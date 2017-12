VIITORUL CONSTANŢA, ÎN FINALA CN DE JUNIORI B

Echipa de juniori B a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătită de Daniel Rădulescu şi Doru Carali, s-a calificat, ieri, în finala Campioantului Naţional rezervat acestei categorii de vârstă, după ce a învins, la Craiova, în manşa retur, echipa Universitatea Craiova, cu scorul de 5-1 (Iancu 2, 12, 47, Chiazim 68, 80+5). În meciul tur, desfăşurat la Ovidiu, cele două formaţii terminaseră la egalitate, scor 1-1. Pentru Viitorul au evoluat: Buzbuchi - Soldat, Nazîru, Puţanu, Mitache - Moldovan (50 Tiron), Muscă (70 Ţîru), G. Iancu - Nicola (41 Păiuş), Gavra (57 Chiazim), Coteanu (69 Bangheorghe). În finală, FC Viitorul va întâlni, marţi 15 iunie, pe Dinamo Bucureşti.

JUNIORII D AI ACADEMIEI “GHEORGHE HAGI“, ÎN TURNEUL SEMIFINAL AL CN

Formaţia de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997) de la Viitorul Constanţa a câştigat turneul zonal desfăşurat în aceste zile la Constanţa şi s-a calificat pentru semifinalele Campionatului Naţional. Viitorul Constanţa, pregătită de Ionel Melenco şi Cosmin Constantin, a învins, ieri, în ultima partidă din grupă, pe Viitorul Chirnogi, cu 13-0 (Mari 3, Simionov 2, Lazăr 2, Cicăldău, Deaconu, Benghea, Calaigiu, Ghiorghe şi Ianis Hagi). În celălalt, disputat ieri: Luceafărul Brăila - CSS Tulcea 10-1. Clasament final: 1. Viitorul Constanţa 12p; 2. Luceafărul Brăila 8p; 3. CSS Tulcea 4p; 4. Viitorul Chirnogi 0p.

ADRIANO, PREZENTAT LA AS ROMA

Atacantul brazilian Adriano, care a semnat un contract pe trei ani cu AS Roma, a declarat că se simte ca la Rio de Janeiro, „ca urmare a primirii călduroase” a celor aproximativ 5.000 de fani prezenţi la stadionul grupării romane. „Sunt emoţionat pentru modul în care am fost întâmpinat. Am impresia că sunt la Rio. Sunt sigur că vom avea un sezon excelent şi ştiu că putem ajunge departe. Sunt conştient de responsabilitatea pe care o am şi sunt foarte bucuros că mă aflu aici, la Roma”, a spus Adriano. AS Roma a anunţat că brazilianul a semnat un contract pe trei ani, până în iunie 2013, cu un salariu de 5 milioane de euro brut pe an, la care se vor adăuga eventuale prime. Adriano (28 de ani) a fost cel mai bun marcator al echipei Flamengo în acest sezon, cu 35 de goluri în 47 de meciuri. De-a lungul carierei a mai evoluat la Internazionale Milano, Fiorentina şi AC Parma.

VIEIRA CONTINUĂ LA MANCHESTER CITY

Fotbalistul francez Patrick Vieira, achiziţionat de Manchester City de la Internazionale Milano la începutul acestui an, va rămâne la gruparea engleză şi în sezonul viitor. Sosit la City în ianuarie, în dorinţa de a juca mai mult, pentru a-l convinge pe selecţionerul Raymond Domenech să îl includă în lotul pentru CM, francezul a evoluat doar în 14 meciuri pentru echipa engleză. Vieira, care va împlini pe 23 iunie 34 de ani, nu a fost convocat în lotul Franţei pentru CM din Africa de Sud.

PEPE A SEMNAT CU JUVENTUS, SE PREGĂTEŞTE KRASIC

Anunţat de mai multe zile, transferul lui Simone Pepe a fost oficializat miercuri de Juventus. Torinezii vor plăti 2,6 milioane de euro pentru a-l împrumuta pe mijlocaşul lui Udinese, în vârstă de 26 de ani, şi au opţiune de cumpărare pentru 7,5 milioane de euro. Conform Corriere dello Sport, Juventus este foarte aproape de a-l transfera şi pe Milos Krasic, mijlocaşul lui ŢSKA Moscova, săptămâna aceasta, pentru 15 milioane de euro. Foarte activi pe piaţa de transferuri, Bianconeri mai sunt interesaţi de Joe Cole, Gael Clichy şi William Gallas.

DI MARIA, FOARTE APROAPE DE REAL MADRID

Conform cotidianului Marca, Angel Di Maria ar putea fi prima achiziţie a lui Real Madrid de când Jose Mourinho a preluat funcţia de antrenor principal. Fotbalistul argentinian, revelaţia sezonului la Benfica Lisabona, club cu care a cucerit titlul de campion al Portugaliei, este una dintre priorităţile Realului. Marca susţine că Di Maria (22 de ani) va costa 30 de milioane de euro plus transferul a doi tineri jucători de la Real, Marcos Alonso şi Rodrigo.

CHICAGO BLACKHAWKS A CÂŞTIGAT CUPA STANLEY

Noua campioană a NHL este Chicago Blackhawks, care redevine campioană după o pauză de… 49 de ani! Blackhawks a câştigat titlul în meciul al şaselea al finalei Cupei Stanley, disputat în deplasare: Philadelphia Flyers - Chicago Blakhawks 3-4 (Hartnell, Briere, Hartnell/ Byfuglien, Sharp, Ladd, Kane) (2-4 la general). Golul victoriei a fost reuşit în prelungiri, după 4.06, de către Patrick Kane. A fost un gol cu probleme, care a necesitat o analiză video, dar până la urmă Blackhawks a fost încoronată campioană a NHL în ediţia 2010. Chicago este la a patra Cupă Stanley din istorie, precedentele fiind obţinute în 1934, 1938 şi 1961. Adversara sa din finală este la al şaselea eşec din istorie, Flyers având - totuşi - două Cupe Stanley în palmares, în 1974 şi 1975.