HAGI ÎL VREA PE HAMIT ALTINTOP

Antrenorul român al formaţiei Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi, doreşte transferul mijlocaşului turc Hamit Altintop de la Bayern Munchen, informează publicaţia germană Kicker. Hagi doreşte ca Hamit Altintop, jucător în vârstă de 28 de ani, să fie fotbalistul creativ de la mijlocul echipei sale. Hamit Altintop, care face parte din reprezentativa Turciei, dar a jucat numai în campionatul Germaniei, este dorit de mai mulţi ani la Galatasaray. Directorul sportiv al clubului din Istanbul, Adnan Sezgin, se află în Germania, unde are de îndeplinit două misiuni: aducerea la Istanbul a turcului al cărui contract cu Bayern Munchen expiră în vara anului 2011 şi vânzarea la VfL Wolfsburg a internaţionalului bosniac Zvjezdan Misimovic (28 de ani). „Subiectul Misimovic este încheiat pentru mine”, a declarat Hagi, conform sursei citate. La jumătatea campionatului, Galatasaray Istanbul se află pe locul al nouălea în clasament, cu 23 de puncte, 19 mai puţine decât are liderul Trabzonspor.

INCIDENT ÎNTRE HAGI ŞI UN AGENT DE PAZĂ

Tehnicianul echipei Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi, a fost protagonistul unui incident, duminică, înainte de meciul cu Konyaspor, scor 1-0, din campionatul Turciei, el enervându-se după ce un agent de pază l-a atacat verbal pe portarul Ufuk Ceylan, informează cotidianul Hurriyet. Potrivit sursei citate, la intrarea în stadionul din Konya, un agent de pază i-a adresat jigniri lui Ufuk, spunând: „A venit kova (n.r. - în traducere găleată, cuvânt care folosit în legătură cu fotbalul înseamnă “care primeşte mult goluri”). Hagi şi antrenorul portarilor de la Galatasaray, Nezihi Baloglu, s-au enervat foarte tare, iar românul a sărit la bărbat, întrebându-l: „Tu cine eşti mă?” Baloglu a afirmat că bărbatul nu are niciun drept să jignească şi a cerut să intervină justiţia în acest caz. Ca urmare a acestui incident, agentul de pază a fost îndepărtat din zona stadionului. Formaţia Galatasaray, antrenată de Gheorghe Hagi, a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Konyaspor, într-un meci din etapa a 17-a, ultima a turului campionatului Turciei. La acest meci, poarta echipei din Istanbul a fost apărată de Aykut Ercetin, Ufuk Ceylan fiind rezervă.

BECKHAM VREA SĂ JOACE ÎN EUROPA

David Beckham vrea să joace la o echipă europeană în această iarnă după încheierea sezonului cu Los Angeles Galaxy, însă nu va merge la AC Milan, ca în precedenţii doi ani. „Nu mă voi duce la AC Milan de această dată, deoarece nu este posibil să mă integrez în grup într-un timp atât de scurt. Însă mă voi duce undeva pentru că vreau să fiu în formă şi să am din nou şansa de a fi din nou selecţionat în naţionala Angliei”, a declarat, duminică seară, englezul de 35 de ani, când a primit un premiu decernat de BBC pentru întreaga carieră. Beckham, care este liber până la începutul noului sezon american în martie, a respins posibilitatea revenirii la un club englez, decât dacă ar fi vorba de Manchester United. „Poate voi reveni într-o zi în Premier League, însă am spus mereu că doar la Manchester United şi nu mă aştept să se întâmple aşa ceva”, a declarat fostul mijlocaş al Red Devils, fără a oferi detalii în privinţa destinaţiei sale. „Poate am 35 de ani, dar sunt convins că pot juca la un nivel înalt încă un an sau doi”, a declarat Beckham, care a ratat ultima ediţie a Cupei Mondiale din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile. Cassano semnează marţi cu AC Milan

CASSANO SEMNEAZĂ CU AC MILAN

Jucătorul Antonio Cassano a ajuns la un acord cu AC Milan, el urmând să plece de la Sampdoria, unde nu mai este dorit, iar contractul cu milanezii va fi semnat astăzi, conform agenţiei Ansa. Clauza de cinci milioane de euro datorată clubului Real Madrid, fostul club al jucătorului (2006-2007), va fi plătită în părţi egale de Sampdoria, AC Milan şi jucător, susţine Gazzetta dello Sport. Contractul nu va fi depus la ligă înainte de 2 ianuarie şi de deschiderea oficială a perioadei de transferuri, însă s-ar putea ajunge la un acord pentru a permite jucătorului să meargă în cantonamentul de la Dubai al noii sale echipe, care va începe pe 27 decembrie. Sosirea lui Cassano ar putea antrena plecarea brazilianului Ronaldinho. Oficial, Cassano îl va înlocui numeric pe Pippo Inzaghi, accidentat până la fnalul sezonului “chiar dacă nu au aceleaşi caracteristici”, conform administratorului delegat, Adriano Galliani. Cassano, în vârstă de 28 de ani, a fost transferat în 2007 de la Real la Sampdoria, care l-a exclus din lot, după ce l-a insultat pe preşedintele grupării, Riccardo Garrone.

KRKIC RĂMÂNE LA BARCELONA

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Bojan Krkic, îşi va prelungi contractul cu FC Barcelona până în 2015, urmând să aibă o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro, informează site-ul oficial al grupării catalane. Anunţul a fost făcut de tehnicianul Josep Guardiola, care a precizat că Bojan Krkic îşi va prelungi contractul până pe 30 iunie 2015. Bojan avea contract cu FC Barcelona până în 2013 şi avea o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro. El a jucat 146 de meciuri pentru FC Barcelona şi a marcat 38 de goluri.

ETO’O A MARCAT ÎN ŞAPTE COMPETIŢII ÎN 2010

Atacantul camerunez al echipei Internazionale Milano, Samuel Eto’o, care a înscris un gol în finala Campionatului Mondial al cluburilor cu formaţia congoleză TP Mazembe, scor 3-0, a stabilit un record, reuşind să marcheze în 2010 în şapte competiţii, informează agenţia Datasport. Eto’o a marcat în acest an în Serie A, în Cupa şi Supercupa Italiei, în Liga Campionilor, în Campionatul Mondial al cluburilor, în Cupa Africii pe Naţiuni şi la Cupa Mondială. Vechiul record îi aparţinea mijlocaşului spaniol al echipei FC Barcelona, Pedro Rodriguez, care în 2009 înscrisese în şase competiţii. Eto’o este marele favorit la câştigarea titlului de cel mai bun jucător african al anului, distincţie care a fost acordată aseară, la Cairo. Eto’o este nominalizat la această distincţie alături de ghanezul Asamoah Gyan şi de ivorianul Didier Drogba.

DAYRO MORENO, GOLGETER ÎN COLUMBIA

Dayro Moreno a devenit unul dintre cei mai buni jucători din campionatul columbian. Odată cu câştigarea titlului cu Once Caldas, fostul stelist a devenit şi golgeterul campionatului, cu 16 reuşite. Atacantul de 25 de ani a fost principalul artizan al cuceririi celui de-al patrulea titlu de campioană de către Once Caldas. În meciul decisiv pentru titlu, Moreno şi compania au trecut de Tolima cu scorul de 3-1. Cu 16 goluri marcate, fostul atacant al Stelei a primit „Gheata de Aur” în fotbalul columbian.

DERBY-UL GENOVEZ, AMÂNAT DIN CAUZA NINSORII

Meciul Sampdoria Genova - Genoa, care urma să se dispute duminică seară, în campionatul Italiei, a fost amânat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Arbitrul Morganti a luat această decizie după ce a studiat terenul de joc al stadionului „Ferraris”, acoperit de zăpadă. În cursul după-amiezii de joi, ninsoarea a fost extrem de puternică, iar temperatura a scăzut, astfel că terenul a devenit un patinoar. Conform Gazzetta dello Sport, meciul se va disputa la mijlocul lunii ianuarie.

PREMIER LEAGUE VREA STADIOANE CU ÎNCĂLZIRE SUB GAZON

Premier League, forul care guvernează prima ligă de fotbal din Anglia, vrea să oblige cluburile care promovează în prima divizie să aibă încălzire subterană, după ce Blackpool (nou promovată) şi-a amânat deja două meciuri din cauza condiţiilor meteo. Premier League nu s-a arătat îngrijorat de amânarea a şapte partide contând pentru etapa 18-a a primei ligi engleze din cauza ninsorilor şi a temeperaturilor scăzute. Blackpool este singurul club din prima ligă care nu are încălzire sub gazon, iar Premier League ar putea introduce în manualul de licenţiere obligativitatea amenajării unei asemenea instalaţii.

VETTEL, SPORTIVUL ANULUI 2010 ÎN GERMANIA

Campionul mondial la Formula 1, Sebastian Vettel, în vârstă de 23 de ani, a fost desemnat sportivul anului 2010 în Germania, de către un juriu format din 1.500 de jurnalişti sportivi. Cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1 îi succede lui Paul Biedermann, ales cel mai bun sportiv german din 2009, când înotătorul a devenit dublu campion mondial. Vettel, care a pilotat pentru formaţia austriacă Red Bull, i-a devansat net, cu 4.288 de puncte, pe Timo Boll (tenis de masă, 2.088p) şi pe noua vedetă golfului mondial, Martin Kaymer (1.763p). Sportiva anului a fost desemnată Maria Riesch, dublă campioană olimpică la schi alpin, care a devansat-o, cu 3.957p, pe biatlonista Magdalena Neuner (3.921p). Riesch îi succede lui Steffi Nerius, campioană mondială în 2009 la aruncarea suliţei. Echipa anului a fost desemnată reprezentativa de fotbal masculin, medaliată cu bronz la Cupa Mondială, cu 3.436p, selecţionata condusă de Joachim Low succedându-i echipei naţionale feminine de fotbal.

“SPIONUL” FLOYD LANDIS

Rutierul american Floyd Landis, ale cărui acuzaţii de dopaj care l-au vizat pe Lance Armstrong au dus la declanşarea unei anchete în SUA, i-a ajutat pe anchetatori purtând un microfon şi o cameră de luat vederi ascunse, în timpul unei discuţii cu un conducător din ciclism. Potrivit cotidianului New York Daily News, Landis i-a ajutat pe anchetatorii federali să obţină probe audio şi video, în timpul unei discuţii cu Michael Ball, proprietarul echipei americane Rock Racing, pentru care au concurat Tyler Hamilton şi alţi foşti colegi ai lui Armstrong. Tyler Hamilton, campion olimpic în proba de contratimp, în 2004, a fost suspendat opt luni, în 2009, pentru încălcarea pentru a doua oară a regulamentului antidoping. Dovezile obţinute de Landis, în special imagini în care apar hormoni de creştere şi produse dopante în frigiderul lui Ball, au permis eliberarea unui mandat de percheziţie. Ancheta a fost lansată în primăvara acestui an, după acuzaţiile lui Landis la adresa lui Lance Armstrong. Texanul nu a fost depistat pozitiv niciodată şi a negat mereu că ar fi recurs la dopaj. În cazul în care marele juriu federal reunit la Los Angeles hotărăşte că dovezile şi mărturiile strânse după încheierea anchetei sunt suficiente pentru a demonstra că Armstrong s-a dopat, acesta din urmă ar putea fi acuzat pentru fraudă.

FEDERICA PELLEGRINI ŞI-A CONCEDIAT ANTRENORUL

Campioana olimpică în proba de 200 m liber, înotătoarea italiancă Federica Pellegrini, şi-a concediat antrenorul, pe Stefano Morini, reproşându-i că nu „gestionează bine presiunea”. „Nu pot lucra aşa, cu oameni care nu mă ajută să gestionez presiunea. Nu mi-e teamă să pierd, însă în apă nu mai sunt eu. În ianuarie, iau totul de la zero”, a declarat Pellegrini. La Campionatele Europene în bazin scurt de la Eindhoven, Pellegrini a fost victima unei crize de angoasă în serii, la 400 m liber. Ea nu a anunţat cine îl va înlocui pe Morini, care o antrena din 2009, după moartea lui Alberto Castagnetti.