BAYERN MUNCHEN, ÎN RĂZBOI CU FEDERAŢIA OLANDEZĂ DE FOTBAL

Preşedintele clubului Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, a declarat că gruparea bavareză va acţiona în justiţie Federaţia Olandeză de Fotbal dacă nu plăteşte daune pentru accidentarea mijlocaşului Arjen Robben în timpul Campionatului Mondial din 2010. “Arjen are o ruptură musculară de cinci centimetri. Cu aşa ceva nu avea voie niciodată să facă deplasarea la turneul final. Jucătorul nu are nicio vină; oricine vrea să participe la un turneu final, iar el are 26 de ani şi era în mare formă. Responsabilitatea este în întregime a federaţiei olandeze şi a medicului acesteia. Noi suferim acum o imensă pierdere sportivă, dar şi materială, pentru că plătim în continuare jucătorul, iar paguba se ridică la aproape 10 milioane de euro. Ne-am întâlnit cu olandezii şi ne-am exprimat poziţia clară pe care o avem, iar acum aşteptăm un răspuns corect din partea lor. Altfel, ne vom adresa justiţiei”, a explicat Rummenigge. Prima întâlnire dintre cele două părţi a avut loc, sâmbătă, la München, şi a rămas fără rezultat.

CEA MAI BUNĂ BRIGADĂ DIN ROMÂNIA LA AC MILAN - AJ AUXERRE

Preşedintele CCA, Vasile Avram, a declarat că brigada delegată la meciul AC Milan - AJ Auxerre, contând pentru prima etapă a Ligii Campionilor, care va fi condusă la centru de Cristian Balaj, este cea mai în formă din România. „Evoluţiile depuse de arbitrii pe plan intern şi internaţional, dar şi ale CCA şi ale conducerii FRF de promovare a arbitrajului din România a dus la monitorizarea noastră ca niciodată până acum, iar delegările pe plan internaţional sunt bune şi foarte bune. Pentru prima dată în ultimii ani avem cel puţin o brigadă în Liga Campionilor. Cristian Balaj va arbitra AC Milan - AJ Auxerre. Eu sper să aibă un joc uşor, să obţină calificative foarte bune pentru a primi jocuri în continuare. De asemenea, Alexandru Tudor şi Alexandru Deaconu vor conduce brigăzi la două meciuri din Liga Europa“, a spus Avram.

STEAUA A CÂŞTIGAT 23 MILIOANE EURO DIN ULTIMELE TREI PARTICIPĂRI ÎN LIGĂ

Steaua Bucureşti a primit de la UEFA 23,106 milioane de euro pentru cele trei participări în Liga Campionilor din perioada 2003-2010 (locul 44 din 79 de echipe), în timp ce Unirea Urziceni a primit 17,72 milioane de euro (locul 47), iar CFR Cluj 7,605 milioane (locul 68), informează firma de consultanţă StageUp. Primul loc în acest clasament este ocupat de trei echipe din Anglia: Manchester United (216,5 milioane de euro), Chelsea (215,8 milioane) şi Arsenal (189 milioane). Urmează în clasament actuala deţinătoare a trofeului, Internazionale Milano (174,5 milioane), Olympique Lyon (167,8 milioane), FC Barcelona (167,6 milioane), Bayern Munchen (165,8 milioane), FC Liverpool (159,6 milioane), AC Milan (154 milioane) şi Real Madrid (138 milioane). UEFA a distribuit 746,4 milioane de euro celor 32 de formaţii care au concurat în precedenta ediţie a Ligii. Aproximativ jumătate din această sumă a fost acordată în funcţie de rezultatele obţinute în competiţie, ceilalţi bani provenind din drepturile de televizare.

YUKSEL YEŞILOVA, ÎNJUNGHIAT DE PROPRIUL FRATE

Fostul preparator fizic al Stelei, Yuksel Yeşilova, în prezent antrenor al echipei Mersin Idmanyurdu, a fost înjunghiat de fratele său mai mare, Murat Yeşilova, luni seară, în timpul unui meci din liga a doua turcă. Incidentul a avut loc în minutul 40 al partidei pe care Mersin Idmanyurdu o disputa în deplasare, cu Samsunspor. Yeşilova a fost înjunghiat de fratele său, venit până la marginea terenului, în abdomen şi în şold. El a fost transportat de urgenţă la spital, iar medicii au anunţat că starea sa este bună. Tehnicianul nu este în pericol deoarece rănile sunt superficiale. Potrivit medicului echipei din Mersin, Bekir Cakîr, Yeşilova a fost înjunghiat de cinci ori în şold şi o dată în abdomen. Oficialităţile din Samsun au precizat că Murat Yeşilova a afirmat într-o declaraţie dată Poliţiei că motivul pentru care şi-a înjunghiat fratele este legat de „o chestiune de onoare”. Fratele meu mai mare are probleme psihice. Până acum m-a acuzat de multe, de viol, de trafic de arme, de trafic de droguri, însă eu am fost găsit nevinovat de fiecare dată. Pentru că toate erau acuzaţii fără niciun fundament şi justiţia a hotărât acest lucru”, a explicat Yuksel. Meciul a fost suspendat şi se va rejuca la o dată ce urmează să fie stabilită ulterior.

A SUFERIT UN ATAC CARDIAC PE TERENUL DE FOTBAL!

Olandezul Evander Sno, în vârstă de 23 de ani, a fost victima unui atac cardiac în timpul meciului de tineret dintre echipa sa, Ajax Amsterdam, şi Vitesse Arnhem, însă a putut fi reanimat. „Evander Sno a suferit un atac cardiac la jumătatea reprizei secunde. Viaţa lui a fost salvată cu ajutorul defibrilatorului, folosit de patru ori. Evander şi-a revenit şi a fost transportat la spital”, a anunţat clubul din Arnhem, subliniind că meciul a fost întrerupt şi jucătorul reanimat. Evander Sno a petrecut două sezoane la Celtic Glasgow (2006-2008) înainte de a reveni la echipa care l-a format, Ajax Amsterdam. El a fost împrumutat la Bristol City în sezonul 2009-2010.

DUDAR A FOST SCOS DIN COMĂ ARTIFICIALĂ

Fundaşul argemtinian al echipei Young Boys Berna, Emiliano Dudar, se află la terapie intensivă, dar starea sa este stabilă, după ce a fost scos din coma artificială în care a fost plasat deoarece s-a accidentat grav la meciul cu FC Basel, din campionatul Elveţiei. „Jucătorul se simte bine, dar trebuie să aşteptăm. A suferit o comoţie cerebrală şi se află la terapie intensivă, la spitalul Insel din Berna. Coechipierii săi nu s-au putut duce să-l vadă, deoarece deocamdată îl pot vizita doar soţia şi fiul”, a declara un purtător de cuvânt al echipei din Berna. Jucătorul de 29 de ani a căzut şi şi-a înghiţit limba, după ce a sărit la cap alături de un alt coechipier. Meciul a fost oprit opt minute pentru ca Dudar, care leşinase, să primească îngrijiri. El a fost apoi transportat la spital, unde medicii l-au plasat în comă artificială.

CAMPIONATUL RUSIEI VA TRECE LA FORMATUL TOAMNĂ-PRIMĂVARĂ DIN 2012

Rusia este pe cale să adopte acelaşi format pentru campionatul de fotbal ca marile ligi europene, după ce Uniunea Rusă de Fotbal a aprobat planurile de a trece la calendarul toamnă-primăvară. Preşedintele Uniunii de Fotbal din Rusia, Sergei Fursenko, a menţionat că ediţia următoare a primei ligi va fi una de tranziţie, cu un campionat care se va încheia în primăvara anului 2012. Prima Ligă din Rusia se desfăşoară în acest moment din primăvară până în toamnă, spre deosebire de campionatele importante din Europa, cum sunt cele din Anglia, Spania, Italia, Germania sau Franţa. „Schimbarea campionatului în toamnă-primăvară va permite primei ligi să desemneze campioana în acelaşi timp cu majoritatea ţărilor din Europa”, a explicat Fursenko.

UN MILIARDAR RUS VREA SĂ CUMPERE AS ROMA

Omul de afaceri Leonid Fedun, vicepreşedintele grupului petrolier rus Lukoil, intenţionează să cumpere imediat 50 la sută din acţiunile grupării AS Roma. Potrivit presei italiene, suma acordului se situează în jurul cifrei de 200 de milioane de euro, iar miliardarul rus, care deţine deja clubul Spartak Moscova, doreşte să devină proprietarul unic al grupării italiene până la sfârşitul anului 2012. „Lukoil nu intervine în acest acord”, a anunţat compania petrolieră, prin serviciul de presă. AS Roma, adversara echipei CFR Cluj în grupa E a Ligii Campionilor, are la ora actuală datorii estimate la 600 milioane de euro. AS Roma, formaţie la care sunt legitimaţi jucătorii români Bogdan Lobonţ şi Alex Pena, a obţinut un singur punct de la debutul campionatului, ocupând locul 19 în Serie A, după două etape.