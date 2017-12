SUCCESE PENTRU SPORTIVII DE LA CS FARUL

Sâmbătă, la Bucureşti, la sala de atletism din cadrul complexului naţional “Lia Manoliu”, a avut loc prima etapă de Grand Prix din cadrul concursului naţional de atletism, competiţie care se desfăşoară la nivel de seniori, tineret şi juniori I. La întrecere a participat şi o numeroasă delegaţie constănţeană formată din 18 sportivi de la CS Farul Constanţa. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de Andreea Ogrăzeanu (locul 1 la 60 m), Beatrice Morar (locul 4 la triplusalt), Andreea Lefcenco (CSS 1 Constanţa, locul 5 la triplusalt) şi Alina Rîpanu (locul 5 la 400 m) - la feminin Cornel Bănănău (locul 1 la 60 m garduri), George Vulcu (locul 3 la 60 m), Bogdan Tucă (locul 3 la 200 m, locul 1 la 400 m, locul 1 la 800 m), Iulian Geambazu (loc 1 la 200 m, locul 2 la 400 m) şi Adrian Dăianu (locul 2, triplusalt) - la masculin.

EŞECURI PENTRU TENISMELE CONSTĂNŢENE LA OPENUL ANGLIEI

Desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Sheffield. Openul Angliei la tenis de masă a avut printre participante şi două jucătoare constănţene. La simplu, Eliza Samara s-a oprit în turul secund, după ce a învins-o clar, cu 4-0 (11-6,11-7,11-7,11-7) pe Naomi Owen (Ţara Galilor) în runda inaugurală, dar a cedat apoi, cu 1-4 (13-15, 6-11, 1-11, 11-9, 7-11), în disputa cu Irene Ivancan (Germania). În schimb, Iulia Necula s-a oprit în faza calificărilor, ratând prezenţa pe tabloul principal după ce a înregistrat o victorie, 4-1 (9-11, 11-5, 11-5, 11-7, 11-5), cu Chloe Thomas (Ţara Galilor), şi două înfrângeri, 2-4 (11-9, 11-7, 4-11, 4-11,10-12,7-11) cu Lei Huang (Portugalia) şi 1-4 (9-11, 7-11, 11-8, 7-11, 2-11) cu Yi Fang Xian (Franţa). Necula a jucat şi în proba de dublu, alături de Tamara Boroş (Croaţia), cedând în primul tur, scor 1-3 (4-11, 11-7, 9-11, 8-11) în faţa perechii chineze formate din Yan Guo şi Yue Guo.

FRANŢA A CÂŞTIGAT CM DE HANDBAL MASCULIN

Naţionala de handbal masculin a Franţei a reuşit să îşi treacă în palmares un nou trofeu, câştigând cea de-a 22-a ediţie a Campioantului Mondial din Suedia, după ce ieri, în finala întrecerii, a dispus, după prelungiri, de Danemarca, cu 37-35. La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 31-31 (15-12). Franţa confirmă încă o dată că este cea mai puternică reprezentativă din lume şi îşi continuă supremaţia după medaliile de aur cucerite la CM din 2009, JO din 2008 şi CE din 2010. Medaliile de bronz la CM din Suedia au fost adjudecate de Spania, care a învins în finala mică, cu 24-23 (11-11), naţionala ţării gazdă, Suedia.

KARABATIC, CEL MAI BUN JUCĂTOR AL CM DIN SUEDIA

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF), l-a desemnat pe francezul Nikola Karabatic drept cel mai bun jucător al celei de-a 22-a ediţii a Campionatului Mondial de handbal masculin care s-a încheiat ieri, în Suedia. Echipa ideală a turneului final este, în opinia specialiştilor, următoarea: Thierry Omeyer (France) - portar, Harvard Tvedten (Norvegia) - extremă stânga, Bertrand Gille (Franţa) - pivot, Mikkel Hansen (Danemarca) - inter stânga, Dalibor Doder (Suedia) - centru, Alexander Petersson (Islanda) - inter dreapta, Vedran Zrnic (Croaţia) - extremă dreapta).

DJOKOVIC, AL DOILEA TROFEU LA ANTIPOZI

Tenismanul Novak Djokovic (Serbia, cap de serie nr. 3) şi-a adjudecat pentru a doua oară în carieră trofeul în proba de simplu masculin de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut ieri, în trei seturi, de Andy Murray (Marea Britanie, cap de serie nr. 5), cu 6-4, 6-2, 6-3. Sârbul s-a mai impus la Melbourne în urmă cu doi ani, când l-a depăşit în ultimul act pe francezul Jo-Wilfried Tsonga. La turneele de Mare Şlem, Djokovic, care va încasa un cec în valoare de 2,2 milioane de dolari pentru succesul de la Antipozi, mai are în palmares două finale la US Open, în 2007 şi 2010. De partea cealaltă, Murray a disputat trei finale de Mare Şlem, Australian Open, în 2010 şi 2011, şi US Open, în 2008, toate pierdute.

CLIJSTERS S-A IMPUS LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea Kim Clijsters (Belgia, cap de serie nr. 3) a cîştigat pentru prima oară în carieră proba de simplu feminin de la Australian Open, primul turneu de Mare Şelm al anului, după ce a învins-o sâmbătă, în trei seturi, pe Na Li (China, cap de serie nr. 9), cu 3-6, 6-3, 6-3. Clijsters, care a mai jucat o finală la Melbourne, în 2004, pierdută în faţa compatrioatei Justine Henin, şi-a trecut în cont al patrulea titlul de Mare Şlem, după cele cucerite la US Open, în 2005, 2009 şi 2010. În urma acestui succes, belgianca va încasa un cec în valoare de 2,2 milioane de dolari şi va urca pe poziţia a doua în clasamentul WTA. În schimb, chinezoaica Na Li va ocupa poziţia a 7-a în ierarhia mondială, ceea ce va reprezenta cea mai bună clasare din cariera sa, dar şi cea mai bună clasare a unei jucătoare din China.

ÎNCĂ UN TITLU DE MARE ŞLEM PENTRU FRAŢII BRYAN

Fraţii Bob şi Mike Bryan (cap de serie nr. 1), au câştigat, sâmbătă, finala probei de dublu masculin de la Australian Open, învingând, cu 6-3, 6-4, perechea indiană formată din Mahesh Bhupathi şi Leander Paes (cap de serie nr. 3). Cei doi americani şi-au adjudecat astfel cel de-al cincilea trofeu din carieră la Australian Open şi al zecelea titlu de Mare Şlem.

BRONZ PENTRU ANDREEA CHIŢU LA CUPA MONDIALĂ DE JUDO

Andreea Chiţu a cucerit medalia de bronz la categoria 57 de kilograme, la Cupa Mondială de judo de la Sofia. În grupa B, Chiţu le-a învins pe Sharone Dinasta (Italia) şi Gergana Vatsova (Bulgaria), dar a cedat apoi în faţa rusoaicei Ekaterina Melnikova, ajungând în recalificări. Acolo, românca a învins două adversare din Franţa, Lola Benarroche şi Caroline Lantioine. La categoria 48 kg, Diana Kovacs şi Violeta Dumitru nu au trecut de turul I, în timp ce la 52 kg Ioana Matei a fost eliminată în turul secund de Delphine Delsalle (Franţa). La aceeaşi categorie, Andreea Cătună a fost victorioasă în prima luptă, cu Liudmila Afendikova (Ucraina), dar a cedat în următoarea, în disputa cu turcoaica Aynur Samat. La categoria 63 kg, Simona Mara a fost eliminată şi ea în turul I.

ZOLTAN KELEMEN, LOCUL 21 LA EUROPENELE DE PATINAJ

Francezul Florent Amodio a câştigat sâmbătă proba individuală a Campionatelor Europene de patinaj artistic, desfăşurate la Berna, în vreme ce românul Zoltan Kelemen s-a clasat pe locul 21. Kelemen s-a clasat pe poziţia 18 la programul liber, cu un punctaj de 110,12. Amodio, în vârstă de 20 de ani, a câştigat titlul european la prima sa participare, urmat de un alt francez, Brian Joubert, şi de cehul Tomas Verner. La feminin, s-a impus Sarah Meier, din Elveţia, care le-a devansat pe Carolina Kostner (Italia) şi Kiira Korpi (Finlanda). Proba de dans le-a revenit francezilor Nathalie Pechalat şi Fabian Bourzat, urmaţi de ruşii Ekaterina Bobrova şi Dmitri Soloviev şi de britanicii Sinead şi John Kerr.

TENISMANUL BOGDAN BORZA, ÎNVINS ÎN FINALĂ LA TURNEUL LES PETITS AS DE LA TARBES

Tenismanul Bogdan Borza, în vârstă de 13 ani, a pierdut, ieri, finala turneului Les Petits As de la Tarbes, competiţie rezervată jucătorilor şi jucătoarelor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani. Borza a fost învins în finală, cu 6-2, 5-7, 6-3, de americanul Henrik Wiersholm (14 ani). La feminin, turneul a fost câştigat de sportiva letonă Jelena Ostapenko, după ce aceasta s-a impus în finală, scor 1-6, 6-3, 6-3, în faţa jucătoarei ruse Anastasia Komardina. Ambele sportive au 13 ani. La competiţia aflată la cea de-a 29-a ediţie au participat 307 de jucători şi jucătoare din 52 de ţări. Printre câştigătorii din ediţiile trecute se numără Michael Chang (1986), Richard Gasquet (1999), Rafael Nadal (2000), Martina Hingis (1991 şi 1992), Kim Clijsters (1997) şi Dinara Safina (2000).