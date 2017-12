SPORTING CONSTANŢA A CÂŞTIGAT CJ DE FUTSAL

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, înaintea finalelor ediţiei a 20-a a Trofeului “Telegraf”, s-a disputat finala Campionatului Judeţean de fotbal în sală. În ultimul act s-au întâlnit formaţiile Sporting Constanţa şi Farul I Tuzla, victoria revenind celor de la Sporting cu un categoric 7-0 (Bogăţeanu 3, Buruiană 2, Moroianu 2), la pauză 2-0. Iată şi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj a finalei de echipa Sporting: Nasture, Diaconu, C. Dămăşaru, Buruiană, Bogăţeanu, Moroianu, Asan şi I. Turtoi.

CM DIN 2022, FOARTE POSIBIL SĂ SE DESFĂŞOARE IARNA

Ediţia din 2022 a Campionatului Mondial de fotbal, care se va desfăşura în Qatar, are mari şanse să se dispute iarna. „Deocamdată se oscilează între vară şi iarnă, dar turneul final s-ar putea disputa şi toamna Eu cred că se va juca iarna. Vara sunt 55 de grade celsius acolo, temperatura i-ar afecta pe toţi cei implicaţi. Discutăm, suntem în democraţie. Avem timp zece ani să reflectăm la această problemă“, a spus Platini. Fostul căpitan al reprezentativei Franţei a mai menţionat că nu are intenţia de a schimba calendarul internaţional. La începutul lunii februarie, preşedintele FIFA, Joseph Blatter, declarase că, pentru moment, totul este programat pentru ca turneul final din Qatar să se dispute vara.

GATTUSO, SUSPENDAT CINCI MECIURI ÎN LC

Mijlocaşul echipei AC Milan, Gennaro Gattuso, a fost suspendat de Comisia de Disciplină a UEFA pentru cinci meciuri în cupele europene, după incidentul cu Joe Jordan, antrenorul secund al formaţiei Tottenham Hotspur. Gattuso a intrat în conflict cu Jordan în timpul şi la finalul întâlnirii cu Tottenham, de săptămâna trecută. Italianul l-a împins pe secundul lui Harry Redknapp, susţinând că Jordan i-a strigat “bastard italian”. Gatusso nu va mai putea juca în acest sezon al Ligii Campionilor decât dacă AC Milan se va califica în finala competiţiei.

MONTELLA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI AS ROMA

Fostul atacant Vincenzo Montella, retras din activitate în 2009, a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor al formaţiei AS Roma, în locul lui Claudio Ranieri. Montella, născut la 18 iunie 1974, a evoluat la AS Roma în perioada 1999 - 2009, fiind împrumutat în acest răstimp şi la Fulham şi Sampdoria. Claudio Ranieri a demisionat, duminică, din funcţia de antrenor principal al echipei AS Roma, după a patra înfrângere consecutivă a formaţiei din capitala Italiei, scor 3-4 cu Genoa. Echipa AS Roma, la care portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă, a fost învinsă, duminică, de Genoa, cu scorul de 4-3, după ce a condus cu 3-0.

RONALDO VA ÎNFIINŢA O AGENŢIE DE CONSILIERE SPORTIVĂ

Fostul atacant brazilian Ronaldo a anunţat că va înfiinţa o agenţie de consiliere şi de gestiune a afacerilor în sport. Agenţia, care se va numi “9ine sports & entertainment”, cu referire la cifra 9 de pe tricoul de fotbalist al brazilianului, va fi deţinută în proporţie de 45 la sută de Ronaldo, 45 la sută de agentul său, Sergio Amado (preşedintele unei agenţii de publicitate), iar restul de 10 procente se va afla în proprietatea unui partener local. Societatea va fi condusă de Ronaldo şi va avea sediul la Sao Paulo.

EVRA CONTINUĂ LA MANCHESTER

Internaţionalul francez Patrick Evra şi-a prelungit contractul cu Manchester United până la finalul sezonului 2013-2014. Fundaşul stânga de 29 de ani joacă la Manchester United din 2006 şi a evoluat de 226 de ori pentru “Diavolii Roşii“ marcând trei goluri. „Este un vis devenit realitate să joc aici“, a declarat Evra. Acesta a câştigat Liga Campionilor, de trei ori campionatul Angliei şi de trei ori Cupa Ligii Angliei, de la sosirea sa la Manchester.

DJIBRIL CISSE PĂRĂSEŞTE GRECIA

Atacantul francez Djibril Cisse a anunţat că va părăsi Grecia la finalul acestui sezon din cauza violenţelor de la partidele fotbal, sâmbătă jucătorii echipei Panathinaikos fiind victimele unor agresiuni fizice şi verbale la Atena. „Mi-a ajuns cât am jucat aici. Nu mai pot continua în aceste condiţii. Trăiesc ultimele luni în Grecia”, a afirmat Djibril Cisse, după meciul de campionat pierdut de Panathinaikos, scor 1-2, pe terenul marei rivale Olympiakos. Duminică, preşedintele clubului Panathinaikos, Dimitris Gontikas, a denunţat actele de violenţă şi a anunţat o reuniune de urgenţă a comitetului director pentru a lua măsuri de protecţie a jucătorilor. El a cerut şi demisia lui Vangelis Marinakis, proprietar al clubului Olympiakos şi preşedinte al Ligii Profesioniste din Grecia. Marinakis a respins acuzaţiile celor de la Panathinaikos afirmând că suporterii “pur şi simplu sărbătoreau victoria”. „Nu am văzut pe nimeni să lovească vreun jucător de la Panathinaikos”, a adăugat el.

ŞI-A “SĂPAT” COLEGII DE POST PRIN... INTERNET

Portarul formaţiei FC Bruges, Stijn Stijnen, a fost trimis la echipa a doua a clubului belgian după ce a făcut o campanie pe internet împotriva celorlalţi doi goalkeeperi din lot, Geert De Vlieger şi Colin Coosemans. Potrivit postului de televiziune Sporza, Stijnen, folosind diverse adrese de e-mail prin care nu şi-a dezvăluit identitatea, i-a incitat pe forumuri pe suporterii echipei FC Bruges să afişeze bannere cu mesaje împotriva celorlalţi doi portari. Campania lui Stijnen a început cu mesaje elogioase la adresa sa, însă a devenit apoi din ce în ce mai virulentă la adresa colegilor săi portari. Agenţia Belga notează că toate mesajele au fost postate prin intermediul unor conturi legate de cele ale lui Stijnen sau ale unor membri ai familiei sale.

TRAGEDIE ÎN FOTBALUL COLUMBIAN

Un tânăr în vârstă de 17 ani, care purta un tricou al echipei Millonarios, a fost ucis cu lovituri de cuţit în inimă, la Bogota, de un suporter al formaţiei Atletico Nacional. Victima era împreună cu doi prieteni, după meciul Millonarios - Onde Caldas, când trei bărbaţi l-au agresat pentru că purta tricoul echipei Millonarios. Tatăl victimei, Evert Reyes, a afirmat că fiul său a fost atacat de trei suporteri ai formaţiei Nacional, iar unul dintre aceştia l-a ucis. Poliţia a arestat 45 de persoane după acest incident şi speră că agresorii se numără printre acestea.

RODDICK A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MEMPHIS

Tenismanul american Andy Roddick, cap de serie nr. 1 şi nr. 8 mondial, a câştigat al 30-lea titlu din carieră, după ce l-a învins, duminică, pe tânărul canadian, Milos Raonic, în finala turneului de la Memphis, cu 7-6, 6-7, 7-5. Roddick, în vârstă de 28 de ani, a câştigat primul titlu al sezonului şi al treilea la Memphis, după cele din 2002 şi 2009. Raonic, în vârstă de 20 de ani, a fost beneficiar al unui wild-card la Memphis.

NICOLAS ALMAGRO S-A IMPUS LA TURNEUL DE LA BUENOS AIRES

Tenismanul spaniol Nicolas Almagro, nr. 13 mondial, a câştigat turneul de la Buenos Aires, al nouălea titlu din carieră, după ce l-a învins pe argentinianul Juan Ignacio Chela, cu 6-3, 4-6, 6-3. Almagro, în vârstă de 25 de ani, a câştigat astfel două titluri consecutive, după ce în urmă cu o săptămână s-a impus la Costa do Sauipe (Brazilia). El a menţinut dominaţia spaniolă în această competiţie, succedând în palmars compatrioţilor săi Tommy Robredo (2009) şi Juan Carlos Ferrero (2010).

VESTUL A ÎNVINS ESTUL LA ALL STAR GAME

Duminică noapte a avut loc mult aşteptata confruntare dintre stelele estului şi cele ale vestului din campionatul nord-american de baschet (NBA). La capătul unui meci electrizant, desfăşurat la Los Angeles, Vestul a câştigat cu 148-143. MVP-ul partidei a fost desemnat Kobe Bryant, autor a 37 de puncte, 14 recuperări şi 3 pase decisive în 29 de minute. Pentru vedeta celor de la LA Lakers acesta este cel de-al patru titlu de acest gen din carieră, egalând recordul lui Bob Pettit. „Este o onoare pentru mine. Acesta este ultimul All Star Game pe care îl joc la Los Angeles“, a declarat Bryant. Concursul de slam-dunk a fost câştigat de Blake Griffin. Superstarul echipei Los Angeles Clippers a sărit peste o maşină, recepţionând mingea de la Baron Davis, situat la volanul respectivei maşini, pentru a-şi adjudeca cel mai spectaculos eveniment al serii.

MP DE F1 DIN BAHRAIN A FOST AMÂNAT

Marele Premiu al statului Bahrain, prima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, programat pe 13 martie, a fost amânat pentru o dată ce va fi anunţată, din cauza problemelor politice din această ţară. Totodată, sesiunea de teste, care urma să se desfăşoare din 3 martie pe circuitul de la Sakhir, a fost anulată. Astfel, prima etapă a sezonului 2011 va fi Marele Premiu al Australiei, din 27 martie. La începutul săptămânii trecute, patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, s-a declarat îngrijorat de manifestaţiile antiguvernamentale din Bahrain, în perspectiva primei etape a Marelui Circ.

RECUPERAREA LUI KUBICA DECURGE BINE

Pilotul polonez de Formula 1 Robert Kubica (Lotus Renault) se recuperează bine după cele trei operaţii consecutive efectuate ca urmare a gravului accident suferit la un raliu în Italia. „Starea de sănătate a lui Robert Kubica este bună, nu a apărut nicio infecţie post-operatorie şi toţi parametrii vitali sunt normali. Kubica va rămâne la secţia de recuperare”, se arată într-un comunicat al spitalului italian Santa Corona din Pietra Ligure, unde este internat pilotul. Polonezul a suferit mai multe fracturi la mâna şi piciorul drepte, la raliul Ronde di Andora, în apropiere de Genova. Accidentul lui Kubica a avut loc la 4,6 kilometri de la plecarea în cursă, în localitatea San Lorenzo, când maşina a ieşit de pe carosabil în plină viteză şi s-a izbit de zidul unei mici biserici.