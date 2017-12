PRIMUL AMICAL PENTRU VIITORUL

După câteva zile de pregătire fizică şi tactică în cantonamentul de la Tărlungeni (judeţul Braşov), Viitorul Constanţa, formaţie promovată în Liga a II-a, dispută astăzi, de la ora 17.30, la Breaza, o partidă de verificare în compania formaţiei din localitate, Tricolorul, echipă retrogradată în Liga a III-a la finalul sezonului trecut. Viitorul va mai susţine două meciuri de verificare în acest cantonament: marţi, de la ora 11.00, cu Hapoel Bnei Sakhnin (locul 7 în prima ligă israeliană) şi vineri, de la ora 11.00, împotriva formaţiei Petrolul Ploieşti.

ETAPA A TREIA ÎN CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

La sfârşitul acestei săptămâni este programată etapa a treia a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Programul partidelor - sâmbătă, 17 iulie, Grupa A: RAR - FC Lumina (ora 16.00), CS Eforie - Boca Juniors (ora 17.00), Green Team - Sport Prim Oltina (ora 19.00). Total Fitness stă. De la ora 18.00, pe terenul de la Melody va avea loc un meci demonstrativ între “Echipa invitaţilor Gazetei Sporturilor” şi “Echipa Carlsberg”. Duminică, 18 iulie, Grupa B: Telegraf & Neptun TV - Steaua Dorobanţu (ora 17.00), Melody - Scuba (ora 18.00), Hiba - Galacticii Costineşti (ora 19.00).

S-A ANULAT “CENTURA DE AUR”!

Ediţia 2010 a turneului internaţional de box „Centura de Aur”, tradiţionala competiţie găzduită de ţara noastră, nu se va mai organiza în acest an, din cauza situaţiei precare financiare a Federaţiei Române de Box. Biroul federal al FR de Box a stabilit în şedinţa de miercuri ca lotul naţional de seniori să se pregătească în mod centralizat, sub conducerea antrenorului coordonator Dorel Simion. În pregătire centralizată se află şase pugilişti: Răzvan Andreiana, Dragoş Marin, Ronald Gavril, Flavius Bia, Cezar Juratoni şi Constantin Bejenaru. De asemenea, FR Box a reziliat de comun acord contractul cu AS CS Box Alutus din Mangalia, unde funcţiona Centrul Naţional Olimpic de Pregătire a Juniorilor, care s-a mutat la Oneşti.

STANCU, ELIMINATĂ LA DARMSTADT

Jucătoarea constănţeană de temis Cristina-Mădălina Stancu, venită din calificări, a ratat accesul în turul al doilea al turneului ITF de la Darmstadt (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Stancu a abandonat în meciul cu Reka-Luca Jani (Ungaria), din runda inaugurală, la scorul de 6-3, 3-6, 3-2. În proba de dublu de la Darmstadt, perechea formată din Camelia-Irina Begu şi Erika Sema (România / Japonia), cap de serie nr. 2, a învins, în primul tur, cu 7-5, 6-1, cuplul Jana Jandova / Julia Moriarty (Cehia / Irlanda) şi va juca, în sferturile de finală, cu perechea Mădălina Gojnea / Stephanie Vogt (România / Liechtenstein). Perechea alcătuită din Cristina-Mădălina Stancu şi Milana Spremo (România / Serbia) nu s-a prezentat la meciul din sferturile de finală împotriva cuplului australian Alenka Hubacek / Jessica Moore, cap de serie nr. 3.

NICULESCU, ÎN SEMIFINALE, LA DUBLU, LA PRAGA

Cuplul Monica Niculescu / Agnes Szavay (România / Ungaria) a câştigat, ieri, cu 6-3, 6-4, partida disputată cu perechea Alize Cornet / Magdalena Rybarikova (Franţa / Slovacia), calificându-se în semifinalele turneului de 220.000 de dolari de la Praga. În faza următoare, Dulgheru şi Szavay vor evolua împotriva perechii Tatiana Poutchek / Ekaterina Dzehalevich (Belarus). Tot ieri, dar la simplu, Niculescu, locul 114 WTA, a ratat calificarea în sferturi, fiind învinsă, cu 6-1, 6-2, de Lucie Hradecka (Cehia), locul 92 WTA, după un meci care a durat o oră şi 20 de minute. Pentru calificarea în turul secund la Praga, Niculescu va primi 2.950 de dolari şi 30 de puncte WTA.

OLARU A PIERDUT LA PALERMO

Jucătoarea Raluca Ioana Olaru a pierdut, ieri, cu 1-6, 2-6, partida disputată cu sportiva estoniană Kaia Kanepi, locul 38 WTA şi cap de serie nr. 5, fiind eliminată din turul secund al turneului de 220.000 de dolari de la Palermo. Kanepi a mai învins-o pe Olaru, cu 6-2, 4-6, 7-5, în primul tur al turneului de la Bad Gastein, ediţia 2007. Olaru va primi 30 de puncte WTA şi 2.950 de dolari pentru participarea la competiţia din oraşul italian.

UNGUR, ÎN SFERTURI LA RIMINI

Tenismanul Adrian Ungur, cap de serie nr. 8, s-a calificat, miercuri seară, în sferturile de finală ale turneului de la Rimini (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Ungur l-a învins, în turul secund, cu 6-3, 6-4, pe italianul Flavio Cipolla, beneficiar al unui wild-card, şi va juca, în faza următoare, cu un alt italian, Alessio Di Mauro, care a beneficiat de abandonul conaţionalului său Filippo Volandri, al doilea favorit al competiţiei, la scorul de 6-7 (4), 7-6 (3). În proba de dublu de la Rimini, perechea Adrian Ungur / Giulio Di Meo (România / Italia) a învins, în sferturile de finală, cu 6-4, 2-6, 12-10, cuplul Martin Slanar / Lovro Zovko (Austria / Croaţia), cap de serie nr. 1, şi va juca, în semifinale, cu învingătorii partidei dintre perechea germană Martin Emmrich / Frank Moser, cap de serie nr. 3, şi cuplul italian Daniele Giorgini / Alessandro Motti.

ALEXANDRU GRĂDINARU A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Tânărul rugbyst al formaţiei CSU “Aurel Vlaicu“ Arad, Alexandru Grădinaru, a încetat din viaţă la doar 19 ani. Victima unui accident într-o partidă de campionat, în urma căruia şi-a fracturat vertebrele C4 şi C5, Grădinaru nu a putut depăşi complicaţiile apărute, iar ieri dimineaţă a suferit un stop cardio-respirator. Sâmbătă, 17 iulie, se va ţine un moment de reculegere în memoria celui care a fost Alex Grădinaru înaintea loviturii de începere a partidei dintre România şi Tunisia, meci care va avea loc la Buzău, de la ora 20.00, în recalificările Cupei Mondiale din 2011.