MECI DE VACANŢĂ PENTRU CS TOMIS

În penultima etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa va întâlni, sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, pe SCM Craiova. Meciul nu are niciun fel de miză pentru niciuna dintre echipe, care privesc fără emoţii acest final de sezon. CS Tomis va deplasa 11 jucătoare pentru acest meci, singura noutate fiind extrema drepta Ştefania Florea, internaţionala de tineret revenind la echipă după ce s-a calificat cu reprezentativa României la turneul final al CE din Olanda. Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: SCM Craiova - CS Tomis Constanţa, Ştiinţa Baia Mare - Rulmentul Braşov, Oţelul Galaţi - Oltchim Rm. Vîlcea; ora 12.00: HC Zalău - U. Reşiţa; duminică, ora 11.00: HCM Roman - Cetate Deva; ora 11.30: CSM Bucureşti - Jolidon Cluj (Digi Sport); ora 12.00: Dunărea Brăila - HCM Buzău. Clasament: 1. Oltchim 47p, 2. Cluj 40p, 3. CSM 35p, 4. Zalău 31p, 5. Roman 28p, 6. Oţelul 27p, 7. Baia Mare 26p, 8. Brăila 35p, 9. Braşov 19p, 10. CS Tomis 18p, 11. Craiova 13p, 12. Deva 12p, 13. Reşiţa 9p, 14. Buzău 6p.

SÂMBĂTĂ, KUREŞ LA MEDGIDIA

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), filiala Medgidia, cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României şi în colaborare cu Primăria Municipiului Medgidia, organizează sâmbătă, 7 mai, începând cu ora 13.00, a II-a ediţie a Turneului Internaţional de lupte tătăreşti Trofeul “Mării Negre”. La competiţia organizată pe stadionul Municipal din Medgidia vor participa luptători din Ucraina (Crimeea), Bulgaria, Turcia şi România. Dacă vremea va fi nefavorabilă, competiţia va avea loc în Sala Sporturilor din Medgidia.

SUPERCUPA ROMÂNIEI LA OINĂ

Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Radio România Antena Satelor, Primăria şi Consiliul Local Dudeşti, Clubul Sportiv Speranţa Tătăru, Consiliul Judeţean Brăila, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Fundaţia de Promovare a Sportului Constănţean şi Consiliul Judeţean Constanţa, organizează, sâmbătă, a V-a ediţie a Supercupei Romaniei la oină. Competiţia, care va avea loc în comuna Tătaru, din judeţul Brăila, aduce la start trei echipe: Frontiera Tomis Constanţa (campioană naţională în 2010), Biruinţa Gherăeşti Neamţ (câştigătoarea Cupei României în 2010) şi Straja Bucureşti (câştigătoarea Cupei Federaţiei în 2010). În deschiderea întrecerii va avea loc un meci demonstrativ între Speranţa Tătaru şi Victoria Surdila Greci.

ETAPA A 20-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 20-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Gloria Seimeni (ora 12.00); Dunaris Topalu - CSS Medgidia; Viitorul Fîntînele - Viitorul Nisipari (se joacă sâmbătă, de la ora 18.00); Steaua Speranţei Siliştea - Pescarul Ghindăreşti (ora 13.00); Pescăruşul Gîrliciu - Sportul Tortoman (ora 12.00); Dunărea Ciobanu - Ulmetum Pantelimon (se joacă la Hîrşova); Marcon Star Medgidia - Recolta Nicolae Bălcescu (stadion Central). SERIA SUD: Progresul Dobromir - Dunărea Ostrov (se joacă la Lespezi, de la ora 12.00); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Trophaeum Adamclisi; Viitorul Cobadin - Sacidava Aliman; Marmura Deleni - Danubius II Rasova (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Voinţa Valu lui Traian; AS Ciocîrlia - Tineretul Valea Dacilor; Inter Ion Corvin - Voinţa Siminoc (ora 13.00). SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - Sparta II Techirghiol; ELIF Fîntîna Mare - CFR Constanţa; Viitorul Cerchezu - Gloria II Albeşti Cotu Văii (ora 15.00); Luceafărul Amzacea - Recolta Negru Vodă; Unirea Topraisar - Avîntul Comana; Vulturii Cazino Constanţa - Viitorul Mereni (se joacă sâmbătă, de la ora 18.00, pe terenul CFR); AS Independenţa - AS Bărăganu 0-3 (gazdele au fost excluse din campionat). Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ÎNCEPE PLAY-OFF-UL ÎN CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL

Ediţia a II-a din Cupa “Friends”, competiţie de fotbal pe teren redus rezervată amatorilor şi inclusă în Liga “Bergenbier”, programează la sfârşitul acestei săptămâni primele partide contând pentru play-off, fază pentru care s-au calificat primele opt clasate din sezonul regulat. Iată meciurile de duminică: Scuba - Palas (ora 16.00); Doraly Mall - Rechinii (ora 17.00); Friends - Gepa (ora 18.00); Real Poarta 6 - Progresul Năvodari (ora 19.00). În sferturi de finală se joacă tur-retur, pe 8 şi 15 mai, iar câştigătoarele se califică în semifinale, programate tot tur-retur, pe 22 şi 29 mai. Este valabilă regula golurilor marcate în deplasare, ca în Cupele Europene. În cazul în care scorul general după două manşe este egal, se execută lovituri de departajare. Finala mare şi finala mică vor avea loc pe 5 iunie. Campioana judeţului Constanţa va participa la finala pe ţară, programată la Timişoara, din data de 30 iunie. La cererea mai multor echipe care nu au reuşit calificarea în play-off, organizatorii au acceptat să formeze două grupe, A şi B, pentru ca 11 formaţii să continue competiţia, neoficial. Acestea vor juca primele partide sâmbătă, după cum urmează: Grupa A: Vudena - Secţia Agitaţi (ora 14.00); Juventus - Black Sea Knights (ora 15.00); Store - Trîntorii (ora 18.00); Grupa B: Crazy Team - Americanul (ora 16.00); Club Auto Tomis - Tomis Juniors (ora 17.00); Rezervele stă. Aceste echipe vor juca fiecare cu fiecare, iar primele două clasate se vor califica pentru semifinale. Liga “Bergenbier” este primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, iar Cupa “Friends”, ajunsă la ediţia a II-a, va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a şi Liga a III-a, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal.

CONSTANŢA VA ORGANIZA FAZA ZONALĂ 1 LA JUNIORI E

În urma şedinţei tehnice care a avut loc vineri, la sediul FRF, s-a decis ca faza zonală 1 a Juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2000) să fie organizată la Constanţa. Turneul zonal va avea loc în perioada 13-15 mai şi se va disputa pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ de la Ovidiu. Vor participa campioanele judeţelor Constanţa (Academia Hagi), Galaţi (Oţelul Galaţi), Vrancea (CSM Focşani), Tulcea (Delta Tulcea), Brăila (Luceafărul Brăila) şi Buzău (Gloria Buzău). Se vor alcătui două grupe a câte trei echipe, tragerea la sorţi urmând a avea loc în seara zilei de 13 mai. Sâmbătă, 14 mai, vor avea loc confruntările din faza grupelor, iar duminică, 15 mai, se vor disputa semifinalele şi finala mare. Câştigătoarea fazei zonale va obţine calificarea la turneul semifinal programat în perioada 9-12 iunie.

ETAPA A 21-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Programul etapei a 21-a în Campionatul Naţional al juniorilor republicani, juniorii A evoluând de la ora 12.30, iar juniorii B, de la ora 14.30 - duminică: FC Viitorul Constanţa - LPS Galaţi, Săgeata Năvodari - FC Farul Constanţa, Dunărea Galaţi - Gloria Buzău, CF Brăila - Delta Tulcea, Oţelul Galaţi - Metalul Constanţa, Callatis Mangalia - Unirea Slobozia.

FC FARUL 2010, ÎN FINALA JUDEŢEANĂ LA JUNIORI C

Echipa de juniori C de la ACSSF Farul 2010 Constanţa, pregătită de Mihai Turcu, s-a calificat în finala pe judeţ a Campionatului Naţional. Vineri, în meciul retur din semifinale cu Portul Constanţa, ACSSF Farul 2010 s-a impus, cu 5-0, pe teren propriu, după ce câştigase şi partida tur, scor 2-1. În finala pe judeţ, ACSSF Farul 2010 va întâlni câştigătoarea dintre FC Viitorul Constanţa şi CSS Medgidia, meciul retur având loc duminică, de la ora 9.30. În meciul tur, disputat la Medgidia, Viitorul s-a impus cu 7-0.

ACADEMIA HAGI, PRIMA FINALISTĂ LA JUNIORI D

Echipa de juniori D a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” este ca şi calificată în finala pe judeţ a Campionatului Naţional după ce s-a impus în manşa tur, în deplasare, 10-0 cu CSS Medgidia. Returul se va disputa duminică, de la ora 11.00, pe terenul sintetic de la Academie. În cealaltă semifinală se vor întâlni ACSSF Farul 2010 Constanţa şi FC Farul Constanţa (sâmbătă, ora 15.00, teren “Farul“). În tur a câştigat ACSSF Farul 2010, cu 1-0.