FC TIMIŞOARA, BĂNUITĂ DE BLAT

Justiţia germană a anunţat că cercetează mai multe partide despre care se bănuieşte că ar fi fost aranjate, printre acestea aflându-se şi partida pe care FC Timişoara a disputat-o, în 2009, contra lui Dinamo Zagreb, pierdută de bănăţeni cu 0-3, în grupele UEFA Europa League. De altfel, la finalul acestui joc, căpitanul timişorenilor, Dan Alexa, l-a acuzat pe fostul arbitru Sorin Altmayer că i-ar fi oferit 500.000 de euro pentru a pierde meciul. Clubul vizat este însă Dinamo Zagreb, cea mai importantă grupare din Croaţia, care este bănuită că ar fi aranjat cel puţin alte două partide din cupele europene pentru a favoriza mafia pariurilor. Informaţia a fost publicată, luni, de cotidianul croat Jutarnji List, care susţine că justiţia germană se referă la întîlnirea din preliminariile Ligii Campionilor, din 2006, împotriva lui Arsenal Londra, pierdută acasă, scor 0-3, dar şi la cea din UEFA Europa League, de pe 17 decembrie 2009, pierdută acasă, scor 1-2, cu... FC Timişoara. La eşecul în faţa “tunarilor”, portarul Ivan Turin a avut o prestaţie slabă, primind trei goluri în 16 minute. De altfel, goalkeeperul a fost interogat de poliţie în această săptămînă, fapt confirmat de vicepreşedintele lui Dinamo Zagreb, Zdravko Mamici. Media croată a susţinut că Dinamo a făcut blat şi în finala Cupei Croaţiei din 2009, contra lui Hajduk Split (3-0, 0-3 şi 4-3 după penalty-uri) ceea ce ar fi permis mafiei pariurilor din Europa şi Asia să încaseze câştiguri de 1,4 milioane de euro.

BLANC ARE OBIECTIV CALIFICAREA LA EURO 2012

Noul selecţioner al naţionalei Franţei, Laurent Blanc, a anunţat că singurul obiectiv din preliminariile Campionatului European din 2012 îl reprezintă obţinerea biletelor pentru turneul final, în caz contrar urmând să demisioneze. Tehnicianul şi-a propus astfel să ocupe primul loc în Grupa D, unde va da piept cu reprezentativa României, dar şi cu Bosnia-Herţegovina, Belarus, Albania şi Luxemburg. „Calificarea sau plec. Am semnat pentru doi ani. Apoi, dacă ne vom califica la Euro 2012 şi vom face un turneu final bun, vom putea, eventual, discuta o prelungire cu doi ani. Voi fi judecat în funcţie de rezultate”, a spus Blanc. Întrebat în privinţa nucleului de jucători pe care va miza echipa sa, selecţionerul a răspuns că o bază nu se poate schimba peste noapte, dar a subliniat că, în viziunea sa, niciun jucător nu poate fi sigur de convocare, cu excepţia portarului Hugo Lloris, de la Olympique Lyon. În plus, Blanc a adăugat că Ribery şi Benzema rămân în vederile sale, deşi sunt plasaţi sub control judiciar pentru solicitarea de servicii sexuale unei prostituate minore. Totuşi, Blanc a propus, săptămână trecută, Consiliului Federal al forului francez să nu convoace niciun jucător din cei 23 prezenţi în lotul pentru CM 2010 în vederea partidei amicale cu Norvegia, programată la 11 august, la Oslo, cererea sa fiind acceptată.

MARADONA NU MAI ESTE SELECŢIONERUL ARGENTINEI

Începând de ieri, la trei săptămâni după eliminarea din sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Africa de Sud, Diego Armando Maradona nu mai este selecţionerul naţionalei argentiniene. „Comitetul Executiv al AFA a decis, în unanimitate, să nu-i prelungească contractul selecţionerului Diego Maradona la conducerea tehnică a reprezentativei Argentinei”, a declarat purtătorul de cuvânt al federaţiei, Ernesto Cherquis Bialo. Conform presei argentiniene, principalul favorit la preluarea funcţiei de selecţioner este Alejandro Sabella, în vârstă de 55 de ani, care a câştigat, în 1999, Copa Libertadores şi Liga Campionilor Americii de Sud cu Estudiantes La Plata. Maradona, care ocupa funcţia de selecţioner din octombrie 2008, va fi înlocuit provizoriu cu antrenorul echipei Under-20 a Argentinei, Sergio Batista, care va conduce prima reprezentativă în partida amicală cu Irlanda, programată pe 11 august, la Dublin. Noul tehnician nu i-a mai fost convocat pe Veron, Otamendi şi Martin Palermo.

RAUL A SEMNAT PE DOI ANI CU SCHALKE

Atacantul spaniol Raul Gonzalez Blanco, care nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu echipa Real Madrid, a semnat, ieri, un contract pe două sezoane cu formaţia germană Schalke ’04 Gelsenkirchen. În vârstă de 33 de ani, Raul a fost prezentat, oficial, ieri după-amiază, şi a participat la primul antrenament alături de noii săi colegi. Emblematicul căpitan al formaţiei Real Madrid s-a despărţit, luni, de echipa spaniolă, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la stadionul “Santiago Bernabeu”, la eveniment fiind prezente, alături de el, trofeele câştigate în cei 16 ani petrecuţi de fotbalist la clubul iberic. Raul, care a evoluat la Real Madrid din 1994, a bifat 740 de meciuri pentru echipa madrilenă şi a înscris 323 de goluri.

SOL CAMPBELL, UN SEZON LA NEWCASTLE UNITED

Fundaşul englez Sol Campbell, care în ultimul sezon a evoluat la gruparea Arsenal Londra, a semnat un contract valabil pentru un an cu nou-promovata în prima ligă engleză, Newcastle United. „În acest moment al carierei mele nu mi-aş fi putut dori o mutare mai bună. Să ajung la un club ca Newcastle United, cu tradiţia sa, moştenirea şi suportul magnific, este absolut extraordinar pentru mine”, a spus Campbell, care a fost căpitanul echipei naţionale a Angliei, pentru care a evoluat de 73 de ori, a mai jucat pentru Tottenham Hotspur, Arsenal Londra şi Portsmouth, reuşind să câştige două titluri de campion şi patru Cupe ale Angliei, de-a lungul carierei sale.

SPANIA - FRANŢA, FINALA CE U 19

Campionatul European de fotbal Under 19 şi-a desemnat cele două finaliste, acestea fiind Spania şi Franţa. Reprezentativa Spaniei a învins în semifinale Anglia, cu 3-1 (Pacheco 12, Keko 34, Canales 56 / Bostock 37). A doua finalistă, Franţa, a ajuns în ultimul act după ce a eliminat, în semifinale, Croaţia, cu 2-1 (Kakuta 37, Bakambu 83 / Ademi 4). Finala va avea loc vineri, de la ora 20.00, la Caen.

SUSPENDĂRI DICTATE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A LPF

Antrenorul echipei Astra Ploieşti, Mihai Stoichiţă, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a LPF cu o etapă de suspendare şi cu o penalitate sportivă de 360 de lei, pentru că a fost eliminat la meciul cu Dinamo, din prima etapă a Ligii I. Comisia i-a sancţionat pe jucătorii Cosmin Contra (FC Timişoara), Valentin Năstase (Gloria Bistriţa) şi Peter Majernik (FC Braşov) cu câte două etape de suspendare şi cu câte o penalitate de 2.000 de lei, pentru eliminările din prima etapă. De asemenea, jucătorul Jivko Milanov (FC Vaslui) a fost sancţionat cu o etapă de suspendare şi o penalitate de 740 de lei, în urma eliminării din partida cu Rapid.

O NOUĂ REGULĂ PENTRU FOTBALUL DIN ANGLIA

Federaţia Engleză de Fotbal a luat o hotărâre care va da mari bătăi de cap cluburilor din Premier League. Până la 1 ianuarie 2011, toate echipele din Premier League trebuie să prezinte o listă finală de câte 25 de jucători cu drept de joc în campionat. Opt dintre cei 25 de jucători trebuie să fi jucat în Anglia sau în Ţara Galilor cel puţin 3 ani până la vârsta de 21 de ani. Pe lângă aceşti 25 de fotbalişti, cluburile din Anglia mai pot folosi un număr nelimitat de jucători cu vârsta sub 21 de ani.

GOURCUFF A PRIMIT O SUSPENDARE DE DOUĂ MECIURI

Eliminat pe 22 iunie în meciul cu Africa de Sud, de la Mondialul sud-african, Yoann Gourcuff a fost suspendat de FIFA pentru următoarele două meciuri oficiale pe care le va juca naţionala Franţei. Astfel, pe lângă amicalul contra Norvegiei, din 11 august, bordelezul va rata şi primele partide ale „Albaştrilor” din preliminariile EURO 2012: pe 3 septembrie cu Bielorusia şi pe 7 septembrie cu Bosnia.

BENDTNER VA RATA DEBUTUL SEZONULUI

În primul meci din viitorul campionat, cu FC Liverpool pe Anfield Road (15 august), antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, nu îi va putea utiliza pe cei doi finalişti ai CM, spaniolul Cesc Fabregas şi olandezul Robin van Persie, care îşi vor relua pregătirile abia pe 5 august. Din formaţia tunarilor va mai lipsi şi danezul Nicklas Bendtner, care suferă de mai multă vreme de dureri la aductori, o problemă care l-a afectat şi la turneul final al CM din Africa de Sud.

BOUMSONG SE TRANSFERĂ LA PANATHINAIKOS

Internaţionalul francez Jean-Alain Boumsong va evolua din sezonul viitor la Panathinaikos Atena. Fundaşul central al lui Olympique Lyon va ajunge astăzi la Atena, pentru a semna un contract pe trei ani, cu un salariu anual de 1,2 milioane de euro. La Panathinaikos, el va fi coechipier cu alţi doi francezi, Sidney Govou şi Djibril Cisse. Olympique Lyon va primi pentru acest transfer circa 500.000 de euro.

ALBERTO CONTADOR PLEACĂ DE LA ASTANA

Ciclistul spaniol Alberto Contador, recent câştigător al Turului Franţei, părăseşte gruparea kazahă Astana. Contador, 27 de ani, aflat sub contract cu Astana până la finalul anului 2010, a respins ultimatumul echipei sale, care îi solicitase prelungirea contractului. Triplu câştigător al „Marii Bucle” (2007, 2009, 2010), Contador „va studia cu mult calm” ofertele pe care le va primi, a anunţat purtătorul său de cuvânt, Jacinto Vidarte.