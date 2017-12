ULTIMELE AMICALE PENTRU VIITORUL ŞI CALLATIS

Sâmbătă, pe terenul bazei sportive a Academiei Hagi, Viitorul Constanţa va disputa ultima partidă de verificare dinaintea începerii returului. Echipa constănţeană va întâlni liderul Seriei a 2-a din Liga a III-a, Unirea Slobozia, partida urmând să înceapă la ora 11.00. Viitorul a perfectat transferurile jucătorilor transferaţi în această iarnă: Adrian Bică (de la Catania Primavera), Cosmin Costea (de la Laminorul Roman) şi Dragoş Forminte (de la FC Farul Constanţa). De asemenea, Cosmin Dimcea şi George Ştefănescu au fost împrumutaţi, primul la Callatis Mangalia, iar al doilea la CS Eforie. O altă echipă constănţeană, Callatis Mangalia, dispută sâmbătă, de la ora 11.00, la Năvodari, o partidă amicală împotriva formaţiei Săgeata din localitate.

SE REIA LIGA I

Astăzi se va disputa prima meci al etapei a 19-a din Liga I la fotbal: Rapid Bucureşti - CS Unirea Urziceni (ora 20.30, Antena 1). Celelalte întâlniri ale rundei vor avea loc după următorul program - sâmbătă, 26 februarie: Sportul Studenţesc Bucureşti - Dinamo Bucureşti (ora 14.30, DigiSport), FC Timişoara - Gaz Metan Mediaş (ora 19.00, Digi Sport); duminică, 27 februarie: U. Cluj - FC Braşov (ora 14.00, Digi Sport), Victoria Brăneşti - CFR Cluj (ora 16.00, GSP TV), U. Craiova - Steaua Bucureşti (ora 20.30, Digi Sport); luni, 28 februarie: FCM Tg. Mureş - FC Vaslui (ora 14.30, GSP TV), Astra Ploieşti - Gloria Bistriţa (ora 18.00, GSP TV). Partida Pandurii Tg. Jiu - Oţelul Galaţi, care era programată tot azi, nu se dispută, deoarece formaţia Pandurii nu a fost programată, astfel că Oţelul câştigă meciul cu 3-0, la “masa verde”.

ETAPA A 18-A DIN CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, competiţie de fotbal pe teren redus rezervată amatorilor, programează la sfârşitul acestei săptămâni partidele etapei a 18-a. Iată meciurile - sâmbătă: Gepa - Velez (ora 11.30); Juventus - Americanul (ora 12.30); Alma Soveja - Rezervele (ora 13.30); Trîntorii - Black Sea Knights (ora 14.30); Melody - Crazy Team (ora 15.30); Palas - Store (ora 16.30); duminică: Scuba - Old Boys (ora 12.00); Steaua Mării - Friends (ora 13.00); Telegraf - Vudena (ora 14.00); Porto - Club Auto Tomis (ora 15.00); FZN - Tomis Juniors (ora 16.00); Real Poarta 6 - Progresul Năvodari (ora 17.00); Rechinii - Vulturul Nisipari (ora 18.00).

KEWELL NU MAI VREA SĂ JOACE PENTRU GALATA LUI HAGI

Internaţionalul australian al echipei Galatasaray Istanbul, Harry Kewell, a afirmat că este greu ca el să rămână la formaţia turcă în cazul în care antrenorul Gheorghe Hagi îşi va continua angajamentul, deoarece consideră că românul nu îl vrea în lot. „Eu sunt fericit la Galatasaray şi îmi place viaţa la Istanbul. M-am obişnuit aici. Înainte de a sta la masa tratativelor pentru un nou contract, vreau să aflu de la conducere dacă Hagi va rămâne sau nu la echipă. Consider că nu ne înţelegem bine şi că nu vorbim aceeaşi limbă în fotbal. Eu am venit la Galatasaray ca să câştig trofee, dar sunt aici de trei sezoane şi nu am obţinut nicio performanţă semnificativă. Mă simt dator acestui club. Dar dacă Hagi continuă, este greu ca eu să rămân, pentru că sunt de părere că nu mă vrea în echipă”, ar fi spus Kewell într-o discuţie cu impresarul său, Bernie Mandic. Cotidianul Vatan notează că alţi jucători pe care i-a afectat venirea lui Hagi la Galatasaray sunt Lucas Neill, Milan Baros şi Emiliano Insua. „Ceilalţi străini din echipă - Zapata, Stancu, Culio, Cana, Pino - nu au probleme cu tehnicianul român”, menţionează jurnalul turc.

WALCOTT ŞI FABREGAS RATEAZĂ FINALA CUPEI LIGII ANGLIEI

Atacantul echipei Arsenal Londra, Theo Walcott, este indisponibil pentru finala Cupei Ligii Angliei, din cauza unei entorse la glezna dreaptă, iar mijlocaşul Cesc Fabregas este incert, el având probleme la o coapsă. Fabregas a evoluat în meciul de campionat cu Stoke City, scor 1-0, disputat miercuri în campionatul Angliei, până în minutul 15, iar Walcott a fost înlocuit în minutul 68. Arsenal Londra va întâlni în finala Cupei Ligii Angliei, duminică, pe stadionul Wembley, formaţia Birmingham City.

FINAL DE SEZON PENTRU GIVEN

Portarul de rezervă al echipei Manchester City, Shay Given, va fi indisponibil timp de trei luni din cauza unei accidentări la umăr. „Are aceeaşi accidentare ca anul trecut şi cred că va trebui operat”, a declarat antrenorul Roberto Mancini. Internaţionalul irlandez şi-a pierdut locul în poartă, în favoarea tânărului englez Joe Hart, şi nu a jucat decât un singur meci în acest sezon de Premier League.

AU SACRIFICAT UN MIEL...

Clubul Lokomotiv Plovdiv, care evoluează în prima ligă bulgară de fotbal, a sacrificat un miel în cursul zilei de miercuri, în speranţa de a-şi îmbunătăţi rezultatele din campionat. Presa locală a notat că animalul a fost sacrificat chiar pe terenul de joc, de către un preot care este cunoscut ca înfocat suporter al echipei bulgare. Barele porţilor au fost apoi mânjite cu sângele mielului sacrificat chiar de jucătorii lui Lokomotiv, în frunte cu Zdravko Lazarov, căpitanul echipei, şi cu portarul francez Florian Lucchini. Lokomotiv, campioană a Bulgariei în 2004, ocupă locul 5 în actualul campionat, cu 26 de puncte acumulate în 15 etape, 11 mai puţin decât liderul Litex Loveci.

SUPORTER ARGENTINIAN ÎMPUŞCAT ÎN CAP

Un suporter al echipei Newell’s Old Boy a fost internat în stare gravă, după ce a fost împuşcat în cap în urma unor incidente petrecute, ieri dimineaţă, în oraşul Rosario. Potrivit poliţiei locale, Diego Malkovic, un huligan cunoscut de poliţie, a fost protagonistul unei altercaţii izbucnite într-un bar din Rosario în care au fost implicaţi fani ai echipei Newell’s Old Boys şi susţinători ai formaţiei rivale Rosario Central. Martorii susţin că angajaţii barului au reuşit să-i scoată afară pe suporteri şi au chemat poliţia, după ce aceştia au ameninţat că vor veni cu arme. Diego Malkovic are 29 de ani şi se află pe lista persoanelor care au interdicţie pe stadion. Aproximativ 250 de persoane au decedat în urma violenţelor legate de fotbal în Argentina, din 1924, potrivit statisticilor organizaţiei “Salvemos al Futbol / Să salvăm fotbalul”.

ISINBAIEVA NU MERGE LA EUROPENELE DE ATLETISM

Atleta rusă Elena Isinbaieva, dublă campioană olimpică la săritura cu prăjina, nu va participa la Campionatele Europene în sală de la Paris (4-6 martie), din cauza unei infecţii virale, a anunţat antrenorul Valentin Maslakov. „S-a hotărât să nu rişte şi să facă un tratament complet înainte de a-şi începe pregătirea pentru Campionatele Mondiale de la Daegu (27 august-4 septembrie)”, a spus Maslakov.