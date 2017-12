GRIGORAŞ SPERĂ CA PÂNĂ ÎN IARNĂ SĂ REVINĂ

Fostul antrenor al echipelor FC Farul Constanţa, Oţelul Galaţi şi Politehnica Iaşi, Petre Grigoraş, nu a ajuns la o înţelegere privind preluarea unei eventuale formaţii constănţene care să activeze în Liga a II-a, astfel că a rămas fără niciun angajament. Tehnicianul constănţean nu îşi face însă prea mari probleme şi consideră că astfel de lucruri se întâmplă în viaţa oricărui antrenor. „Nu sunt nici primul şi nu voi fi nici ultimul antrenor fără contract. Sper însă ca această situaţie să nu dureze prea mult. În Liga I sunt doar 18 formaţii şi apar şi astfel de perioade. Sper ca până în iarnă să revin. Momentan mă bucur de timpul liber. În ceea ce priveşte posibilitatea ca Liga I să aibă din viitor doar 16 echipe, eu unul nu prea cred că acest lucru se va întâmpla. Nu cred că fotbalul este atât de sărac, încât să nu poată avea 18 formaţii. Dacă a ajuns o localitate ca Brăneştiul să aibă o echipă în prima divizie, iar un oraş precum Constanţa nu... Nu cred că în Constanţa nu sunt oameni cu bani, care să nu poată susţine o echipă în Liga I“, a spus Grigoraş. Sâmbătă un alt jucător al FC Farul a părăsit gruparea de pe litoral. Este vorba despre portarul Radu Sardescu, care a semnat un contract valabil pe un sezon cu CS Otopeni.

SITE-UL DE INTERNET AL UNIRII URZICENI, ATACAT DE HACKERI

Site-ul oficial de internet al clubului FC Unirea Urziceni, www.fcunirea.ro, a fost atacat de spărgători de reţele computerizate şi nu mai funcţionează, fiind suspendat. În locul primei pagini a clubului din Urziceni a apărut un ochi pe un fond negru şi semnătura hackerului. Vicecampioana României va evolua în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor împotriva echipei ruse Zenit Sankt Petersburg, marţi, la Bucureşti, de la ora 20.30, fiind programată întâlnirea tur, care va fi arbitrată de portughezul Bruno Paixao. Meciul retur va avea loc pe 4 august şi va fi condus la centru de englezul Mike Dean. Zenit a învins, sâmbătă, în deplasare, cu 3-1 (Kerjakov 45, Danny 50, Faizulin 70 / Lebedenko 89-pen.), echipa FC Rostov, într-un meci din etapa a 14-a a campionatului Rusiei, ultimul dinaintea întâlnirii cu Unirea. Pentru Zenit, formaţie antrenată de Luciano Spalletti, au evoluat: Jevnov - Aniukov, Meira, Lombaerts, Huboaan - Danny (81 Zirianov), Denisov, Rosina (55 Ionov), Faizulin - Shirokov, Kerjakov (74 Kanunnikov). La Rostov, Sorin Ghionea a fost rezervă.

ARBITRII “DUBLEI” DINAMO BUCUREŞTI - HAJDUK SPLIT

Partidele tur-retur dintre echipa Dinamo Bucureşti şi formaţia croată Hajduk Split, din turul 3 preliminar al Ligii Europa, vor fi conduse de arbitri din Anglia şi Portugalia. Partida tur, care va avea loc joi, de la ora 21.00, la Bucureşti, va fi arbitrată de englezul Lee Probert. Returul, care se va disputa pe 5 august, de la ora 21.30, la Split, va fi condus la centru de portughezul Carlos Xistra. Hajduk Split a învins, sâmbătă, pe teren propriu, scor 6-1 (Anas 19, Oremus 25, Andrici 34, Ahmad 37, Ljubicici 44, Ibricici 81-pen / Sehici 20), echipa NK Istra, într-un meci din campionatul Croaţiei, ultimul dinaintea întâlnirii cu Dinamo. Pentru Hajduk (antrenor Stanko Poklepovici) au evoluat: Radosevici - Rezici (82 M. Buljat), Maloca, J. Buljat, Strinici (46 Jozinovici) - Oremus, Ljubicici, Andrici, Anas - Ibricici, Ahmad (72 Brkljaca).

ARBITRI ROMÂNI LA MECIURI DIN TURUL 3 PRELIMINAR AL CUPELOR EUROPENE

Patru arbitri români, Alexandru Tudor, Cristian Balaj, Ovidiu Haţegan şi Alexandru Deaconu, au fost delegaţi la meciuri din turul 3 preliminar al cupelor europene. Tudor va arbitra meciul dintre echipa bielorusă BATE Borisov şi formaţia daneză FC Copenhaga, care va avea loc miercuri, în prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor. În aceeaşi competiţie, Balaj va conduce întâlnirea retur dintre echipa belgiană Anderlecht Bruxelles şi formaţia galeză The New Saints, care se va disputa pe 3 august. Haţegan va arbitra partida dintre echipa daneză Randers şi formaţia elveţiană Lausanne, care va avea loc joi, în prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Europa. Tot în Liga Europa, Deaconu va conduce meciul dintre echipa greacă Aris Salonic şi formaţia poloneză Jagiellonia Bialystok, care se va disputa pe 5 august.

VILLARREAL VA ÎNLOCUI MALLORCA ÎN LIGA EUROPA

UEFA a decis să admită echipa spaniolă Villarreal în ediţia 2010-2011 a Ligii Europa, după ce a exclus formaţia Real Mallorca, decizie care i-a revoltat pe suporteri şi pe oficialii clubului ce a terminat campionatul Spaniei pe locul 5. Mallorca plăteşte în acest mod pentru situaţia financiară dificilă, însă vrea să facă apel la decizia UEFA. Villarreal a ocupat locul 7 în campionatul trecut, fiind prima echipă spaniolă care nu a obţinut un loc pentru Cupele Europene. La rândul său, UEFA a avertizat clubul Villarreal că Mallorca poate face apel.

AMICAL ARGENTINA - SPANIA, PE 7 SEPTEMBRIE, LA BUENOS AIRES

Reprezentativa Argentinei va întâlni campioana europeană şi mondială en titre, Spania, într-un meci amical programat pe 7 septembrie, la Buenos Aires, a anunţat Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA). Partida se va disputa pe stadionul “Monumental”, în cadrul festivităţilor prilejuite de bicentenarul revoluţiei din 1810. Anul trecut, Spania a învins Argentina, la Madrid, cu 2-1. Înainte de a întâlni Spania, Argentina va juca, pe 11 august, un amical cu Irlanda.

NAŢIONALA CAMERUNULUI A ÎNAPOIAT GUVERNULUI 381.000 EURO

13 membri ai delegaţiei Camerunului la Cupa Mondială din Africa de Sud, între care şi fostul selecţioner Paul Le Guen, au înapoiat Trezoreriei publice cameruneze suma de 381.000 de euro constând în prime în plus. Paul Le Guen şi preşedintele Federaţiei Cameruneze de Fotbal, Iya Mohammed, au returnat, fiecare, 68.600 de euro. Naţionala Camerunului a fost eliminată de la Cupa Mondială din Africa de Sud în faza grupelor, în care nu a reuşit să obţină niciun punct.

DI STEFANO A FOST INTERNAT

Unul dintre cei mai mari fotbalişti din istoria Spaniei şi desemnat în 2008 cel mai bun jucător din istoria clubului Real Madrid, hispano-argentinianul Alfredo di Stefano, a fost din nou spitalizat în urma unei complicaţii cardio-respiratorii. În vârstă de 84 de ani, Di Stefano a fost transportat la spitalul Sanitas-La Moraleja din Madrid, după ce a suferit o “decompensare cardio-respiratorie“ calificată drept “uşoară spre moderată“, potrivit unui comunicat al clubului. În luna iulie, Di Stefano, care este preşedinte de onoare al clubului madrilen, a fost internat timp de nouă zile, după ce i s-a descoperit o infecţie respiratorie în cursul unui control de rutină. De două ori câştigător al “Balonului de Aur”, Di Stefano a jucat la Real Madrid în perioda 1953-1963 şi a înscris 418 goluri în 510 meciuri. El a obţinut cetăţenia spaniolă în 1956.

MANO MENEZES, NOUL SELECŢIONER AL BRAZILIEI

Începând de sâmbătă, antrenorul echipei Corinthians, Mano Menezes, este noul seleţioner al Braziliei, anunţul fiind făcut într-o conferinţă de presă la Sao Paulo. „Am onoarea să vă anunţ că mi s-a propus postul de selecţioner al Braziliei. Am venit în faţa dumneavoastră pentru a vă confirma oficial că am acceptat această funcţie“, a precizat Menezes, care a primit acceptul clubului Corinthians pentru a prelua echipa naţională. Menezes îl înlocuieşte astfel pe Carlos Dunga, care a fost concediat de Confederaţia Braziliană de Fotbal, după eliminarea echipei de la Cupa Mondială în sferturile de finală ale competiţiei. Vineri, preşedintele CBF, Ricardo Teixeira, declarase că i-a propus antrenorului Muricy Ramalho postul de selecţioner al Braziliei, însă vicepreşedintele grupării Fluminense, unde acesta este antrenor, a anunţat că Ramalho nu va fi lăsat să plece. Noul selecţioner va fi prezentat, oficial, astăzi, când se va anunţa şi lotul convocat pentru meciul amical cu naţionala Statelor Unite ale Americii, programat pe 10 august, la New Jersey.

KOLAROV VA JUCA LA MANCHESTER CITY

Fundaşul sârb al echipei Lazio Roma, Aleksandar Kolarov, va juca din acest sezon la formaţia Manchester City, unde va semna un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane, a anunţat, sâmbătă, antrenorul Roberto Mancini. Potrivit site-ului oficial al clubului englez, jucătorul a efectuat deja vizita medicală, însă nu se va alătura formaţiei Manchester City, care efectuează un turneu de pregătire în SUA. Gruparea engleză a plătit aproximativ 22 de milioane de euro pentru transferul lui Kolarov. „Are capacitatea de a juca pe mai multe posturi, este o achiziţie importantă pentru echipă. Are o carieră formidabilă în faţa lui“, a precizat Mancini despre jucătorul în vârstă de 24 de ani, cu 15 selecţii în naţionala Serbiei. Manchester City este calificată în Liga Europa.

MARADONA, ALĂTURI DE FIDEL CASTRO

Selecţionerul Argentinei, Diego Maradona, i-a transmis fostulului preşedinte al Cubei Fidel Castro un mesaj în care îl anunţă că îl iubeşte şi că va fi încântat să îl întâlnească în timpul vizitei pe care o va efectua, în următoarea lună, în Cuba, a anunţat site-ul Cubadebate. „Spuneţi-i lui Fidel că îl iubesc”, a cerut Maradona, prin intermediul unui mesaj postat pe un site unde sunt publicate articole ale fostului preşedinte cubanez, retras din funcţie din motive medicale. Maradona, care se află în Venezuela onorând invitaţia preşedintelui Hugo Chavez, va merge în Cuba peste 30 de zile şi va fi încântat să îl revadă pe Fidel, conform sursei citate. În timpul întrevederii cu Hugo Chavez, Maradona a spus că l-a văzut pe Fidel Castro la televizor şi că i s-a părut a fi în stare foarte bună. Maradona are o relaţie specială cu Fidel Castro, de la prima sa vizită în Cuba, în 1987, subliniază site-ul menţionat. Printre altele, Maradona l-a intervievat pe fostul şef al statului cubanez în cadrul unui pogram al televiziunii argentiniene şi i-a oferit mai multe tricouri de fotbal. La rândul său, Castro a declarat că îl consideră pe Maradona un prieten drag şi un mare sportiv, care îi arată Cubei o prietenie dezinteresată. Maradona a petrecut o perioadă în Cuba, unde s-a tratat pentru dependenţa de cocaină şi pentru alte probleme de sănătate care i-au pus viaţa în pericol. Preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), Julio Grondona, şi Diego Maradona ar trebui să se întâlnească, astăzi, pentru a discuta prelungirea contractului.

RAFA MARQUEZ, LA NEW YORK RED BULLS

Fundaşul mexican al echipei FC Barcelona, Rafael Marquez, se va transfera la echipa New York Red Bulls, unde va fi coechipier cu un alt fost jucător “blau-grana”, Thierry Henry. Marquez a ajuns la FC Barcelona în 2003, de la AS Monaco, pentru cinci milioane de euro. El şi-a prelungit, anul trecut, cu doi ani contractul scadent în această vară, însă gruparea catalană nu va cere nicio sumă de bani în urma trecerii jucătorului la New York Red Bulls. Barcelona a mai renunţat în această vară la un fundaş, cedându-l pe ucraineanul Dimitri Cigrinski la Şahtior Doneţk pentru 15 milioane de euro. În cei şapte ani petrecuţi la Barcelona, Marquez a câştigat de două ori Liga Campionilor, de patru ori campionatul Spaniei, o dată Cupa Spaniei, de trei ori Supercupa Spaniei, o dată Supercupa Europei şi tot o dată Campionatul Mondial al cluburilor.

GUTI PLEACĂ LA BEŞIKTAŞ

Internaţionalul spaniol Guti, în vârstă de 33 de ani, va părăsi Real Madrid şi va semna un contract pe două sezoane cu clubul turc Beşiktaş. La gruparea din Istanbul, Jose Maria Gutierrez “Guti” va avea un salariu anual de peste trei milioane de euro. Guti, care mai are un an de contract cu Real Madrid, va pune capăt înţelegerii cu clubul spaniol, după 15 ani şi 562 de meciuri jucate pentru “Los Merengues”. Un alt jucător emblematic care va părăsi cât de curând clubul madrilen este Raul, care îşi va continua cariera în Germania, la Schalke ’04 Gelsenkirchen.

DROGBA, OPERAT LA INGHINALI

Internaţionalul ivorian al echipei Chelsea, Didier Drogba, a fost supus unei intervenţii chirurgicale în zona inghinală şi va fi indisponibil trei săptămâni. Drogba, în vârstă de 33 de ani, a avut probleme în zona inghinală o mare parte a sezonului trecut. El ar putea rata începutul de campionat în Premier League, programat pe 14 august, când Chelsea va întâlni, pe teren propriu, formaţia West Bromwich Albion, la care evoluează şi românul Gabriel Tamaş.

VIDIC CONTINUĂ LA MANCHESTER UNITED

Fundaşul sârb Nemanja Vidic, despre care s-a scris insistent în ultima perioadă că ar putea pleca de la Manchester United, a ajuns la un acord pentru a-şi prelungi contractul cu gruparea engleză. În vârstă de 28 de ani, Vidic este considerat unul dintre cei mai buni fundaşi din lume şi s-a înţeles cu Manchester United pentru un nou contract „pe termen lung”, a declarat preşedintele David Gill la postul MUTV. În prezent, Vidic mai are doi ani de contract cu Manchester United.

OGURA, NOUL PREŞEDINTE AL JFA

Junji Ogura, în vârstă de 71 de ani, a fost desemnat noul preşedinte al Federaţiei Japoneze de Fotbal (JFA) şi, în acelaşi timp, şeful comitetului de organizare a campaniei pentru candidatura Japoniei la găzduirea Cupei Mondiale din 2022, după demisia controversatului Motoaki Inukai, 68 de ani. Ogura este membru al Comitetului executiv al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), vorbeşte fluent limba engleză, a jucat un rol important în obţinerea dreptului de găzduire a Cupei Mondiale din 2002 de către Japonia, împreună cu Coreea de Sud, iar în luna iunie a primit Ordinul de Merit pentru contribuţia sa în fotbal. Comisia de inspecţie a FIFA a vizitat, pe 19 iulie, Japonia, debutând astfel în turul ţărilor care şi-au depus dosarele pentru organizarea CM din 2018 şi 2022. Japonia propune, în dosarul candidaturii sale pentru organizarea CM din 2022, proiectarea 3D a meciurilor din cadrul competiţiei pe aproape 400 de stadioane din cele 208 state membre ale FIFA. Anglia, SUA, Rusia, Australia, Belgia şi Olanda (candidatură comună), Spania şi Portugalia (candidatură comună) sunt candidatele pentru găzduirea CM din 2018, iar Japonia, Australia, Coreea de Sud, Qatar şi SUA sunt candidatele pentru găzduirea CM din 2022. FIFA va anunţa, pe 2 decembrie, la Zurich, numele ţărilor care vor găzdui cele două turnee finale.