FC FARUL II A RETROGRADAT ÎN LIGA A IV-A

FC Farul II Constanţa este a 37-a echipă retrogradată în Liga a IV-a la fotbal în urma clasamentului special făcut după ultima etapă a Ligii a III-a, disputată vineri. S-au luat în calcul rezultatele obţinute de toate formaţiile clasate pe locul 12 în cele şase serii cu echipele care au terminat sezonul pe poziţiile 1-11, iar FC Farul II a adunat doar 18 puncte. Iată şi ordinea în acest clasament special, doar ultima formaţie, FC Farul II, retrogradând: 1. Minerul Mătăsari (Seria C4) 28p; 2. CSM Sebeş (C6) 26p; 3. Gloria Arad (C5) 26p; 4. Aerostar Bacău (C1) 25p; 5. Comprest GIM (C3) 20p; 6. Farul II Constanţa (C2) 18p. Urmează ca aceste rezultate să fie omologate de FRF în perioada următoare. Formaţiile care au promovat în Liga a II-a sunt CF Brăila (C1), Viitorul Constanţa (C2), Juventus Bucureşti (C3), ALRO Slatina (C4), ACU Arad (C5) şi Voinţa Sibiu (C6). O situaţie specială a apărut în seria a cincea. Pandurii II Tg. Jiu nu poate promova chiar dacă s-a clasat pe primul loc, deoarece echipa mare a retrogradat din prima ligă şi regulamentul nu permite satelitului să joace în acelaşi eşalon. În aceste condiţii, ACU Arad va evolua sezonul viitor în Liga a II-a.

VICTORII LA SCOR PENTRU JUNIORII VIITORULUI

Pe terenurile “Voinţa“ şi “ITC“ din Complexul Sportiv “Badea Cârţan“ s-au disputat, sâmbătă şi duminică, primele partide de la turneul zonal al juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). Echipa Viitorul Constanţa, pregătită de Lucian Marinof şi Nicolae Roşca, a obţinut numai victorii la scor: 10-0 cu FC Lindab Ştefăneşti (au marcat: Dănăricu 4, Taciuc 2, Hodorogea, Vînă, Bălaşa, Vieru) şi 11-0 cu CSS Tulcea (Sbârcea 4, Vieru 2, Tuzes, Hodorgea, Vînă, Ghenciu şi Ichim). În celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: CF Brăila - CSS Tulcea 3-1 şi FC Lindab Ştefăneşti - CF Brăila 2-1. Mâine vor avea loc ultimele partide, după următorul program - teren “Voinţa”, ora 9.00: Viitorul Constanţa - CF Brăila şi ora 10.30: CSS Tulcea - FC Lindab Ştefăneşti.

AUR PENTRU CARMEN BOGDAN LA CUPA MONDIALĂ DE JUDO

Carmen Bogdan a cucerit medalia de aur la categoria 48 kg, în cadrul etapei de Cupă Mondială de la Tallin (Estonia). În finala competiţiei, judoka antrenată de Florin Bercean a învins-o pe rusoaica Natalia Kondrateva prin ippon, trecându-şi în cont medalia de aur, după ce weekend-ul trecut a câştigat-o pe cea de argint în lupta cu Alina Dumitru, la etapa de Cupă Mondială de la Bucureşti. Tot la 48 kg a mai concurat şi Violeta Dumitru, care a fost eliminată în primul tur chiar de adversara lui Carmen Bogdan din finală. La 52 kg, Andreea Cătună şi Monica Ungureanu au ajuns în recalificări, dar au fost eliminate de Aynur Samat (Turcia), respectiv Majlinda Kelmendi (Albania), ratând lupta pentru medaliile de bronz. La 57 kg, medaliata cu aur de la Bucureşti, Corina Căprioriu, a pierdut în finala pentru medalia de bronz, cu Automne Pavia (Franţa).

START ÎN TURNEUL REGILOR LA ŞAH

Ieri a debutat a patra ediţie a competiţiei internaţionale “Turneul Regilor”, cea mai puternică întrecere şahistă desfăşurată în România. După două ediţii dedicate gloriilor anilor 1980-1990 şi după o a treia ediţie care a însemnat un puternic concurs de categoria XX, “Turneul Regilor” atinge acum nivelul său de vârf (medie rating ELO: 2742), prin participarea nr. 1 din lume, norvegianul Magnus Carlsen, care, la numai 19 ani, are un rating de 2813. Ceilalţi participanţi sunt Boris Gelfand (Israel, rating 2741, locul 11 mondial), Timur Radjabov (Azerbaidjan, rating 2740, 13), Ruslan Ponomariov (Ucraina, rating 2733, 18), Wang Yue (China, rating 2752, 8) şi Liviu-Dieter Nisipeanu (cel mai bun jucător român, rating 2672, 59). Turneul are loc la Centrul de Documentare şi Informare Gaze Naturale din Mediaş, sub egida Romgaz, fiind organizat de Asociaţia Clubul de Şah “Elisabeta Polihroniade”. Turneul se va încheia pe 25 iunie.

SELECŢIE LA HCM

HCM Constanţa va înfiinţa o grupă de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţia care va începe pe 1 iulie, la Sala Sporturilor, pot participa copii cu vârsta între 10 şi 12 ani (născuţi în anii 1998-2000). Relaţii la telefon 0730.351.799.