MARIAN RADA VA ANTRENA, DIN NOU, RAPIDUL

Marian Rada a fost prezentat oficial, joi după-amiază, în postura de antrenor principal al echipei de fotbal Rapid Bucureşti, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Baza sportivă Pro Rapid. Noul antrenor principal îi are în echipa tehnică pe Cristian Petre, Marius Bratu şi Daniel Pancu, ultimul continuându-şi şi activitatea de jucător. Marian Rada revine în postura de antrenor principal, după doi ani, perioada în care a mai funcţionat ca secund la seniori şi principal al echipei secunde. „Mai am puţin şi fac 28 de ani de când sunt la Rapid. Voi încerca să ducem munca mai departe şi să ne realizăm obiectivul. Am vorbit cu Şumi. Mi-a urat baftă”, a dezvăluit noul tehnician al Rapidului.

MESSI, OMUL-RECORD

Lionel Messi a marcat în poarta lui Casillas golurile sale cu nr. 51 şi 52, în 50 de partide jucate în acest sezon. El şi-a îmbunătăţit recordul de goluri înscrise într-un sezon, în toate competiţiile, şi este aproape de al treilea titlu de golgeter consecutiv al Ligii Campionilor, cu 11 reuşite până acum. Singurul care a reuşit această performanţă este celebrul Gerd Muller, între 1973 şi 1975, însă germanul a mai adăugat un titlu şi în 1977. De asemenea, el mai poate depăşi recordul de goluri înscrise într-un singur sezon de Liga Campionilor, deţinut cu 12 reuşite de Ruud van Nistelrooy (în 2003, pe când juca la Manchester United). Cele mai multe goluri în C1 le-a reuşit Jose Altafini (AC Milan), cu 14 reuşite în sezonul 1962-63 al Cupei Campionilor Europeni.

21 DE MILIOANE PENTRU LUKAKU

Chelsea Londra a făcut o ofertă de 21 de milioane de euro pentru atacantul de 17 ani al lui Anderlecht, Romelu Lukaku. Internaţionalul belgian este considerat unul dintre cei mai talentaţi tineri jucători din Europa, iar în sezonul trecut a impresionat, fiind golgeterul primei ligi din Belgia. Lukaku este monitorizat şi de Arsenal, echipă care şi-a făcut o tradiţie din achiziţionarea tinerelor talente şi care nu e dispusă să renunţe uşor la tânărul atacant al lui Anderlecht. Lukaku va împlini 18 ani luna viitoare şi a reuşit să marcheze 29 de goluri în 64 de meciuri jucate în prima ligă belgiană.

JUNINHO VA REVENI ÎN BRAZILIA

La 10 ani după ce a părăsit Vasco de Gama pentru a evolua în Europa, mai precis la Olympique Lyon, Juninho va reveni la clubul brazilian. În vârstă de 36 de ani, fostul internaţional a fost de acord să primească salariul minim (circa 260 de euro) plus prime de joc şi un procent din contractele publicitare. În prezent, Juninho evoluează la Al-Gharafa, însă contractul cu echipa din Qatar urmează să expire la finalul anului. În 2010, Juninho a fost ales jucătorul anului în campionatul din Qatar. Cu Vasco de Gama, echipă antrenată pe atunci de fostul internaţional Ricardo, Juninho a cucerit Copa Libertadores în 1998.

MANCINI, TRIMIS ÎN JUDECATĂ PENTRU VIOL

Un procuror italian a cerut trimiterea în judecată a fostului jucător al echipelor AS Roma şi Internazionale Milano, Amantino Mancini, sub acuzaţia de viol şi provocarea de leziuni unei tinere brazilience la o petrecere organizată de Ronaldinho, scrie Il Messaggero. Tânăra în vârstă de 30 de ani, cunoscută în Brazilia pentru muzica sa şi datorită numeroaselor apariţii televizate, a afirmat că Mancini a obligat-o să susţină repetate relaţii sexuale cu el, profitând de starea ei de semiinconştienţă cauzată de consumul de alcool, în noaptea de 8 spre 9 decembrie 2010, la Milano. Fotbalistul, care în prezent este component al echipei braziliene Atletico Mineiro, a susţinut că nu este vinovat şi că tânăra a fost de acord să întreţină relaţii sexuale cu el.

AU SEMNAT CU UN “FOTBALIST” DE DOI ANI!

Clubul olandez VVV Venlo a reuşit să stabilească un record mondial în materie de transferuri: i-a oferit un contract lui Baerke van der Meij, un copil în vârstă de un an şi jumătate. Olandezii au rămas impresionaţi de modul în care puştiul loveşte balonul la o asemenea vârstă şi sunt convinşi că au făcut o investiţie într-un viitor mare jucător. Contractul se întinde pe o perioadă de 10 ani, însă este unul simbolic. Venlo a organizat chiar şi o conferinţă de presă, în care tânărul jucător şi-a pus semnătura pe contract. „Încă nu s-a stabilit pe ce poziţie va juca. Dar putem vorbi despre tehnica foarte bună de lovire a balonului cu piciorul drept, despre perseverenţă, însă cel mai important, despre genele sale de fotbalist, care provin de la bunicul său”, au declarat oficialii lui Venlo. Părinţii băieţelului sunt fani înrăiţi ai lui Venlo, iar bunicul puştiului a jucat pentru echipa olandeză.

PLAY-OFF ÎN NBA

San Antonio Spurs a supravieţuit unei eliminări ruşinoase din primul tur al play-off-ului NBA, impunându-se în prelungiri în meciul al cincilea al seriei cu Grizzlies. Dar echipa din Memphis continuă să conducă la general cu 3-2 şi va juca acasă următorul meci. Heat şi Thunder au obţinut aşteptate victorii interne şi s-au calificat mai departe cu acelaşi 4-1. Rezultate de miercuri noaptea: Miami Heat - Philadelphia 76-ers 97-91 (4-1 la general); San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 110-103 (2-3 la general); Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 100-97 (4-1 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Tampa Bay Lightning a reuşit una din marile surprize din NHL, eliminând pe Pittsburgh Penguins după ce a fost condusă cu 3-1! Lightning este a 24-a echipă din istoria NHL care revine de la 1-3 şi se califică mai departe. Şi Boston Bruins a trecut mai departe după meciul al şaptelea, învingând marea rivală din Montreal. Canadiens chiar au avut ghinion în serie, trei din cele patru înfrângeri venind în prelungiri, aşa cum a fost şi în meciul decisiv. Rezultate de miercuri noaptea: Boston Bruins - Montreal Canadiens 4-3 OT (4-3 la general); Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 0-1 (3-4 la general).

PROBA PE ECHIPE LA PATINAJ ARTISTIC VA FI INTRODUSĂ LA JO DIN 2014

Proba pe echipe la patinaj artistic va fi introdusă în programul Jocurilor Olimpice de iarnă, la următoarea ediţie, programată la Soci (Rusia), în anul 2014, a anunţat, joi, preşedintele Federaţiei Internaţionale, Ottavio Cinquanta. „La Soci, se vor acorda cinci medalii de aur la patinaj artistic, faţă de patru, câte erau până acum”, a declarat Cinquanta, în cadrul unei conferinţe de presă organizată cu ocazia Campionatelor Mondiale - ediţia 2011, de la Moscova. Proba pe echipe se alătură, astfel, celor individuale (masculin şi feminin), celei pe perechi şi celei de dans. Se vor califica 10 naţiuni, iar din fiecare echipă vor face parte doi bărbaţi, două femei şi două perechi, dintre care una pentru dans. În 2011, ar fi trebuit să se acorde, în premieră, un trofeu la o competiţie pe echipe, la Yokohama. Evenimentul a fost amânat pentru 2012, ca urmare a situaţiei provocate de cutremurul de la 11 martie, din Japonia.