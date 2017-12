ECHIPE CONSTĂNŢENE ÎN FINALELE TROFEULUI “RENE CHIRIAC“

La finele săptămânii trecute, pe terenul de rugby “Arcul de Triumf“ s-au disptuat partidele etapei a 3-a a Turneului “Rene Chiriac“ la mini-rugby. Echipele de mini-rugby CS Tomitanii Constanţa (under 14) şi Cleopatra Constanţa (under 12) s-au clasat pe locul secund la categoriile lor de vârstă. La under 14, pentru a accede în finala mare, CS Tomitanii au învins CS Triumf Bucureşti cu 30-0 şi CS Buftea cu 20-5. În finala mare, CSO Pantelimon - C.S. Tomitanii Constanţa 15-5. La under 12, CS Cleopatra a învins pe Steaua Bucureşti, scor 15-5, dar a pierdut jocul pentru calificarea în finala mare, scor 0-25 cu CSO Pantelimon. În finala mică, Cleopatra Constanţa a câştigat meciul cu Şcoala Buftea, scor 20-5.

CN DE BOWLING PENTRU DUO ŞI TRIO

În perioada 13-15 mai, Arena Oxygen din Bucureşti va găzdui turneul final al Campionatelor Naţionale de bowling, seniori şi juniori, în competiţiile de duo şi trio. Pe 28 şi 29 mai, pe arena Lake View din Constanţa, vor avea loc turneul pentru sportivi cu vârsta peste 50 de ani şi turneul master, acestea fiind ultimele competiţii oficiale ale sezonului.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni vor avea loc partidele contând pentru turul al treilea al Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ. Iată programul meciurilor (se joacă de la ora 17.30) - marţi: Recolta Negru Vodă - Gloria Băneasa; Unirea Topraisar - CS Peştera; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Perla Murfatlar; Municipal Constanţa - Vulturii Cazino Constanţa (se joacă la Murfatlar); miercuri: ELIF Fîntîna Mare - AS Carvăn.

PLAY-OFF-UL CUPEI “FRIENDS” LA FOTBAL

Ediţia a II-a din Cupa “Friends”, competiţie de fotbal pe teren redus rezervată amatorilor, a programat la sfârşitul acestei săptămâni primele partide contând pentru play-off. Iată rezultatele: Scuba - Palas 6-8; Doraly Mall - Rechinii 5-4; Friends - Gepa 2-5; Real Poarta 6 - Progresul Năvodari 8-4. Returul se va juca pe 15 mai. În turneul organizat pentru echipele care nu au reuşit calificarea în play-off, s-au înregistrat rezultatele: Juventus - Black Sea Knights 8-6; Store - Trîntorii 12-10; Club Auto Tomis - Tomis Juniors 8-10. Echipa Rezervele a stat. Meciurile Vudena - Secţia Agitaţi şi Crazy Team - Americanul au fost amânate.

MILOŞOVICI, ÎN INTERNATIONAL GYMNASTICS HALL OF FAME

Multipla campioană la gimnastică Lavinia Miloşovici va intra în International Gymnastics Hall of Fame, galeria fostelor glorii mondiale, în cadrul unei ceremonii programată pe 14 mai, la Petroleum Club din Oklahoma City (SUA). Ceremonia va avea loc în cadrul celei de-a 15-a reuniuni a International Gymnastics Hall of Fame (IGHF), potrivit unui anunţ al organizatorilor. Miloşovici are în palmares 19 medalii mondiale şi olimpice între 1991 şi 1996. Alţi trei gimnaşti vor fi admişi în Hall of Fame, la reuniunea din 14 mai: Alexander Tkatchev (Rusia) - 12 medalii mondiale şi olimpice, între 1978-1981, Leonid Arkaiev (Rusia) - antrenorul echipei sovietice şi ruse, între 1972-2004, şi Steffi Kraeker (Germania) - 10 medalii mondiale şi olimpice, între 1976-1981. De-a lungul timpului, alte 73 de personalităţi, din 19 ţări, au intrat în galeria mondială, printre acestea numărându-se şi Nadia Comăneci (în 1993), Bela Karoly (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007) şi Octavian Bellu (2009). Primul membru al IGHF a fost rusoaica Olga Korbut, în 1988. Preşedintele IGHF, Bart Conner, soţul Nadiei Comăneci, a menţionat că cei admişi în Hall of Fame au trecut printr-o selecţie riguroasă: „După o selecţie serioasă, suntem pregătiţi să celebrăm remarcabile cariere ale unor veritabile personalităţi ale sportului nostru”. Acum în vârstă de 35 de ani, Miloşovici a debutat în competiţiile oficiale internaţionale în 1991 şi s-a retras din activitatea competiţională după Jocurile Olimpice din 1996. Fosta gimnastă a participat la trei ediţii ale CE de juniori şi seniori, şapte CM şi la două ediţii ale JO, obţinând 29 de medalii, dintre care 13 de aur.

NICULESCU, CEA MAI BUNĂ CLASARE DIN CARIERĂ ÎN IERARHIA WTA

Alexandra Dulgheru se menţine pe locul 29, cu 1.975 de puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri, în timp ce Monica Niculescu a urcat cinci poziţii, până pe 44, cu 1.178p, aceasta fiind cea mai bună clasare a sa. Între primele 100 de jucătoare din lume se mai află constănţeanca Simona Halep, locul 66 (în urcare două poziţii), cu 953p, Irina-Camelia Begu, locul 98 (la fel ca săptămâna trecută), cu 670p, şi Sorana Cîrstea, locul 99 (în urcare trei poziţii), cu 665p. Cîrstea a revenit între primele 100 de jucătoare ale lumii, după ce a câştigat turneul de 100.000 de dolari de la Cagnes-Sur-Mer (Franţa), 6-7 (5), 6-2, 6-2, cu Pauline Parmentier (Franţa), cel mai mare din sistemul ITF. Edina Gallovits-Hall se află pe locul 130 cu 511p, după o coborâre de 13 poziţii, Mădălina Gojnea a urcat două poziţii, până pe locul 161, cu 368p, Liana-Gabriela Ungur se menţine pe locul 177, cu 327p, Ioana Raluca Olaru a coborât de pe locul 182 pe 183, cu 314p, iar Alexandra Cadanţu a urcat şase poziţii şi se află pe locul 198, cu 285p. Şi pentru Cadanţu actuala poziţie în ierarhia WTA este cea mai bună din carieră. La dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 35, cu 2.470p, Dulgheru a urcat de pe locul 57 pe 56, cu 1.515p, Gallovits-Hall a urcat o poziţie, de pe 70 pe 69, cu 1.172p, Cîrstea se află pe 92, cu 877p (o coborâre de 20 de locuri), iar Begu se menţine pe locul 95, cu 850p. Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 9.790p, 2. Kim Clijsters (Belgia) 8.115p, 3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.635p.

HĂNESCU, SALT DE ŞASE LOCURI ÎN CLASAMENTUL ATP

Victor Hănescu a urcat şase poziţii şi ocupă locul 65, cu 770 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, în care printre primii 200 de jucători se află şi Adrian Ungur şi Victor Crivoi. Ungur este ocupantul locului 163, cu 357p, după o urcare de două poziţii, iar Crivoi a urcat trei poziţii şi se află pe locul 197, cu 268p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a coborât de pe locul 15 pe 16, cu 3.580p. Primele trei locuri ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.470p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 10.665p, 3. Roger Federer (Elveţia) 8.900p.

HĂNESCU A DEPĂŞIT TREI MILIOANE DE DOLARI CÂŞTIGAŢI DIN TENIS

Victor Hănescu l-a învins, duminică, în ultimul tur al calificărilor turneului de la Roma, pe francezul Adrian Mannarino, perfomanţă care îi asigură românului nu numai accederea pe tabloul principal, dar şi un cec care-i ridică veniturile din premii peste suma de trei milioane de euro. Conform statisticii oferite, ieri, de ATP, Hănescu a acumulat 2.994.274 de dolari. Victoria de duminică îi aduce românului 7.650 de euro (aproximativ 11.000 de dolari), potrivit site-ului oficial al turneului de 1.000 de puncte de la Roma, sumă ce nu este curpinsă încă în statistica ATP şi care ar putea să crească dacă jucătorul în vârstă de 30 de ani va trece în tururile următoare. Astfel, Hănescu a ajuns la aproximativ 3,005 milioane de dolari câştigaţi din tenis, dintre care circa 220.000 de dolari anul acesta, ocupând locul 2 într-un clasament al premiilor obţinute de jucătorii români de-a lungul timpului, după constănţeanul Andrei Pavel (5,225 milioane de dolari). Dintre tenismanii tricolori aflaţi în activitate, Crivoi este pe locul 2 în ierarhia câştigurilor, cu 475.000 de dolari. Pe primul loc în clasamentul câştigurilor obţinute de românce din tenis se află Irina Spârlea, care a totalizat 2,6 milioane de dolari în carieră, în timp ce Ruxandra Dragomir este clasată pe poziţia a doua, cu 1,8 milioane de dolari, Virginia Ruzici este a treia, cu 1,2 milioane de dolari, Sorana Cîrstea este pe patru, cu 1,198 milioane de dolari, iar Monica Niculescu pe cinci, cu 1,066 milioane de dolari. Ultimele două jucătoare sunt în activitate. Această ierarhie nu ţine cont de inflaţia dolarului şi nici de faptul că, în trecut, premiile în tenis erau mai mici.

DANIEL BRATA, LOCUL 3 ÎN GRAND PRIX-UL DE JUDO DE LA BAKU

În Grand Prix-ul de judo de la Baku, sportivul român Daniel Brata a ocupat locul 3 la categoria 100 kg, după ce a fost învins în semifinale de uzbekul Ramzidin Saidov, prin ippon. Brata i-a învins până în semifinale pe tadjikul Muhamadmurod Abdurahmonov, pe azerul Sain Mamadov şi pe cehul Lukas Krpalek, de fiecare dată prin ippon. La 66 kg, Dan Fâşie a fost învins în primul tur de moldoveanul Victor Scvorţov (ippon). La 73 kg, Costel Dănculea a terminat pe locul 5, după ce a pierdut în faţa lui Mirali Şaripov (Uzbekistan), prin ippon. Dănculea trecuse anterior de chinezul Zeng Qingdong (ippon), de americanul Michael Eldred (waza ari) şi de italianul Andrea Regis (yuko). În limitele aceleiaşi categorii, Adrian Merge a pierdut în primul tur la gruzinul Tenghizi Papoşvili (waza ari).

DUCKADAM, INCLUS ÎN WORLD RECORDS ACADEMY

World Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale) a anunţat omologarea oficială a recordului înregistrat de Helmuth Duckadam în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, de la Sevilla, el fiind primul portar care a apărat patru lovituri de la 11 metri consecutive. Duckadam a apărat toate cele patru lovituri de departajare executate de jucătorii echipei FC Barcelona, în finala câştigată de Steaua cu scorul de 2-0. Chiar dacă recordul de patru lovituri consecutive apărate într-o competiţie oficială (recunoscut şi de Guinness Book) a fost deja egalat în 2010, de Ciaran Kelly de la Sligo Rovers, recunoaşterea oferită de Academia Recordurilor este permanentă, întrucât Duckadam a fost înscris drept primul portar care a reuşit această performanţă. WRA, cu sediul la Miami, este cea mai mare organizaţie care omologhează recorduri mondiale, menţinând cea mai mare bază de date online cu prezentări detaliate pentru fiecare record. Iată şi alte recorduri româneşti: recordul Nadiei Comăneci (cele mai multe note de 10), recordul pentru cei mai de succes antrenori (Mariana Bitang şi Octavian Bellu), cel realizat de atleta Constantina Diţă (veterana maratonului olimpic), al antrenorului său Valeriu Tomescu (cel mai tânăr antrenor al unei campioane olimpice), cea mai tânără săritoare în tandem - Valentina Mihanciu din Sibiu, Zoltan Pap - cel mai rapid circuit de 100 km pe bicicletă, zborul cu cea mai mare adâncime cu parapanta - Adi Buzan şi Ionuţ Riteş, cel mai lung meci de baschet - Asociaţia al 6-lea jucător din Sibiu. Între iunie 1986 şi septembrie 1989, Steaua Bucureşti a disputat 104 meciuri oficiale fără înfrângere în campionat, stabilind un alt record mondial pentru acea vreme şi un record european încă valabil.