EDEN HAIRI, LA UN SEMINAR AL ANTRENORILOR

Antrenorul echipei HCM Constanta, Eden Hairi, va participa, în perioada 6-8 iunie, la Balaton (Ungaria), la un seminar al antrenorilor de handbal din întreaga lume. Acest seminar este al doilea din acest an la care va participa tehnicianul HCM-ului, după cel din luna ianurie, din Austria, din perioada Campionatului European de Handbal masculin. „Vor participa în Ungaria foarte mulţi antrenori din întreaga lume, numai din România fiind prezenţi 26 de tehnicieni. Alături de mine vor mai merge, spre exemplu, Aihan Omer, Gheorghe Tadici, Gabriel Armanu şi Leonard Bibirig. Din partea Federaţiei Europene va fi prezent Peter Froschl, care se va ocupa de partea organizatorică, dar şi de temele propuse pentru acest seminar”, a declarat Hairi. Printre cei care vor tine cursurile se vor afla Peter Kovacs, actualul antrenor federal al Ungariei, dar şi Gheorghe Tadici şi Aihan Omer.

PATRU MEDALII PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE BOX PENTRU TINERET

Ieri, la Craiova, au fost stabilite semifinalele Campionatelor Naţionale de box pentru tineret (sportivi de 17-18 ani). Din totalul de opt pugilişti constănţeni prezenţi la start, patru au reuşit să se califice în semifinale şi au asigurată cel puţin medalia de bronz. După ce Florin Panait (48 kg, Axiopolis Cernavodă) s-a calificat în semifinale încă de marţi, ieri alţi trei boxeri constănţeni au făcut pasul spre medalie: Mihai Oprea (57 kg, Farul Constanţa) b.p. Marius Enescu (CS Tîrgovişte); Ionuţ Băluţă (57 kg, CS Năvodari) b.p. Leonard Gheorghe (Petrolul Ploieşti); Ionuţ Vizitiu (60 kg, CS Năvodari) b.p. Marcel Gogan (CSM Iaşi). Semifinalele CN de tineret sunt programate astăzi, iar finalele vor avea loc vineri. La Craiova oficiază şi doi arbitri constănţeni, Marius Miron şi Adrian Tănase (ambii din Năvodari), iar delegat general al competiţiei este arbitrul AIBA Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa.

HANDBALISTELE DE LA CSS 1 DEBUTEAZĂ LA TURNEUL FINAL

Astăzi, la Rm. Vîlcea, va debuta turneul final al Campionatul Naţional de handbal feminin pentru junioare IV. Constanţa este reprezentată în această fază a competiţiei de echipa de handbal de la CSS 1, care a fost repartizată în a doua seria a întrecerii, alături de LPS Piteşti, CSS Petroşani, Marta Baia Mare, LPS Vaslui şi Hc.Sc. 88 M.V. Bucureşti. Prima partidă a constănţencelor va avea loc în compania celor de la Hc.Sc. 88 M.V. Bucureşti, întâlnirea fiid programată de la ora 16.00. Programul următoarelor jocuril ale echipei CSS 1 - vineri: CSS 1 - LPS Piteşti (ora 12.30) şi CSS 1 - CSS Petroşani (ora 17.15); sâmbătă: CSS 1 - Marta Baia Mare (ora 11.15) şi CSS 1 - LPS Vaslui (ora 18.30). Echipele clasate pe prima poziţie în cele două serii vor juca duminică, de la ora 12.30, pentru câştigarea trofeului, echipele clasate pe poziţia a doua în grupe urmând să lupte, de la ora 11.00, pentru locurile 3-4.

ROMÂNIA, ÎN URNA A TREIA LA TRAGEREA LA SORŢI PENTRU CE DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Europeană de Handbal a anunţat urnele în vederea tragerii la sorţi pentru turneul final al Campionatului European feminin, programat în Danemarca şi Norvegia, în perioada 7-19 decembrie. România a fost distribuită în urna a treia, alături de Franţa, Rusia şi Suedia, adversare pe care nu le va întâlni în prima fază a competiţiei. Tricolorele îşi vor afla adversarele sâmbătă, la Odense, în pauza meciului dintre Danemarca şi Norvegia, programat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de existenţă ai forului naţional danez. Componenţa celorlalte urne se prezintă astfel - Urna 1: Norvegia, Spania, Muntenegru, Germania; Urna 2: Croaţia, Ungaria, Ucraina, Danemarca; Urna 4: Serbia, Slovenia, Olanda, Islanda. Meciurile din Grupa A şi B se vor disputa în Danemarca, la Aalborg şi Aarhus, iar cele din Grupa C şi D vor avea loc în Norvegia, la Larvik şi Lillehammer. Gazdele au dreptul de a distribui câte o echipă în fiecare grupă, formaţiile care îşi cunosc deja grupa fiind Danemarca - Grupa A, Rusia - Grupa B, Germania - Grupa C şi Norvegia - Grupa D.

OLTCHIM VREA ANTRENOR STRĂIN

Preşedintele Oltchim Rm. Vîlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat că, în proporţie de 80 la sută, antrenorul care va fi adus la campioana României, după plecarea lui Radu Voina, va fi unul străin. „Am auzit zvonuri conform cărora ar urma să vină Anja Andersen sau Herbert Muller. Ambele piste sunt total greşite. Am înţeles că Anja are probleme de sănătate, iar Muller are contract în Germania şi nu se pune problema să vină la noi”, a spus Gavrilescu. Oficialul campioanei României a adăugat că patru jucătoare, Paula Ungureanu, Steluţa Luca, Tereza Pâslaru şi Roxana Gatzel, şi-au prelungit contractele cu gruparea vâlceană.

HĂNESCU, ELIMINAT LA PROSTEJOV

Victor Hănescu a fost eliminat în optimile de finală ale turneului challenger de la Prostejov (Cehia), turneu dotat cu premii de 106.500 de euro. Hănescu, al treilea favorit al turneului, posesorul unui wild-card, a pierdut, cu 6-3, 4-6, 2-6, în faţa spaniolului Albert Ramos-Vinolas.

BURLACU, DEPISTAT POZITIV

Căpitanul echipei naţionale de baschet masculin şi component al campioanei CSU Ploieşti, Cătălin Burlacu, a fost suspendat de Agenţia Naţională Anti Doping (ANAD) pentru trei luni, fiind depistat pozitiv în urma unui test antidoping efectuat pe 15 aprilie, după un meci cu BCMU Piteşti, din primul tur al play-off-ului Diviziei A. ANAD a cerut suspendarea provizorie a jucătorului pe 19 mai, acesta fiind retras de pe teren chiar înaintea meciului trei al finalei cu U. Mobitelco Cluj, iar a doua zi a fost audiat de comisia de specialitate din cadrul ANAD. Agenţia a anunţat marţi decizia în acest caz, care este de trei luni de suspendare, începând cu ziua în care a fost dictată, respectiv 1 iunie.