ISTORIE

FC Porto a obţinut, miercuri seară, pe Dublin Arena, al şaptelea trofeu internaţional din istorie, după ce s-a impus, cu 1-0, în meciul cu Sporting Braga şi a câştigat UEFA Europa League. FC Porto a câştigat Cupa Campionilor Europeni (1987) şi Liga Campionilor (2003), Cupa UEFA (2003), Supercupa Europei (1987), Cupa Intercontinentală (1987 şi 2004) şi UEFA Europa League (2011). Pe plan intern, Porto are în palmares 25 de titluri naţionale, 15 Cupe ale Portugaliei şi 17 Supercupe. FC Porto a devenit în acest sezon doar a doua echipă din istoria Portugaliei care câştigă campionatul fără înfrângere, diferenţa însă faţă de locul al doilea, 21 de puncte distanţă de Benfica Lisabona, fiind cea mai mare din istorie. Porto a încheiat sezonul în Portugalia cu 27 de victorii şi trei rezultate de egalitate.

ANDRE VILLAS-BOAS, CEL MAI TÂNĂR ANTRENOR CARE CÂŞTIGĂ UN TROFEU EUROPEAN

Tehnicianul formaţiei FC Porto, Andre Villas-Boas, a devenit, la 33 de ani şi 213 zile, cel mai tânăr tehnician care câştigă un trofeu european, după victoria în faţa echipei Sporting Braga. Villas-Boas a depăşit recordul deţinut de italianul Gianluca Vialli, care în 1998 a câştigat Cupa Cupelor cu Chelsea, la 33 de ani şi 308 zile. Villas-Boas şi-a început cariera la FC Porto la vârsta de 17 ani, alături de Bobby Robson. După plecarea englezului, el a devenit asistenul lui Jose Mourinho la FC Porto, alături de care a câştigat Cupa UEFA 2003, Liga Campionilor 2004 şi şi-a însoţit compatriotul la Chelsea şi Inter Milano, astfel că a primit porecla de “Special Two” - Mourinho fiind “Special One”. În 2009, Villas-Boas a preluat Academica Coimbra, iar după un sezon a trecut la FC Porto, unde a realizat un parcurs fără greşeală, câştigând titlul de campioană şi UEFA Europa League. Villas-Boas poate realiza tripla, dacă învinge pe Vitoria Guimaraes, duminică, 22 mai, în finala Cupei Portugaliei.

FALCAO COSTĂ 150 DE MILIOANE DE EURO

Columbianul Radamel Falcao este omul momentului în fotbalul european. Cele 17 goluri reuşite în actualul sezon al Cupelor Europene, performanţă încununată de reuşita din finala UEFA Europa League, au făcut ca preţul său să explodeze. Cumpărat cu 5 milioane de euro de la River Plate, Falcao costă acum de 30 de ori mai mult. Deşi aceasta este o clauză de reziliere a contractului, se pare că Porto nu este dispusă să lase prea mult din preţ, cel puţin în vara aceasta. În vârstă de 25 de ani, Falcao a marcat 39 de goluri în 42 de meciuri jucate în acest sezon în toate competiţiile.

JORGE COSTA, NOUL ANTRENOR AL CFR CLUJ

Preşedintele echipei CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat că l-a ales pe antrenorul Jorge Costa la sfatul şefilor lui FC Porto, cu care ardelenii au relaţii foarte bune. Numele lui Jorge Costa s-a aflat pe o listă alături de alte trei nume. Jorge Costa a semnat un contract valabil pe doi ani cu CFR. Anul trecut, Jorge Costa a antrenat echipa portugheză Academica de Coimbra, formaţie pe care a părăsit-o în decembrie, invocând motive personale.

PLAY-OFF ÎN NBA

Miami Heat a egalat scorul în finala Eastern Conference a play-off-ului NBA, după ce a reuşit prima victorie din acest sezon împotriva campioanei din regular season: Chicago Bulls - Miami Heat 75-85 (1-1 la general). LeBron James şi-a luat revanşa după prestaţia modestă din primul meci, înscriind acum 29 de puncte, din care nouă puncte în ultimele cinci minute de joc. Dwyane Wade a adăugat 24 de puncte şi Heat se întoarce cu o victorie preţioasă în Florida, la Miami urmând să se joace partida a treia, duminică seara. La gazde Derrick Rose n-a mai înscris decât 21 de puncte, dar Bulls au pierdut partida la aruncările de trei puncte, unde au avut un procentaj dezastruos, cu numai trei reuşite din 20 de încercări!

PLAY-OFF ÎN NHL

Vancouver Canucks a câştigat lejer a doua partidă din finala Western Conference a play-off-ului NHL: Vancouver Canucks - San Jose Sharks 7-3 (2-0 la general). Dacă meciul a fost echilibrat în primele două reprize, când gazdele au condus cu 3-2, Canucks au reuşit în ultima repriză patru goluri, venite în special pe penalizările oaspeţilor, Sharks acumulând 53 de minute de eliminări! Partida a treia se joacă în această noapte în California.

ALONSO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FERRARI

Pilotul Fernando Alonso a semnat prelungirea contractului cu Ferrari până în 2016, precedenta înţelegerea a spaniolului cu echipa italiană fiind valabilă până în 2012, informează BBC. Alonso a menţionat că vrea să-şi încheie cariera în Formula 1 ca pilot al echipei Ferrari. Preşedintele Ferrari, Luca di Montezemolo, are încredere că Alonso este pilotul care va aduce noi titluri pentru echipa pe care o conduce. Alonso are în palmares două titluri de campion în Formula 1, în 2005 şi 2006, când concura pentru Renault. El a mai evoluat pentru Minardi şi McLaren-Mercedes.

REAL MADRID A JUCAT PENTRU SINISTRAŢII DIN LORCA

Echipa Real Madrid şi o selecţionată a jucătorilor din regiunea Murcia au remizat, scor 2-2, într-un meci amical jucat miercuri seară şi organizat în scopuri caritabile, încasările urmând să revină victimelor seismului din Lorca. Cristiano Ronaldo şi Karim Benzema au marcat pentru madrileni, iar pentru selecţionata din Murcia au înscris Pepe (autogol) şi Jose Manuel Meca. Cutremurul produs miercurea trecută s-a soldat cu nouă morţi şi sute de răniţi la Lorca, un oraş din regiunea Murciei, iar între 7.500 şi 11.000 de persoane au rămas fără adăpost.

ATLANTA BECKHAM SE VA NAŞTE PE 4 IULIE

Cel de-al patrulea copil al fotbalistului englez David Beckham şi al soţiei acestuia Victoria se va naşte pe 4 iulie, ziua naţională a Statelor Unite, cuplul dorind astfel că marcheze cei patru ani petrecuţi în America. Potrivit The Sun, Victoria Beckham şi-a făcut iniţial programare pentru o operaţie cezariană în data de 4 iulie, la un spital din Londra. Ulterior, ea s-a hotărât să nască în Los Angeles, în aceeaşi zi. Fetiţa s-ar putea numi Atlanta, în amintirea perioadei în care a fost concepută, în care David şi Victoria au traversat cu avionul Oceanul Atlantic de mai multe ori, mai scrie The Sun. Familia Beckham mai are trei băieţi: Brooklyn Joseph (12 ani), Romeo James (8 ani) şi Cruz David (6 ani).

LILLE ŞI-A ASIGURAT TITLUL ÎN FRANŢA

Echipa franceză OSC Lille se poate considera noua campioană a Franţei, după o pauză de 57 de ani! Echipa antrenată Rudi Garcia a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Lorient şi are un avantaj de 6 puncte în clasamentul din Ligue 1, în faţa campioanei Olympique Marseille, cu două etape înainte de final. Cum primul criteriu de departajare, la egalitate de puncte, este golaverajul, Lille nu se poate considera matematic câştigătoare, însă are şanse mici să piardă titlul, pentru că are un avantaj de 8 goluri în faţa lui OM. Acesta ar fi al treilea titlu din istorie pentru Lille, care sâmbătă a câştigat şi Cupa Franţei.

MILAN ÎŞI PĂSTREAZĂ “DINOZAURII”

AC Milan s-a înţeles cu Filippo Inzaghi (37 de ani) şi Alessandro Nesta (35 de ani) pentru prelungirea contractelor acestora, până în vara lui 2012. Fundaşul central Nesta a venit de la Lazio în 2002 şi a jucat 207 meciuri în tricoul “diavolilor”, marcând 6 goluri. Inzaghi evoluează pentru Milan din 2001, marcând de 72 de ori în 195 de partide. În plus, Van Bommel (34 de ani), Flavio Roma (36 de ani) şi Thiago Silva (26 de ani) s-au înţeles şi ei cu conducerea campioanei pentru prelungirea contractelor.

CAVANI CONTINUĂ LA NAPOLI

Unul dintre cei mai căutaţi fotbalişti din Europa, uruguayanul Edinson Cavani, şi-a prelungit contractul cu Napoli pînă în 2016, dezamorsând astfel toate zvonurile care-l dădeau plecat la o echipă mai mare din Europa. Cavani a venit la Napoli împrumutat de la Palermo, în 2010, iar înţelegerea dintre cluburi a devenit permanentă după ce echipa de pe San Paolo a achitat 16 milioane de euro. Se pare că atacantul sud-american a meritat fiecare eurocent, de vreme ce el a înscris 26 de goluri în acest campionat şi i-a propulsat pe cei de la Napoli în Champions League. Salariul lui Cavani a crescut la 2 milioane de euro pe sezon, fără a lua în calcul bonusurile de performanţă şi primele de joc.

COSTA RICA VA ÎNLOCUI JAPONIA LA COPA AMERICA

Costa Rica a acceptat invitaţia Confederaţiei Sud-americane (Conmebol) de a înlocui selecţionata Japoniei la Copa America, care se va desfăşura în perioada 1-24 iulie în Argentina. Se va participa cu o selecţionată olimpică, formată din jucători până în 23 de ani, plus cinci fotbalişti peste această vârstă, pentru că naţionala costaricană va evolua în luna iunie şi la turneul Concacaf, organizat de SUA. Costa Rica va face parte din grupa A la Copa America, alături de Argentina, Columbia şi Bolivia. Ea a mai participat ca invitată la trei ediţii ale competiţiei sud-americane, în 1997, 2001 şi 2004.