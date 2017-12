AUREL ONIŢĂ VA ARBITRA LA CYPRUS CUP

Echipa naţională de fotbal a României va participa la cea de-a 13-a ediţie a “Cyprus Cup”, meciurile fiind programate la Paralimni şi Nicosia, pe 8 şi 9 februarie. La turneu a fost invitată şi o brigadă de arbitri din România, iar Comisia Centrală a Arbitrilor i-a desemnat pe Alexandru Tudor, Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă.

AMICALE PENTRU JUNIORII ACADEMIEI HAGI

Grupele de juniori ale Academiei de fotbal Gheorghe Hagi vor disputa partide de verificare în compania formaţiilor similare ale clubului Cernomore Varna, după următorul program - sâmbătă, 5 februarie: Academia Hagi 1998 - Cerno More Varna 1998 (ora 12.00, Constanţa), Academia Hagi 1997 - Cerno More Varna 1997 (ora 14.00, Constanţa); miercuri, 9 februarie: Cerno More Varna 1993 - Academia Hagi 1993 (ora 11.00, Kavarna), Cerno More Varna 1994 - Academia Hagi 1994/1995 (ora 13.00, Kavarna); sâmbătă, 12 februarie: Academia Hagi 1993 - Cerno More Varna 1993 (ora 12.00, Constanţa), Academia Hagi 1994/1995 - Cerno More Varna 1994 (ora 14.00, Constanţa); duminică, 13 februarie: Cerno More Varna 1998 - Academia Hagi 1998 (ora 11.00, Kavarna). Juniorii C ai Academiei Hagi (născuţi după 1 ianuarie 1996) vor susţine un meci de verificare contra lotului naţional al României U15 (născuţi în 1996). Întâlnirea se va disputa pe 13 februarie, la Mogoşoaia sau la Buftea.

SELECŢII LA ACADEMIA DE FOTBAL “GHEORGHE HAGI”

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” organizează selecţii pentru grupele de copii, după următorul program: pentru cei născuţi în 2001, 2002 şi 2003, în fiecare zi de marţi şi joi, la terenul sintetic de la Hotel IAKI din staţiunea Mamaia (orele 13.00-14.30, Grupa 2003, antrenor Aurelian Despa; orele 16.00-17.30, Grupa 2002, antrenor Constantin Fălină; orele 17.30-19.00, Grupa 2001, antrenor Cosmin Constantin); pentru cei născuţi în 1999 şi 2000, tot în fiecare zi de marţi şi joi, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” din apropierea localităţii Ovidiu (relaţii se pot obţine de la antrenorii Grupei 1999, Nicolae Roşca - tel. 0723.969.641 şi Ionuţ Mihu - tel. 0722.224.506, respectiv Grupa 2000, Doru Carali - tel. 0724.854.010). Participanţii la selecţie trebuie să posede echipament sportiv.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa va organiza, începând cu 29 ianuarie, Campionatul Judeţean de fotbal în sală. Înscrierile se fac la sediul AJF (strada Ion Bănescu nr. 2) sau la numerele de telefon 0241.613533 şi 0721.028663. Meciurile se vor desfăşura în sala din Techirghiol.

MUTU, ÎN ATENŢIA CLUBULUI NEWCASTLE UNITED

Atacantul român al echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, se află în atenţia clubului englez Newcastle United, a anunţat, ieri, site-ul metro.co.uk. Preşedintele grupării engleze, Alan Pardew, a declarat că se află în cautarea unui atacant. „Vom avea câteva noutăţi în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Vom face câteva oferte în încercarea de a achiziţiona un atacant”, a spus Pardew. Sursa citată a scris că pe lista “coţofenelor” se află şi Mutu. Pe de altă parte, Gazzetta dello Sport a notat că românul urma să se întâlnească ieri cu preşedintele clubului AC Fiorentina, Andrea Della Valle, iar apoi ar putea fi reprit la antrenamentele formaţiei viola. Fostul antrenor al Fiorentinei, Alberto Cavasin, a afirmat că o reintegrare în lot a lui Mutu trebuie cântărită cu mare atenţie. Tehnicianul italian Silvio Baldini consideră că Mutu este singurul lider al Fiorentinei. Mutu a susţinut, miercuri, o conferinţă de presă în care şi-a cerut scuze pentru problemele create oficialilor Fiorentinei. Aceasta a fost prima conferinţă de presă susţinută de jucătorul român după scandalul izbucnit la începutul lunii ianuarie, în urma căruia a fost scos de Fiorentina din lot şi de pe lista de transferuri. Clubul “viola” i-a permis să discute cu jurnaliştii în sala de conferinţe de la stadionul “Artemio Franchi”, iar presa italiană a speculat că jucătorul ar putea fi reprimit în lot.

CHIVU A CALIFICAT INTERUL ÎN SEMIFINALELE CUPEI ITALIEI

Cristian Chivu a transformat penalty-ul decisiv în meciul câştigat de Internazionale Milano la Napoli, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Chivu, care a fost integralist la Inter, a executat ultima lovitură de departajare a partidei, încheiată cu scorul de 5-4, după ce transformaseră şi coechipierii săi Eto\'o, Cambiasso, Pandev şi Thiago Motta. Pentru Napoli au înscris Cavani, Hamsik, Zuniga şi Yebda, iar Lavezzi a ratat. Tot miercuri, AC Milan s-a calificat în semifinale după ce a trecut cu 2-1 de Sampdoria, prin golurile înscrise de Pato, în min. 17 şi 22. Pentru Sampdoria a marcat Maccarone, în min. 51. Palermo eliminase marţi Parma, scor 5-4 după lovituri de departajare, iar ultimul sfert de finală, Juventus Torino - AS Roma, a avut loc aseară.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Ajunsă în apropierea finalului, a 15-a ediţie a Cupei Asiei la fotbal programează astăzi, de la ora 17.00, finala pentru medaliile de bronz: Uzbekistan - Coreea de Sud. Revelaţia actualei ediţii a AFC Asian Cup Qatar 2011, fosta republică sovietică Uzbekistan, a suferit cea mai umilitoare înfrângere din istoria fazelor eliminatorii ale turneului, în semifinale - 0-6 cu Australia. Iar acum va juca împotriva unei alte forţe a continentului asiatic - Coreea de Sud. Echipă pe care a reuşit s-o învingă o singură dată în istoria întâlnirilor directe, suferind cinci înfrângeri şi remizând o dată. Sud-coreenii sunt net favoriţi în finala mică a Cupei Asiei, care a căpătat o importanţă aparte odată cu anunţul că primele trei clasate se vor califica direct la următorul turneul final al AFC Asian Cup, care va avea loc în 2015, în Australia.

VAN DER SAR SE VA RETRAGE DIN ACTIVITATE

Portarul olandez al echipei Manchester United, Edwin van der Sar, se va retrage din activitate la finalul acestui sezon, a anunţat, ieri, agenţia care îl impresariază pe fotbalist. Potrivit site-ului agenţiei, sport-promotion.nl, fostul portar al echipelor Ajax Amsterdam, Juventus Torino şi Fulham a precizat că a sosit momentul să se consacre familiei sale. În vârstă de 40 de ani, Van der Sar a fost achiziţionat în 2005 de Manchester United, cu care a câştigat de trei ori campionatul Angliei (2007, 2008, 2009) şi Liga Campionilor, în 2008.

PIERDERI DE 77,8 MILIOANE DE EURO ÎN BUNDESLIGA

Cluburile din prima ligă din Germania au înregistrat pierderi de 77,8 milioane de euro în sezonul trecut, după ce în campionatul precedent au avut beneficii de 30,9 milioane de euro, a anunţat Liga Germană de Fotbal (DFL). Conform DFL, trei grupări, care nu au fost nominalizate, dar printre care s-ar putea număra Schalke ’04 Gelsenkirchen, sunt responsabile de acest regres, având pierderi cumulate de 72,2 milioane de euro. Doar şapte cluburi au înregistrat beneficii. Pierderile înregistrate atât de cluburile din Bundesliga cât şi de cele din eşalonul secund se ridică la 103,4 milioane de euro. Datoriile au crescut de la 34 de milioane la 644,6 milioane de euro. Cifra de afaceri a atins un nivel record, fiind de 1,77 miliarde de euro pentru Bundesliga, cu 3,2% mai mare decât cea din sezonul 2008/2009 şi cu 21,5% mai mare decât media ultimilor trei ani. Publicitatea şi contractele de sponsorizare au adus 28,9% din câştigurile cluburilor din primul eşalon german, urmate de drepturile de televizare şi alte drepturi (28,5%), precum şi de veniturile din vânzarea biletelor (21,4%). În ceea ce priveşte cheltuielile, în proporţie de 40,59% constau în salariile jucătorilor şi ale stafurilor tehnice (750 de milioane de euro), înregistrându-se în acest sens o creştere de 7,8% într-un an.

BIRMINGHAM CITY, ÎN FINALA CUPEI LIGII ANGLIEI

Echipa Birmingham City s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 3-1 (Bowyer 59, Johnson 79, Gardner 94 / C. Cole 31) după prelungiri, formaţia West Ham United, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, West Ham câştigase, acasă, cu 2-1. În finala Cupei Ligii Angliei, care va avea loc pe 27 februarie, pe stadionul “Wembley” din Londra, Birmingham City va întâlni echipa Arsenal Londra.

MOURINHO VREA ÎNAPOI ÎN PREMIER LEAGUE

Antrenorul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat că îşi doreşte să revină în campionatul Angliei, acolo unde a mai pregătit formaţia Chelsea Londra, cu rezultate foarte bune. „Nu sunt fericit în Spania şi vreau să revin în Premier League. Nu am nimic concret pentru viitor, dar vreau să fiu fericit şi să am bucuria a ceea ce fac. Nu am preferinţe în privinţa echipelor, poate fi Manchester United, Manchester City sau Chelsea Londra. Vreau să mă întorc. Nu spun că Premier League este cel mai spectaculos campionat, dar cu siguranţă este cel mai bine organizat. În Anglia există fair-play şi respect pentru adversar”, a spus Mourinho. Presa spaniolă a anunţat că s-a produs „divorţul oficial” între antrenorul Jose Mourinho şi directorul general al clubului Real Madrid, Jorge Valdano, acestuia din urmă fiindu-i interzis accesul la vestiar cu ocazia meciurilor, precum şi deplasarea alături de jucători. Potrivit cotidianului AS, tehnicianul portughez şi-ar fi informat jucătorii că, la finalul sezonului, preşedintele Perez trebuie să aleagă între el şi Valdano, în caz contrar el urmând să părăsească gruparea spaniolă, deşi mai are contract pe trei ani.

RONALDINHO, DORIT LA CARNAVALUL DE LA RIO

Fostul component al echipei AC Milan, Ronaldinho, care va debuta în februarie pentru Flamengo, este dorit de mai multe şcoli de samba pentru a face parte din defilarea lor la viitoarea ediţie a carnavalului de la Rio. Fotbalistul a asistat marţi, în cartierul Gavea din Rio de Janeiro, la un spectacol al lui Monarco, celebru artist ce reprezintă şcoala de samba Portela. Ronaldinho a fost prezent şi sâmbătă la un spectacol de samba, la Niteroi. Portela, cu care a defilat anterior fratele lui Ronaldinho, Roberto de Assis, aşteaptă un răspuns al fotbalistului pentru a se stabili condiţiile participării sale. Cât despre fotbalul propriu-zis, Ronaldinho a început să se antreneze cu noii săi colegi de la Flamengo şi ar urma să debuteze pe 2 februarie, la un meci cu Nova Iguazu.

BUSQUETS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BARCELONA

Mijlocaşul Sergio Busquets şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona, noul său acord fiind valabil până în 2015 şi incluzând o clauză de reziliere de 150 de milioane de euro. Contractul lui Busquets mai include o opţiune de prelungire automată până în 2016, în funcţie de partidele pe care fotbalistul le va juca în ultimul an al acordului. Înţelegerea anterioară era valabilă până în 2013 şi clauza de reziliere era de 80 de milioane de euro. Busquets a fost promovat de Josep Guardiola, de la Barcelona B la prima echipă a grupării catalane, în sezonul 2008-2009.

CONTADOR, SUSPENDAT UN AN PENTRU DOPAJ

Rutierul spaniol Alberto Contador, triplu câştigător al Turului Franţei, a fost suspendat pentru un an, după un control antidoping pozitiv, şi riscă să piardă beneficiile victoriei sale de anul trecut din Marea Buclă. Aflat într-un stagiu de pregătire în Baleare cu noua sa echipă, Saxo Bank-SunGard, sportivul a fost informat de Federaţia Spaniolă de Ciclism că a fost suspendat. Potrivit federaţiei spaniole, Contador poate face apel în termen de zece zile de la pronunţarea suspendării. Alberto Contador, care a semnat în august 2010 un contract pe doi ani cu echipa Saxo Bank, este suspendat provizoriu din 24 august de Uniunea Ciclistă Internaţională, în aşteptarea unei decizii definitive. Ciclistul în vârstă de 28 de ani a câştigat Turul Franţei în 2007, 2009 şi 2010. De asemenea, el se numără printre singurii cinci rutieri care au câştigat cele trei mari tururi (Franţa, Italia, Spania).

NEW YORK KNICKS, CEL MAI VALOROS CLUB DE BASCHET DIN AMERICA DE NORD

New York Knicks a devenit cel mai valoros club de baschet din campionatul profesionist nord-american (NBA), depăşind gruparea Los Angeles Lakers, conform revistei Forbes. Valoarea clubului Knicks a crescut cu 12% faţă de anul trecut, de la 586 milioane dolari (427 milioane euro) la 655 milioane dolari (477 milioane euro), graţie numărului mai mare de bilete vândute la meciuri şi contractelor de sponsorizare a sălii “Madison Square Garden”, unde îşi dispută echipa meciurile de pe teren propriu. În acest timp, valoarea grupării din Los Angeles a crescut cu doar şase procente, ajungând la 643 milioane dolari (468 milioane euro). Chicago Bulls (511 milioane dolari) este al treilea club ca valoare financiară, fiind urmat de Boston Celtics (452 milioane dolari), Houston Rockets (443 milioane dolari), Dallas Mavericks (438 milioane dolari) şi Miami Heat (425 milioane dolari), a cărui valoare a crescut cu 17% după sosirea jucătorului LeBron James, în vara anului 2010. Valoarea medie a unui club din NBA este de 369 milioane dolari (269 milioane euro), în scădere cu 10 milioane dolari faţă de anul 2008. Forbes mai menţionează că 17 cluburi care participă în NBA au înregistrat un bilanţ negativ în sezonul trecut.