JUNIORII ACADEMIEI HAGI, CONVOCAŢI LA LOTURILE NAŢIONALE

Selecţionerul reprezentativei under 16 a României, Cristian Sava, a convocat cinci jucători de la Academia de fotbal “Gheorghe Hagi” pentru cele două meciuri de verificare contra echipei similare a Germaniei în zilele de 15 şi 17 martie. Cei cinci jucători convocaţi sunt Alexandru Taciuc, Ionuţ Vînă, Alexandru Tîrnovan, Mihai Bălaşa şi Robert Hodorogea. România U16 se pregăteşte pentru primul tur preliminar al Campionatului European, unde naţionala tricoloră face parte din Grupa a 2-a preliminară şi va juca în mini-turneul care va fi găzduit de Portugalia. România U16 va întâlni Finlanda (24 octombrie), Rusia (26 octombrie) şi Portugalia (29 octombrie). Pentru a obţine calificarea la Turneul de Elită, programat în primăvara anului 2012, tricolorii trebuie să se claseze pe unul din primele două locuri. La naţionala under 18, pregătită de Ovidiu Stângă, a fost convocat şi portarul Alexandru Buzbuchi. România U18 va disputa, pe 21 şi 23 martie, în deplasare, două partide amicale cu Israel. România U18 se pregăteşte pentru primul tur preliminar al Campionatului European. România U18 face parte din Grupa a 3-a preliminară şi va juca împotriva Italiei (6 octombrie), Azerbaidjanului (8 octombrie) şi Suediei (gazda turneului, 11 octombrie). Primele două clasate vor obţine calificarea la Turul de Elită.

SCOR RECORD PENTRU REAL POARTA 6 ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, campionat inclus în Liga “Bergenbier”, a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile etapei a 19-a. Real Poarta 6 a preluat din nou fotoliul de lider, la golaveraj, graţie unei victorii cu scorul de 27-1 în faţa lui Velez, record absolut pentru actuala ediţie a competiţiei. 27 de goluri într-un meci mai marcase doar Alma Soveja în partida cu FZN (27-4). Iată rezultatele etapei: Real Poarta 6 - Velez 27-1; Progresul Năvodari - Old Boys 10-6; Crazy Team - Americanul 12-6; Vulturul Nisipari - Black Sea Knights 13-1; Palas - Juventus 13-5; Melody - Friends 3-0; Scuba - Tomis Juniors 11-4; Steaua Mării - FZN 3-0; Rechinii - Store 11-6; Porto - Rezervele 9-9; Club Auto Tomis - Secţia Trăzniţii 15-7; Gepa - Alma Soveja 8-8; Vudena - Trîntorii 8-5. Clasament: 1. Real Poarta 6 51p (golaveraj: 183-83); 2. Steaua Mării 51p (177-80); 3. Palas 49p (207-79); 4. Scuba 46p (182-105); 5. Vulturul Nisipari 45p (166-94); 6. Friends 45p (138-72); 7. Vudena 37p (180-121); 8. Melody 37p (131-86); 9. Crazy Team 36p (161-112); 10. Progresul Năvodari 33p (168-121); 11. Rechinii 33p/18j (119-85); 12. Gepa 33p (135-105); 13. ALMA Soveja 32p (145-103); 14. Juventus 30p (153-138); 15. Store 26p (116-115); 16. Rezervele 21p (113-134); 17. FZN 21p (107-179); 18. Old-Boys 18p (96-124); 19. Club Auto Tomis 18p (126-160); 20. Porto 16p/18j (106-133); 21. Velez 12p (89-161); 22. Black Sea Knights 12p (55-161); 23. Trîntorii 9p (79-145); 24. Tomis Juniors 6p (88-223); 25. Secţia Trăzniţii 6p (89-240); 26. Americanul 3p (70-220).

HAGI, CONFIRMAT LA GALATA PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Oficialii clubului Galatasaray Istanbul au hotărât ca tehnicianul Gheorghe Hagi să rămână în funcţie până la finalul acestui sezon şi vor confirma acest lucru într-o şedinţă a Consiliului de Conducere, informează ligtv.com.tr. Potrivit sursei citate, conducătorii grupării din Istanbul sunt de părere că Galatasaray trebuie să încheie sezonul cu Hagi, dar pe de altă parte vor începe să facă planuri pentru campionatul viitor. Echipa Galatasaray Istanbul şi tehnicianul Gheorghe Hagi au avut două zile libere după meciul de sâmbătă cu Karabukspor, scor 0-0, iar astăzi îşi vor relua pregătirile în vederea următoarei partide din campionatul Turciei, cu Ankaragucu. Galatasaray ocupă locul 11 în clasament, cu 33 de puncte obţinute în 24 de etape, şi a fost eliminată din Cupa Turciei.

LĂCĂTUŞ A DEMISIONAT DE LA STEAUA

Tehnicianul Marius Lăcătuş a demisionat de la echipa Steaua Bucureşti, a doua zi după eşecul în faţa formaţiei FC Braşov, scor 0-3, în etapa a 20-a a Ligii I, a anunţat finanţatorul stelist Gigi Becali. Prin demisia de ieri, Lăcătuş îşi încheie la al treilea mandat pe banca Stelei în postura de antrenor principal, mandat început în septembrie 2010. El a mai antrenat Steaua în perioada octombrie 2007 - octombrie 2008 şi din decembrie 2008 până în mai 2009. Steaua a început sezonul cu o formulă tehnică în care manager general era antrenorul Victor Piţurcă, iar antrenor principal Eugen Neagoe. După plecarea acestora, în etapa a III-a a Ligii I, antrenor principal a fost numit Ilie Dumitrescu. El a renunţat la post după remiza de pe teren propriu cu Astra Ploieşti, din etapa a 8-a a Ligii I. Antrenori interimari au fost numiţi Gabriel Caramarin şi Eduard Iordănescu, ultimul conducând echipa în meciul din Cupa României, cu Gaz Metan CFR Craiova, scor 1-0, şi în etapa a 9-a a Ligii I, cu Oţelul Galaţi. Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a anunţat, ieri, că l-a numit pe mijlocaşul Eric Bicfalvi noul căpitan al echipei, în locul lui Cristian Tănase, “vicecăpitani” urmând să fie portarul Ciprian Tătăruşanu şi fundaşul Florin Gardoş.

CONDESCU, CONVINS CĂ PARTIDA PANDURII - OŢELUL SE VA JUCA

Preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Pandurii Tg. Jiu, Marin Condescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Oţelul Galaţi din cadrul etapei a 19-a, pierdută la masa verde cu scorul de 0-3 în urma neprogramării, se va juca. „Am acţionat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi din punctul nostru de vedere meciul cu Oţelul va fi în cele din urmă programat”, a spus oficialul grupării gorjene. Condescu a dezminţit zvonurile legate de un posibil aranjament cu Oţelul Galaţi.

LUI MUTU NU I SE SPUNE “IL FENOMENO” FĂRĂ MOTIV

Evoluţia atacantului Adrian Mutu în meciul Fiorentinei cu echipa Catania, scor 3-0, duminică, în etapa a 28-a din Serie A, în care a marcat de două ori şi a creat faza celui de-al treilea înscris de Gilardino, a fost apreciată de presa italiană, care a scris că românul a fost un “uragan” şi că îşi merită cu prisosinţă titulatura de “Il Fenomeno”. Violanews l-a notat pe Mutu cu 7,5. Pentru Calciomercato, care i-a acordat tot 7,5, Mutu a avut o importantă revenire cu gol. Agenţia Datasport a scris că românul a fost un “uragan”. „Două goluri în trei minute pentru a încorona în cel mai bun mod pacea cu poporul viola. În minutul 70 îi lasă locul lui Vargas şi primeşte ovaţiile fanilor”, a notat sursa citată, care i-a acordat lui Mutu 7,5. Mutu a primit de la site-ul fiorentina.it nota 8: „A marcat un gol alla Gilardino, apoi a înscris din nou şi a încheiat conducând magistral un contraatac pentru al treilea gol al Fiorentinei. Anii trec, clasa rămâne: dacă i se spune Fenomenul nu este fără motiv”, a notat sursa citată. Fiorentinanews.it a scris că Mutu a profitat ultima şansă primită: „Jos pălăria!”, a notat site-ul italian, care i-a acordat lui Mutu 7,5. Nota 8 i-a fost acordată şi de firenzeviola.it. „Când Fenomenul este în teren se observă”. „Un jucător regăsit: două goluri şi coautor la al treilea. Standing ovation pentru el”, a scris calciotoscano.it, care l-a notat cu 7.

ŞTEFAN RADU ESTE O GARANŢIE ÎN APĂRARE

Fundaşul Ştefan Radu a avut o evoluţie apreciată de presa italiană în meciul pe care Lazio Roma l-a câştigat, scor 2-0, cu Palermo, duminică, în ultimul meci al etapei a 28-a a campionatului Italiei, românul fiind considerat drept o “garanţie” în apărarea lazialilor. „Valoros ca întotdeauna în defensivă. Palermo a avut puţine acţiuni pe partea lui Radu, care a fost mereu atent. A reuşit chiar să aibă contribuţie şi la faza ofensivă”, a notat tuttomercatoweb.com, care i-a acordat lui radu nota 6. Agenţia Calciomercato l-a notat pe Radu tot cu 6, aceeaşi notă fiind primită şi de la Datasport, care a scris că românul s-a limitat la faza defensivă, pe care a făcut-o foarte bine. Pentru Coriere dello Sport, care l-a notat cu 6,5, Radu este o “garanţie” în apărare: „Pe partea lui nu se trece”.

VAN GAAL VA PLECA DE LA BAYERN MUNCHEN

Oficialii clubului Bayern Munchen au anunţat, ieri, că antrenorul olandez Louis van Gaal va părăsi gruparea bavareză la finalul sezonului, cu un an înainte de terminarea contractului. „În cadrul reuniunii de luni, conducerea clubului şi antrenorul Louis van Gaal au decis să se despartă pe cale amiabilă la finalul sezonului. Această decizie a fost luată ca urmare a viziunilor diferite pe care le au cele două părţi cu privire la strategia clubului”, se arată într-un comunicat al clubului. După disputarea a 25 de etape din campionatul Germaniei, Bayern Munchen ocupă locul 5, cu 42 de puncte, la 19 puncte în urma liderului Borussia Dortmund.

RAUL VA RĂMÂNE LA SCHALKE ‘04 PÂNĂ ÎN 2012

Atacantul spaniol Raul asigură, într-un interviu acordat publicaţiei Kicker, că vrea să ducă până la capăt contractul cu Schalke ’04 Gelsenkirchen, care expiră în 2012, în ciuda unui sezon mai puţin reuşit al echipei sale. „Contractul meu expiră în 2012, vreau să-l duc până la capăt şi să continuu să mă distrez”, a răspuns Raul unei întrebări referitoare la viitorul său. În prezent pe locul 10 în Bundesliga, la 12 puncte de locurile europene, Schalke nu se mai poate califica din campionat pentru sezonul viitor al cupelor europene. În schimb, Schalke ‘04 a acces în finala Cupei Germaniei, unde va întâlni o echipă din a doua ligă, MSV Duisburg, după ce a învins, cu 1-0, pe Bayern Munchen, unicul gol fiind marcat de Raul.

VIDAL, DORIT DE ATLETICO MADRID

Atletico Madrid vrea să-l transfere pe Arturo Vidal, internaţionalul chilian al lui Bayer Leverkusen, de care se interesează şi alte cluburi europene. „Atletico îl urmăreşte îndeaproape pe jucătorul de 23 de ani, care a semnat cu Bayer Leverkusen în 2007, venind de la Colo-Colo”, a notat cotidianul AS, care mai spune că Bayern Munchen şi AC Milan sunt, de asemenea, interesate de jucător.

RECORD PENTRU GIGGS

Mijlocaşul Ryan Giggs a stabilit un record de partide jucate cu Manchester United în campionatul Angliei, el evoluând duminică pentru a 607-a oară în primul eşalon, la meciul pierdut în deplasare, scor 1-3, contra rivalei FC Liverpool. Galezul în vârstă de 37 de ani a depăşit recordul anterior, de 606 meciuri, deţinut de Bobby Charlton (1956-1973). Giggs a jucat 864 de meciuri pentru Manchester United în toate competiţiile, în decurs de 20 de ani, câştigând de două ori Liga Campionilor şi de 11 ori campionatul Angliei.

TREI GLOBURI MICI PENTRU VONN

Schioarea americană Lindsey Vonn a câştigat Cupa Mondială la super-G pentru al treilea an consecutiv, după ce s-a clasat pe primul loc la Tarvisio, reuşind totodată să-şi adjudece al treilea glob de cristal în trei zile, după cele de la super-combinată şi coborâre. Campioana olimpică la coborâre s-a impus în faţa compatrioatei sale Julia Mancuso şi a germancei Maria Riesch, reuşind a 41-a victorie din carieră într-o cursă din cadrul Cupei Mondiale.

LOEB A CÂŞTIGAT RALIUL MEXICULUI

Pilotul francez Sebastien Loeb (Citroen DS3) a câştigat duminică, la Leon, Raliul Mexicului, a doua etapă a Campionatului Mondial de raliuri. Loeb, care a terminat raliul în trei ore, 53 de minute şi 17 secunde, i-a devansat pe finlandezii Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS, la 1:38,4) şi Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS, la 2:23.9). A fost a 63-a victorie a lui Sebastien Loeb în WRC şi al cincilea său succes consecutiv în Mexic.

KLICIKO ŞI HAYE VOR UNIFICAREA TITLURILOR LA CATEGORIA GREA

Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko şi britanicul David Haye vor boxa, în această vară, pentru unificarea titlurilor mondiale la categoria grea, versiunile WBA, IBF şi WBO. Meciul va avea loc pe 25 iunie sau 2 iulie. „Sunt mulţumit că am pus capăt absurdităţilor pentru a participa la cel mai important meci de la categoria grea”, a declarat Haye pentru BBC, făcând referire la faptul că reprezentanţii săi şi cei ai lui Kliciko s-au înţeles foarte greu în privinţa termenilor. Britanicul în vârstă de 30 ani deţine centura WBA, iar ucraineanul de 34 de ani deţine titlurile IBF şi WBO. „Suntem cei mai buni boxeri de la categoria grea din lume şi ar fi fost absurd să nu ne înfruntăm niciodată. Este un meci inevitabil cu un final inevitabil. Vladimir Kliciko va fi făcut KO. Kliciko este făcut pentru mine. Eu mănânc greii Europei de Est la micul dejun. Vladimir este un boxer căruia nu îi place lupta. Din nefericire pentru el, mie îmi place doar lupta. Am o inimă de leu şi el are o inimă de hienă. Plânge şi dispare în natură la primul semn de pericol”, a mai spus Haye.