ROMÂNIA A RĂMAS PE LOCUL 56 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României se menţine pe locul 56, cu 531 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna decembrie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile EURO 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 18 - 867p), Belarus (locul 37 - 660p), Bosnia-Herţegovina (locul 45 - 582p), Albania (locul 64 - 497p) şi Luxemburg (locul 132 - 180p). Prima poziţie în clasamentul FIFA este ocupată de campioana mondială, Spania, urmată de Olanda şi Germania. Primele 20 de locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.887p, 2. Olanda 1.723p, 3. Germania 1.485p, 4. Brazilia 1.446p, 5. Argentina 1.338p, 6. Anglia 1.195p, 7. Uruguay 1.152p, 8. Portugalia 1.090p, 9. Croaţia 1.075p, 10. Egipt 1.036p, 11. Grecia 1.016p, 12. Norvegia 995p, 13. Rusia 982p, 14. Italia 965p, 15. Chile 950p, 16. Ghana 924p, 17. Slovenia 897p, 18-19. SUA şi Franţa 867p, 20. Slovacia 854p. Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii pe 2 februarie.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Ieri, la AFC Asian Cup Qatar 2011 a început etapa a doua a grupelor, cu două meciuri din grupa A: Uzbekistan - Kuwait 2-1 (Shatskikh 41, Djeparov 65/ Al-Mutwa 49-pen.) şi China - Qatar 0-2 (Ali 26, 45). Deşi a acumulat maximum de puncte după două partide, Uzbekistan nu este calificată matematic, un joc al rezultatelor - destul de improbabil - putând să o aducă pe poziţia a treia. Astăzi sunt programate partidele din Grupa B: Iordania - Arabia Saudită (ora 15.15) şi Siria - Japonia (ora 18.15).

MUTU, AMENDAT CU 150.000 DE EURO

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a fost amendat cu 150.000 de euro pentru “ultimele neglijenţe”, a anunţat cotidianul Corriere dello Sport, citat de site-ul violanews.com. Sursa citată notează că Fiorentina vrea “să scape” de Mutu, pentru ca “jucătorii să nu aibă în spate fantoma Fenomenului”. Adrian Mutu s-a antrenat, marţi, de unul singur pe stadionul “Artemio Franchi”, iar în zilele următoare va avea la dispoziţie un preparator. Pe 5 ianuarie, site-ul oficial al clubului AC Fiorentina a anunţat, într-un comunicat, că atacantul român Adrian Mutu a părăsit antrenamentul fără să ofere vreo explicaţie şi că, urmare a comportamentului său din ultima perioadă, gruparea va deschide acţiuni în plan sportiv şi civil. Fostul impresar Ioan Becali a declarat ulterior, într-o emisiune televizată, că Mutu a părăsit antrenamentul de miercuri după-amiază al Fiorentinei după ce a aflat că gruparea viola nu îi permite să se transfere la o altă echipă din Italia liber de contract. Apoi, Mutu a fost exclus din lotul Fiorentinei, fiind scos şi de pe lista de transferuri.

U. CRAIOVA A DECIS SUSPENDAREA CONTRACTULUI LUI PIŢURCĂ

Consiliul de Administraţie al Universităţii Craiova, întrunit marţi seară, a decis suspendarea pe o perioadă nedeterminată a contractului de muncă al managerului general Victor Piţurcă şi a staff-ului tehnic al acestuia. „Întrunit de urgenţă marţi seară, Consiliul de Administraţie al Universităţii Craiova a decis următoarele: suspendarea contractului de muncă pe o perioadă nedeterminată a lui Victor Piţurcă, suspendarea pe o perioadă nedeterminată a contractelor de muncă ale lui Eugen Neagoe, Gabriel Boldici, Silvian Cristescu, Martin Tudor, Marius Dima şi Florin Marin. Amânarea reunirii locului de jucători pentru vineri, 14 ianuarie, urmând ca până duminică, 16 ianuarie, să fie numit un stafs tehnic interimar”, se arată într-un comunicat al grupării oltene. Ieri, Piţurcă nu a fost lăsat să intre în cantonamentul Universităţii Craiova din Lunca Jiului.

STEAUA, LOCUL 126 ÎN IFFHS

Steaua Bucureşti a coborât 20 de poziţii şi ocupă locul 126, cu 115,5p, în clasamentul pe luna decembrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Dinamo Bucureşti, care a coborât 31 de poziţii şi se află locul 140, cu 109,5p. În schimb, CFR Cluj a urcat 18 locuri, de pe 160 pe 142, cu 108,5p. FC Timişoara a coborât 35 de locuri şi se află pe poziţia 187, cu 93,5p. FC Vaslui se menţine pe locul 232, cu 83p. Astra Ploieşti a urcat de pe locul 326, pe 307, cu 71,5p. Oţelul Galaţi a căzut de pe 286 pe 311, cu 70,5p. Unirea Urziceni a ajuns de pe 293 pe 314, cu 70p. Rapid Bucureşti ocupă locul 332 (321 în noiembrie), cu 68p. Gloria Bistriţa se află pe poziţia 337, în urcare de două locuri, cu 67p.

INTER MILANO A REDEVENIT LIDERUL IFFHS

Echipa italiană Internazionale Milano, câştigătoare a Campionatului Mondial al cluburilor, ocupă primul loc, cu 300 de puncte, în clasamentul pe luna decembrie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Pe poziţia secundă se află germanii de la Bayern Munchen, cu 268p, iar pe locul 3 a căzut liderul din noiembrie, FC Barcelona, cu 266p. Atletico Madrid se află pe locul 4, cu 244p, urmată de Estudiantes La Plata, cu 235p. Locul 6 este ocupat de FC Liverpool, cu 232p, iar Internacional Porto Alegre se află pe poziţia a şaptea, cu 231p. Poziţia a opta este ocupată la egalitate de Manchester United şi Chelsea Londra, ambele cu câte 222p. FC Porto se situează pe locul 10, cu 219,5p. FC Porto a fost desemnată echipa lunii decembrie. De asemenea, conform IFFHS, Internazionale Milano este cea mai bună echipă din anul 2010.

VICTORIE PENTRU GALATA ÎN CUPA TURCIEI

Formaţia Galatasaray Istanbul, antrenată de Gheorghe Hagi, a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (Servet 73, Arda 82, Kazim 90+2 / Caner 23), echipa Beyazpazari Şekerspor, în etapa a treia a Grupei A a Cupei Turciei. La Galatasaray, noua achiziţie Culio, jucător transferat de la CFR Cluj, a intrat pe teren în min. 31 şi a fost autorul unei pase decisive în urma căreia Kazim a înscris golul de 3-1. Acesta a fost ultimul meci al echipei Galatasaray pe stadionul “Ali Sami Yen”, formaţia pregătită de Hagi urmând să evolueze pe “Turk Telekom Arena”.

HAGI ŞI POPESCU, LA MECIUL LEGENDELOR CLUBULUI GALATASARAY

Foştii fotbalişti Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu au participat, marţi seară, la un meci al legendelor clubului Galatasaray, organizat pentru a marca despărţirea grupării de stadionul “Ali Sami Yen”, pe care l-a folosit timp de 34 de ani, în intervalul 1966-2010, informează haberler.com. Meciul a fost câştigat de echipa din care au făcut parte Hagi şi Popescu, cu scorul de 8-3, prin golurile înscrise de Savaş Koc (2), Tanju Colak (2), Ilyas Kahraman (3) şi Murat Inan (autogol). Pentru formaţia adversă, formată tot din foşti jucători marcanţi ai echipei Galatasaray, au marcat Hakan Şukur, Turgay Aksu şi Cevat Prekazi. Potrivit ajansspor.com, echipa învingătoare l-a avut căpitan chiar pe preşedintele clubului, Adnan Polat, iar formaţia adversă a fost condusă din teren de Alp Yalman. Polat a ţinut un discurs referitor la despărţirea de stadionul “Ali Sami Yen”, în timpul căruia a fost fluierat de suporteri. Meciul legendelor a avut loc înainte de partida Galatasaray - Beyazpazari Şekerspor, din Cupa Turciei. Festivităţile prilejuite de despărţirea de stadionul “Ali Sami Yen” au mai inclus focuri de artificii, reprezentaţii de dans, precum şi prezentarea pe ecranele de la stadion a performanţelor obţinute de Galatasaray de-a lungul timpului. Spectatorii prezenţi la eveniment au stat pe perne în culorile galben-roşu, scaunele fiind demontate dinainte deoarece clubul a anunţat că le va scoate la vânzare.

UEFA VREA SĂ REÎNFIINŢEZE BALONUL DE AUR

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat că forul pe care îl conduce va introduce, începând din sezonul viitor, un premiu echivalent cu Balonul de Aur, dar care va putea fi câştigat doar de jucători ce evoluează în ţările afiliate forului european. „UEFA va decerna un premiu special pentru cel mai bun jucător din Europa, în spiritul fostului Balon de Aur decernat de France Football, care acum se înmânează împreună cu premiul FIFA pentru cel mai bun jucător al anului”, a spus Platini. Premiul va fi decernat în august, într-o ceremonie anuală la Monaco, în aceeaşi zi cu tragerea la sorţi pentru Liga Campionilor. Balonul de Aur, decernat prima dată în 1956 de revista franceză France Football, era atribuit doar jucătorilor europeni până în 1995. După 1995, el a putut fi câştigat şi de jucătorii non-europeni, dar care evoluează în Europa. „Messi este cel mai bun, fără nicio îndoială, dar aş fi preferat ca premiul să meargă la Xavi sau Iniesta”, a declarat Platini, care a câştigat Balonul de Aur de trei ori.

HIGUAIN REVINE PE TEREN PESTE PATRU LUNI

Atacantul argentinian al echipei Real Madrid, Gonzalo Higuain, operat marţi de hernie de disc într-un spital din SUA, va reveni pe teren peste patru luni, a anunţat medicul Richard Fessler. Internaţionalul argentinian de 23 de ani a fost supus unei disectomii endoscopice efectuată într-un „mod satisfăcător” la spitalul Northwestern Memorial din Chicago. „Higuain va putea reveni pe teren peste patru luni. Operaţia a fost un succes şi am găsit exact ceea ce credeam”, a declarat medicul Richard Fessler. Higuain va avea dureri în primele luni, însă acest lucru nu-l va împiedica să joace, a precizat medicul, care speră că într-un an fotbalistul va fi recuperat „sută la sută”.

VOLLER PROPUNE CA BUNDESLIGA SĂ ÎNCEAPĂ ÎN FEBRUARIE

Directorul sportiv al clubului Bayer Leverkusen, Rudi Voller, propune începerea campionatului Germaniei în luna februarie, în perspectiva CM din Qatar, care se va disputa la începutul anului 2022. „Mondialul din Qatar ar putea să aibă loc iarna, iar noi avem şansa de a schimba calendarul campionatului; trebuie să jucăm din februarie până în noiembrie. Acum, din cele 34 de etape ale unui campionat, în 20 suntem... congelaţi”, a declarat Voller. Propunerea lui Voller a stârnit reacţii diferite. Managerul clubului VfL Wolfsburg, Dieter Hoeness, este de acord: „De 10 ani spun acelaşi lucru. În cele mai frumoase luni ale anului, fotbalul nostru face pauză. Ăsta nu e un lucru bun”. În schimb, preşedintele lui Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, spune că fotbalul ar pierde în vacanţa de vară o bună parte din spectatori, părere susţinută şi de managerul clubului TSG 1899 Hoffenheim, Ernst Tanner. Din 1963, anul înfiinţării actualului sistem de campionat, prima ligă a Germaniei se dispută în perioada august-mai.

IRLANDA DE NORD VREA COMPENSAŢII DIN PARTEA UEFA

Federaţia de Fotbal Nord-Irlandeză a solicitat compensaţii de 60.000 de lire sterline de la UEFA după decizia forului european ca meciul cu Serbia din preliminariile EURO 2012, programat în deplasare, să se dispute fără spectatori. UEFA a hotărât ca meciul Serbia - Irlanda de Nord să se dispute fără spectatori după incidentele provocate de fanii sârbi în partida din deplasare cu Italia, care au condus la întreruperea partidei. Înainte de decizia UEFA de a programa primul meci al Serbiei fără spectatori, mulţi fani nord-irlandezi şi-au rezervat bilete de avion pentru Belgrad.

KIRILENKO A DEVENIT CETĂŢEAN AMERICAN

Baschetbalistul rus Andrei Kirilenko, legitimat la Utah Jazz şi purtător al drapelului Rusiei la Jocurile Olimpice din 2008, a primit cetăţenia Statelor Unite ale Americii după ce a trecut testul oral şi scris la care a fost supus. Şi soţia lui Andrei Kirilenko, Maria, a primit cetăţenia SUA după testul susţinut în Salt Lake City. Doi copii ai lor sunt deja cetăţeni americani pentru că s-au născut în Utah, iar fiica lor adoptată din Rusia va primi şi ea în curând cetăţenia americană. „Este o decizie importantă pentru mine şi pentru familia mea. Sunt foarte recunoscător şi Statelor Unite ale Americii, şi Rusiei. Chiar simt că am dublă cetăţenie. M-am născut în Rusia şi am crescut acolo, apoi am venit în America şi am învăţat multe”, a spus Kirilenko. Andrei Kirilenko, în vârstă de 30 de ani, evoluează la Utah Jazz din 1999, iar în 2007 a câştigat Campionatul European cu Rusia.

ŢARA BASCILOR REVINE ÎN TURUL SPANIEI DUPĂ 33 DE ANI DE ABSENŢĂ

Ţara Bascilor revine în circuitul Turului Spaniei, după 33 de ani de absenţă, cu ocazia celei de-a 66-a ediţii, programată în 2011. “La Vuelta 2011” va începe pe 20 august, din Benidorm, şi se va încheia pe 11 septembrie, la Madrid. Pentru prima oară după 1978, turul va trece şi prin Ţara Bascilor, regiune de mare tradiţie în ciclism. Oraşele Bilbao şi Vitoria au fost incluse în traseu. Turul Spaniei s-a confruntat cu probleme în anii ‘70, din cauza unor grupuri alcătuite din radicali basci. Guvernul socialist regional basc a exercitat presiuni pentru ca Turul Spaniei să revină în regiunea respectivă în 2011, conform presei iberice. Ediţia din 2010 a Turului Spaniei a fost câştigată de italianul Vincenzo Nibali de la echipa Liquigas.