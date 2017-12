CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni au loc partidele contând pentru turul al doilea al Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ. Ieri s-au jucat trei meciuri, încheiate cu următoarele rezultate: Gloria Băneasa - Sport Prim Oltina 3-0 (meciul nu s-a disputat), AS Ciocîrlia - AS Carvăn 0-4, Recolta Negru Vodă - Internaţional Pecineaga 4-1. Iată programul întâlnirilor de azi, care vor începe la ora 14.00: Perla Murfatlar - Dacia Mircea Vodă; Recolta Nicolae Bălcescu - CS Peştera (se joacă la Dorobanţu); Unirea Topraisar - GSIB Mangalia; ELIF Fîntîna Mare - CS II Eforie; Municipal Constanţa - AS Cogealac (teren ITC); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Danubius Rasova; Vulturii Cazino Constanţa - CS Agigea (teren CFR).

TECĂU ŞI LINDSTEDT RATEAZĂ TURNEUL CAMPIONILOR

Perechea alcătuită din Horia Tecău şi Robert Lindstedt (România-Suedia) a fost eliminată în primul tur al turneului de la Paris-Bercy, dotat cu premii în valoare totală de 2.227.500 de euro. Tecău şi Lindstedt au fost învinşi, cu 6-3, 6-4, de cuplul Wesley Moodie-Dick Norman (Africa de Sud-Belgia). Eşecul de la Paris nu le va mai permite lui Tecău şi Lindstedt să prindă un loc în Turneul Campionilor, care va avea loc, în perioada 21-28 noiembrie, la Londra, turneu care va reuni la start cele mai bune perechi din clasamentul ATP, dar şi pe cele care au câştigat un titlu de Grand Slam în 2010.

BICICLIŞTII, INVITAŢI LA MIŞCARE

După ce primele două ediţii s-au bucurat de succes, amatorii de mişcare în aer liber sunt invitaţi duminică, la ora 10.00, la o nouă acţiune în cadrul proiectului “Străzi pentru oameni”. Bicicliştii cu sau fără biciclete au ocazia să participe la o nouă cursă organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în parteneriat cu Cycling Team, CS Bilal Constanţa şi sprijiniţi de Primăria Municipiului Constanţa, Serviciul Poliţiei Rutiere şi Asociaţia Green Revolution. Traseul pe care trebuie să îl urmeze concurenţii este: Sala Sporturilor (start) - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis (până la Dacia) - Bd-ul Al. Lăpuşneanu - Staţiunea Mamaia (până la Caraiman, ultimul sens giratoriu) şi retur. Pentru cei care doresc să participe, dar nu deţin o bicicletă, Asociaţia Green Revolution, împreună cu Raiffeisenbank prin proiectul “I Love Velo” închiriază biciclete pe baza unui act de identitate (buletin sau permis aută), fără niciun cost suplimentar. Punctul de închiriere se află în Parcul Tăbăcăriei, la intrarea în “Ţara Piticilor”, în spatele Teatrului de Vară Soveja.

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI, MEDALIE DE BRONZ LA CM DE SCRIMĂ

Echipa de sabie a României, formată din Tiberiu Dolniceanu, Rareş Dumitrescu, Cosmin Hănceanu şi Florin Zalomir, a câştigat, aseară, medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Paris, învingând în finala mică a competiţiei, cu 45-41, reprezentativa din Belarus. Echipa de sabie a României, campioană mondială în 2009, în Antalya, a ratat calificarea în finala din acest an, fiind învinsă, tot ieri, în semifinale, de Rusia, cu 45-32. Aceasta este a doua medalie câştigată de România la CM de la Paris, după cea de bronz obţinută de Cosmin Hănceanu, sâmbătă, în proba individuală de sabie.

ŞTIINŢA BACĂU - UNIC PIATRA NEAMŢ SE JOACĂ AZI

Programat iniţial sâmbătă, derby-ul etapei a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin, dintre Ştiinţa Bacău şi Unic Piatra Neamţ, va avea loc astăzi. Sala Sporturilor din Bacău va găzdui, de la ora 14.00, una dintre cele mai spectaculoase partide de până acum. Cele două echipe se numără printre favoritele la titlu în acest sezon şi sunt neînvinse până acum în campionat. Partida a fost amânată din cauza faptului că sala din Bacău a fost ocupată la sfârşitul săptămânii trecute. Partida va fi arbitrată de Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Bogdan Stoica (Bucureşti).

ARBITRII ROMÂNI LA CM DE HANDBAL MASCULIN

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF) a anunţat cuplurile de arbitri care vor oficia la turneul final al Campionatului Mondial masculin din 2011, care se va desfăşura în Suedia, în perioada 13-30 ianuarie. Printre cele 18 cupluri se află şi un cuplu din România, format din Bogdan Nicolae Stark şi Romeo Mihai Ştefan. Meciul de deschidere al CM din Suedia va avea loc pe 13 ianuarie, între Suedia şi Chile, celelalte partide din grupe fiind programate să se dispute începând cu 14 ianuarie. La competiţia de anul viitor este calificată şi naţionala României, care va evolua în Grupa C, programul jocurilor fiind următorul: România - Croaţia (14 ianuarie), România - Danemarca (16 ianuarie), România - Algeria (17 ianuarie), România - Australia (19 ianuarie) şi România - Serbia (20 ianuarie). Meciurile din grupele principale vor avea loc între 22-25 ianuarie, iar cele pentru stabilirea clasamentului final, semifinalele şi finale sunt programate în perioada 27-30 ianuarie.

“STEJARII“ AU AJUNS ÎN ARGENTINA

După un drum de 21 de ore, pe ruta Bucureşti - Roma - Buenos Aires, Naţionala de rugby a României a ajuns în capitala Argentinei pentru a pregătit meciul tur din barajul de calificare la Campioantul Mondial din 2011, împotriva reprezentativei Uruguay-ului. Primul antrenament în Buenos Aires a avut loc aseară, acesta fiind unul de recuperare şi acomodare după drumul istovitor. Echipa României va sta trei zile în Argentina, urmând ca apoi să plece spre Uruguay pentru partida care va avea loc sâmbătă, 13 noiembrie, la Montevideo, de la ora 20.00, în direct la GSP TV. Meciul retur va avea loc pe 27 noiembrie, la Bucureşti, de la ora 17.00, fiind de asemenea transmis în direct de GSP TV. „Meciurile cu Uruguay-ul sunt decisive pentru noi, pentru că de ele depinde calificarea la Cupa Mondială. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că România nu a lipsit de la această competiţie niciodată. Ştim că sud-americanii sunt în cantonament de două luni, iar nouă o să ne fie mai greu cu adaptarea, dar antrenorii au pus tactica bine la punct şi sper ca noi să reuşim să o respectăm şi să ieşim cu capul sus de pe teren. Se poate spune că suntem favoriţi în aceste două meciuri, pentru că am mai întâlnit echipa Uruguayului la IRB Nation Cup şi am învins-o de două ori. Oricum, la meciul de la Montevideo mergem la victorie“, a spus unul dintre componenţii Naţionalei, Dănuţ Dumbravă.

GAVRILESCU CREDE CĂ OLTCHIM NU ARE NEVOIE DE ANTRENOR

Preşedintele CS Oltchim Rm. Vîlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat, ieri, că este dezamăgit de inconstanţa din joc a echipei oltene şi a menţionat că valoarea lotului ar permite formaţiei vâlcene să evolueze fără un antrenor pe bancă: „Sunt dezamăgit de jocul echipei. Nu mă satisface. Fac comparaţie cu alte jocuri, pentru că ştiu că valoarea jucătoarelor este alta, iar aceasta reclamă o altă calitate a jocului. Mă îngrijorează inconstanţa jucătoarelor, care sunt atât de valoroase încât nu ar avea nevoie de un antrenor ca să joace. Poate că este şi vina staff-ului tehnic, dar şi al jucătoarelor. Le felicit pentru rezultate şi mai puţin pentru joc”. Gavrilescu este de părere că meciul cu Randers, programat duminică, la Rm. Vîlcea, de la ora 18.00, în Liga Campionilor, este decisiv pentru calificarea în grupele principale ale competiţiei europene. „Urmează un meci decisiv cu Randers. După calculele noastre, echipa care va câştiga acest meci se va califica de pe locul secund în grupele principale. Dacă vom câştiga suntem deja calificaţi, iar meciul cu Larvik ar fi doar o formalitate. Sper ca echipa să abordeze meciul cu seriozitate şi prevăd o victorie la cinci-şase goluri, deşi de obicei nu dau pronosticuri. Nici nu vreau să mă gândesc la un eventual eşec cu Randers”, a adăugat Gavrilescu.

BUTE MERGE AZI LA PARLAMENT

Pugilistul Lucian Bute se va întâlni astăzi cu membrii tuturor grupurilor parlamentare, la Palatul Parlamentului, în încercarea de a sensibiliza senatorii şi deputaţii pentru a obţine sprijinul lor, în eventualitatea organizării în România, în 2011, a unui meci de box pentru titlul mondial. Bute a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că în contractul pe care l-a semnat cu canalul de televiziune Showtime a ţinut să pună o clauză care să-i permită să dispute un meci în România, în cazul în care acest lucru se va realiza. „Mi-am asumat acest risc, pentru că îmi doresc foarte mult să boxez în România. Eu sper în continuare să pot boxa în România cu centura pe masă. De această dată nu vom mai merge pe promisiuni, nu vom mai aştepta. Dacă nu se va realiza nimic, voi boxa la Montreal sau la Quebec. Ştiu că Sala Polivalentă este destul de mică, iar dacă meciul s-ar disputa pe un stadion ar fi foarte bine. Foarte mulţi români îşi doresc să mă vadă”, a spus Bute.