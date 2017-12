TURNEUL FINAL AL CN DE RUGBY JUNIORI, LA CONSTANŢA

În perioada 17-20 mai, pe Stadionul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, vor avea loc întrecerile turneului final al Campionatului Naţional de rugby Under 17 şi Under 18. Vor participa 16 formaţii, câte opt echipe la fiecare categorie de vârstă - Under 17: CTMRTF Bucureşti, Steaua Bucureşti, Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti, CSS Bîrlad, CSS Unirea Iaşi, LPS Focşani, RC Buzău şi Grupul Şcolar CFR Paşcani; Under 18: LPS CSS “Nicolae Rotaru” Constanţa, Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti, CTMRTF Bucureşti, LPS Focşani, CSS Tecuci, CSS Bîrlad, CSM Ştiinţa Baia Mare şi U. Cluj. Intrarea la toate partidele este gratuită. Organizatorii turneului sunt Federaţia Română de Rugby, Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa.

ADA MOLDOVAN, GOLGHETERUL LN DE HANDBAL FEMININ

Handbalista Ada Moldovan, de la Dunărea Brăila, a câştigat Trofeul “Simona Arghir Sandu”, care se decernează golgheterului Ligii Naţionale de handbal, sportiva reuşind să marcheze 244 de goluri în cele 26 de partide ale campionatului feminin. Centrul echipei brăilene, care este şi componentă a naţionalei României, a fost urmată în clasament de Adriana Holhoş (HC Zalău), cu 200 de goluri, şi de Melinda Geiger (Ştiinţa Baia Mare), cu 196 de goluri. LN feminină de handbal s-a încheiat miercuri, echipele de pe primele cinci locuri, care vor evolua în cupele europene fiind următoarele: Oltchim Rm. Vîlcea - campioană (grupele Ligii Campionilor), U. Jolidon Cluj - locul 2 (turneul al doilea preliminar al Ligii Campionilor), Tomis Constanţa - locul 3 (Cupa Cupelor), HC Zalău - locul 4 şi Dunărea Brăila - locul 5 (ambele în Cupa EHF). În eşalonul secund au retrogradat Rapid Bucureşti (locul 13) şi Ştiinţa Bacău (locul 14). Au promovat CSM Bucureşti şi SCM Craiova.

DULGHERU A RATAT SFERTURILE DE FINALĂ LA MADRID

La doar un pas de o performanţă deosebită a fost jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru în cadrul turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3,5 milioane de euro. Accederea în sferturile de finală ale întrecerii din capitala Spaniei a fost foarte aproape pentru numărul 38 WTA din această săptămână, însă Dulgheru a părăsit înfrântă terenul după partida cu Lucie Safarova (Cehia), scor 6-7 (4/7), 6-1, 7-6 (8/6). Pentru performanţa reuşită la Madrid, Dulgheru va primi 140 de puncte WTA şi un cec în valoare de 27.500 de euro.

CANADIENS DISTRUGE IERARHIILE

Montreal Canadiens a făcut o nouă victimă de lux în play-off-ul NHL - campioana en titre, Pittsburgh Penguins! Deşi este cea mai titrată echipă din NHL, Canadiens a intrat într-un con de umbră în ultimele două decenii, din care se pare că va ieşi în acest sezon! Mai ales după ce a trecut - de fiecare dată în şapte partide! - de campioana din regular season şi de câştigătoarea Cupei Stanley de anul trecut. Meciul de la Pittsburgh n-a avut istoric, oaspeţii deschizînd scorul după 32 de secunde şi ajungând la 4-0 după 25 de minute!!! Apoi, portarul Halak a apărat senzaţional - ca de obicei! - având 37 de şuturi parate. Canadiens este prima echipă din istoria play-off-ului NHL care elimină succesiv cele două campioane, fiind şi cea mai slabă echipă care a prins play-off-ul. Pentru finala Eastern Conference echipa din Montreal aşteaptă verdictul celeilalte semifinale, în care s-ar putea întîmpla o nouă “minune”! Condusă cu 3-0, Flyers a reuşit trei victorii consecutive şi este la un pas să intre în istorie,dacă va învinge în meciul al şaptelea, programat în această noapte la Boston. Rezultate de miercuri noaptea: Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 2-5 (3-4 la general) şi Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2-1 (3-3 la general).