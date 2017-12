ZECE MEDALII PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI LA CUPA „MARIUS PETRESCU”

Sâmbătă, la Călăraşi, s-a desfăşurat cea de a XII-a a Cupei “Marius Petrescu”, la atletism. CS Farul Constanţa a fost reprezentat în cadrul întrecerii de nouă sportivi, patru dintre aceştia reuşind să obţină nu mai puţin de zece medalii. Rezultatele înregistrate au fost: - copii II - Andrei Cojocaru (antrenor Eveline Lisenco) - aur la săritura în lungime, argint la 500 m şi bronz la 50 m; Adrian Zarzavă (antrenor Eveline Lisenco) - aur la 500 m şi argint la 50 m; - copii I - Sabina Nastu (antrenor Eveline Lisenco) - argint la 60 m şi bronz la săritura în lungime; Valentin Scanghel (antrenor Alin Larion) - aur la săritura în lungime, argint la 600 m şi la 60 m. O evoluţie bună a avut-o şi Teodora Bălan la categoria copii II. În vârstă de doar 7 ani, sportiva s-a clasat pe poziţia a cincea la săritura în lungime şi la 500 m şi a ocupat locul şase la 50 m.

OLTCHIM, VICTORIE CU TOULON ÎN LC

Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 26-22 (13-13), formaţia franceză Toulon, într-un meci din etapa a IV-a a grupei C a Ligii Campionilor, reuşind al doilea succes din această fază a competiţiei. Victoria obţinută în Franţa de elevele lui Peter Kovacs este una extrem de importantă, campioana României păstrând şanse la calificarea în următoarea fază a competiţiei, în ciuda celor două înfrângeri suferite până acum în cadrul grupei, 23-27 cu Randers şi 31-34 cu Larvik. În celălalt meci al grupei, disputat tot duminică, echipa norvegiană Larvik a învins, în deplasare, cu scorul de 38-20, formaţia daneză Randers HK. Oltchim ocupă poziţia a doua în Grupa C, cu 4p, lider fiind Larvik, cu 8p, în timp ce pe poziţia a treia se află Toulon (2p), Randers ocupând ultima poziţie, cu 2p. În grupa C, Oltchim mai are de disputat două meciuri, ambele pe teren propriu, cu Randers HK (14 noiembrie) şi cu Larvik HK (21 noiembrie).

DIACONU VA BOXA DIN NOU CU CHRIS HENRY

Adrian Diaconu va boxa cu americanul Chris Henry, pe 12 martie 2011, în cadrul unei gale ce va avea loc la Montreal şi în care protagonist va fi un alt român, Lucian Bute. Câştigătorul acestui meci revanşă între Diaconu şi Henry va boxa ulterior cu actualul deţinător al centurii WBC la categoria semigrea, Jean Pascal, care trebuie să îşi apere titlul spre sfârşitul anului 2011.

VLAD HAGIU VA ANTRENA ÎN GERMANIA

Fostul antrenor al naţionalei de polo a României, Vlad Hagiu, a fost numit la cârma echipei germane WU Magdeburg. În paralel, fostul golgeter şi antrenor al naţionalei României, până în 2008, va lucra şi cu reprezentativa de juniori U17 a Germaniei. Pe banca tehnică a formaţiei WU Magdeburg, Vlad Hagiu îl va înlocui pe sârbul Milos Sekulici.

COSMIN HĂNCEANU, BRONZ LA CM DE SCRIMĂ

Românul Cosmin Hănceanu a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz în proba individuală de sabie din cadrul Campionatelor Mondiale de scrimă de la Paris (Franţa), după ce a ajuns până în semifinalele competiţiei de la Paris, fază în care a fost învins de coreeanul Woo Young Won. Hănceanu a pierdut în penultimul act al CM de la Paris, cu scorul de 10-15. Până în semifinale, Cosmin Hănceanu a trecut, în primul tur al competiţiei, de Zhanserik Turlibekov (Kazakhstan), scor 15-7, în al doilea tur de ucraineanul Dmitro Boiko, scor 15-9, în turul al treilea de românul Tiberiu Dolniceanu, scor 15-10, în optimi, de ucraineanul Dmitro Pundik, scor 15-10, iar în sferturi, de rusul Alexei Iakimenko, scor 15-13. În faza eliminatorie a probei de sabie masculin au mai participat încă trei români, care nu au trecut mai departe de turul al treilea. În proba feminină de sabie, desfăşurată tot sâmbătă, cele mai bune rezultate au fost obţinute de Mihaela Bulică şi Elena Munteanu, româncele ajungând până în şaisprezecimile competiţiei. Duminică, în proba de floretă masculin, cel mai bun rezultat a fost a lui Radu Daraban, care a ajuns până în turul al treilea al competiţiei, în timp ce Sălişcan Dumitru şi Daniel Alexandru Diaconu au părăsit competiţia în turul secund. La proba feminină de floretă, Maria Udrea şi Ioana Adriana Dumitru au fost singurele sportive din România care s-au calificat în faza eliminatorie. Maria Udrea a pierdut primul joc, disputat în turul secund, împotriva sportivei japoneze Chie Yoshizawa, scor 7-15, iar Ioana Adriana Dumitru a fost învinsă, în primul tur, de olandeza Geurts Djinn, scor 9-15.

SERBIA PĂSTREAZĂ ŞANSE PENTRU SEMIFINALELE CM DE VOLEI FEMININ

După o pauză de două zile, Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia a continuat sâmbătă şi duminică cu primele partide din cadrul celei de-a doua faze a competiţiei. Rezultatele înregistrate sâmbătă şi duminică sunt:

Grupa E (Tokyo) - sâmbătă - Serbia - Turcia 0:3; Rusia - Peru 3:0; Polonia - Coreea 3:2; Japonia - China 1:3; duminică - Coreea - Peru 3:1; Serbia - China 3:1; Rusia - Polonia 3:0; Japonia - Turcia 3:1; Grupa F (Nagoya) - sâmbătă - Olanda - Cuba 3:1; SUA - Cehia 3:0; Brazilia - Thailanda 3:0; Italia - Germania 3:1; duminică - Olanda - Thailanda 1:3; Germania - Cehia 3:0; Brazilia - Cuba 3:1; SUA - Italia 1:3. Clasamentul grupelor se prezintă astfel: Grupa E - 1. Rusia 10p, 2. Japonia 9p, 3. Coreea 8p, 4. Serbia 8p, 5. Polonia 7p, 6. Turcia 7p, 7. China 6p, 8. Peru 5p; Grupa F - 1. Brazilia 10p, 2. SUA 9p, 3. Germania 8p, 4. Italia 8p, 5. Olanda 7p, 6. Cuba 6p, 7. Cehia 6p, 8. Thailanda 6p. Astăzi este pauză, ultimele partide contând pentru faza a doua a competiţiei urmând să se desfăşoare marţi şi miercuri. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, în timp ce formaţiile de pe locurile 3 şi 4 merg în turneul 5-8, iar cele de pe locurile 5 şi 6 în turneul 9-12. Echipele care vor termina pe poziţiile 7 şi 8 vor pleca acasă. Competiţia se va încheia cu meciurile de clasament şi cu finalele, care vor avea loc pe 14 noiembrie.

OLARU A RATAT FINALA DE LA NANTES

Jucătoarea Raluca-Ioana Olaru a ratat calificarea în finala turneului ITF de la Nantes (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Olaru a fost învinsă în semifinale, cu scorul de 6-2, 6-3, de sportiva rusă Valeria Savinih. În proba de dublu de la Nantes, perechea Liana-Gabriela Ungur/Aurelie Vedy (România/Franţa), cap de serie numărul 4, a fost învinsă în semifinale, cu scorul de 6-1, 6-3, de cuplul britanic Anne Keothavong/Anna Smith. În turneul ITF de la Kalgoorlie (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari, jucătoarea Irina-Camelia Begu, cap de serie numărul 4, a ratat calificarea în semifinale. Begu a fost învinsă în sferturi de Jessica Moore din Australia (cap de serie numărul 5), scor 6-3, 7-5.