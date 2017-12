VIITORUL A STABILIT PREŢUL BILETELOR ŞI ABONAMENTELOR PENTRU SEZONUL 2010-2011

FC Viitorul Constanţa a stabilit preţul biletelor şi abonamentelor pentru sezonul 2010-2011. Preţ abonamente: Tribuna Oficială - 68 locuri - 1.200 lei abonamentul / an; Tribuna 0 - 88 locuri - 400 lei abonamentul / an; Tribuna I - 204 locuri - 100 lei abonamentul / an. Abonamentele se pot comanda la adresa marketing@academiahagi.ro. Preţ bilete: Tribuna I - 10 lei; Tribuna a II-a - 5 lei; Peluza oaspeţi - 5 lei. Copii sub 14 ani au intrarea gratuită numai însoţiţi de un adult. Biletele pentru meciul FC Viitorul - FC Farul, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa inaugurală a Ligii a II-a, vor putea fi procurate de la stadionul din Ovidiu în ziua partidei.

DRĂGULESCU, AVERTIZAT DE FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE GIMNASTICĂ

Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG) a anunţat, ieri, printr-un comunicat, că a trimis un avertisment “sever” sportivului Marian Drăgulescu, pentru că nu a respectat procedurile legate de lupta împotriva dopajului. Potrivit sursei citate, împotriva gimnastului român au fost formulate trei capete de acuzare, în privinţa încălcării regulii potrivit căreia sportivul trebuia să anunţe revenirea sa în activitate după retragere comunicată de forul naţional de profil, la finalul anului 2008. Pentru că nu a respectat această regulă, multiplul campion mondial Marian Drăgulescu nu a putut fi luat în calcul pentru eventuale testări antidoping, în afara competiţiilor, în anul 2009, “comisia găsind date foarte puţine sau deloc despre localizarea sportivului şi în primele trei trimestre ale anului 2010”, se arată în comunicatul FIG. Marian Drăgulescu a participat la Campionatele Mondiale din 2009, cucerind medaliile de aur la sărituri şi sol. Sportivul român s-a prezentat în faţa Comisiei de Disciplină a FIG la finalul lunii trecute, fiind informat asupra deciziilor, care comunicate şi Federaţiei Române de Gimnastică, ce trebuie să suporte şi cheltuielile de judecată. „FIG a arătat clemenţă faţă de Drăgulescu, dar, în cazul în care va exista o nouă încălcare a regulamentelor, gimnastul va risca suspendarea pe o perioadă între 1 şi 2 ani”, se încheie avertismentul din partea forului mondial.

ECHIPA DE HANDBAL FEMININ CETATE DEVA, FĂRĂ ANTRENOR

Echipa de handbal feminin CSM Cetate Deva a rămas fără antrenor principal cu mai puţin de două săptămâni înainte de startul Ligii Naţionale, după ce Liviu Andrieş a renunţat la colaborarea cu gruparea din Deva. Liviu Andrieş a condus toate antrenamentele din această vară, însă el a renunţat la echipă, deoarece nu a ajuns la un acord cu patronul grupării devene, Marian Muntean, privind obiectivul pentru noul sezon competiţional. Muntean a propus ca obiectivul să fie un loc de cupe europene, în timp ce tehnicianul în vârstă de 42 de ani a încercat să îl convingă pe finanţator că echipa are valoare doar de mijlocul clasamentului, respectiv locurile 7-8. La sfârşitul săptămânii trecute, Cetate a încheiat turneul internaţional amical care s-a disputat în Sala Sporturilor din Deva pe locul secund, după nou-promovata CSM Bucureşti, dar înaintea formaţiilor Metalurg Skopje şi Universitatea Reşiţa.

OLTCHIM S-A IMPUS ÎN AMICALUL CU DJK MJC TRIER

După participarea la “Sparkassen Ladies Cup”, unde a ocupat locul 3, Oltchim Rm. Vîlcea, a susţinut marţi seară, un nou meci de verificare, cu DJK MJC Trier. Oltchim s-a impus, cu 29-23 (16-11), pe terenul formaţiei care a ocupat locul 9 în Bundesliga sezonul trecut. Campioana României va încheia “turul” Germaniei la “Sika Cup”, turneu organizat la Bad Urach, în perioada 27-29 august. Cea mai puternică întrecere amicală a verii va reuni formaţiile Oltchim, Zvezda Zvenigorod, Byasen HB, TSV Bayer 04 Leverkusen, Frisch Auf Goppingen, Hypo Viena, SPR Lublin şi încă o echipă care nu a fost anunţată, organizatorii fiind în căutări, după ce CB Sagunto Valencia a declinat participarea, din cauza accidentărilor din lot.

DULGHERU, CAP DE SERIE NR. 25 LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru a fost desemnată cap de serie nr. 25 la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Primele trei favorite la feminin sunt Caroline Wozniacki (Danemarca), Kim Clijsters (Belgia) şi Venus Williams (SUA), iar la masculin primiim trei capi de serie sunt Rafael Nadal (Spania), Roger Federer (Elveţia) şi Novak Djokovic (Serbia).

DIANA ENACHE, ÎN TURUL 2 LA WANFERCEE-BAULET

Jucătoarea de tenis Diana Enache, cap de serie nr. 1, s-a calificat în turul 2 al turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Enache a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-3, pe Lina Bennani (Maroc) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Sophie Cornerotte (Belgia), beneficiara unui wild-card. În turneul ITF de la Vinkovici (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Raluca Elena Platon, a şaptea favorită a competiţiei, s-a calificat în turul 2, după ce a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-0, 6-1, pe Ida Krnici (Croaţia), jucătoare venită din calificări. Platon va juca, în faza următoare, cu Marisa Gianotti (Australia). Lorena Gheorghe, jucătoare venită din calificări, a fost învinsă, în primul tur, cu 2-6, 6-3, 6-3, de Ivana Klepaci (Croaţia), beneficiara unui wild-card. În turneul ITF de la Doboj (Bosnia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Camelia-Elena Hristea, cap de serie nr. 8, s-a calificat în turul 2, după ce a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-3, 6-7 (6/8), 6-0, pe Viktoria Tomova (Bulgaria). Hristea va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Naira Fatici (Bosnia & Herţegovina).