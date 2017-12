ÎNCĂ O PARTIDĂ DE VERIFICARE PENTRU VIITORUL

Viitorul Constanţa dispută azi, la Braşov, de la ora 11.00, a doua partidă de verificare din cadrul cantonamentului pe care îl efectuează la Tărlungeni (Braşov). Formaţia pregătită de Cătălin Anghel şi Norbert Niţă va întâlni pe Hapoel Bnei Sakhnin, echipă care a terminat sezonul precedent pe locul 7 în prima ligă din Israel. Vineri, la Predeal, de la ora 11.00, Viitorul va disputa ultimul joc de verificare, împotriva divizionarei secunde Petrolul Ploieşti.

BAREMURILE ARBITRILOR, ÎN PLIC, DUPĂ MECI

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, după Adunarea Generală a LPF, că grupările din Liga I vor achita “cash” baremurile arbitrilor după meci şi nu prin intermediul Federaţiei Române de Fotbal ca până acum, iar echipele care nu plătesc nu vor mai fi programate la partida următoare. „Se revine la sistemul cu baremuri, deoarece cluburile nu au binevoit să plătească arbitrii la federaţie. Sunt cluburi care nici acum nu au plătit arbitrii şi atunci FRF, prin Comitetul Executiv, a hotărât ca baremurile să se dea după fiecare meci, iar clubul care nu plăteşte nu va mai fi programat în următorul meci din campionat. O să se dea cash, că doar nu o să le dăm cecuri la arbitri”, a spus Dragomir. În ceea ce priveşte reducerea salariilor jucătorilor din Liga I şi plata fotbaliştilor pe baza performanţelor, Dragomir a afirmat că juriştii analizează această posibilitate. Dragomir a menţionat că diferenţa de bani din drepturile TV rămasă în urma preluării de către Pandurii Tg. Jiu a locului deţinut de Internaţional Curtea de Argeş în Liga I, în jur de 2000.000 de euro, va fi împărţită în mod egal tuturor cluburilor din Liga I. Dragomir, a semnat, tot ieri, un contract de parteneriat pe patru ani cu firma producătoare de bere Bergenbier, primul eşalon fotbalistic urmând să se numească Liga I - Bergenbier.

FĂRĂ GARDURI SUPLIMENTARE LA STADIONUL STEAUA

FC Steaua Bucureşti a anunţat, ieri, că va înlătura gardurile suplimentare de la Tribuna I şi a II-a, montate în sezonul 2009-2010, iar pentru campionatul care urmează să înceapă le va păstra pe cele înalte de 80 cm, informează site-ul oficial al clubului din Bulevardul Ghencea. Lucrările de modernizare de la Stadionul Steaua vor începe azi, urmând ca ele să fie finalizate până la sfârşitul săptămânii. Primul meci în care spectatorii vor beneficia de o mai bună vizibilitate a terenului de joc va fi cel din etapa a II-a a Ligii I, când Steaua va înfrunta, pe teren propriu, pe U. Craiova.

BUTA, DIN NOU LA VOLIN LUŢK

Fundaşul echipei Poli Iaşi, Cornel Buta, a semnat un contract pentru o perioadă de două sezoane cu formaţia Volin Luţk, din primă ligă din Ucraina. Fostul jucător al Politehnicii Iaşi a mai adăugat că ar fi vrut să continue la gruparea din dealul Copoului, dar nimeni nu i-a propus acest lucru. Buta are 33 de ani, evoluează pe postul de fundaş dreapta şi a jucat de-a lungul carierei la FC Braşov (1996-99, 2001-2002), Dinamo Bucureşti (1999-2000), Rapid Bucureşti (2000-2001, 2003-2004), Progresul Bucureşti (2002-2003), Volin Luţk (2004-2005), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006) şi Poli Iaşi (2006-2010).

MANŞA SECUNDĂ A TURULUI 2 PRELIMINAR AL LC

Programul meciurilor care se vor disputa, astăzi, în manşa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor - ora 17.30: FK Renova (Macedonia) - AC Omonia (Cipru), în tur: 0-3; ora 19.00: Dinamo Tirana (Albania) - Şerif Tiraspol (Moldova), 1-3, HB Torshavn (Insulele Feroe) - FC Salzburg (Austria), 0-5; ora 21.00: New Saints FC (Ţara Galilor) - Bohemians FC (Irlanda), 0-1; ora 21.15: FC Koper (Slovenia) - Dinamo Zagreb (Croaţia), 1-5; ora 21.30: Rudar Pljevlja (Muntenegru) - Litex Loveci (Bulgaria), 0-1. Celelalte partide sunt programate mâine.

PROBLEME PENTRU FEDERAŢIA DE FOTBAL DIN BOSNIA

Federaţia bosniacă de fotbal riscă să fie suspendată de UEFA şi FIFA din toate competiţiile internaţionale, după ce conducerea interetnică de la Sarajevo nu a fost înlocuită de un singur preşedinte, aşa cum prevăd regulamentele. Formată la sfârşitul războiului civil din anii 90, federaţia din Bosnia a fost condusă până acum de trei preşedinti, aleşi pe criterii etnice şi nu profesionale. Selecţionerul Safet Susic a reacţionat oficial, declarând că va renunţa la postul său dacă naţionala va fi exclusă din preliminariile pentru Campionatul European din Polonia şi Ucraina (EURO 2012), acolo unde Bosnia se află în aceeaşi grupă cu România.

MANCHESTER UNITED CAUTĂ ATACANŢI

Foarte discret până acum pe piaţa transferurilor, clubul Manchester United se află în căutarea unui atacant de valoare, care să li se alăture lui Wayne Rooney şi Dimitar Berbatov. „Diavolii roşii” au adus câţiva tineri, pe mexicanul Javier Hernandez, pe Mame Biram Diouf şi pe Danny Wellbeck, dar aceştia sunt încă necopţi pentru un campionat aşa dur ca Premier League şi pentru Liga Campionilor. Pe lista lui Sir Alex Ferguson se află şapte nume: Mirko Vucinic (AS Roma), Radamel Falcao (FC Porto), Lucas Barrios (Borussia Dortmund), Honorato Nilmar (Villarreal), Oscar Cardozo (Benfica Lisabona), Stevan Jovetic (Fiorentina) şi Romelu Lukaku (Anderlecht).

FORLAN, DORIT ÎN BUNDESLIGA

La 31 de ani, Diego Forlan este la apogeul carierei sale, fapt demonstrat din plin de evoluţiile de la CM 2010 şi de titlul de cel mai bun jucător al turneului final. Evident, atacantul lui Atletico Madrid a intrat în atenţia mai multor cluburi importante din Europa, iar gruparea madrilenă intenţionează să-l vândă, mai ales că poate obţine peste 20 de milioane de euro de pe urma unui jucător având peste 30 de ani! Ultimele două echipe care s-au interesat de uruguayan sunt Schalke 04 şi Hamburger SV, care au făcut oferte concrete pentru Forlan.

JOE COLE A SEMNAT CU LIVERPOOL

Mijlocaşul Joe Cole, care a plecat în această vară liber de contract de la Chelsea, a semnat ieri cu FC Liverpool, a anunţat site-ul de internet al clubului britanic. Internaţionalul englez va primi un salariu de 110.000 euro pe săptămână şi va efectua vizita medicală în maximum 48 de ore. Joe Cole devine a doua achiziţie făcută de FC Liverpool în această vară, după internaţionalul sârb Milan Jovanovic.

RONALDINHO, DANSATOR

Fotbalistul echipei AC Milan, Ronaldinho, a dansat pe scenă alături de interpretul 50 Cent la un concert susţinut de rapperul american, sâmbătă seară, la Rio de Janeiro. Fotbalistul, îmbrăcat cu un tricou alb ca şi rapperul şi purtând lanţuri mari la gât, a fost prezentat de 50 Cent ca o surpriză şi chemat apoi pe scenă. Ronaldinho a încântat publicul cu câţiva paşi de dans în ritm de rap!

CAMPIONATUL DIN IRAK, SUSPENDAT

Federaţia Irakiană de Fotbal (IFA) a decis să suspende sine die campionatul intern, la câteva ore după o percheziţie efectuată de către soldaţi la sediul forului. IFA a anunţat într-un comunicat “suspendarea sine die a meciurilor din campionat”, pentru a-şi proteja membrii după percheziţionarea birourilor de către armată. De asemenea, forul solicită ca guvernul să deschidă o anchetă “privind incidentul şi mandatele de arestare” pe numele preşedintelui federaţiei şi ale altor trei membri ai Biroului Executiv. Această operaţiune se desfăşoară pe fondul unui conflict izbucnit între guvernul irakian care doreşte să preia IFA şi Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), for ce se opune oricărei ingerinţe politice în fotbal. Faza finală a campionatului irakian ar fi trebuit să se încheie la 15 august. FIFA a trimis doi reprezentanţi pentru a asista la alegerile celor 11 componenţi ai noului Birou Executiv al IFA, programate pentru 24 iulie. Scrutinul va avea loc la Erbil, în Kurdistan, în ciuda faptului că guvernul doreşte organizarea acestuia la Bagdad.

FINAL FOUR-UL LIGII EUROPENE LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul săptămânii trecute, în Liga Europeană de volei feminin au avut loc ultimele partide din cadrul grupelor, la finalul acestora fiind stabilite şi echipele care vor evolua în ultima fază a întrecerii. Rezultate - Grupa A: Bulgaria - Serbia 0:3 şi 1:3; Grupa B: Grecia - Israel 2:3 şi 0:3, Turcia - Spania 3:0 şi 3:0. Dacă în Grupa A echipele calificate în Final Four erau deja stabilite, Bulgaria şi Serbia duelându-se în ultima rundă doar pentru prima poziţie, socotelile din Grupa B s-au dovedit a fi mult mai dificile. Spania şi Israel s-au luptat pentru singurul loc rămas disponibil, în condiţiile în care Turcia era deja calificată la turneul final din postura de gazdă. În plus, meciurile Turcia - Israel (din runda a treia) şi Israel - Turcia (din runda a patra) au fost anulate de către Comitetul Executiv al Confederaţiei Europene de Volei (CEV), din cauza situaţiei politice dintre cele două ţări. Cele patru partide au fost omologate de CEV cu scorul de 3:0 pentru formaţiile gazdă şi s-a decis ca formaţia calificată pentru Final Four din Grupa B să fie determinată pe baza unui clasament separat între Israel, Spania şi Grecia. Ocupanta primei poziţii în acest clasament a fost Israel, cu 14p şi setaveraj: 21:10, care a avut un setaveraj mai bun faţă de Spania, care a acumulat tot 14p, dar setaveraj: 19:11. Final Four-ul întrecerii va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, la Ankara, programul partidelor fiind următorul - sâmbătă: Israel - Serbia (ora 17.00) şi Turcia - Bulgaria (ora 20.00); duminică: finala mică (ora 17.00) şi finala mare (ora 20.00).

CONTADOR A PRELUAT TRICOUL GALBEN ÎN TURUL FRANŢEI

Rutierul francez Thomas Voeckler (BBox Boygues Telecom) a câştigat, ieri, etapa a 15-a a Turului Franţei, în urma căreia spaniolul Alberto Contador (Astana) a trecut în fruntea clasamentului general, preluând tricoul galben de la Andy Schleck (Saxo Bank). Voeckler a parcurs cei 187,5 km ai etapei, desfăţurată între localităţile Pamiers şi Bagneres-de-Luchon, în 4 ore, 44 de minute şi 52 de secunde. Pe locul 2 s-a clasat italianul Alessandro Ballan (BMC), urmat de spaniolul Aitor Perez Arrieta (Servetto), ambii sosind la un minut şi 20 de secunde faţă de învingător. Etapa a 15-a a însemnat şi schimbarea tricoului galben, după ce spaniolul Alberto Contador a trecut în fruntea clasamentului general în locul luxemburghezulului Andy Schleck, cu timpul total de 72 de ore, 50 de minute şi 42 de secunde, având un avans de 8 secunde. Momentul decisiv al cursei de luni s-a consumat pe ultimii kilometri ai căţărării de pe Port de Bales, când Schleck încercase să lanseze un atac, însă a fost nevoit să se oprească deoarece lanţul bicicletei sale a cedat. Contador a profitat de problemele tehnice ale lui Schleck şi a ajuns la finalul etapei cu un avans de un minut. Tricoul verde al liderului clasamentului pe puncte este deţinut de italianul Alessandro Petacchi (Lampre), cel alb cu buline roşii, al celui mai bun căţărător, de francezul Anthony Charteau (Bouygues Telecom), iar tricoul alb, al celui mai bun tânăr, este deţinut de luxemburghezul Andy Schleck. Etapa a 16-a a Turului Franţei se dispută azi, între Bagneres de Luchon şi Pau (199,5 km). Cilciştii vor avea de înfruntat patru căţărări importante, dintre care două de categoria I şi două de categorie specială. Cea mai importantă dinte acestea va fi cea de pe Col du Tourmalet (2.115 m).

KENYANUL KIPRONO A CÂŞTIGAT MARATONUL DE LA RIO DE JANEIRO

Atletul kenyan Anderson Kiprono a câştigat maratonul de la Rio de Janeiro, fiind cronometrat cu timpul de două ore, 19 minute şi 54 de secunde. Kiprono l-a devansat pe brazilianul Adriano Bastos (2h19:57) şi pe compatriotul său Stephen Kinyanjui (2h20:19). Proba feminină a fost câştigată de brazilianca Sirlene Sousa Pinto, cu timpul de două ore, 43 de minute şi 15 secunde. Ea a fost urmată de conaţionalele sale Suely Pereira Silva (2h45:24) şi Conceicao Carvalho (2h48:42).