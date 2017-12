REAL MALLORCA RĂMÂNE EXCLUSĂ DIN LIGA EUROPA

UEFA a respins apelul formulat de Real Mallorca, după ce echipa spaniolă a fost exclusă din Liga Europa, din cauza situaţiei financiare dificile. Gruparea iberică intenţionează acum să se adreseze Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). UEFA a anunţat săptămâna trecută că Real Mallorca a fost exclusă din ediţia 2010-2011 a Ligii Europa, după ce gruparea spaniolă, locul 5 în clasamentul final al sezonului trecut, a acumulat datorii de 60 de milioane de euro. Villarreal a fost înscrisă în ediţia viitoare a Ligii Europa, în locul celor de la Mallorca.

TWENTE ENSCHEDE A CÂŞTIGAT SUPERCUPA OLANDEI

Formaţia Twente Enschede, campioana en-titre, a câştigat Supercupa Olandei, după ce a învins sâmbătă cu scorul de 1-0, echipa Ajax Amsterdam. Twente a reuşit să intre pentru prima oară în posesia trofeului, în urma unui gol marcat de Luuk de Jong, în minutul 8.

FABIO AURELIO A SEMNAT CU FC LIVERPOOL

Fundaşul brazilian Fabio Aurelio a semnat un contract pe două sezoane cu Liverpool, la doar două luni după ce anunţase că nu are niciun viitor la „cormorani”, a anunţat managerul Roy Hodgson. „Când am aflat că Fabio nu are echipă, l-am chemat să se antreneze cu noi. Am fost impresionaţi de el şi suntem fericiţi că-l putem avea din nou lângă noi”, a declarat Hodgson. Fabio Aurelio, în vârstă de 30 de ani, a plecat de pe Anfield Road în luna mai, după ce a jucat 71 de meciuri în patru sezoane la Liverpool.

NIANG VA JUCA LA FENERBAHCE

Căpitanul şi golgeterul formaţiei Olympique Marseille, Mamadou Niang, va semna un contract cu Fenerbahce Istanbul, a anunţat presa turcă de ieri. În cursul negocierilor desfăşurate sâmbătă, la Paris, Marseille a acceptat să-l cedeze la Fenerbahce pe atacantul senegalez, aflat sub contract până în 2014, pentru suma de opt milioane de euro. Niang, în vârstă de 30 de ani, s-a înţeles cu echipa turcă pentru un contract pe trei sau patru ani, cu un salariu anual de 2,5 milioane de euro. Clubul din Istanbul se afla în căutarea unui atacant valoros şi oferise 10 milioane de euro lui Rennes pentru Asamoah Gyan.

LATVALA A CÂŞTIGAT RALIUL FINLANDEI

Pilotul finlandez Jari-Matti Latvala (Ford Focus) a câştigat a 60-a ediţie a Raliului Finlandei, a opta etapă a Campionatului Mondial de raliuri. Latvala i-a devansat pe francezii Sebastien Ogier şi Sebastien Loeb, ambii de la Citroen. Este a doua victorie din acest an pentru pilotul finlandez, care a mai câştigat şi Raliul Noii Zeelande. Următoarea etapă a CM de Raliuri va avea loc în Germania, începând cu 22 august.

UTA, ÎN LIGA A III-A

Adunarea Generală a clubului UT Arad a decis, vineri seară, înfiinţarea unei societăţi noi, pe acţiuni, care să poarte acelaşi nume şi să înceapă din Liga a III-a. UTA are datorii de peste 600.000 de euro şi risca să nu fie programată în eşalonul secund şi chiar să se desfiinţeze, astfel că membrii fondatori ai grupării au fost obligaţi să găsească o soluţie prin care echipa să îşi poată continua activitatea. Varianta declarării insolvenţei clubului, tot mai des vehiculată în ultimul timp, nu a fost acceptată pentru că oficialii Federaţiei Române de Fotbal nu au putut garanta protecţia echipei de penalităţi sportive pentru perioada insolvenţei. După mai bine de trei ore de discuţii, membrii fondatori au votat, cu două excepţii, înfiinţarea unei societăţi noi. Se pare că noua societate, care va purta tot denumirea de UTA, a fost deja înscrisă la Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Arad, astfel că doi reprezentanţi se vor deplasa, astăzi, la federaţie pentru a solicita un loc în eşalonul trei. Cei doi reprezentanţi vor fi Giovanni Catanzariti, actualul preşedinte, şi Dorel Cura, preşedintele AJF Arad. Cum UTA a fost înscrisă în liga secundă săptămâna trecută, locul va deveni vacant dacă se opteză pentru liga a III-a.

REAL MADRID - PENAROL, LA TROFEUL “SANTIAGO BERNABEU”

Echipa Real Madrid va întâlni formaţia Penarol Montevideo, pe 24 august, într-un meci contând pentru a 32-a ediţie a Trofeului “Santiago Bernabeu”. Acest duel va fi o reeditare a Cupei Intercontinentale din 1960, câştigată de madrileni în faţa grupării uruguayene, după 0-0 (în tur, la Montevideo) şi 5-1 (Puskas 2, Di Stefano, Herrera şi Gento / Spencer) - (în retur, la Madrid). Cupa Intercontinentală a fost o competiţie anuală de fotbal în care s-au întâlnit, în perioada 1960-2004, câştigătoarele Cupei Campionilor Europeni şi apoi a Ligii Campionilor (Europa) şi învingătoarea din Copa Libertadores (America Latină). Penarol Montevideo, campioana Uruguayului, este o grupare emblematică în această ţară. Penarol a câştigat 37 de titluri naţionale, de cinci ori Copa Libertadores şi de trei ori Cupa Intercontinentală (1961, 1966, 1982). Real Madrid a câştigat Cupa Intercontinentală tot de trei ori, în 1960, 1998 şi 2002.