ETAPA A 2-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă, de la orele 15.00 (juniorii) şi 17.00 (seniorii), partidele etapei a doua. Iată programul meciurilor - SERIA EST: CSO Ovidiu - CS II Eforie; Gloria Albeşti - Internaţional Pecineaga; Portul Constanţa - Victoria Cumpăna; AS Cogealac - CS Agigea (ora 12.00 juniorii; ora 14.00 seniorii); Aurora 23 August - Sparta Techirghiol; Cariocas Constanţa - GSIB Mangalia. SERIA VEST: Dacia Mircea Vodă - Ştiinţa Poarta Albă; CS Mihail Kogălniceanu - AS Carvăn; Axiopolis Sport Cernavodă - Perla Murfatlar; Danubius Rasova - Sport Prim Oltina; CS Peştera - Carsium Hîrşova. Meciurile dintre Gloria Băneasa şi CSM Medgidia nu se dispută, pentru că formaţia din Medgidia a anunţat aseară că nu va participa nici la Liga a IV-a! Reamintim că echipa CSM Medgidia a retrogradat din Liga a III-a în campionatul trecut, a făcut cerere de a participa tot în eşalonul al treilea, dar după ce FRF a reprimit-o, a refuzat chiar a doua zi!

DERBY PENTRU TRICOLORII MICI LA BOTOŞANI

Aflată în luptă pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2012, naţionala de tineret a României susţine azi un examen extrem de important în faţa principalei contracandidate, Rusia. Cele două pretendente la primul loc în Grupa 1 se întâlnesc de două ori în doar patru zile, azi, de la ora 17.30, pe stadionul din Botoşani şi marţi, de la ora 18.00, la Sankt Petersburg. „Îmi pare rău că am pierdut meciul din Letonia. Dacă am fi obţinut măcar un egal, eram înaintea Rusiei în clasament şi tratam altfel aceste partide. Cele două jocuri cu ruşii sunt decisive pentru noi şi trebuie să le câştigăm”, a explicat selecţionerul Emil Săndoi. Clasament: 1. Rusia 21p (8j, 22-3); 2. România 21p (8j, 20-6); 3. Insulele Feroe 11p (9j); 4. Moldova 10p (8j); 5. Letonia 9p (8j); 6. Andorra 1p (9j). Mîine au loc partidele: Andorra - Letonia şi Moldova - Insulele Feroe.

LITUANIA BATE TOT LA CM DE BASCHET

Fostă triplă campioană europeană în…1937, 1939 şi 2003, Lituania a asigurat scheletul URSS - şi implicit toate medaliile mondiale, europene şi olimpice cucerite de sovietici - după integrarea în imperiul sovietic. După recucerirea independenţei balticii au strălucit la Jocurile Olimpice (3 medalii de bronz) şi CE (aur, argint şi bronz), dar niciodată n-au reuşit vreo performanţă la CM. Poate că acum este momentul ca lituanienii să obţină ultima medalie care le lipseşte din palmares, una mondială şi poate chiar din aur! După ce a învins senzaţional Spania, Lituania a trecut şi de Franţa, iar aseară a avut de îndeplinit o simplă formalitate - meciul cu Liban. Învingând şi Puerto Rico la limită, Turcia câştigă grupa en fanfare şi are şanse mari să ajungă în sferturile de finală. Rezultate de miercuri: Cote d’Ivoire - Grecia 60-97; Liban - Spania 57-91; Germania - Angola 88-92!; Iran - SUA 51-88; Turcia - Puerto Rico 79-77; Lituania - Franţa 69-55; Argentina - Iordania 88-79; Brazilia - Slovenia 77-80. Primele rezultate de joi: Puerto Rico - Cote d’Ivoire 79-88; Spania - Canada 89-67; Angola - Australia 55-76; SUA - Tunisia 92-57.

DINAMO, PE LOCUL 68 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Dinamo Bucureşti a coborât nouă poziţii şi ocupă locul 69, cu 139 de puncte, în clasamentul pe luna august al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Unirea Urziceni, cu o cădere de pe locul 87 pe 90, cu 133p. Steaua Bucureşti a coborât de pe poziţia 71 pe 113, cu 113,5p, iar CFR Cluj a coborât 48 de locuri şi se află pe 119, cu 112p. FC Timişoara a coborât de pe 104 pe 135, cu 106,5p, în timp ce FC Vaslui a coborât de pe 122 pe 186, cu 91,5p. Rapid Bucureşti a urcat 23 de poziţii şi ocupă locul 344, cu 66p.

CHIVU ŞI LOBONŢ, ELIGIBILI PENTRU MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR

Antrenorul Claudio Ranieri a anunţat lotul echipei AS Roma, adversara formaţiei CFR Cluj în Grupa E a Ligii Campionilor, pentru faza grupelor a acestei competiţii, pe listă fiind înscris şi portarul Bogdan Lobonţ. În schimb, din lot lipseşte cel de-al doilea portar român de la AS Roma, Alex Pena. Iată jucătorii înscrişi de AS Roma pe lista UEFA, în ordinea numerelor de pe tricouri: 1. Lobonţ, 2. Cicinho, 3. Castellini, 4. Juan, 5. Mexes, 7. Pizarro, 8. Adriano, 9. Vucinici, 10. Totti, 11. Taddei, 16. De Rossi, 17. Riise, 19. Julio Baptista, 20. Perrotta, 22. Borriello, 23. Leandro, 25. Burdisso, 27. Julio Sergio, 30. Simplicio, 32. Doni, 33. Brighi, 77. Cassetti, 87. Rosi, 94. Menez. Pe lista B se află următorii jucători: 41. Pigliacelli, 42. Frascatore, 43. Montini, 89. Okaka Chuka. Şi căpitanul echipei naţionale a României, Cristian Chivu, a fost inclus pe lista UEFA de antrenorul formaţiei Internazionale Milano, Rafael Benitez. În schimb, atacantul Denis Alibec a fost lăsat în afara lotului.

BOLONI, DEMIS DE AL WAHDA

Antrenorul român Ladislau Boloni a fost demis, miercuri noaptea, de la conducerea echipei Al Wahda din Emiratele Arabe Unite, în ciuda faptului că oficialii grupării respective au infirmat înlocuirea tehnicianului. „Boloni a fost concediat după prima victorie obţinută cu Al Wahda, 3-1 cu Al Ittihad, în campionat. Al Wahda îl înlocuieşte pe Boloni cu brazilianul Tite, fost la Al Ain, acesta fiind aşteptat la Abu Dhabi pentru finalizarea negocierilor”, informează site-ul gulfnews.com. În celelalte partide oficiale cu Boloni la conducere, Al Wahda a fost învinsă în Supercupa Emiratelor Arabe Unite şi în meciul de debut în campionat. Demiterea lui Boloni după doar două etape de campionat reprezintă un record în materie pentru Etisalat Pro League.

INTER CONDUCE ÎN CLASAMENTUL IFFHS PE LUNA AUGUST

Echipa italiană Internazionale Milano continuă să se afle pe prima poziţie, cu 293 de puncte, în clasamentul stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) pe luna august. Pe poziţia secundă se află FC Barcelona (283p), iar pe locul 3 se situează Bayern Munchen (253p). Urmează în clasament Chelsea Londra (232p), FC Liverpool (231p), Anderlecht Bruxelles (230p), Atletico Madrid (221p), Werder Bremen (220p), Estudiantes La Plata şi Internacional Porto Alegre (toate cu câte 217p). Formaţia slovacă MSK Zilina a fost desemnată echipa lunii august.

SOLARI A SEMNAT CU PENAROL MONTEVIDEO

Mijlocaşul argentinian Santiago Solari, care a mai jucat la Real Madrid şi Internazionale Milano, a semnat un contract cu gruparea uruguayană Penarol Montevideo. Printre trofeele cucerite de Solari se numără Copa Libertadores (1996) şi Supercupa Americii (1997) cu formaţia argentiniană River Plate, Liga Campionilor (2000), Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală (ambele în 2002) cu Real Madrid. Înainte de a semna cu Penarol, Solari, în vârstă de 33 de ani, a jucat la echipa mexicană Atlante.

AZARENKA A LEŞINAT LA US OPEN

Jucătoarea bielorusă Victoria Azarenka, cap de serie nr. 10, a leşinat, miercuri seară, în timp ce servea în meciul cu argentinianca Gisela Dulko, din turul secund al turneului US Open, ea fiind scoasă de pe teren într-un scaun cu rotile, după ce a primit îngrijiri medicale. Azarenka s-a prăbuşit pe teren în momentul în care servea la scorul de 1-5, 15-30, după 34 de minute de joc disputat pe o temperatură ridicată. Corpul medical s-a apropiat imediat de jucătoarea care nu mai mişca, luându-i pulsul şi anunţând imediat abandonul acesteia. Ea a fost scoasă de pe teren într-un scaun cu rotile. Azarenka se calificase în turul 2 al turneului după ce o eliminase pe Monica Niculescu.

RODDICK ŞI BERDYCH, ELIMINAŢI ÎN PRIMUL TUR LA US OPEN

Tenismanul sârb Janko Tipsarevic l-a eliminat pe americanul Andy Roddick în turul secund la US Open. Tipsarevic, nr. 44 mondial, l-a învins pe Roddick, nr. 9 mondial, cu 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (4). Roddick s-a impus la US Open în 2003. Şi cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 7, a fost eliminat în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, fiind învins, cu 7-6 (7/3), 6-4, 6-4, de francezul Michael Llodra, care va juca, în turul secund, cu Victor Hănescu. Alte surprize înregistrate la US Open - masculin, primul tur: Ryan Harrison (SUA) - Ivan Ljubicic (Croaţia, nr. 15) 6-3, 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, masculin, turul 2: Janko Tipsarevic (Serbia) - Andy Roddick (SUA, nr. 9) 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (7/4); feminin, turul 2: Gisela Dulko (Argentina) - Victoria Azarenka (Belarus, nr. 10) 5-1, abandon, Virginie Razzano (Franţa) - Marion Bartoli (Franţa, nr. 13) 7-5, 6-4, Ana Ivanovic (Serbia) - Jie Zheng (China, nr.21) 6-3, 6-0, Sara Errani (Italia) - Alisa Kleibanova (Rusia, nr. 28) 6-2, 6-3, Mandy Minella (Luxemburg) - Ţvetana Pironkova (Bulgaria, nr. 32) 6-4, 6-0.

AGASSI, NOMINALIZAT PENTRU “HALL OF FAME”

Americanul Andre Agassi se află în fruntea listei de nominalizaţi pentru galeria internaţională a vedetelor din tenis, “Hall of Fame”, graţie unei cariere strălucitoare, cu opt titluri de Grand Slam şi o medalie olimpică de aur. Agassi, care a şocat lumea sportului la sfârşitul anului trecut, când a admis că s-a drogat şi a minţit pentru a scăpa de sancţiuni, a fost singurul nume dintre jucătorii retraşi recent nominalizaţi pentru International Tennis “Hall of Fame”. În carieră, Agassi a reuşit 870 de victorii şi a suferit 274 de înfrângeri, câştigând 60 de titluri, printre care şi opt la Australian Open, două la US Open, câte unul la Roland Garros şi Wimbledon. Agassi, care e căsătorit cu fosta jucătoare germană Steffi Graf, aflată în “Hall of Fame” din 2004 şi cu care are doi copii, a cucerit şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996. În vârstă de 40 de ani, Agassi s-a retras în 2006.