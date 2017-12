VIITORUL, ÎNVINSĂ DOAR DIN PENALTY

Viitorul Constanţa a disputat sâmbătă o nouă partidă de preăgtire înaintea primului meci oficial din acest an, cu FC Farul, din prima etapă a returului ligii secunde. Formaţia pregătită de Cătălin Anghel a întâlnit, în deplasare, prim-divizionara Victoria Brăneşti, în faţa căreia a pierdut, scor 1-0 (1-0). Singurul gol al partidei a fost marcat de Dinu Todoran, în min. 30, din penalty. Partida a fost arbitrată de Marius Avram. Pentru Viitorul au evoluat: Popa (50 Costea) - Rusu, Larie (85 Tudorache), Ninu (70 Păcuraru), Chirilă (83 Medeşan) - Cârstocea, Benzar, Cristocea - Lupu (80 Dan), Pantelie (66 Marinkovic), Sandu (46 Coteanu). Nu au putut juca din cauza unor accidentări Banoti, Hertu, Chiţu, Sin, Călin, Bică, Nazîru, Cureteu şi Muscă, toţi fiind accidentaţi. Şerban şi Iancu sunt convocaţi în această perioadă la lotul naţional U17. Viitorul va susţine următorul meci de pregătire sâmbătă, 26 februarie, când va întâlni pe Unirea Slobozia.

CALLATIS MANGALIA, EGAL CU DUNĂREA GALAŢI

Callatis Mangalia şi-a continuat seria evoluţiilor foarte bune din această perioadă, reuşind să termine la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputată în deplasare cu divizionara secundă Dunărea Galaţi. Ambele goluri au fost reuşite de... Callatis Mangalia, primul prin Kamara în min. 27, iar al doilea prin Floricel care a marcat în proprie poartă, în min. 75. Pentru Callatis au evoluat: Bermudez - Ţarălungă, Floricel, Posteucă, L. Florea - I. Florea, Bolat, Erdinci Cogali - Bardu, Crăciun, Kamara. Au mai intrat: Răvoiu, Samson, Iovănescu, Doicaru, Calagi, Bucur. Până la relaurea campionatului, Callatis Mangalia va mai disputa un meci cu Săgeata Năvodari (sâmbătă), dar foarte probabil şi cu Viitorul Constanţa (miercuri).

VICTORIE PENTRU GALATA, PRIN GOLUL LUI CULIO

Formaţia Galatasaray Istanbul, antrenată de Gheorghe Hagi şi la care evoluează atacantul Bogdan Stancu, a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Bucaspor, disputat sâmbătă în etapa a 22-a a campionatului Turciei. Singurul gol al partidei a fost marcat de fostul jucător de la CFR Cluj, Juan Culio, în min. 76. Bogdan Stancu a fost integralist la Galatasaray, la fel ca Juan Culio şi portarul columbian Robinson Zapata. Stancu a marcat un gol, anulat pentru ofsaid, şi a primit un cartonaş galben, în min. 84.

SITE-UL FIFA ÎL LAUDĂ PE BOGDAN STANCU

Site-ul FIFA a publicat un material despre atacantul echipei Galatasaray, Bogdan Stancu, în care se menţionează că acesta ar putea deveni un mare fotbalist al României în următorii ani. „A durat ceva timp, dar se pare că România a descoperit un succesor legitim al unor jucători precum Gheorghe Hagi, Iuliu Bodola şi Anghel Iordănescu, cei mai buni trei marcatori din istoria echipei naţionale. Din luna august a anului trecut, la naţionala României a debutat un atacant ce pare capabil să reuşească lucruri mari, şi nu numai atât, ţinând cont de faptul că are abia 23 de ani. Atacantul respectiv este Bogdan Sorin Stancu”, scrie sursa citată în articolul intitulat „Tomcat (Motanul), o lovitură pentru Lei (porecla jucătorilor de la Galatasaray)”. În perioada 2006-2008, Bogdan Stancu a jucat 49 de meciuri şi a înscris 11 goluri pentru Unirea Urziceni, iar la Steaua a jucat 72 de meciuri între 2008 şi 2010 şi a înscris 32 de goluri. În cele patru meciuri disputate cu noua sa echipă, Galatasaray, Bogdan Stancu a marcat deja de două ori.

BOLONI, TRIMIS ÎN TRIBUNĂ LA MECIUL CU SOCHAUX

Antrenorul formaţiei RC Lens, Ladislau Boloni, a criticat prestaţia arbitrului de la partida cu Sochaux, pierdută cu scorul de 2-3, afirmând că aroganţa centralului l-a împiedicat să vadă lucrurile clar. Boloni, care a fost trimis în tribună în minute 66, îi reproşează arbitrului Bartolomeu Varela că nu a acordat două lovituri de pedeapsă la Maoulida (primul minut) şi Demont (63), dar şi că a fluierat un fault imaginar la Queudrue, în urma căruia echipa Sochaux a marcat din lovitură liberă. După 24 de meciuri, Lens ocupă locul 19 în campionat, penultimul, cu 24 de puncte.

CHELSEA, ELIMINATĂ DIN CUPA ANGLIEI

Chelsea Londra, deţinătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată în 16-imile competiţiei de către Everton, într-un meci rejucat sâmbătă şi terminat cu scorul de 4-3 după lovituri de departajare. Londonezii au deschis scorul prin Frank Lampard în prima repriză a prelungirilor (104), însă au fost egalaţi în minutul 119 printr-un gol marcat de fundaşul Leighton Baines. La penalty-uri, Lampard, Essien şi Drogba au marcat, iar Anelka şi Cole au ratat pentru Chelsea. Everton a înscris prin Jagielka, Arteta, Heitinga şi P. Neville, în timp ce Baines a ratat.

GIGGS VA JUCA PENTRU MANCHESTER UNITED PÂNĂ LA 38 DE ANI

Mijlocaşul galez Ryan Giggs, votat de fani ca fiind cel mai bun jucător al tuturor timpurilor de la Manchester United, şi-a prelungit cu un sezon contractul cu gruparea din Premier League. Fotbalistul în vârstă de 37 de ani avea contract cu Manchester United până la finalul acestui sezon. „Tot ce mi-am dorit vreodată a fost să joc pentru Manchester United şi am fost norocos, pentru că am făcut acest lucru 20 de ani. Este minunat să ştiu că îmi aduc în continuare contribuţia la succesul echipei şi simt că am multe de oferit în teren şi în afara terenului”, a declarat Giggs. El este legitimat la Manchester United din 1990 şi a debutat la echipa engleză în martie 1991. A evoluat de atunci în 862 de meciuri, record, şi a înscris 158 de goluri. Galezul a câştigat cu echipa Manchester United de 11 ori campionatul Angliei, de patru ori Cupa Angliei, de trei ori Cupa Ligii Angliei, Liga Campionilor în 1999 şi 2008, Supercupa Europei în 1991, Cupa Intercontinentală în 1999 şi Campionatul Mondial al Cluburilor în 2008.

JULIO BAPTISTA S-A ACCIDENTAT LA GENUNCHI

Atacantul brazilian al echipei Malaga, Julio Baptista, va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni, din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Brazilianul în vârstă de 29 de ani a suferit, în timpul unui antrenament, „o entorsă la ligamentul lateral interior de la genunchiul drept şi o ruptură a meniscului intern de la acelaşi genunchi”, se arată în comunicatul clubului spaniol. Fotbalistul brazilian urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale.

RYBARIKOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MEMPHIS

Jucătoarea slovacă de tenis Magdalena Rybarikova a câştigat, sâmbătă, al doilea titlul WTA din carieră, după ce s-a impus la Memphis, în faţa canadiencei Rebecca Marino, cap de serie nr 6, care a abandonat după primul set, pierdut cu 6-2. Marino, în vârstă de 20 de ani, care juca prima sa finală WTA, a abandonat din cauza unor dureri abdominale în partea stângă. Rybarikova este la al doilea titlul după ce s-a impus în 2009, la Birmingham.

SODERLING S-A IMPUS LA MARSILIA

Tenismanul suedez Robin Soderling, cap de serie nr. 1 şi nr. 4 mondial, a câştigat, ieri, turneul ATP de la Marseille, după ce l-a învins în finală pe croatul Marin Cilic, scor 6-7 (8/10), 6-3, 6-3. În urma victoriei în faţa lui Cilic, nr. 28 mondial, Soderling a obţinut al treilea titlu în 2011 după cele de la Brisbane şi Rotterdam.