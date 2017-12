SUA AU REUŞIT SCORUL LA CM DE BASCHET

Americanii n-au avut milă de angolezi şi i-au bătut rău de tot în optimile de finală ale Campionatului Mondial de baschet masculin. După ce africanii au reuşit marea surpriză a fazei grupelor, eliminând selecţionata Germaniei - venită aici cu o echipă relativ tânără, fără jucătorii din NBA – n-au mai putut face faţă marii favorite la titlul mondial, pierzând la 55p diferenţă! Noua Zeelandă a făcut o figură mult mai bună decât vecina sa, pierzând ceva mai strâns partida cu Rusia decât a făcut-o Australia cu Slovenia! Rezultate din meciurile de luni: SUA – Angola 121-66; Rusia – Noua Zeelandă 78-56. Astăzi sunt programate primele două sferturi de finală: Serbia – Spania şi Turcia – Slovenia.

PORUMBOIU VREA SĂ DEA ÎN JUDECATĂ COTIDIANUL MARCA

Patronul clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat că va da în judecată cotidianul Marca, după ce ziarul spaniol a publicat un top al finanţatorilor de cluburi implicaţi în scandaluri ce le-au afectat imaginea, în care fostul arbitru este trecut pe locul 0. „Am văzut că sunt şi într-o suită deosebită în ziarul Marca, mi-am contactat avocaţii şi vom cere daune faţă de minciunile publicate. Invit toată presa să vadă în ce condiţii stă Lopez Caro la Vaslui. I-am dat tot ce a cerut şi el se prezintă în presa spaniolă ca o victimă. Când vine un străin în România i se pare extraordinar să facă ceva pe şapca noastră. El e antrenor la Vaslui şi când va pleca de aici va plăti el milionul. Au apărut în ziarul As date din contract, dezvăluite de avocatul lui Caro”, a declarat Porumboiu. Finanţatorul lui FC Vaslui este clasat pe locul 0 în topul intitulat „De la cer... la infern”, fiind acuzat că îl hărţuieşte profesional pe Caro.

STEFAN NIKOLICI A SEMNAT PE CINCI ANI CU FC TIMIŞOARA

Atacantul muntenegrean Stefan Nikolici, aflat în probe zilele trecute, la echipa FC Timişoara, a semnat un contract valabil pentru o perioadă de cinci ani cu gruparea bănăţeană, a declarat, ieri, directorul executiv al clubului timişorean, Gheorghe Chivorchian. În vârstă de 20 de ani, Stefan Nikolici a mai evoluat în cariera sa de până acum la formaţiile OFK Beograd (Serbia), Lierse S.K. (Belgia) şi SV Roeselare (Belgia).

SĂPUNARU ESTE RECUPERAT DUPĂ ACCIDENTAREA LA GLEZNĂ

Fundaşul formaţiei FC Porto, Cristian Săpunaru, s-a recuperat după accidentarea suferită la finalul săptămânii trecute, el fiind apt pentru meciul de campionat cu Sporting Braga, programat sâmbătă. El s-a accidentat la glezna stângă în meciul FC Porto - Rio Ave 2-0, pe 29 august. Din cauza acestei accidentări, Săpunaru nu a mai putut onora convocarea la echipa naţională în vederea partidelor cu Albania şi Belarus, din preliminariile EURO 2012, în locul său fiind adus Cosmin Contra.

SCHWEINSTEIGER LA REAL DIN 2011?

Se pare că Real Madrid şi-a propus să transfere întreaga linie de mijloc a naţionalei Germaniei! Conform cotidianului german Bild, antrenorul Jose Mourinho îl doreşte acum pe Bastian Schweinsteiger, mijlocaşul lui Bayern Munchen, după ce în această vară şi-a asigurat serviciile lui Sami Khedira şi Mesut Ozil. „Te vroiam încă de anul trecut. Anul viitor, vei fi al meu”, i-ar fi declarat Mourinho lui „Schweini”, susţine Bild. Discuţia între cei doi ar fi avut loc pe 13 august, după meciul amical dintre Real Madrid şi Bayern. Internaţionalul german se va afla la final de contract cu bavarezii în iunie 2012, astfel că vara viitoare va costa circa 30 de milioane de euro.

MARACANA SE ÎNCHIDE PENTRU RENOVARE

Stadionul Maracana din Rio de Janeiro şi-a închis porţile pentru aproape trei ani, pentru a fi renovat în vederea găzduirii Cupei Confederaţiilor din anul 2013 şi a Campionatului Mondial din 2014. Lucrările au început de mai mult timp şi au fost accelerate la finalul lunii august, când s-a demontat nivelul superior al tribunelor, unde se aflau 25.000 de scaune. La finalul lucrărilor, capacitatea stadionului va fi redusă cu 5.000 de locuri la nivelul de bază, unde vor putea avea acces 83.000 de spectatori. Costurile renovării sunt estimate la 400 milioane de dolari (aproximativ 310 milioane de euro). Conform calendarului stabilit de către autorităţile oraşului, stadionul ar trebui să fie funcţional în decembrie 2012 şi deschis în 2013.

CASSANO VA DEVENI TATĂ

Fotbalistul Antonio Cassano, convocat la naţionala Italiei pentru meciurile din preliminariile EURO 2012, va deveni tată pentru prima oară, soţia sa, Carolina Marcialis, urmând să nască în primăvara anului viitor, informează Gazzetta dello Sport. „Sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Cassano, care s-a căsătorit cu jucătoarea de polo în luna iunie. Cassano, în vârstă de 28 de ani, evoluează la Sampdoria Genova şi are 17 selecţii la naţionala Italiei şi patru goluri marcate, începând din 2003. El nu a participat la CM din Africa de Sud, nefiind inclus în lot de selecţionerul Marcello Lippi, însă a revenit la naţionala după ce postul a fost preluat de Cesare Prandelli.

PARCURS PERFECT PENTRU ROGER FEDERER LA US OPEN

Campion de cinci ori la US Open, elveţianul Roger Federer, s-a calificat în sferturile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului, de la New York, după ce a obţinut a patra victorie consecutivă în minimum de seturi, 6-3, 7-6, 6-3, în faţa austriacului Jurgen Melzer, al 13-lea favorit, în optimi. Federer va disputa astfel al 26-lea sfert de finala consecutiv la un turneu de Grand Slam şi mai are nevoie de unul singur pentru a-l egala pe americanul Jimmy Connors, deţinătorul recordului. Urmatorul adversar al elveţianului va fi suedezul Robin Soderling, al cincilea favorit. Sârbul Novak Djokovic, al treilea cap de serie, a acces din nou în sferturile de finală, pentru a patra oară la rând, după ce l-a învins, cu 6-3, 6-4, 6-1, pe Mardy Fish, şi se va lupta pentru un loc în semifinale cu francezul Gael Monfils.