CJC A ALOCAT BANII PENTRU REABILITAREA SĂLII SPORTURILOR

În cadrul unei şedinţe desfăşurate ieri, Consiliul Judeţean Constanţa a decis alocarea sumei de 600.000 de lei Fundaţiei pentru Promovarea Sportului Constănţean, banii urmând să fie folosiţi pentru modernizarea Sălii Sporturilor. „Suma alocată Fundaţiei pentru Promovarea Sportului Constănţean a fost dată de Consiliul Judeţean Constanţa pentru lucrările de reabilitare care se efectuează la Sala Sporturilor, pentru ca HCM să poată evolua în Liga Campionilor la Constanţa şi nu în altă parte”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

LOTUL JAPONIEI DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ, LA CONSTANŢA

În această săptămână, lotul naţional de juniori de gimnastică aerobică al Japoniei se află în pregătire la Constanţa. Delegaţia niponă va sta în oraşul de la ţărmul mării până joi, până atunci gimnaştii medaliaţi la Campionatele Mondiale urmând să se pregătească în comun cu sportivii secţiei de gimnastică aerobică de la CS Farul. Nouă sportivi au sosit la Constanţa, aceştia fiind însoţiţi de cinci delegaţi, printre care se numără Hiro Yamagishi (preşedintele Federaţiei Japoneze de Gimnastica Aerobică - JAF), Kazi Tanaka (secretar general JAF) şi Tammy Yagi Kitagawa (vicepreşedintele FIG AER TC). Stagiul de pregătire este coordonat de antrenoarele lotului naţional tricolor, Marcela Fumea şi Cristiana Spânu, şi de antrenorul federal din cadrul Federaţiei Române de Gimnastică, Alina Drăgan. „Vreau să-mi exprim recunoştinţa faţă de Federaţia Română de Gimnastică şi faţă de Clubul Sportiv Farul pentru faptul că au făcut posibilă desfăşurarea acestui cantonament la Constanţa. Avem parte de o pregătire excelentă aici şi, cu siguranţă, rezultatele acestui cantonament se vor vedea în viitor”, a declarat Yamagishi. „Acest cantonament a fost pus la punct în timpul Campionatului Mondial de la Rodez, din Franţa. Ei au avut mai multe oferte, dar au ales să vină la Constanţa. Noi stăm foarte bine la capitolul execuţii, iar ei sunt foarte buni la partea artistică. Dacă vom reuşi să îmbinăm aceste două calităţi nu vom avea adversari la nivel mondial”, a spus Fumea. Ieri, sportivii japonezi s-au deplasat la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, unde s-au întâlnit cu reprezentantul legal al instituţiei, Elena Frîncu, care le-a dăruit câteva suveniruri. Miercuri, aceştia sunt invitaţi la parcul de distracţii “Aqua Magic”, unde vor petrece o zi de neuitat alături de sportivii de la CS Farul.

PERECHEA NICULESCU / PEER, ELIMINATĂ ÎN SEMIFINALE LA MONTREAL

Perechea Monica Niculescu / Shahar Peer (România / Israel) a fost eliminată, duminică noapte, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Niculescu şi Peer au fost învinse, în semifinale, cu 6-2, 3-6, 10-4, de cuplul Flavia Pennetta / Gisela Dulko (Italia / Argentina, cap de serie nr. 2).

HĂNESCU SE MENŢINE PE LOCUL 54 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu se menţine pe locul 54, cu 870 de puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri. Între primii 200 de jucători din lume se află şi Adrian Ungur, care a urcat un loc, până pe 123, cu 441p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a coborât până pe locul 24 (două poziţii), cu 3.045p. În fruntea clasamentului de simplu se află în continuare spaniolul Rafael Nadal, cu 10.745p, urmat de elveţianul Roger Federer, cu 7.215p.

CRIVOI S-A CALIFICAT ÎN TURUL 2 LA MANERBIO

Tenismanul Victor Crivoi s-a calificat, ieri, în turul 2 al turneului challenger de la Manerbio (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de dolari. Crivoi a beneficiat, în runda inaugurală, de abandonul belgianului Christophe Rochus, cap de serie nr. 6, la scorul de 6-2, 2-0 pentru român. În turul secund, Crivoi îl va întâlni pe spaniolul Gabriel Trujillo-Soler, care a trecut, cu 6-1, 7-6 (8/6), de compatriotul său Agustin Boje-Ordonez.

PIVOT AMERICAN LA CSU PLOIEŞTI

Conducerea campioanei la baschet masculin CSU Ploieşti a anunţat transferul pivotului american Christopher Jackson, care se va alătura conaţionalilor săi, Mack şi Westrol, sub comanda antrenorului Vladimir Arnautovic. Noul jucător al formaţiei prahovene are 29 de ani, 2,08 m şi 108 kg. De-a lungul carierei, Jackson a evoluat la New Mexico University (NCAA), în liga secundă austriacă, dar şi la echipa de primă ligă din Polonia, Franţa, Olanda, Argentina, Chile, Mexic, Uruguay, Puerto Rico şi Venezuela. Până la debutului noului sezon, ploieştenii vor încerca să completeze lotul cu încă o extremă şi un pivot.

BOXERUL ALEXANDRU MARIN, LOCUL 5 LA JO ALE TINERETULUI

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Box, Vasile Câtea, a declarat, ieri, că singurul pugilist român prezent la Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Singapore, Alexandru Marin, de la clubul CFR-CSS Unirea Iaşi, a terminat pe locul 5 la categoria 54 de kg. „După ce sâmbătă, în calificări a fost învins de polonezul Dawid Michelus, astăzi (n.r. - luni), Alexandru Marin a ocupat locul al cincilea la categoria 54 kg, după ce l-a învins prin inferioritatea adversarului pe Stan Nicette, din Insulele Seychelles. La scorul de 10-2 pentru Marin şi după ce adversarul a fost numărat de trei ori, câte o dată în fiecare repriză, arbitra de ring o oprit meciul pentru inferioritate, în repriza a treia. Este un rezultat mare pentru Alexandru Marin, care participă pentru prima dată la o competiţie de o asemenea anvergură”, a spus Câtea.