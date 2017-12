ALIBEC AR PUTEA AJUNGE LA SAMPDORIA

Fostul atacant al Farului, Denis Alibec, în prezent la Internationale Milano, ar putea fi împrumutat de campioana Italiei la formaţia Sampdoria Genova, la schimb cu Giampaolo Pazzini. Presa din peninsulă anunţă că pentru a-l achiziţiona pe atacantul Pazzini, Inter Milano a făcut o ofertă de 15 milioane de euro plus împrumutul unui jucător dintre Coutinho, Biabiany, Alibec sau Santon. În vârstă de 20 de ani, Alibec nu a evoluat niciun minut la prima echipă de când antrenor a fost numit brazilianul Leonardo.

STELEA, LOCUL 93 ÎN CLASAMENTUL IFFHS AL PORTARILOR

Portarul Bogdan Stelea ocupă locul 93 în clasamentul arbitrilor în ultimii 25 de ani, dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Cu 10 puncte, Stelea se află la egalitate cu Fernando Harry Alvez (Uruguay), Carlo Cudicini (Italia), Doni (Brazilia), Vincent Enyeama (Nigeria), James Given (Irlanda), Samir Handanovici (Slovenia), Andreas Isaksson (Suedia), Hugo Lloris (Franţa), Nery Alberto Pumpido (Argentina), Oscar Perez Rojas (Mexic), Jacques Songo’o (Camerun) şi Chris Woods (Anglia). Primul loc este ocupat de Gianluigi Buffon (Italia - 209p), urmat de Iker Casillas (Spania - 193p) şi Edwin van der Sar (Olanda - 190p). Poziţia a patra a revenit danezului Peter Schmeichel, cu 179p, urmat de germanul Oliver Kahn (162p) şi de Jose Luis Chilavert (Paraguay - 146p). Cehul Petr Ceh este pe locul 7, cu 138p. Poziţia a opta este ocupată la egalitate de italianul Walter Zenga şi spaniolul Andoni Zubizarreta, ambii cu câte 132p. Topul primilor zece este închis de brazilianul Claudio Taffarel (130p). Clasamentul cuprinde prestaţiile portarilor din perioada 1987-2011.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Japonia continuă să joace spectaculos, dar şi eficient, obţinând calificarea în finala Cupei Asiei: Japonia - Coreea de Sud 2-2 (Maeda 36, Hosogai 97 / Sung-Yueng Ki 23-pen., Jae-Won 120), 3-0 la penalty-uri. Prima semifinală de la AFC Asian Cup Qatar 2011 a fost una spectaculoasă, cu multe goluri, mari ratări şi răsturnări de situaţii - sud-coreenii au deschis scorul, japonezii au egalat, apoi au preluat conducerea, după ce Honda a ratat un penalty, pentru ca egalarea coreenilor să vină în ultimul minut al prelungirilor! La penalty-urile de departajare coreeni au ratat de trei ori (!!!) şi astfel Japonia a obţinut calificarea în finala mare. A doua semifinală a adus o calificare scontată pentru... cea mai nouă ţară din Asia: Australia - Uzbekistan 6-0 (H. Kewell 5, Ognenovski 35, Carney 65, Emerton 75, Valeri 82, Kruse 83). Finalele sunt programate vineri şi sâmbătă.

LOTUL BRAZILIEI PENTRU AMICALUL CU FRANŢA

Selecţionerul naţionalei Braziliei, Mano Menezes, a anunţat, ieri, lotul pentru partida amicală cu reprezentativa Franţei, adversara României în preliminariile Campionatului European din 2012, care se va disputa pe 9 februarie, pe “Stade de France”. Cei 23 de jucători convocaţi sunt - portari: Julio Cesar (Internazionale Milano), Gomes (Tottenham Hotspur), Neto (AC Fiorentina); fundaşi: Daniel Alves (FC Barcelona), David Luiz, Luisao (ambii Benfica Lisabona), Thiago Silva (AC Milan), Andre Santos (Fenerbahce Istanbul), Breno (Bayern Munchen), Marcelo (Real Madrid), Rafael (Manchester United); mijlocaşi: Anderson (Manchester United), Lucas Leiva (FC Liverpool), Ramires (Chelsea Londra), Sandro (Tottenham Hotspur), Elias (Atletico Madrid), Hernanes (Lazio Roma), Jadson (Şahtior Doneţk), Renato Augusto (Bayer Leverkusen); atacanţi: Pato, Robinho (ambii AC Milan), Andre (Dinamo Kiev), Hulk (FC Porto). România face parte din Grupa D a preliminariilor EURO 2012, alături de Franţa, Belarus, Albania, Bosnia-Herţegovina şi Luxemburg. După trei meciuri, România a adunat 2 puncte şi ocupă locul 5 în clasamentul grupei.

VAN BOMMEL, LA AC MILAN

Mijlocaşul olandez Mark van Bommel s-a transferat, ieri, de la Bayern Munchen la AC Milan, la cererea sa, oficialii bavarezilor fiind de acord cu despărţirea imediată de căpitanul echipei, informează site-ul oficial al clubului Bayern. În vârstă de 33 de ani, Van Bommel a avut, ieri, la prânz, o discuţie cu preşedintele clubului german, Karl-Heinz Rummenigge, cu vicepreşedintele Karl Hopfner şi cu directorul sportiv Christian Nerlinger. Contractul dintre părţi urma să expire la 30 iunie 2011, însă oficialii campioanei Germaniei au fost de acord să respecte dorinţa jucătorului. Van Bommel şi-a dorit să plece pentru că relaţia dintre el şi antrenorul Louis van Gaal s-a răcit. Mai mult, odată cu sosirea mijlocaşului brazilian Luiz Gustavo, în această iarnă, de la TSG 1899 Hoffenheim, compatriotul lui Van Bommel are alţi cinci jucători la dispoziţie pentru cele două locuri de mijlocaş defensiv: Schweinsteiger, Kroos, Timoşciuk, Luiz Gustavo şi Ottl. AC Milan îl doreşte pe Van Bommel doar pentru cinci luni. Mijlocaşii săi de bază, Gattuso, Seedorf, Ambrosini şi Pirlo, sunt momentan accidentaţi. În decembrie 2010, presa germană a scris că Van Bommel a refuzat un contract atractiv, valabil doi ani şi jumătate, oferit de VfL Wolfsburg. Van Bommel a sosit la Munchen, în 2006, de la FC Barcelona.

DIEGO MILITO, FOTBALISTUL ANULUI ÎN ITALIA

Atacantul formaţiei Internazionale Milano, Diego Milito, a fost desemnat fotbalistul sezonului 2009-2010 de către asociaţia jucătorilor italieni, în timp ce Jose Mourinho a fost ales antrenorul anului în Italia. Milito, care în sezonul trecut a marcat 22 de goluri în Serie A, a obţinut şi premiul pentru cel mai bun jucător străin din campionatul Italiei, în faţa coechipierilor săi Samuel Eto\'o şi Wesley Sneijder. Mourinho, în prezent la Real Madrid, care a câştigat tripla campionat - Cupa Italiei - Liga Campionilor cu Internazionale Milano, i-a depăşit pe Massimiliano Allegri (AC Milan) şi Luigi Del Neri (Juventus). Atacantul Antonio di Natale a fost ales cel mai bun jucător italian (în faţa lui Cassano şi Pirlo), el fiind şi golgeterul sezonului, dar şi câştigător al premiului fair-play.

IKER CASILLAS, AMBASADOR ONU AL BUNĂVOINŢEI

Portarul reprezentativei Spaniei şi al formaţiei Real Madrid, Iker Casillas, a fost numit de către ONU ambasador al bunăvoinţei şi mesager al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). „Viaţa mi-a oferit atât de multe, vreau să-i dau şi eu multe înapoi. Vreau să călătoresc şi să ajut”, a declarat Iker Casillas, în cadrul ceremoniei oficiale de la sediul european al ONU de la Geneva. PNUD are deja opt ambasadori ai bunăvoinţei, între care Ronaldo, Zinedine Zidane şi Didier Drogba, jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova sau actorul spaniol Antonio Banderas.

PLATINI VREA FAIR-PLAY FINANCIAR

Preşedintele UEFA, Michel Platini, susţinut principiul fair-play-ului financiar, care ar trebui să intre în vigoare din ediţia 2013-2014, menţionând că, în lipsa acestuia, multe echipe mari vor dispărea. „Fair-play-ul financiar este un proiect important, care trebuie să intre în vigoare cât mai curând. Trebuie să învăţăm cluburile să devină normale, să nu cheltuie bani pe care nu îi au. Când noi facem aşa ceva, ajungem la închisoare; când o fac grupările de fotbal, câştigă trofee mai uşor. Aşa ceva nu este normal. Trebuie să reducem costurile, pentru că fotbalul european are datorii de 1,2 miliarde de euro. Eu am curajul sã iau această decizie şi nu voi da înapoi”, a spus Platini, în cadrul unei întâlniri la care au participat mai mulţi conducători din fotbalul italian. Pe 11 ianuarie, UEFA a relevat faptul că 56 la sută din cele 733 de cluburi europene care activau, în 2009, în primele divizii au înregistrat pierderi în anul respectiv, iar dacă noile criterii care trebuie îndeplinite până în anul 2015 în materie de gestiune a cluburilor ar fi impuse astăzi, 11 echipe nu ar putea participa în această ediţie a cupelor europene. Comitetul Executiv al UEFA a adoptat pe 27 mai 2010 principiul fair-play-ului financiar, care presupune că un club nu poate cheltui mai mulţi bani decât generează, pentru a putea participa în cupele europene. Acest principiu intră în vigoare treptat, iar primele sancţiuni s-ar putea aplica începând cu ediţia 2014-2015.

MASACRU PE UN TEREN DE FOTBAL DIN MEXIC

Şapte tineri au fost împuşcaţi în timp ce se pregăteau să dispute un meci de fotbal la Ciudad de Juarez, cel mai violent oraş din Mexic. Mai mulţi bărbaţi înarmaţi au sosit la terenul de fotbal în trei maşini şi au tras de 180 de ori asupra tinerilor sportivi. „Trei tineri au murit pe loc, iar alţi patru au decedat la spital”, a precizat serviciul medico-legal al Parchetului din statul Chihuahua, unde se află Ciudad Juarez. Alţi doi tineri sunt spitalizaţi. Meciul era programat pe un stadion inaugurat în urmă cu patru luni, în cadrul unei campanii a autorităţilor locale contra violenţei legată de traficul de droguri, care s-a soldat anul trecut cu peste 3.000 de morţi în oraşul cu 1,3 milioane de locuitori.

CHRISTINA AGUILERA VA CÂNTA IMNUL AMERICAN ÎNAINTEA SUPER BOWL 2011

Cântăreaţa Christina Aguilera va cânta imnul naţional american înaintea finalei campionatului de fotbal american (Super Bowl), meci programat pe 6 februarie, la Dallas. „Am început să cânt imnul naţional încă de la vârsta de şapte ani şi trebuie să spun că gala Super Bowl va fi pentru mine un vis împlinit. Sunt încântată şi abia aştept să particip la un astfel de eveniment legendar”, a spus Aguilera, care şi-a început cariera de cântăreaţă profesionistă încă din adolescenţă. Ea a mai fost prezentă o dată la Super Bowl, în anul 2000, când a susţinut un recital în pauza dintre cele două reprize ale finalei. În acest an, grupul The Black Eyed Peas a fost invitat de organizatori să susţină un mini-concert în pauza finalei campionatului de fotbal american, dintre echipele Pittsburgh Steelers şi Green Bay Packers. Christina Aguilera, care a devenit celebră cu hitul “Genie in a Bottle”, a câştigat patru premii Grammy, un Latin Grammy şi a vândut peste 46 de milioane de albume pe plan mondial.