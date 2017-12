ETAPA A 6-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 6-a (ora 11.00) - SERIA NORD: Dunaris Topalu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu; Viitorul Fîntînele - CSS Medgidia (ora 12.00); Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Nisipari (ora 13.00); Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti; Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman (se joacă la Hîrşova); Marcon Star Medgidia - Ulmetum Pantelimon (ora 13.00, stadion Municipal); Recolta Nicolae Bălcescu - Gloria Seimeni (se joacă la Dorobanţu). SERIA SUD: CSM II Medgidia Valea Dacilor - Progresul Dobromir; Viitorul Cobadin - Trophaeum Adamclisi; Marmura Deleni - Sacidava Aliman (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Danubius II Rasova; AS Ciocîrlia - Voinţa Valu lui Traian; Inter Ion Corvin - Tineretul Valea Dacilor; Voinţa Siminoc - Dunărea Ostrov (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00). SERIA EST: ELIF Fîntîna Mare - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Cerchezu - CFR Constanţa; Luceafărul Amzacea - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Unirea Topraisar - Recolta Negru Vodă; AS Independenţa - Avîntul Comana (ora 14.00); Vulturii Cazino Constanţa - AS Bărăganu (teren CFR); Viitorul Mereni - Sparta II Techirghiol (se joacă la Osmancea).

STEAUA, LA UN PAS DE VICTORIE

Steaua a fost la un pas - foarte mic! - de a obţine victoria în partida cu SSC Napoli, contând pentru etapa a 2-a a UEFA Europa League. După un start de meci senzaţional, cu trei goluri înscrise într-un sfert de oră, bucureştenii au trebuit să se retragă în apărare odată cu eliminarea lui Kapetanos, din min.31. N-au rezistat până la ultimul fluier al arbitrului - venit abia în min. 97, după golul lui Cavani - şi Napoli s-a ales cu o remiză norocoasă, dar lupta pentru poziţia secundă în grupă rămâne deschisă. Mai ales că în celălalt meci al grupei Liverpool a remizat la Utrecht. Rezultatele din Grupa K: FC Utrecht - FC Liverpool 0-0 şi Steaua Bucureşti - SSC Napoli 3-3 (Cribari 2-autogol, Cr. Tănase 12, Kapetanos 16 / Vitale 44, Hamsik 73, Cavani 90). Clasament: 1. FC Liverpool 4p; 2. SSC Napoli 2p; 3. FC Utrecht 2p; 4. Steaua Bucureşti 1p.

ETAPA A 4-A ÎN CN AL JUNIORILOR A, B, C ŞI D

Sâmbătă şi duminică se vor disputa partidele etapei a 4-a a Campionatului Naţional de juniori A, B, C şi D, după următorul program - duminică - juniori A (ora 12.30) şi juniori B (ora 14.30): Viitorul Constanţa - Unirea Slobozia, FC Farul Constanţa - Delta Tulcea, Săgeata Năvodari - Oţelul Galaţi, LPS Galaţi - Metalul Constanţa, Callatis Mangalia - Gloria Buzău, Dunărea Galaţi - CF Brăila; juniori C, Seria Sud, sâmbătă: FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia (ora 16.00); duminică: Viitorul Constanţa - CS Agigea (ora 9.30), Portul Constanţa - Marmura Deleni (ora 16.00), GSIB Mangalia - CS Eforie (ora 11.00). Sparta Techirghiol stă; juniori D, Seria Sud, sâmbătă: FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia (ora 17.30); duminică: Sparta Techirghiol - Trophaeum Adamclisi (ora 11.00), GSIB Mangalia - CS Eforie (ora 12.30). Academia Hagi şi Portul Constanţa stau.

ETAPA A 3-A ÎN CN AL JUNIORILOR E ŞI CUPA “HAGI-DANONE”

Campionatul Naţional al juniorilor E şi Cupa “Hagi-Danone“ a ajuns la etapa a 3-a, programul partidelor fiind următorul - juniori E, Seria Sud, sâmbătă: Academia Hagi - FC Constanţa (ora 9.30), FC Farul - GSIB Mangalia (ora 15.00). Partida CS Eforie - Callatis Mangalia a fost amânată; Seria Nord, sâmbătă: Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 (ora 10.00), Viitorul Constanţa - Atletic Năvodari (ora 11.30); duminică: Palatul Copiilor - Săgeata Năvodari (ora 9.00); Cupa “Hagi-Danone“, sâmbătă: Palatul Copiilor - CSS Medgidia (ora 9.00); duminică: GSIB Mangalia - Academia Hagi (ora 9.30), Viitorul Constanţa - ACSSF Farul 2010 (ora 9.30).

SHERIFF TIRASPOL ÎL DEMITE PE GAZZAEV

După etapa a doua din UEFA Europa League, doar şase echipe mai au maximum de puncte, 6, acestea fiind Sporting Lisabona, ŢSKA Moscova, Zenit St. Petersburg, VfB Stuttgart, PSG şi FC Porto. Una din marile surprize ale serii de joi a reuşit-o campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, care a învins fără probleme pe Dynamo Kiev, aducând demisia antrenorului ucrainienilor, Valeri Gazzaev! Surprinzător şi faptul că Atletico Madrid este ultima în grupa sa, cu numai 1p, în timp ce RSC Anderlecht nu are nici un punct după două etape. Rezultatele etapei a 2-a - Grupa A: Lech Poznan - Red Bull Salzburg 2-0 (Arboleda 47, Peszko 80); Manchester City - Juventus Torino 1-1 (Johnson 37 / Iaquinta 11); Grupa B: Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1-1 (Simao 51-pen. / Derdiyok 39); BK Rosenborg - Aris Salonic 2-1 (Moldskred 37, Prica 68 / Ruiz 43); Grupa C: AA Gent - OSC Lille 1-1 (Smet 5 / Frau 21); Sporting Lisabona - Levski Sofia 5-0 (Carrico 30, Maniche 43, Salomao 53, Postiga 61, Fernandez 79); Grupa D: PAOK Salonic - Dinamo Zagreb 1-0 (Ivic 56); Villarreal - FC Bruges 2-1 (Rossi 41, Rodriguez 56 / Donk 45); Grupa E: BATE Borisov - AZ Alkmaar 4-1 (Rodionov 5, Kontsevoy 49, Bressan 77-pen, Olekhnovich 83 / Sigthorsson 89); Sheriff Tiraspol - Dynamo Kyev 2-0 (Erokhin 8, Franca 37-pen.); Grupa F: ŢSKA Moscova - Sparta Praga 3-0 (Doumbia 72, 86, Gonzalez 84-pen.); US Palermo - Lausanne Sports 1-0 (Migliaccio 79); Grupa G: Hajduk Split - RSC Anderlecht 1-0 (Vukusic 90); Zenit St. Petersburg - AEK Atena 4-2 (Hubocan 1, B.Alves 13, Lazovic 43-pen., 57 / Liberopoulos 37, Kafes 83-pen.); Grupa H: OB Odense - VfB Stuttgart 1-2 (Johansson 78 / Kuzmanovic 72, Harnik 86); Young Boys Berna - Getafe 2-0 (Degen 11, 64); Grupa I: Metalist Kharkov - PSV Eindhoven 0-3 (Dzsudzsak 27-pen., Berg 30); UC Sampdoria - Debrecen 1-0 (Pazzini 18-pen.); Grupa J: Borussia Dortmund - FC Sevilla 0-1 (Schmelzer 45); PSG - Karpaty Lvov 2-0 (Jallet 4, Nene 20); Grupa L: ŢSKA Sofia - FC Porto 0-1 (Falcao 16); Rapid Viena - Beşiktaş Istanbul 1-2 (Kavlak 51 / Holosko 55, Bobo 63).

MUTU, TATĂ PENTRU A PATRA OARĂ

Atacantul formaţiei Fiorentina Adrian Mutu va fi tată pentru a patra oară, a anunţat cotidianul italian Gazzetta dello Sport, citat de site-ul firenzeviola.it. „În sfârşit, o veste bună pentru Adrian Mutu, deşi nu este una cu profil fotbalistic: potrivit Gazzetta dello Sport, atacantul român va deveni în curând tată pentru a patra oară”, a scris firenzeviola.it. Mutu are în prezent trei copii: un băiat, Mario, 8 ani, din prima căsătorie, cu Alexandra Dinu, şi două fetiţe, Adriana, 4 ani, şi Maya, 2 ani, cu actuala sa soţie, Consuelo. Atacantul român, aflat încă în stare de suspendare după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină la începutul acestui an, a postat un nou mesaj pe Twitter, în care îşi anunţă fanii că va reveni în curând. Suspendarea lui va expira la sfârşitul lunii octombrie.

DERBY-UL ETAPEI A 6-A ÎN SERIA A II-A SE JOACĂ LA ALBA IULIA

Dominată cu autoritate de Petrolul Ploieşti, Seria a II-a a Ligii a II-a la fotbal programează la finalul acestei săptămâni meciurile din etapa a 6-a. Duelul rundei va avea loc la Alba Iulia, unde se întâlnesc două dintre candidatele la promovare, Unirea şi Voinţa Sibiu. Programul partidelor - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - FC Bihor; Minerul Lupeni - CS Mioveni; FC Silvania - ACU Arad; Unirea Alba Iulia - Voinţa Sibiu; FC Argeş - Gaz Metan CFR Craiova; ora 18.00: UTA - Arieşul Turda; duminică, ora 12.00: ALRO Slatina - Petrolul Ploieşti. Partida ACSMU Iaşi - Mureşul Deva, scor 2-0, s-a disputat vineri. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 15p; 2.CS Mioveni 11p (golaveraj: 7-2); 3. Voinţa Sibiu 11p (6-1).

MAGERA, CONVOCAT LA NAŢIONALA CEHIEI

Atacantul ceh al echipei FC Timişoara, Lukas Magera, a fost convocat de selecţionerul Michal Bilek pentru partidele cu Scoţia şi Liechtenstein, contând pentru preliminariile Campionatului European de fotbal din anul 2012, a anunţat team-managerul grupării bănăţene, Daniel Stanciu. Acesta a precizat şi faptul că atacantul Stefan Nikolici a fost convocat la echipa naţională under-21 a Muntenegrului.

PIERDERI URIAŞE PENTRU MANCHESTER CITY

Clubul Manchester City a înregistrat o pierdere de 121,3 milioane de lire sterline (139,8 milioane de euro) în exerciţiul financiar 2009-2010, conform raportului anual dat publicităţii vineri. Deficitul a fost cauzat de cumpărarea a numeroşi jucători în perioada de transferuri din vară şi de creşterea masei salariale cu 50 de milioane de lire sterline, la 133,3 milioane de lire sterline. Cu această sumă, superioară cifrei de afaceri de 125 de milioane de lire sterline (în creştere cu 40 la sută), Manchester City ocupă locul doi în topul cluburilor din Anglia cu cele mai mari cheltuieli. Pe prima poziţie se află Chelsea, cu 142 de milioane de lire sterline, iar locul trei este ocupat de Manchester United, cu 123 de milioane de lire sterline. Clubul finanţat de şeicul Mansour, moştenitorul familiei regale din Abu Dhabi, a cheltuit 126 de milioane de lire sterline pentru achiziţionarea de jucători (Yaya Toure, James Milner, Jerome Boateng, David Silva), încasând numai 30 de milioane de lire sterline din vânzarea de jucători, printre aceştia numărându-se şi brazilianul Robinho.

SELECŢIONERUL ALBANIEI, SPITALIZAT DUPĂ UN ATAC CEREBRAL

Selecţionerul naţionalei Albaniei, croatul Josif Kuze, a fost internat joi la spitalul american din Tirana, după ce a suferit un atac cerebral. După ce starea sa va fi stabilizată, Josif Kuze „va fi transferat cu avionul la Zagreb”, a anunţat Ministerul albanez al Sănătăţii. Kuze, în vârstă de 58 de ani, este selecţionerul Albaniei din mai 2009.

BIOGRAFIA LUI ENKE, PUBLICATĂ ÎN GERMANIA

Biografia fostului internaţional german Robert Enke, care s-a sinucis în noiembrie 2009, la vârsta de 32 de ani, aruncându-se în faţa unui tren, a apărut săptămâna aceasta, cu titlul „Robert Enke, o viaţă prea scurtă”. Cartea a fost scrisă de un jurnalist care era un apropiat al lui Enke, Ronald Reng, şi insistă asupra stării psihice a portarului, în momentul decesului. Reng scrie că Enke făcea totul pentru ca antrenorii săi şi coechipierii de la Hannover 96 şi de la naţionala Germaniei să nu ştie de problemele sale. Portarul spunea că este bolnav pentru a nu se antrena şi a nu fi nevoit să plece din camera de hotel, cum s-a întâmplat la un meci din preliminariile CM 2010, în septembrie 2009. Primele semne de depresie au apărut la vârsta de 19 ani, când portarul, rezervă la Borussia Monchengladbach, era îngrozit de faptul că nu va reuşi să se afirme în fotbalul de nivel înalt.

VENUS WILLIAMS LIPSEŞTE DE LA TURNEUL DE LA BEIJING

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, nr. 3 mondial, va lipsi de la turneul de la Beijing, dotat cu premii în valoare de 4,5 milioane de dolari, din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, a anunţat, vineri, un purtător de cuvânt al WTA. Absenţa americancei se adaugă celei a surorii ei, Serena Williams, nr. 1 mondial, şi celei a recentei campioane de la US Open, sportiva belgiană Kim Clijsters, ambele accidentate la picior. La turneul de la Beijing, care începe sâmbătă, vor fi prezente 16 din cele mai bune 20 de jucătoare de tenis din lume. Cap de serie nr. 1 a fost desemnată sportiva daneză Caroline Wozniacki. Pe tabloul masculin, tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 2 mondial, va încerca să îşi apere titlul în faţa unor jucători ca britanicul Andy Murray, suedezul Robin Soderling şi rusul Nikolay Davydenko.