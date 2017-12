HAGI, TOT MAI APROAPE DE GALATASARAY?

Cotidianul Sabah a notat, ieri, că gruparea Galatasaray, care ar urma să renunţe la serviciile tehnicianului olandez Frank Rijkaard, s-a înţeles într-o proporţie foarte mare cu Gheorghe Hagi pentru a deveni noul antrenor al echipei. „A plecat Rijkaard, a venit Hagi”, a titrat Sabah, care menţionează că, în afară de fostul internaţional român, la Galatasaray va reveni şi Hakan Şukur, în funcţia de director sportiv. „Conducerea clubului s-a înţeles într-o proporţie foarte mare cu Hagi. Conform unor surse apropiate de club, conducerea va anunţa numele lui Hagi în funcţie de atitudinea pe care o va avea Rijkaard. Dacă Rijkaard va demisiona în câteva zile, conducerea va anunţa că Hagi este noul antrenor. Însă dacă Rijkaard nu va demisiona, după meciul cu Fenerbahce (n.r. - de duminică) se va rupe colaborarea cu olandezul şi se va anunţa că noul antrenor va fi Hagi”, menţionează Sabah. Potrivit ajansspor.com, fostul vicepreşedinte al clubului, Turgay Kiran, a declarat că Hagi i-a spus, în urmă cu câteva zile, când a participat la un dineu organizat de Asociaţia Suporterilor echipei Galatasaray din Kuşadasi, că dacă ar avea el la dispoziţie actualul lot al formaţiei din Istanbul, ar face ca gruparea să fie un nume important şi în Liga Campionilor. Hurriyet mai notează că indiferent de rezultatul meciului Galatasaray - Fenerbahce conducerea clubului va renunţa apoi la serviciile olandezului şi că lui Hagi încă nu i s-a făcut o ofertă. Hagi a declarat, într-o emisiune televizată, că îşi doreşte să antreneze echipa Galatasaray, la care a evoluat în perioada 1996-2001. La Galata, Hagi a jucat în 167 de partide şi a marcat 79 de goluri, câştigând, ca jucător, patru titluri de campion al Turciei (1997, 1998, 1999 şi 2000) şi două cupe ale Turciei (1999 şi 2000). De asemenea, în 2000, cu Galatasaray, a cucerit Cupa UEFA şi Supercupa Europei. În sezonul 2004-2005, ca antrenor al Galatei, Hagi a câştigat Cupa Turciei, după ce a învins, în finală, cu 5-1, pe marea rivală Fenerbahce Istanbul. Hagi a mai pregătit reprezentativa României (2001), precum şi echipele de club Bursaspor (2003), FC Timişoara (2006) şi Steaua (2007), iar în prezent se ocupă de Academia de fotbal de la Constanţa care îi poartă numele.

SELECŢIE LA CFR

Clubul Sportiv CFR Constanţa, secţia de fotbal, organizează selecţie pentru copii născuţi în anii 2000, 2001 şi 2002, sâmbăta, între orele 9.00 şi 14.00, la terenul CFR (Palas). Persoană de contact: antrenorul Vasile Simion (telefon 0766/245.889).

CRIVOI, ÎN TURUL SECUND LA MOSCOVA

Tenismanul Victor Crivoi, jucător venit din calificări, a acces, ieri, în turul secund al turneului de la Moscova (Rusia), dotat cu premii în valoare totală de un milion de dolari. Crivoi l-a învins, în runda inaugurală, cu 7-6 (7/4), 6-3, pe Andrei Kuznetsov (Rusia), jucător venit din calificări, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu învingătorul partidei dintre argentinianul Horacio Zeballos şi sârbul Janko Tipsarevici, cap de serie nr. 8. Pentru calificarea în turul 2 la Moscova, Victor Crivoi va primi 32 de puncte ATP şi un cec în valoare de 17.280 de dolari. În schimb, Victor Hănescu, nr. 51 ATP, a fost învins, tot ieri, în primul tur de la Moscova, cu 7-6 (5), 6-3, de cehul Radek Stepanek, locul 37 ATP şi al cincilea favorit al competiţiei, într-un meci care a durat 82 de minute. Hănescu va primi un cec în valoare de 10.240 de dolari pentru participarea sa în competiţia din capitala Rusiei.

DULGHERU A PIERDUT LA MOSCOVA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru a fost eliminată, ieri, în primul tur al turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii în valoare totală de un milion de euro. Dulgheru a fost învinsă de rusoaica Maria Kirilenko, cap de serie nr. 6, cu 6-2, 6-2, într-un meci care a durat o oră şi 17 minute.

PERECHEA CÎRSTEA / KLEPACI, ELIMINATĂ LA LUXEMBOURG

Perechea formată din Sorana Cîrstea şi Andreja Klepaci (România / Slovenia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Luxembourg, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari.Cîrstea şi Klepaci nu s-au prezentat la meciul din primul tur împotriva cuplului ceh Iveta Benesova / Barbora Zahlavova Strycova, cap de serie nr. 1. Cîrstea a abandonat şi în partida din turneul de simplu, cu Mona Barthel (Germania), locul 210 WTA, din ultimul tur al calificărilor, la scorul de 0-6, 1-3.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS QATARUL

Echipa naţională de futsal a României a învins, cu 4-1 (1-1), reprezentativa Qatarului, în al doilea meci din Grupa B a turneului internaţional Grand Prix 2010 din Brazilia. Golurile tricolorilor au fost marcate de Robert Lupu (3) şi Robert Matei. În celălalt meci al grupei, Spania a învins, cu 4-2, Argentina.

KOVACS RĂMÂNE LA OLTCHIM

Preşedintele Oltchim Rm. Vîlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat, ieri, că antrenorul Peter Kovacs va rămâne la conducerea tehnică a campionei României şi în cazul în care gruparea vîlceană va rata calificarea în faza următoare a Ligii Campionilor. „Peter Kovacs rămâne la Oltchim chiar dacă pierdem la Larvik. Nu este un capăt de ţară o înfrângere în Norvegia. Acum ce ar însemna să schimbăm antrenorii la fiecare înfrângere? Şi aşa suntem percepuţi ca devoratori de antrenori. Dacă pierdem în Norvegia, şansele de calificare rămân intacte. Vom avea nevoie de două victorii pe propriul teren, cu Larvik şi Randers, şi una la Toulon. Kovacs nu va fi demis nici dacă nu ne calificăm. Înseamnă că nu avem valoare, înseamnă că vom merge în Cupa Cupelor şi ne vom bate pentru acest trofeu. Nu am ce să-i reproşez lui Kovacs. Este punctual, munceşte mult, vorbeşte în permanenţă cu fetele. Acum, dacă a avut disensiuni cu una sau două fete, nu înseamnă că trebuie să-i tăiem capul”, a spus Gavrilescu. Oltchim (2 puncte) ocupă locul secund în Grupa C a Ligii Campionilor, după liderul Larvik HK (4p). Randers HK este pe locul 3, cu 2p, iar Toulon ocupă ultimul loc, cu 0p. Programul campioanei României în Grupa C este următorul: Larvik HK - Oltchim (23 octombrie), Toulon - Oltchim (7 noiembrie), Oltchim - Randers HK (14 noiembrie), Oltchim - Larvik HK (21 noiembrie).

FLAVIUS KOCZI, SINGURUL GIMNAST ROMÂN CU ŞANSE LA FINALE

Gimnastul Flavius Koczi este singurul din delegaţia României care se află pe poziţii calificante, în finală la individual-compus şi sol, după prima zi de calificări, la Campionatele Mondiale de la Rotterdam. Echipa masculină a României a evoluat sub aşteptări în calificările de luni, care a programat cinci subdiviziuni, celelalte cinci urmând să se desfăşoare marţi. De opt ori campion mondial, Marian Drăgulescu a fost dezamăgirea zilei, gimnastul nereuşind să obţină note calificante în finală la niciun aparat, la care a concurat. Koczi are cele mai mari şanse de a concura în finală la individual-compus, el ocupând locul 5, după cinci subdiviziuni, cu un total de 89.398 puncte, în condiţiile în care în finală se califică primii 24 de sportivi. Koczi se află pe locul 5 şi în calificările de la sol, însă a aflat dacă concurează în această finală seara trecută, după închiderea ediţiei, când s-au încheiat subdiviziunile 6-10. În clasamentul pe echipe, România se află pe locul 6, cu un total de 350.154, tot la finalul zilei de luni. Primele trei poziţii sunt ocupate de Japonia (361.400pe), SUA (357.092p) şi Marea Britanie (357.033p). Şanse să rămână în primele opt, care prind finala, sunt minime, în condiţiile în care marţi au concurat în cele cinci subdiviziuni, printre altele, echipele Germaniei, Chinei, Rusiei, Ungariei sau Italiei. Cele mai bune clasări ale gimnaştilor români, după cinci subdiviziuni, sunt următoarele - bară fixă: Ovidiu Buidoşo (locul 38, nota 14.166); paralele: Marius Berbecar (13, 15.000); sărituri: Koczi (9, 16.166); inele: Adrian Bucur (12, 14.800); cal cu mânere: Koczi (9, 14.966); sol: Koczi (5, 15.000); individual-compus - Koczi (5, 89.398). La feminin, România s-a calificat în finala pe echipe, programată astăzi, de pe locul 4 al calificărilor, având şi reprezentante în finale la individual-compus şi pe aparate: Ana Porgras (de la CS Farul Constanţa) - la individual compus, bârnă şi paralele; Raluca Haidu - individual compus, Sandra Izbaşa - sol, Chelaru - sol şi sărituri. Finala de la individual compus are loc vineri, iar finalele pe aparate vor avea loc sâmbătă şi duminică. Primele 24 de echipe vor obţine calificarea directă la CM din 2011, de la Tokyo, de unde primele opt clasate se vor califica direct la Jocurile Olimpice din 2012, iar cele de pe locurile 9-16 vor concura în ianuarie 2012, pentru ultimele patru locuri calificante la Londra. La cea de-a 42-a ediţie a Campionatului Mondial, de la Rotterdam, găzduit de “Ahoy Arena”, participă de 568 de sportivi (328 gimnaşti şi 240 gimnaste), din 69 de ţări.