ULTIMELE PARTIDE ALE ETAPEI A 6-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Sâmbătă sunt programate ultimele jocuri din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, după următorul program - ora 11.30: CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău; ora 17.00: Steaua - Poli Timişoara; ora 18.00: CSM Oradea - Minaur Baia Mare şi Dinamo Braşov - U. Cluj. Vineri s-a desfăşurat întâlnirea Bucovina Suceava - UCM Reşiţa, scor 29-30 (14-14). Din această etapă s-au mai disputat meciurile Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei 29-27 şi HCM Constanţa - CSM Satu Mare 41-36. Clasament: 1. UCM Reşiţa 10p (golaveraj: 197-168); 2. HC Odorhei 10p (191-162); 3. HCM Constanţa 10p (214-189); 4. Pandurii Tg. Jiu 10p (178-169); 5. Bucovina Suceava 8p (188-161); 6. U. Cluj 8p (162-141); 7. Minaur Baia Mare 5p; 8. CSM Satu Mare 4p; 9. Dinamo Braşov 3p; 10. Ştiinţa Bacău 2p (135-139); 11. Steaua Bucureşti 2p (130-143); 12. CSM Bucureşti 2p (142-158); 13. Poli Timişoara 2p (136-155); 14. CSM Oradea 0p.

CARPO, CĂPITANUL ECHIPEI “STEJARII“ BUCUREŞTI

Căpitanul echipei RCJ Farul Constanţa, Daniel Carpo, a fost desemnat să poarte banderola de căpitan al formaţiei “Stejarii“ Bucureşti, care va debuta sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf“, de la ora 15.00, împotriva celor de la Leeds Carnegie, într-o nouă ediţie a AMLIN Challenge Cup. Din reprezentativa “Stejarilor“ mai fac parte alţi doi constănţeni, Cătălin Nicolae şi Constantin Gheară, ei fiind anunţaţi rezerve pentru acest meci.

CULTURIŞTII CONSTĂNŢENI LUPTĂ PENTRU MEDALII LA CN

Sâmbătă, la Iaşi, se vor desfăşura Campionatele Naţionale de culturism, fitness şi bodyfitness pentru seniori, întrecere în cadrul căreia vor concura şi nouă sportivi de la CS Farul. Cristina Bucăieştu, Gabriela Vădeanu, Maria Andon, Cristina Chiriţă, Cătălin Covrigeanu, Alexandru Manole, Răzvan Şindelaru şi Costin Bucura speră să urce pe podiumul competiţiei. Sportivii sunt pregătiţi de Cristian Mihăilescu.

INVITAŢIE LA MIŞCARE

După ce prima ediţie, desfăşurată în urmă cu trei săptămâni, s-a bucurat de un real succes, amatorii de mişcare în aer liber sunt invitaţi sâmbătă, la ora 11.00, la o nouă acţiune în cadrul proiectului “Străzi pentru oameni”. Bicicliştii cu sau fără biciclete au ocazia să participe la o nouă cursă organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, în parteneriat cu Cycling Team, CS Bilal Constanţa şi sprijiniţi de Primăria Municipiului Constanţa, Serviciul Poliţiei Rutiere şi Asociaţia Greenrevolution. Traseul pe care trebuie să îl urmeze concurenţii este: Sala Sporturilor (start) - Bd-ul Mircea cel Bătrân - Bd-ul Mamaia - Bd-ul Tomis (până la Dacia) - Bd-ul Al. Lăpuşneanu - Staţiunea Mamaia (până la Caraiman, ultimul sens giratoriu) şi retur. Pentru cei care doresc să participe, dar nu deţin o bicicletă, Asociaţia Greenrevolution, împreună cu Raiffeisenbank prin proiectul “I Love Velo” închiriază biciclete pe baza unui act de identitate (buletin sau permis aută), fără niciun cost suplimentar. Punctul de închiriere se află în Parcul Tăbăcăriei, la intrarea în “Ţara Piticilor”, în spatele Teatrului de Vară Soveja.

CUPA DE TOAMNĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoane cu Handicap organizează concursul cu premii Cupa de Toamnă. Prima ediţie este rezervată întrecerilor de şah, table şi rummy. Şedinţa tehnică este programată duminică, 10 octombrie, la ora 14.00, la Clubul Persoanelor cu Handicap din Piaţa Tomis III. Pentru relaţii şi înscrieri puteţi suna la numerele de telefon: 0740.970.298 şi 0764.441.659. Persoanele cu handicap sunt aşteptate la înscriere.

OLTCHIM DEBUTEAZĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR

Finalistă în sezonul trecut, Oltchim Rm. Vîlcea porneşte optimistă în actuala ediţie a Ligii Campionilor la handbal feminin, care va debutează la sfârşitul acestei săptămâni. Campioana României a plecat vineri spre Danemarca, unde sâmbătă, de la ora 15.30, va juca în compania formaţiei Randers. Antrenorul Peter Kovacs are la dispoziţie 14 jucătoare pentru debutul în Grupa C a competiţiei: Ungureanu şi Tolnai - portari; Ardean, Stanca, Puşcaşu, Beşe, Szucs, Manea, Neagu, Ozel, Han, Luca, Vizitiu şi Nechita. În cealaltă partidă, programată duminică, se vor înfrunta Toulon şi Larvik. Tot sâmbătă, de la ora 17.00, în manşa retur din turul 2 al Cupei EHF la handbal masculin, Pandurii Tg. Jiu va întâlni, în deplasare, formaţia FC Porto. Meciul tur, disputat la Tg. Jiu, a revenit portughezilor, cu scorul de 28-25.

IZBAŞA, RECUPERATĂ COMPLET PENTRU CM

Antrenorul lotului olimpic feminin de gimnastică, Octavian Bellu, a declarat că sportiva Sandra Izbaşa s-a recuperat complet după operaţia suferită în 2009 la călcâiul piciorului drept, precizând că are încredere că gimnasta va avea o evoluţie bună la CM de la Rotterdam. „După părerea mea, ea este recuperată sută la sută, a şi concurat la Campionatele Naţionale şi în Elveţia. Ea este o gimnastă puternică, are 20 de ani, ştie ce vrea, are multă experienţă şi cred că va avea o evoluţie bună la Campionatele Mondiale”, a spus Bellu. Tehnicianul a precizat că timpul pe care el şi Mariana Bitang, cu care face pereche în conducerea tehnică a lotului olimpic, l-au avut la dispoziţie pentru pregătirea Campionatelor Mondiale a fost destul de scurt. Lotul olimpic feminin de gimnastică al României va participa, în perioada 16-24 octombrie, la Campionatele Mondiale de gimnastică. Bellu nu va fi însă însoţit de Bitang, care va rămâne în ţară pentru a face o selecţie a junioarelor care ar putea face parte din lotul României în vederea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Lotul feminin care va pleca în Olanda duminică este format din Sandra Izbaşa, Ana Porgras, Diana Chelaru, Raluca Haidu, Cerasela Pătraşcu, Gabriela Drăgoi şi Amelia Racea.

GALLOVITS, ÎN SFERTURI LA KANSAS CITY

Jucătoarea de tenis Edina Gallovits, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la Kansas City (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Gallovits a învins-o, în turul secund, cu 4-6, 6-3, 6-2, pe Laura Siegemund (Germania). În sferturi, Gallovits a înfruntat-o pe Lindsay Lee-Waters (SUA, cap de serie nr. 8).

PERECHEA HRISTEA / IOVA, ÎN FINALĂ LA DOBRICH

Perechea formată din Camelia-Elena Hristea şi Ionela-Andreea Iova, cap de serie nr. 1, s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Dobrich (Bulgaria), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Hristea şi Iova au învins, în semifinale, cu 6-4, 6-4, perechea bulgară Borislava Botuşarova / Nadejda Vasilieva. Adversarele din finală vor fi Iulia şi Liutfia Velieva, tot din Bulgaria.

GALA SPORTURILOR NAUTICE

Sportivii medaliaţi la competiţiile majore din anul 2010, la canotaj şi la kaiac-canoe, vor fi prezentaţi şi vor participa la curse demonstrative în cadrul Galei Sporturilor Nautice, eveniment ce va avea loc duminică, pe Lacul Herăstrău din Bucureşti. Conform organizatorilor, vor avea loc mai multe curse demonstrative, la care vor participa aproximativ 110 sportivi, printre care şi campionii mondiali la canoe dublu, la probele de 500 şi 1.000 m, Alexandru Dumitrescu şi Victor Mihalachi. De asemenea, publicul va putea să le vadă la lucru pe câştigătoarele medaliei de aur în proba de dublu rame la CE din Portugalia, Camelia Lupaşcu şi Nicoleta Albu, precum şi echipajul de 8+1, care a cucerit titlul european, format din Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Maria Diana Bursuc, Ioana Crãciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi cârmaciul Teodora Stoica.

TURNEU ÎN BRAZILIA PENTRU NAŢIONALA DE FUTSAL

Echipa naţională de futsal a României va participa, în perioada 17-24 octombrie, la un turneu de pregătire în Brazilia, “Futsal Grand Prix”, aflat la a şasea ediţie. România face parte din Grupa B a turneului, alături de Spania, Argentina şi Qatar. La turneu participă 16 echipe naţionale, împărţite în patru grupe, iar în sferturi de finală se califică echipele clasate pe primele două locuri în grupă. Tricolorii vor întâlni, în ordine, Argentina (17 octombrie), Qatarul (18 octombrie) şi Spania (19 octombrie). Din lotul convocat de selecţionerul Sito Rivera fac parte următorii jucători: Laszlo Klein, Florin Matei, Cosmin Gherman, Răzvan Radu, Florin Ignat, Robert Lupu şi Mimi Stoica (toţi de la City’Us Tg. Mureş), Robert Peter (ACS Odorheiu Secuiesc), Marian Şotîrcă (United Galaţi), Alpar Csoma (Ararat Nicosia, Cipru), Gabriel Dobre şi Emil Răducu (ambii de la Excess La Valletta, Malta), Victor Ţogoi şi Tony Safar (ambii de la Beretyoujfallu, Ungaria). La ediţia precedentă a turneului, România s-a clasat pe locul 3.