“TRICOLORII MICI” JOACĂ AZI

Naţionala de tineret a României susţine astăzi, de la ora 17.00, o partidă de verificare pe stadionul din Drobeta Tr. Severin, urmând să dea piept cu reprezentativa similară a Serbiei. În ciuda caracterului amical al meciului, “tricolorii mici” şi-au propus să obţină victoria. „Eu am mai jucat cu sîrbii şi ştiu că trebuie să fim uniţi, să ne ajutăm între noi, dar avem nevoie şi de un public bun, care să ne încurajeze. Se spune depre sîrbi că sunt jucători arţăgoşi, însă noi nu mergem să ne batem, ci să facem un meci bun”, a spus mijlocaşul Gabriel Torje. Printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Emil Săndoi se numără şi căpitanul Farului, Alexandru Măţel.

AVOCAŢII LUI MUTU, PREGĂTIŢI PENTRU RECURSUL LA TAS

Avocatul atacantului Adrian Mutu, Francesco Rodella, a declarat, ieri, că apărătorii internaţionalului român se gândesc să facă recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, cu privire la suspendarea de nouă luni pentru dopaj. „Acest recurs trebuie făcut până la 15 iunie, data limită admisă”, a spus Rodella. Avocatul lui Mutu a afirmat că audienţa în cazul reducerii salariului românului la Fiorentina ar putea avea loc la începutul lunii iunie. “Noi nu suntem de acord cu clubul în privinţa cererii de scădere a salariului, iar Colegiul Arbitral va fixa data audienţei pentru a discuta aceste lucruri. Sunt optimist în acest caz”, a precizat Rodella. Mutu a fost suspendat nouă luni de tribunalul antidoping din cadrul Comitetului Olimpic Italian, după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină, şi ar urma să revină pe teren în luna octombrie. În urma acestei suspendări, Fiorentina a cerut Colegiului Arbitral reducerea salariului lui Mutu.

DANIEL NICULAE VA PLECA DE LA AUXERRE

Atacantul Daniel Niculae a declarat, ieri, într-un interviu acordat cotidianului franceu L’Equipe că va părăsi pe Auxerre în această vară, o posibilă destinaţie pentru fostul giuleştean fiind AS Monaco. „Am discutat cu antrenorul şi i-am spus că echipa are nevoie de sânge proaspăt. Am rămas patru ani, am avut momente bune şi altele mai grele. Pentru mine, s-a încheiat un ciclu. Am două oferte concrete, dar nu am semnat nimic”, a declarat Daniel Niculae, care a adăugat despre Franţa: „Este o ţară care îmi place. Cred că prima ligă franceză este cea mai dificilă pentru un atacant. Datorită acestor patru ani cred că sunt capabil să mă adaptez în orice campionat”.

BUCURICĂ SE VA TRANSFERA LA FC KOLN

Fundaşul stânga al echipei Unirea Alba Iulia, Bogdan Bucurică, va evolua din sezonul următor în prima ligă germană, la FC Koln, unde va fi coleg cu Alexandru Ioniţă. Cele două cluburi s-au pus de acord asupra tuturor detaliilor, germanii urmând să plătească în schimbul fundaşului român suma de 900.000 de euro plus TVA. Bucurică a fost unul dintre cei mai buni fundaşi stângă din acest sezon al Ligii I, fiind urmărit de Steaua, Dinamo, CFR Cluj şi Unirea Urziceni. FC Koln l-a transferat în iarnă şi pe Alexandru Ioniţă, pentru care a plătit două milioane de euro.

FRANŢA A ANUNŢAT LOTUL DE 23 PENTRU CM

Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Raymond Domenech, a anunţat lotul de 23 de jucători care va participa la Cupa Mondială 2010. „Am reflectat îndelung şi avem încredere în cei 23 de jucători care sunt la Tignes şi care îşi doresc să meargă la Campionatul Mondial, fapt demonstrat în fiecare zi. Este foarte greu să alcătuieşti o listă de 24 de jucători şi să elimini apoi unul, dar, în acest caz, Lassana Diarra a avut o problemă reală şi nu am avut de ales”, a declarat tehnicianul, care a oprit următorii jucători - portari: Lloris (Lyon), Mandanda (Marseille), Carrasso (Bordeaux); fundaşi: Gallas (Arsenal), Abidal (FC Barcelona), Sagna (Arsenal), Evra (Manchester United), Clichy (Arsenal), Planus (Bordeaux), Reveillere (Lyon), Squillaci (FC Sevilla); mijlocaşi: Diaby (Arsenal), Alou Diarra (Bordeaux), Gourcuff (Bordeaux), Malouda (Chelsea), Toulalan (Lyon); atacanţi: Anelka (Chelsea), Djibril Cisse (Panathinaikos), Gignac (Toulouse), Govou (Lyon), Thierry Henry (FC Barcelona), Ribery (Bayern Munchen), Valbuena (Marseille).

GAZPROM CUMPĂRĂ ACŢIUNI LA AC MILAN

Patronul milanez Silvio Berlusconi va ceda gigantului rus Gazprom 25-30 la sută din acţiunile clubului AC Milan. Gazzetta dello Sport anunţă că tranzacţia implică o injecţie de capital din partea Gazprom cifrată între 185 şi 222 milioane de dolari. Premierul italian Silvio Berlusconi s-a întâlnit luna trecută cu omologul său rus Vladimir Putin, cei doi discutînd despre posibilitatea întăririi legăturilor energetice dintre cele două state, dar se pare că discuţia a depăşit graniţa sectorului economic. Gazprom se confundă pe piaţa externă a energiei cu Federaţia Rusă, compania controlată de administraţia de la Moscova sponsorizînd în acest moment echipa germană Schalke ’04 Gelsenkirchen.

MAGIC ÎNCEARCĂ IMPOSIBILUL

Nici o echipă n-a întors un scor de 0-3 în play-off-ul NBA, dar Orlando Magic încearcă acum imposibilul! Teoretic are şanse, programul fiind avantajos, cu două partide din următoarele trei pe arena proprie. Dar de la teorie la practică este drum lung! Mai ales că victoria de la Boston a venit destul de greu, în prelungiri, când vedetele de la Celtics au cedat fizic - vârsta îşi spune cuvântul. Howard 32p şi 16 recuperări şi Jameer Nelson 23p (2x3p în prelungiri) şi nouă pase decisive au asigurat victoria pentru Magic. La gazde doar Pierce a jucat la valoarea sa - 32p şi 11 recuperări, dar el a ratat două aruncări de trei puncte în finalul prelungirilor! Scor final: Boston Celtics - Orlando Magic 92-96 (3-1 la general).

ŞI FLYERS AJUNGE ÎN FINALA CUPEI STANLEY

Chicago Blackhawks şi-a aflat adversara din finala Cupei Stanley - Philadelphia Flyers. Montreal Canadiens n-a mai reuşit să repete minunile din primele două tururi şi a pierdut partida a cincea programată la Philadelphia. Partida a fost la discreţia gazdelor, care au intrat cu 3-1 în ultimul sfert, spectatorii sărbătorind calificarea în ultimele 20 de minute de joc. Este prima prezenţă pentru Flyers în finala Cupei Stanley după 13 ani, cupă pe care a câştigat-o ultima oară în 1975! Scorul final de luni noaptea: Philadelphia Flyers - Montreal Canadiens 4-2 (4-1 la general).