PRIMUL AMICAL PENTRU NOUA ECHIPA A LUI SĂNDOI

Naţionala de fotbal tineret a România va susţine azi, de la ora 17.30, pe stadionul “19 Mayis” din Manisa, localitate aflată la 40 km de Izmir, un meci amical în compania reprezentativei similară a Turciei. Partida este prima în care selecţionerul Emil Săndoi va folosi în totalitate fotbalişti născuţi dupa 01.01.1990, jucători eligibili pentru Campionatul European “Under 21” 2013, al cărui turneu final se va desfăşura în Israel. Printre cei convocaţi se numără şi doi foşti jucători de la FC Farul Constanţa, Denis Alibec şi Cosmin Matei. Echipa probabilă: Pena - Buleică, Mladen, Mustaţă, Muth - Grozav, Stoian, M. Răduţ, C. Matei - Alibec, Alexe. Altfel, s-a stabilit programul jocurilor grupei a 9-a din preliminariile CE 2013, în care România a fost repartizată alături de Franţa, Slovacia, Letonia şi Kazakhstan - 5 iunie 2011: România - Kazakhstan; 2 septembrie 2011: Kazakhstan - România; 6 septembrie 2011: România - Letonia: 11 octombrie 2011: România - Franţa; 11 noiembrie 2011: Franţa - România; 1 iunie 2012: Slovacia - România; 5 iunie 2012: România - Slovacia; 10 septembrie 2012: Letonia - România.

JOCURI DE VERIFICARE PENTRU ECHIPELE ROMÂNEŞTI

Rezultatele înregistrate ieri în partidele de verificare susţinute de echipele româneşti din Liga I: FC Vaslui - Şerif Tiraspol 2-0 (Adailton 59, R. Costin 76), U. Cluj - Steaua Roşie Belgrad 0-0, Steaua Bucureşti - FC Koper 1-0 (R. Surdu 80-pen.), Dinamo Bucureşti - NK Olimpija Ljubljana 0-2 (Vrsic 26, Jovic 64), Banat Zrenjanin - FC Timişoara 1-0 (Vukic 43), FC Braşov - Gyeongnam 5-2 (golurile braşovenilor au fost marcate de Cristescu 7, 22, Ilyeş 25, Cardoso 60 şi Năstăsie 80).

HAGI, MULŢUMIT

Tehnicianul echipei Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi, a declarat, după antrenamentul de marţi dimineaţă, la care reprezentanţii mass-media i-au oferit un tort de ziua lui, că este mulţumit de situaţia actuală şi că moralul jucătorilor săi este bun, informează site-ul oficial al clubului din Istanbul. „Eu privesc spre viitorul nostru. Nu vreau să vorbesc despre cine a venit sau nu a venit. În acest moment sunt mulţumit de situaţie şi asta contează. Am avut probleme din cauza accidentărilor. Am spus că am şi eu nevoie de timp, cum li s-a acordat şi altora. Am venit într-o perioadă dificilă. Am contract pe un an şi jumătate şi sunt aici ca să reconstruiesc echipa. Voi fi aici în continuare. Asta intenţionez. Moralul echipei este unul bun. Încet încet jucătorii devin încrezători în forţele proprii. Urmează meciuri importante şi sper să continuăm la fel”, a spus Hagi, care care a împlinit, sâmbătă, 46 de ani. Hagi a precizat că la meciul cu Eskişehirspor, de duminică, scor 4-2, s-a văzut potenţialul echipei. „Sper că vom juca de fiecare dată la fel de bine”, a adăugat Hagi.

CECH, CEL MAI BUN FOTBALIST... CEH AL ANULUI 2010

Portarul echipei Chelsea Londra, Petr Cech, a fost desemnat drept cel mai bun fotbalist ceh al anului 2010, în urma voturilor primite de la jucători, antrenori, conducători şi jurnalişti sportivi. Cech, care a mai primit această distincţie în 2005, 2008 şi 2009, i-a devansat pe Tomas Rosicky (Arsenal Londra) şi Tomas Ujfalusi (Atletico Madrid). În cadrul galei organizate luni seară, la Praga, a fost omagiat şi fostul jucător al formaţiei Dukla Praga şi al naţionalei Cehoslovaciei, Josef Masopust, finalist al CM 1962 şi câştigător al Balonului de Aur în acelaşi an, care împlineşte azi vârsta de 80 de ani. Echipa Cehoslovaciei, vicecampioană mondială în 1962, a fost primită cu această ocazie în Hall of Fame-ul fotbalului ceh. La gală au participat preşedintele FIFA, Joseph Blatter, şi legenda fotbalului portughez, Eusebio, câştigător al Balonului de Aur în 1965.

ASHLEY COLE, JUCĂTORUL ENGLEZ AL ANULUI 2010

Fundaşul echipei Chelsea Londra, Ashley Cole, a fost desemnat, în urma unui sondaj realizat pe site-ul oficial al Federaţiei Engleze de Fotbal, jucătorul englez al anului 2010, acesta devansându-i pe Steven Gerrard (FC Liverpool) şi Adam Johnson (Manchester City), informează Daily Mail. Ashley Cole va deveni în partida de azi, împotriva Danemarcei, cel mai selecţionat fundaş stânga din istoria primei reprezentative a Angliei, cu 87 de prezenţe. „Sunt foarte mândru şi le sunt recunoscător fanilor. Anul trecut am avut momente grele, iar acum că am primit aprecierile lor le sunt recunocător”, a spus Cole, care a fost contestat serios de către fani după ce într-o partidă împotriva Kazahstanului, disputată acum doi ani, acesta şi-a înscris un gol în propria poartă. De asemenea, fundaşul stânga a fost în centrul atenţiei presei din Marea Britanie după ce a divorţat de cântăreaţa Cheryl Cole, ca urmare a numeroaselor sale escapade amoroase.

ITALIA ÎL POATE SELECŢIONA PE BRAZILIANUL THIAGO MOTTA

Italia a primit acceptul FIFA pentru a-l selecţiona pe fotbalistul brazilian Thiago Motta (Inter), iar acesta a fost convocat pentru meciul amical de miercuri, cu Germania. „Acordul FIFA pentru convocarea lui Thiago Motta la echipa naţională a sosit în această dimineaţă (n.r. - ieri). Este extraordinar că jucători care nu s-au născut în această ţară cer să îmbrace culorile Italiei. Îi convoc pe cei care merită şi trec peste polemicile privind o naţională multietnică, deoarece fotbalul uneşte şi polemicile de acest fel fac rău, nu numai sportului, ci şi Italiei”, a declarat selecţionerul Cesare Prandelli, la centrul de pregătire de la Coverciano. Thiago Motta, descendent al unor italieni care au emigrat în Brazilia, nu a fost selecţionat niciodată în lotul A al Braziliei, el fiind convocat doar la echipele de juniori şi tineret.

AL HILAL, CEL MAI BUN CLUB ASIATIC AL ULTIMILOR ZECE ANI

Echipa saudită Al Hilal, unde este legitimat Mirel Rădoi, a fost desemnată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) cel mai bun club asiatic al perioadei 2001-2010. Al Hilal este urmată în această ierarhie de Pahtakor Taşkent (Uzbekistan) şi Al-Ittihad (Arabia Saudită). În Top Ten se mai află Gamba Osaka (Japonia), Kashima Antlers (Japonia), Seongnam Ilhwa Chunma (Coreea de Sud), Suwon Samsung Blue-Wings (Coreea de Sud), Sepahan Isfahan (Iran), Al-Ain (Emiratele Arabe Unite) şi Al-Sadd (Qatar).

VONN ŞI NADAL, SPORTIVII ANULUI 2010 LA GALA “LAUREUS”

Schioarea americană Lindsey Vonn şi tenismanul spaniol Rafael Nadal au fost desemnaţi sportivii anului 2010 în cadrul Galei “Laureus”, care a avut loc la Abu Dhabi. Vonn este campioană mondială şi olimpică la schi alpin, iar Nadal a câştigat în 2010 trei turnee de Grand Slam - Roland Garros, Wimbledon şi US Open. Spaniolul a mai obţinut, în 2006, premiul Laureus pentru debut. Echipa anului a fost desemnată campioana mondială la fotbal, Spania. Au mai primit premii, între alţii, Valentino Rossi (motociclism) - revenirea anului şi fostul fotbalist Zinedine Zidane - pentru întreaga activitate. Câştigătorii premiilor Laureus au fost desemnaţi de membrii “Laureus World Sports Academy”, printre care se numără şi Nadia Comăneci şi Ilie Năstase.

AUDIENŢĂ RECORD PENTRU GALA SUPER BOWL

Cea de-a 45-a ediţie a galei Super Bowl a fost urmărită de 111 milioane de telespectatori americani, înregistrând astfel un nou record de audienţă. A 45-a ediţie a finalei NFL a fost câştigată de Green Bay Packers, care a învins Pittsburgh Steelers cu scorul de 31-25. Anul trecut, finala disputată între New Orleans Saints şi Indianapolis Colts a fost urmărită de 106,5 milioane de telespectatori. Comparativ cu gala Super Bowl de duminică, finala CM de fotbal din 2010, disputată între Spania şi Olanda, a fost urmărită de 24,3 milioane de telespectatori, un record pentru un meci de fotbal vizionat la o televiziune americană. Potrivit Reuters, care citează reprezentanţi ai postului Fox, gala Super Bowl a fost emisiunea cu cea mai mare audienţă difuzată pe un post de televiziune american, în ultimii 20 de ani. Creşterea de la an la an a audienţelor ilustrează motivul pentru care advertiserii plătesc până la 3 milioane de dolari pentru un spot de 30 de secunde difuzat în timpul meciului.

CLEVELAND A INTRAT ÎN CARTEA RECORDURILOR

Formaţia Cleveland Cavaliers din campionatul nord-american de baschet (NBA), a stabilit un nou record negativ. Cleveland Cavaliers a reuşit contraperformanţa de a pierde a 25-a partidă consecutivă, cedând în fața uneia dintre pricipalele candidate la titlu Dallas Mavericks cu scorul 99-96. Recordul deţinut tot de echipa din Ohio a fost “spulberat“ (fostul record a fost: 24 de partide pierdute consecutiv). Starul echipei antrenate de Byron Scott, Antawn Jamison a declarat: „Am intrat în cartea recorduriilor deşi nu am vrut. Singurul lucru care îl putem face este să ne vedem de joc şi să sperăm că ai noştri colegi accidentaţi vor reveni cât mai repede în echipă“.

CONTADOR NU ESTE DE ACORD CU SUSPENDAREA PENTRU DOPAJ

Ciclistul spaniol Alberto Contador, suspendat un an pentru dopaj, a respins ideea de a accepta sancţiunea, aşa cum i-a sugerat Giuseppe Martinelli, managerul fostei sale echipe Astana. „De ce trebuie să accept o suspendare de un an când nu am făcut nimic? Sincer, nu mi se pare că este o decizie corectă”, a declarat Contador într-un interviu acordat postului public de radio spaniol. Managerul de la Astana, Giuseppe Martinelli, spusese iniţial, pentru Gazzetta dello Sport, că rutierul spaniol “ar trebui să accepte suspendarea şi să pornească de la zero”. În vârstă de 28 de ani, Contador, de trei ori câştigător al Turului Franţei (2007, 2009 şi 20010), a fost anunţat de forul spaniol că a fost suspendat timp de un an, după un control antidoping cu rezultat pozitiv în timpul ediţiei de anul trecut a Turului Franţei. În cazul în care sancţiunea va fi confirmată, sportivul va pierde beneficiile victoriei din 2010 din Turul Franţei. Contador, care a semnat în august 2010 un contract pe doi ani cu echipa Saxo Bank, este suspendat provizoriu din 24 august de Uniunea Ciclistă Internaţională, în aşteptarea unei decizii definitive. Rutierul spaniol a fost supus unui control antidoping pe 21 iulie 2010, la Pau, în timpul Turului Franţei. În urma controlului, s-au descoperit în eşantioanele prelevate de la sportiv urme infime de clenbuterol, un betastimulent pentru funcţia pulmonară, dar care are şi efecte anabolizante. De la dezvăluirile privind acest caz, apărute pe 30 septembrie 2010, Contador a susţinut că este victima unei contaminări alimentare.

STADIONUL OLIMPIC DIN LONDRA, ACOPERIT CU O MEMBRANĂ DESENATĂ CU SPORTURILE OLIMPICE

Stadionul care va găzdui întrecerile de atletism din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012 va fi împrejmuit cu o membrană pe care vor fi desenate disciplinele din programul olimpic, deşi anul trecut organizatorii hotărâseră să renunţe la ea din cauza costurilor care se ridică la 7 milioane de lire. Potrivit BBC, se va lansa o strângere de fonduri în rândul publicului, dar şi al companiilor private, pentru adunarea sumei de 7 milioane de lire sterline (8,26 de milioane de euro). Regulile olimpice interzic reclama pe locurile unde vor avea loc competiţii, astfel încât sponsorii nu îşi vor putea face reclamă pe membrană în timpul Jocurilor Olimpice. Directorul executiv al comitetului local de organizare, Paul Deighton, a declarat că sectorul privat s-a arătat interesat de sponsorizarea acestui proiect. „Am primit numeroase cereri din sectorul privat pentru acoperirea stadionului cu acea membrană”, a spus Deighton. Companiile interesate să sponsorizeze acest proiect au termen de înregistrare până pe 18 februarie.