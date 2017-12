ETAPA A 21-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 21-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Sportul Tortoman - Steaua Speranţei Siliştea (ora 12.00); Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Viitorul Nisipari - Dunaris Topalu; Ulmetum Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu (ora 12.00); Recolta Nicolae Bălcescu - Dunărea Ciobanu (se joacă la Dorobanţu); Gloria Seimeni - Marcon Star Medgidia (se joacă la Dunărea). Meciul CSS Medgidia - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu a fost amânat. SERIA SUD: Voinţa Valu lui Traian - Marmura Deleni (se joacă la Poarta Albă); Danubius II Rasova - Viitorul Cobadin; Sacidava Aliman - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Dunăreni); Trophaeum Adamclisi - Progresul Dobromir (se joacă la Zorile); Tineretul Valea Dacilor - CS II Peştera; Voinţa Siminoc - AS Ciocîrlia (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00); Dunărea Ostrov - Inter Ion Corvin (ora 12.00). SERIA EST: Avîntul Comana - Luceafărul Amzacea; Recolta Negru Vodă - Viitorul Cerchezu; Gloria II Albeşti Cotu Văii - ELIF Fîntîna Mare; CFR Constanţa - Fulgerul Chirnogeni; AS Bărăganu - Unirea Topraisar (se joacă la Lanurile); Sparta II Techirghiol - Vulturii Cazino Constanţa; Viitorul Mereni - AS Independenţa 3-0 (oaspeţii au fost excluşi din campionat). Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

NEŞU VA PRIMI SALARIUL PÂNĂ LA FINALUL CONTRACTULUI

Indiferent cât va fi accidentat, Neşu va primi salariul normal de la FC Utrecht, a anunţat clubul olandez. Jucătorul român beneficiază de un sistem de asigurări medicale foarte bine pus la punct în fotbalul din Olanda. „FC Utrecht îi va plăti integral salariul pînă la sfârşitul contractului, iar cheltuielile de spitalizare sunt suportate din poliţa de asigurare pe care clubul o face fiecărui fotbalist”, a declarat impresarul Mircea Petescu. Neşu mai are un an contract cu FC Utrecht, iar salariul său stagional este de circa 500.000 de euro.

LIGA A II-A LA FOTBAL, ETAPA A 27-A

Programul partidelor din etapa a 27-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria a 2-a - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - FC Argeş Piteşti, Dacia Mioveni - Mureşul Deva, ACU Arad - Petrolul Ploieşti, Voinţa Sibiu - Gaz Metan CFR Craiova, Poli Iaşi - Arieşul Turda; duminică, ora 12.00: FC Bihor Oradea - ALRO Slatina. Rezultat final: FC Silvania - Unirea Alba Iulia 0-3. Clasament: 1. Petrolul 49p, 2. Dacia Mioveni 48p (golaveraj: 34-13), 3. FC Bihor 48p (34-15), 4. Voinţa Sibiu 44p, 5. ALRO Slatina 42p, 6. Poli Iaşi 40p, 7. UT Arad 30p (42-33), 8. CSM Rm. Vîlcea 30p (30-32), 9. FC Argeş 29p, 10. Gaz Metan CFR Craiova 28p, 11. Arieşul Turda 27p, 12. Mureşul Deva 26p, 13. Unirea Alba Iulia 23p, 14. ACU Arad 22p, 15. FC Silvania 10p.

PLAY-OFF ÎN NBA

Chicago Bulls este a doua finalistă a Conferinţei Estice, după ce a trecut de Atlanta Hawks, câştigând clar meciul al şaselea al seriei: Atlanta Hawks - Chicago Bulls 73-93 (2-4 la general). Deşi MVP-ul Derrick Rose a avut un meci “mai slab” (doar 19 puncte şi 12 pase decisive!), el a fost suplinit cu brio de coechipierii săi - Boozer 23p şi 10 recuperări, Deng 13p şi 5 intercepţii, Noah 11p şi 3 capace. Chicago Bulls va juca duminică, pe teren propriu, primul meci al finalei conferinţei contra echipei Miami Heat.

PLAY-OFF ÎN NHL

San Jose Sharks este ultima echipă ajunsă în finală de conferinţă în play-off-ul NHL, după ce a reuşit să câştige meciul al şaptelea al seriei cu Detroit Red Wings: San Jose Sharks - Detroit Red Wings 3-2 (4-3 la general). Red Wings a avut o revenire senzaţională după ce a fost condusă cu 0-3, dar n-a putut câştiga partida decisivă, pentru a intra în istoria NHL. Sharks a dominat meciul în cea mai mare parte a timpului, doar finalul aparţinând oaspeţilor. Atunci când portarul finlandez Antti Niemi a făcut adevărate minuni în poarta gazdelor. Primul meci din finala Conferinţei Vestice se joacă duminică: Vancouver Canucks - San Jose Sharks, în timp ce sâmbătă noapte este programată prima partidă din finala Conferinţei Estice: Boston Bruins - Tampa Bay Lightning.

HAMBURG, NOUA CAMPIOANĂ A GERMANIEI LA HANDBAL MASCULIN

Echipa de handbal masculin HSV Hamburg, este noua campioană a Germaniei. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, formaţia pregătită de Martin Schwalb are şapte puncte avans faţă de THW Kiel (golaveraj: +211), Rhein-Neckar Lowen (+115) şi revelaţia Fuchse Berlin (+87), fiecare cu câte 49 puncte. Este primul titlu din istoria echipei de handbal HSV Hamburg. Jucătorii şi staff-ul tehnic al noii campioane a Germaniei au sărbătorit titlul după victoria de pe teren propriu cu VfL Gummersbach, scor 35-30, la care au fost prezenţi 13.296 spectatori. HSV Hamburg este calificată şi în Final Four-ul Ligii Campionilor, unde va întâlni pe Ciudad Real.

SAFINA SE RETRAGE... TEMPORAR

Jucătoarea rusă de tenis Dinara Safina, fost nr. 1 mondial, a anunţat, într-un interviu dat publicităţii vineri, că îşi întrerupe activitatea pe o durată nedeterminată din cauza unei accidentări la spate. „Nu spun că părăsesc sportul pentru totdeaua. Încă îmi doresc să mai joc tenis, dar organismul meu are nevoie de o pauză. Am 25 de ani şi în viitor vreau să duc o viaţă normală şi să nu sufăr. Nu ştiu cât timp va ţine această pauză”, a declarat Safina pentru Sport Express. Dinara Safina ocupă în prezent locul 68 în clasamentul WTA şi are 12 turnee câştigate în circuit. Sora lui Marat Safin a declarat că a suferit o crăpătură a coloanei vertebrale. „Nu se glumeşte cu aşa ceva”, a declarat sportiva care a ocupat primul loc în clasamentul WTA în 2009. Safina, care nu a câştigat niciodată un turneu de Grand Slam, a disputat două finale ale turneului de la Roland-Garros, în 2008 şi 2009, şi finala la Openul Australiei, în 2009.

SERENA WILLIAMS NU VA PARTICIPA LA ROLAND-GARROS

Federaţia Franceză de Tenis (FFT) a anunţat, într-un comunicat, că jucătoarea americană Serena Williams, fostă ocupantă a primului loc în clasamentul mondial, nu va participa la ediţia din acest an a turneului de la Roland-Garros, care va începe pe 22 mai. Potrivit FFT, Serena Williams nu este refăcută suficient în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut în acest an (embolism pulmonar şi o rană la picior). Sportiva americană nu a mai jucat niciun meci de la victoria din finala turneului de la Wimbledon, de anul trecut. La scurt timp după succesul din Anglia, în luna iulie, ea s-a tăiat accidental la piciorul drept într-un pahar spart. Serena Williams a fost operată de două ori la picior, iar în februarie a suferit un embolism pulmonar, motiv pentru care a fost spitalizată de urgenţă la Los Angeles. Serena Williams a ocupat primul loc în clasamentul mondial timp de 123 de săptămâni. Pe lângă patru titluri la Wimbledon, ea a mai câştigat de trei ori US Open, de cinci ori Australian Open şi o dată turneul de la Roland-Garros. FFT a confirmat şi absenţa de la Roland-Garros a sportivei ruse Dinara Safina, accidentată în zona dorsală.

BETIS A REVENIT ÎN PRIMERA DIVISION

După două sezoane în liga secundă, Betis Sevilla a reuşit să promoveze în Primera Division. Betis, echipă înfiinţată în 1907, are 13 puncte avans faţă de Celta Vigo, formaţie care ocupă locul 4, ultimul loc care poate asigura promovarea. Betis are o participare în Champions League, în 2005-2006, 6 participări în Cupa Uefa, 42 de sezoane în Primera Division, 25 de sezoane în liga secundă şi 7 sezoane în divizia a 3-a. Betis Sevilla a cîştigat o singură dată campionatul spaniol, în 1935, iar Cupa Regelui de două ori (1977 şi 2005).

ŞAHTIOR ÎL VREA PE DEMBELE

Şahtior Doneţk vrea să-l transfere pe Garra Dembele, golgeterul echipei Levski Sofia, care a marcat 26 de goluri în acest sezon. „Lucescu a rămas impresionat de viteza şi calităţile vârfului de 25 de ani şi ar fi gata să negocieze transferul acestuia în vară la campioana Ucrainei”, a scris cotidianul Standart News. Dembele, jucător francez de origine maliană, s-a aflat în vizorul Stelei în iarnă, dar discuţiile s-au sistat după ce Levski a cerut 3,5 milioane de euro, în timp ce oficialii din Ghencea au propus doar două milioane.

JUVENTUS A FĂCUT OFERTĂ PENTRU BENZEMA

Juventus a oferit 30 de milioane de euro clubului Real Madrid pentru transferul atacantului francez Karim Benzema, însă madrilenii au refuzat, anunţă presa italiană. Preşedintele clubului spaniol, Florentino Perez, care s-a întâlnit la Madrid cu oficialii torinezi, nu vrea să-l lase pe atacant să plece, însă antrenorul Jose Mourinho nu este foarte încântat de Benzema. Juventus se interesează şi de mijlocaşul francez Lassana Diarra, pus pe lista de transferuri, într-un schimb cu brazilianul Felipe Melo şi cu Sissoko.

SALARIU DUBLAT PENTRU “CHICHARITO”

Daily Mirror a anunţat că salariul săptămânal al atacantului Javier “Chicharito” Hernandez va fi dublat, după ce mexicanul a avut un prim sezon foarte bun la Manchester United, în care a reuşit să marcheze 20 de goluri. El a fost adus de la Chivas Guadalajara pentru 8 milioane de euro, contract pe patru sezoane şi salariu săptămânal de 28.500 de euro. „La doar 22 de ani, toată lumea se aştepta ca Hernandez să stea mai mult pe bancă în primul an la United. În schimb el a realizat un atac “ucigaş” cu Wayne Rooney şi acum este cotat la 40 de milioane de euro. Astfel, Manchester îi pregăteşte un nou contract, cu un salariu 57.000 de euro pe săptămână plus alte bonusuri”, a scris Daily Mirror.

MANCHESTER CITY AR PLĂTI 230 DE MILIOANE DE EURO PENTRU XAVI!

După investiţii de aproape un miliard de euro în ultimii patru ani, Manchester City este gata acum să dea şi lovitura de graţie rivalelor, în materie de transferuri. Presa engleză susţine că şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, patronul celor de la Manchester City, este gata să plătească 200 de milioane de lire sterline, echivalentul a 230 de milioane de euro, pentru mijlocaşul Barcelonei, Xavi Hernandez. În plus, City pregăteşte alte 45 de milioane de euro pentru transferul lui Samuel Eto’o de la Inter, atacantul care să materializeze pasele geniale ale catalanului. El Mundo Deportivo scrie că Barcelonei i-ar fi greu să refuze o asemenea ofertă, chiar dacă este vorba de unul din simbolurile clubului. Cu aceşti bani, Extratereştrii şi-ar rezolva practic toate problemele financiare şi ar rămâne şi cu destule lichidităţi pentru a-l aduce de la Arsenal pe Cesc Fabregas, înlocuitorul perfect pentru Xavi.

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Rusia, Finlanda, Cehia şi Suedia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, care se dispută în Slovacia. Rusia, care a eliminat Canada, campioana olimpică din 2010, cu scorul de 2-1, va juca în compania Finlandei, care a trecut de Norvegia, scor 4-1. În cealaltă semifinală se vor întâlni Cehia, campioana mondială en titre (4-0 cu SUA), şi Suedia (5-2 cu Germania). Semifinalele s-au desfăşurat vineri seară, la Bratislava, iar finalele au loc duminică.