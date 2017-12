CS EFORIE, DOUĂ MECIURI AMICALE

CS Eforie va susţine la sfârşitul acestei săptămâni două meciuri amicale. Sâmbătă, de la ora 10.00, pe terenul din Eforie Sud, formaţia din Liga a III-a la fotbal va întâlni CS Agigea (locul 2 în Liga a IV-a, Seria Est), iar duminică, de la ora 11.00, va juca împotriva echipei de juniori mari a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pe terenul sintetic din Ovidiu.

HAGI ÎMPLINEŞTE 46 DE ANI

Fostul căpitan şi selecţioner al primei reprezentative a României, Gheorghe Hagi, considerat cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, împlineşte, sâmbătă, 46 de ani. Hagi s-a născut pe 5 februarie 1965 în localitatea Săcele din judeţul Constanţa. Hagi a debutat în Divizia A la vârsta de 17 ani, 7 luni şi 6 zile, în partida SC Bacău - Farul Constanţa, scor 3-0. În 1983, Hagi a debutat la echipa naţională, în mandatul lui Mircea Lucescu, într-o partidă cu Norvegia, susţinută de “tricolori“ la Oslo, la 10 august 1983, scor 0-0. În cariera sa, Hagi a mai evoluat la Sportul Studenţesc, Steaua, formaţie cu care, în 1987, a câştigat Supecupa Europei, singurul gol fiind reuşit chiar de el, Real Madrid, Brescia, FC Barcelona şi Galatasaray Istanbul. Cu Galatasaray a cucerit Cupa UEFA şi Supercupa Europei. Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000), precum şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). După ediţia din 1994 a Cupei Mondiale, Hagi a ieşit al patrulea în ancheta anuală a revistei France Football, cea care acordă Balonul de Aur. La finele anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului, iar în 24 aprilie 2001, sub titulatura Gala “Hagi”, i s-a organizat un meci festiv de retragere. Fostul internaţional român a înfiinţat la Constanţa o Academie de fotbal care îi poartă numele.

“TRICOLORII” VOR FI ARBITRAŢI DE SUEDEZI

Meciul România - Ucraina, programat pe 8 februarie, de la ora 20.30, pe stadionul “Municipal” din Paralimni, contând pentru cea de-a 13-a ediţie a turneului amical “Cyprus Cup” va fi arbitrat de o brigadă de arbitri suedezi, formată din Stefan Johanesson la centru, ajutat la tuşe de Joakim Flink şi Daniel Warnmark, în timp ce al patrulea oficial va fi cipriotul Frixos Petrou. În aceeaşi zi, dar de la ora 19.00, pe stadionul “GSP” din Nicosia, se va disputa partida Cipru - Suedia, care va fi condusă de românii Alexandru Tudor la centru, ajutat la tuşe de Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă, al patrulea oficial fiind desemnat cipriotul Andreas Georgiou.

CHIVU, SUSPENDAT PATRU ETAPE

Jucătorul formaţiei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a fost suspendat patru etape, după ce l-a lovit cu pumnul în faţă pe fotbalistul echipei Bari, Marco Rossi. Judecătorul sportiv Gianpaolo Tosel a decis să-l suspende pe căpitanul naţionalei României în baza imaginilor tv, fundaşul milanezilor nefiind sancţionat în teren, de arbitru, care nu a văzut faza. Chivu va absenta astfel la partidele cu AS Roma, Juventus Torino, Cagliari şi Sampdoria. În minutul 60 al meciului Bari - Inter Milano 0-3, românul l-a lovit cu pumnul în figură pe Marco Rossi, însă arbitrul Andrea Romeo nu a văzut faza şi nu l-a eliminat. După meci, Chivu i-a cerut scuze lui Marco Rossi, celor care au urmărit meciul, precum şi fetiţelor sale, care “într-o zi vor vedea imaginile”. Şi fundaşul francez al echipei AS Roma, Philippe Mexes, a fost suspendat două meciuri pentru că l-a insultat pe arbitrul de rezervă la meciul cu Brescia, scor 1-1, astfel că va lipsi la partidele cu Napoli şi Internazionale Milano. La încheierea meciului din etapa a 23-a a campionatului Italiei, de miercuri, Mexes „a adresat un epitet insultător arbitrului de rezervă”, se arată în raportul ligii, fără a se preciza despre ce cuvânt este vorba.

STANCU, LĂUDAT DE ADNAN POLAT

Preşedintele clubului Galatasaray Istanbul, Adnan Polat, i-a cerut joi lui Gheorghe Hagi să îi folosească titulari pe atacantul Bogdan Stancu şi pe portarul Robinson Zapata în meciul cu Gaziantepspor. Antrenorul i-a titularizat pe cei doi, deşi nu consideră că Zapata este pregătit suficient. Cotidianul Hurriyet notează că la finalul partidei Adnan Polat a spus că i-a plăcut cum a evoluat Bogdan Stancu. „Chiar mi-a plăcut Stancu. Este un fotbalist inteligent”, a afirmat Polat. Galatasaray a pierdut meciul de joi cu Gaziantepspor, disputat în deplasare, cu scorul de 3-2, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Turciei, iar Bogdan Stancu a înscris un gol.

FIORENTINA L-A IERTAT PE MUTU

Fiorentina a retras solicitarea făcută Colegiului Arbitral al Ligii Italiene de Fotbal prin care voia excluderea lui Adrian Mutu din echipă şi de la antrenamente până la sfârşitul sezonului, precum şi suspendarea integrală a salariului acestuia până în iunie. Potrivit Gazzetta dello Sport, după ce Mutu a fost reprimit în lot, Fiorentina a cerut retragerea acţiunilor la Colegiul Arbitral al Ligii Italiene de Fotbal. Mutu a revenit vineri la antrenamentele Fiorentinei şi cel mai probabil va fi convocat pentru meciul cu Parma de duminică. „Mutu va fi mai mult ca sigur rezervă cu Parma, din două motive: o inflamaţie la genunchi dar şi faptul că nu a mai jucat de mult timp”, a notat cotidianul italian.

REAL MADRID NU-I VA PRELUNGI CONTRACTUL LUI PEPE

Cotidianul spaniol AS anunţă că Real Madrid nu-i va prelungi contractul fundaşului portughez Pepe, din cauza pretenţiilor financiare prea mari ale acestuia. „Mourinho a obosit să repete că „Real Madrid are nevoie de Pepe şi Pepe are nevoie de Real Madrid”. Se pare că declaraţiile lui Mourinho au rămas fără ecou. Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, Real Madrid nu-i va reînnoi contractul lui Pepe. Clubul nu acceptă exigenţele sale salariale şi asta înseamnă că va pleca de la gruparea spaniolă în 2012, cu condiţia să nu apară în vară o ofertă bună şi clubul să decidă să-l vândă”, scrie AS. Real Madrid i-a oferit jucătorului, care are unul dintre cele mai mici salarii din lot (1,8 milioane de euro pe sezon), un salariu de 3,5 milioane de euro. Faţă de această ofertă, jucătorul a venit cu prima contraofertă, solicitând un salariu de 5 milioane de euro, care a fost rapid respinsă de madrileni. În urmă cu câteva săptămâni, agentul fotbalistului i-a anunţat pe cei de la Real Madrid că jucătorul s-ar mulţumi şi cu 4 milioane de euro pe sezon, însă şi de această dată a fost refuzat.

KOPA VA PRIMI PREMIUL PREŞEDINTELUI UEFA

Fostul internaţional francez Raymond Kopa va primi, într-o ceremonie care va avea loc sâmbătă, pe stadionul Auguste Delaune din Reims, Premiul Preşedintelui UEFA pentru 2010. „Este o mare onoare pentru mine să primesc acest premiu anul ăsta. În primul rând pentru că sunt primul francez care primeşte acest premiu. Iar apoi pentru că această distincţie vine de la UEFA, o organizaţie care s-a ocupat mereu de binele fotbalului, acest sport rege care a avut o contribuţie însemnată să unească ţările Europei”, a spus Raymond Kopa, care va fi premiat de compatriotul său Michel Platini, preşedintele UEFA, înaintea meciului din Liga a II-a franceză dintre Stade de Reims şi Le Havre. Raymond Kopa, 79 de ani, a evoluat de-a lungul carierei doar pentru trei echipe, Angers, Stade de Reims şi Real Madrid, având în palmares patru titluri de campion al Franţei, două în Spania şi trei Cupe ale Campionilor Europeni cu formaţia spaniolă. Cu naţionala Franţei, Kopa a terminat pe locul al treilea la CM 1958. El a primit Balonul de Aur în 1958 şi a fost desemnat jucătorul CM din acel an. Premiul Preşedintelui UEFA a fost introdus în 1998. Primul premiu acordat de Platini, în 2008, i-a fost înmânat lui Alfredo Di Stefano. Ultima distincţie i-a revenit fostului jucător portughez Eusebio.