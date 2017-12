UNIREA URZICENI - ZENIT, PE 27 IULIE, DE LA ORA 20.30

Formaţia Unirea Urziceni va disputa prima manşă cu echipa rusă Zenit Sankt Petersburg, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, la Bucureşti, pe stadionul “Steaua”, pe 27 iulie, începând cu ora 20.30. Returul dublei Unirea Urziceni - Zenit este programat la Sankt Petersburg, pe 4 august. În cazul în care va elimina echipa rusă, vicecampioana României mai are de disputat şi play-off-ul pentru a-şi asigura participarea în faza grupelor Ligii Campionilor, ediţia 2010-2011.

CFR CLUJ L-A TRANSFERAT PE BASTOS

Campioana României la fotbal, CFR Cluj, a anunţat, ieri, transferul brazilianului Rafael Bastos, un mijlocaş de 25 ani care a semnat un contract pe patru ani. Bastos vine de la Sporting Braga, vicecampioana Portugaliei, formaţie pentru care a jucat opt meciuri în sezonul trecut. El a fost transferat la Braga în ianuarie 2010, de la formaţia japoneză Consadole Sapporo. Jucătorul portughez (1,85, 72 kg) va purta tricoul cu nr. 16 la CFR.

PROGRAMUL PARTIDELOR DIN TURUL 2 PRELIMINAR AL LC

Programul meciurilor care se vor disputa, azi, în manşa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor - ora 17.00: Olimpi Rustavi (Georgia) - Aktobe (Kazahstan), în tur: 0-2; ora 18.00: FC Pyunik (Armenia) - Partizan Belgrad (Serbia), 1-3; Jeunesse Esch (Luxemburg) - AIK Solna (Suedia), 0-1; ora 19.00: HJK Helsinki (Finlanda) - Ekranas (Lituania), 0-1; ora 20.30: MSK Zilina (Slovacia) - Birkirkara FC (Malta), 0-1; ora 21.00: Sparta Praga (Cehia) - Liepajas Metalurgs (Letonia), 3-0; Debrecen VSC (Ungaria) - FC Levadia Tallinn (Estonia), 1-1; Lech Poznan (Polonia) - FC Inter Baku (Azerbaidjan), 1-0; ora 21.15: FK Zeljeznicar (Bosnia) - Hapoel Tel-Aviv (Israel), 0-5; ora 21.45: Rosenborg BK (Norvegia) - Linfield FC (Irlanda de Nord), 0-0; ora 22.15: Hafnarfjordur (Islanda) - BATE Borisov (Belarus), 1-5.

LOW ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL

Selecţionerul Germaniei la ultima ediţie a CM din Africa de Sud, Joachim Low, şi-a prelungit, ieri, contractul cu Federaţia Germană de Fotbal (DFB) până după Campionatul European din 2012. Managerul general Oliver Bierhoff (42 de ani), antrenorul secund Hans-Dieter Flick (45 de ani) şi tehnicianul de portari Andreas Kopke (48 de ani) şi-au reînnoit, la rândul lor, contractele, tot până în 2012. În vârstă de 50 de ani, Joachim Low este cel mai bun selecţioner din istoria fotbalului german, în privinţa procentului de meciuri câştigate, el înregistrând 39 de victorii în 56 de partide. Cu Low la conducerea tehnică, echipa Germaniei a ajuns în finala Campionatului European din 2008 şi a ocupat locul 3 la Cupa Mondială din 2010. Reprezentativa Germaniei va disputa următorul joc amical pe 11 august, când va întâlni Danemarca.

MARADONA AR PUTEA RĂMÂNE SELECŢIONERUL ARGENTINEI

Diego Maradona nu s-a decis încă în privinţa viitorului său ca selecţioner al naţionalei de fotbal a Argentinei. Potrivit presei locale, Maradona urma să se întâlnească la începutul acestei săptămâni cu preşedintele federaţiei argentiniene, Julio Grondona. Forul fotbalistic de la Buenos Aires anunţase săptămâna trecută că îi va oferi tehnicianului prelungirea cu patru ani a contractului, până la CM 2014 din Brazilia. De asemenea, preşedintele Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, a anunţat că îl susţine pe Maradona, iar un parlamentar a propus ridicarea unui monument în onoarea sa. Argentina urmează să susţină pe 11 august un meci amical contra Irlandei, la Dublin.

ANTRENORUL CHO KWANG-RAE AFIRMĂ CĂ ESTE NOUL SELECŢIONER AL COREEI DE SUD

Cho Kwang-rae, actualul antrenor al echipei sud-coreene Gyeongnam FC, a declarat, ieri, că a fost desemnat selecţioner de către federaţia de la Seul (KFA). „Este o mare onoare să fiu selecţioner. Nu mi-e teamă să preiau echipa naţională”, a declarat Cho, în vârstă de 56 de ani. KFA nu a confirmat declaraţia tehnicianului şi s-a limitat să menţioneze faptul că un comitet tehnic se va reuni astăzi, pentru a-l desemna pe succesorul lui Huh Jung-moo, care a demisionat, în ciuda tentativelor federaţiei de a-l păstra în funcţie. Coreea de Sud a atins optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2010, fiind eliminată de selecţionata Uruguayului, scor 2-1. Cho a îmbrăcat tricoul echipei sale naţionale în anii 1970-1980. Actuala sa echipă, Gyeongnam FC, este clasată pe locul 4 în campionat, după 12 etape.

RIBERY, INCULPAT PENTRU “SOLICITAREA SERVICIILOR UNEI PROSTITUATE MINORE”

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a fost pus sub acuzare pentru “solicitarea serviciilor unei prostituate minore” de către judecătorul de instrucţie Andre Dando, care se ocupă de ancheta privind cazul de proxenetism ce vizează celebrul Cafe Zaman din Paris, însă a fost pus în libertate. Ribery este acuzat că a solicitat serviciile unei prostituate, Zahia D., când aceasta avea doar 17 ani. Tot ieri au fost audiaţi atacantul formaţiei Real Madrid, Karim Benzema, precum şi cumnatul internaţionalului francez Franck Ribery. Tânăra Zahia D. declarase în faţa poliţiştilor de la BRP că a avut o relaţie sexuală plătită cu Franck Ribery, în 2009, când ea avea 17 ani, făcându-l pe acesta să creadă că este majoră. Ea a mai spus că a întreţinut acelaşi gen de relaţii şi cu Benzema, în 2008, dar şi cu un alt internaţional francez, Sidney Govou, însă la momentul respectiv, în martie 2010, devenise deja majoră. În Franţa, întreţinerea de raporturi sexuale cu minori atrage o condamnare la trei ani de închisoare şi o amendă de 45.000 de euro. Aceste pedepse sunt valabile însă numai în cazul în care inculpatul ştia că reclamantul este minor, iar acuzarea o poate dovedi.

FABREGAS COSTĂ 60 DE MILIOANE DE EURO

Arsenal Londra a stabilit la 60 de milioane de euro preţul pentru mijlocaşul spaniol Cesc Fabregas, în timp ce FC Barcelona este dispusă să plătească maxim 40 milioane euro, relatează ziarul spaniol El Mundo Deportivo. Oficial, Arsenal nu negociază transferul lui Fabregas, dar acest preţ pus pe jucător dă un indiciu catalanilor că pentru 50 milioane euro transferul ar putea avea totuşi loc, adaugă ziarul spaniol. Preşedintele catalan Sandro Rosell urma să se deplaseze la Londra, special pentru acest transfer, însoţit de vicepreşedintele sportiv Josep Maria Bartomeu.

SPANIA ŞI PORTUGALIA VOR SĂ ORGANIZEZE ÎN COMUN CM 2018

În cursa pentru organizarea Campionatului Mondial de fotbal din anul 2018 se înscrie şi Spania, actuala deţinătoare a titlului suprem. „Următoarea noastră provocare va fi organizarea turneului final din 2018, alături de Portugalia. Triumful din Africa de Sud a demonstrat forţa fotbalului spaniol”, a declarat secretarul de stat în domenul Sportului, Jaime Lissavetsky, la Adunarea Generală anuală a federaţiei spaniole de fotbal. „Spania şi Portugalia sunt în cursă, dar trebuie să surmonteze mari dificultăţi pentru a obţine organizarea Mondialului din 2018”, a spus şi preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), Angel Maria Villar. Cele două ţări vor candida şi pentru organizarea ediţiei din 2022, dacă vor eşua pentru cea din 2018. Celelalte pretendente la CM 2018 sunt Belgia şi Olanda (candidatură comună, ca la EURO 2000), Anglia, SUA, Rusia şi Australia. Ţara gazdă a turneului final de peste opt ani va fi anunţată pe 2 decembrie, după şedinţa Comitetului Executiv al FIFA.

SAO PAULO, PE LISTA ORAŞELOR PENTRU CM DIN 2014

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a cerut autorităţilor oraşului Sao Paulo să găsească o soluţie astfel încât capitala economică a Braziliei să găzduiască partide de la turneul final al Cupei Mondiale din 2014. „Nu îmi pot imagina o Cupă Mondială fără meciuri la Sao Paulo”, a declarat Lula într-o conferinţă de presă consacrată Jocurilor Olimpice din 2016, care vor avea loc la Rio de Janeiro. Preşedintele Braziliei, care şi-a început cariera politică la Sao Paulo, a cerut municipalităţii să investească în renovarea unuia dintre stadioane, pentru ca oraşul să poată găzdui partide de la CM din 2014. Până în prezent, FIFA a aprobat proiectele a şase dintre cele 12 oraşe propuse pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2014. Acestea sunt Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Manaus şi Porto Alegre. Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a decis, în urmă cu o lună, să nu reţină stadionul “Morumbi” din Sao Paulo pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2014, deoarece nu a prezentat garanţii financiare în proiectul de modernizare.

SYLVAN RICHARDSON, FOSTUL CHITARIST AL TRUPEI SIMPLY RED, MASOR LA FC LIVERPOOL

Fostul chitarist al trupei pop britanice Simply Red, Sylvan Richardson, a devenit masor al echipei FC Liverpool, el aflându-se deja în Elveţia unde formaţia pregătită de Roy Hodgson se află într-un stagiu de pregătire. „Este o mare onoare să lucrez cu Liverpool şi am fost foarte entuziasmat imediat ce am primit acceptul lor. Eu sunt un muzician şi un producător profesionist, dar medicina m-a interesat întotdeauna. Iar când am părăsit trupa în 1987, aceasta a fost noua meserie pe care am ales-o. Rolul meu este să pregătesc jucătorii, să mă ocup de recuperarea lor după antrenament. Sunt obişnuit să lucrez cu atleţi de înalt nivel, aşa că aştept cu nerăbdare această nouă oportunitate”, a declarat Richardson, care s-a ocupat şi de pregătirea campionului olimpic la ciclism Chris Hoy. Sylvan Richardson a făcut parte din prima formulă a trupei Simply Red, dar s-a retras din formaţie după lansarea celui de-al doilea album, “Men and Women”, în 1987. Mick Hucknall, liderul Simply Red, este un înfocat fan al formaţiei Manchester United.

FRANCEZUL FEDRIGO A CÂŞTIGAT ETAPA A 16-A DIN TURUL FRANŢEI

Ciclistul francez Pierrick Fedrigo (BBox Boygues Telecom) a câştigat, ieri, etapa a 16-a din Turul Franţei, în vreme ce spaniolul Alberto Contador (Astana) se menţine lider în clasamentul general şi rămâne purtătorul tricoului galben. Fedrigo a terminat etapa, desfăşurată pe distanţa de 199,5 km, între localităţile Bagneres de Luchon şi Pau, în 5 ore, 31 de minute şi 43 de secunde. Pe locul secund a sosit tot un francez, Sandy Casar (FDJ), iar locul 3 a fost ocupat de Ruben Plaza Molina (Caisse D’epargne). După disputarea a 16 etape, Contador se află, în continuare, în fruntea clasamentului general, cu un timp total de 78 de ore, 29 de minute şi 10 secunde. Diferenţa spaniolului faţă de luxemburghezul Andy Schleck (Saxo Bank), clasat pe locul secund, este de 8 secunde, iar spaniolul Samuel Sanchez (Euskaltel), aflat pe locul 3, are o întârziere de 2 minute. Tricoul verde al liderului clasamentului pe puncte a fost preluat de norvegianul Thor Hushovd (Cervelo), care l-a întrecut la puncte pe italianul Alessandro Petacchi (Lampre). Tricoul alb cu buline roşii, al celui mai bun căţărător, este deţinut de francezul Anthony Charteau (Bouygues Telecom), în vreme ce tricoul alb al celui mai bun tânăr este deţinut de luxemburghezul Andy Schleck. Astăzi, cicliştii vor avea zi de pauză, iar joi vor porni în etapa a 17-a, care va fi şi ultima cu profil montan din această ediţie a competiţiei. Cicliştii vor avea de parcurs o distanţă de 174 km, iar organizatorii “Marii Bucle” au fixat finalul celei de-a 17-a etape în vârful căţărării de la Col du Tourmalet (2.115 m), pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la prima prezenţă a munţilor Pirinei în Turul Franţei.

KIRILENKO NU VA PARTICIPA LA CM DE BASCHET

Starul echipei naţionale de baschet masculin a Rusiei, Andrei Kirilenko, a declarat că nu va putea participa la Campionatul Mondial din Turcia, care va avea loc în perioada 29 august - 12 septembrie. Extrema Andrei Kirilenko a explicat cotidianului rus Sport-Express că a luat această decizie împreună cu oficialii clubului Utah Jazz, deoarece nu este complet refăcut după accidentare. „A fost foarte greu să iau această decizie, dar nu am avut altă opţiune”, a spus Kirilenko, în vârstă de 29 de ani. Conform Sport-Express, alţi doi jucători ai naţionalei Rusiei, conducătorul de joc John Robert Holden şi pivotul Alexander Kaun, sunt inceţi pentru CM din Turcia.

DEMONSTRAŢIE DE F1 ÎN PIAŢA ROŞIE

Piaţa Roşie din Moscova a găzduit a 3-a ediţie a evenimentului automobilistic “Bavaria Moscow City Racing”, prilej cu care peste 200.000 de spectatori şi 600 de jurnalişti au urmărit o demonstraţie a piloţilor Jenson Button (McLaren), campionul mondial en titre, şi a rusului Vitali Petrov (Renault). Mobil 1 a dus la Moscova echipa Vodafone McLaren Mercedes, inclusiv campionul mondial Jenson Button, care a stârnit ovaţiile mulţimii printr-un tur impresionant al circuitului din Piaţa Roşie, pe lângă zidurile Kremlinului. Button şi Petrov au rulat cu 300 km/h pe un circuit improvizat în Piaţa Roşie, spre deliciul fanilor din capitala rusă, care îşi doresc o cursă de Formula 1 peste doi ani. Primăria Moscovei doreşte să găzduiască o cursă pe un circuit stradal în 2012, după un traseu gândit de celebrul designer german Hermann Tilke.