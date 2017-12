CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Trei echipe româneşti evoluează astăzi în Cupele Europene la volei. În Liga Campionilor (feminin), Dinamo Romprest Bucureşti va primi vizita campioanei Italiei, Scavolini Pesaro. Meciul va începe la ora 17.30 şi va fi transmis în direct pe sport.ro. Echipa de băieţi a clubului bucureştean evoluează tot astăzi, de la ora 20.30, în deplasare, cu evivo Duren (Germania), în optimile Cupei CEV. În tur a fost 3:2 pentru Dinamo. În Cupa Challenge, la masculin, Unirea Dej are prima şansă la calificare în disputa cu Mladost Zagreb, după ce a câştigat turul din Croaţia, cu 3:0. Partida retur are loc la Cluj-Napoca, pentru că sala din Dej nu este omologată pentru fazele superioare ale Cupelor Europene.

MECI ÎN DEVANS ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Ieri, la Piatra Neamţ, s-a jucat în devans un meci din cadrul etapei a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin, ultima din tur. Echipa locală VC Unic LPS s-a impus în număr minim de seturi în faţa echipei CSM Sibiu, scor 3:0 (25:11, 25:21, 25:17). Partida era programată iniţial la Sibiu, însă CSM are sala ocupată la finalul acestei săptămâni şi a propus nemţencelor inversarea echipelor gazdă ale celor două meciuri din campionat. Clasament: 1. CSV 2004 Tomis Constanţa 26p, 2. Ştiinţa Bacău 25p (setaveraj: 26:4), 3. Unic Piatra Neamţ 25p (27:10), 4. Dinamo Bucureşti 19p, 5. CSM Lugoj 15p, 6. CSU Tg. Mureş 15p, 7. SCM U. Craiova 10p, 8. Pro-Volei Botoşani 8p, 9. U. Jolidon Cluj 5p, 10. CSM Bucureşti 4p, 11. CSM Sibiu 3p.

SELECŢII LA ACADEMIA HAGI

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” organizează selecţii pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-9 ani. Selecţiile vor avea loc după următorul program - marţi, 14 decembrie, ora 15.00-16.30: Grupa 2001 (antrenor Cosmin Constantin); miercuri, 15 decembrie, ora 13.00-14.30: Grupa 2003-2004 (antrenor Aurelian Despa). Toate selecţiile vor avea loc pe terenul sintetic de la Hotelul Iaki din staţiunea Mamaia, în balon.

ROMÂNIA, LOCUL 3 PE ECHIPE LA JUNIOARE, LA CE DE CROSS-COUNTRY

Reprezentantele României au ocupat, duminică, locul 3 pe echipe la junioare, la Campionatele Europene de cross-country, de la Albufeira. Echipa României, formată din Ioana Doaga, Mirela Lavric, Anca Maria Bunea, Dana Elena Login şi Elena Panaet, a obţinut 64 de puncte. Pe prima poziţie s-a clasat Marea Britanie (23p), urmată de Germania (53p).

DUMITRESCU ŞI MIHALACHI, SPORTIVII ANULUI LA FR DE KAIAC-CANOE

Canoiştii Liviu Dumitrescu şi Victor Mihalachi, campioni mondiali în probele de 500 şi 1.000 de metri în acest an, au fost desemnaţi sportivii anului de către Federaţia Română de Kaiac-Canoe, în cadrul “Galei bărcilor de aur”. Dumitrescu şi Mihalachi au obţinut medaliile de aur în probele de canoe 500 şi 1.000 m în cadrul campionatelor mondiale organizate în luna august la Poznan (Polonia). Antrenorul celor doi sportivi, Igor Lipalit, a fost desemnat antrenorul anului. Canoistul Silviu Simioncencu, campion european în acest an, care a împlinit ieri vârsta de 35 de ani, a primit din partea preşedintelui FC Steaua, Helmuth Duckadam, o minge semnată de componenţii echipei “roş-albastre”. Preşedintele FR de Canotaj, Ioan Bârlădeanu, a declarat, că sportivii săi pot obţine cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

FEDERAŢIILE SPORTIVE VOR PRIMI ÎN 2011 ACEEAŞI SUMĂ CA ÎN 2010

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Daniel Funeriu, a declarat, ieri, la “Gala Bărcilor de Aur” organizată de FR de Canotaj, că instituţia pe care o conduce va aloca în 2011 suma totală de 73 de milioane de lei federaţiilor sportive, la fel ca în acest an. „Au fost prea mulţi miniştri care spun că dau bani, dar noi nu dăm bani, ci îi alocăm din banii contribuabilor. Am ales să am o atitudine rezervată faţă de sport deoarece nu am vrut să profit de pe urma imaginii sportului, pentru că lumea politică nu a arătat că ştie ce e performanţa. Chiar dacă 2011 va fi un an dificil, am încercat să asigur un buget identic cu cel din 2010 pentru federaţiile sportive. În total, acestea vor primi 73 de milioane de lei”, a spus Funeriu. Pe 10 ianuarie 2010, Funeriu făcea o comparaţie între bugetul pe 2010 şi sumelor alocate de MECTS federaţiilor sportive în anii anteriori. „În 2006 s-au acordat 57 milioane de lei, în 2007 - 59, în 2008 - 70, în 2009 - 95, iar în acest an e vorba de 73 de milioane de lei. Sub nivelul din 2009, dar peste cel din 2008”, spunea, atunci, Funeriu.