ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Meciurile din etapa de duminică a Campionatului Judeţean de fotbal sunt programate pe parcursul mai multor zile, după cum urmează - SERIA NORD (etapa a 23-a) - vineri (ora 17.00): Gloria Seimeni - Viitorul Fîntînele (se joacă la Dunărea); Voinţa Siminoc - SC Val Poarta Albă (se joacă la Murfatlar); duminică (ora 12.00): Dunaris Topalu - Voinţa Valu lui Traian; Ulmetum Pantelimon - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu; Pescarul Ghindăreşti - Pescăruşul Gîrliciu; Recolta Nicolae Bălcescu - Viitorul Tîrguşor 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Ştef Serv Seimeni - Viitorul Vulturu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Meciul Sport Club Horia - Sportul Tortoman 2-4 s-a jucat miercuri. SERIA SUD (etapa a 20-a) - vineri (ora 16.00): CSS Medgidia - Trophaeum Adamclisi (stadion Cimentul); duminică (ora 12.00): ELIF Fîntîna Mare - CS II Peştera; AS Ciocîrlia - Viitorul Cobadin; Sacidava Aliman - Marmura Deleni (se joacă la Dunăreni); Progresul Dobromir - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Lespezi); Danubius Rasova-Ostrov - AS Independenţa (se joacă la Ostrov); AS Carvăn - Inter Ion Corvin (ora 15.00). SERIA EST (etapa a 20-a) - vineri (ora 18.00): Sparta II Techirghiol - Luceafărul Amzacea; duminică (ora 12.00): Vulturii Cazino Constanţa - Fulgerul Chirnogeni (teren Farul II); Unirea Topraisar - Recolta Negru Vodă. Partidele CFR Constanţa - AS Bărăganu, Viitorul Mereni - CS II Eforie şi Viitorul Cerchezu - Avîntul Comana s-au disputat ieri. Meciul Gloria II Albeşti Cotu Văii - CS Agigea 0-13 s-a jucat miercuri. Partida Inter Ion Corvin - Danubius Rasova-Ostrov din etapa a 19-a, pe teren 3-3, a fost omologată cu 3-0 pentru oaspeţi. Motivul: substituire de jucător.

MUTU, PE LISTA DE TRANSFERURI

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, care a fost suspendat nouă luni, după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină, a fost pus pe lista de transferuri, a anunţat, ieri, agenţia italiană de presă Ansa. Şi site-ul calciomercato.com a scris, ieri, că Mutu va pleca de la Fiorentina. Directorul sportiv al clubului AC Fiorentina, Pantaleo Corvino, a declarat, miercuri seară, că Adrian Mutu, căruia i-a fost redus salariul cu 50%, trebuie să conştientizeze daunele produse după ce a fost suspendat nouă luni pentru dopaj.

NICOLIŢĂ, PE LISTA LUI AS ROMA

Confirm presei italiene, mijlocaşul stelist Bănel Nicoliţă este dorit de AS Roma, formaţie pregătită de Claudio Ranieri. „Bănel Nicoliţă ar putea juca în Serie A la AS Roma“, afirma impresarul Giovani Becali în urmă cu ceva timp. Alte echipe care şi-ar dori serviciile lui Nicoliţă sunt Hoffenheim, Spartak Moscova şi ŢSKA Moscova. Pentru un transfer definitiv al mijlocaşului său, Steaua solicită suma de 4 milioane de euro.

STEAUA VA JUCA LA BUZĂU

Vicepreşedintele clubului Gloria Buzău, Marian Dorobanţu, a declarat că formaţia Steaua Bucureşti va disputa pe stadionul “Gloria” din Buzău partida cu Astra Ploieşti, contând pentru etapa a 31-a a Ligii I, după ce Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal a suspendat pentru o etapă terenul formaţiei bucureştene. „Am primit o hârtie de la Steaua, a venit şi acceptul Ligii Profesioniste. Nu am avut nimic împotrivă ca Steaua să joace la noi meciul. Îi aşteptăm cu mare plăcere”, a spus Dorobanţu. Cum Steaua are interdicţie să dispute pe teren propriu un meci de campionat, jocul Steaua - Astra se va disputa miercuri 5 mai, cu începere de la ora 20.30, la Buzău.

BLANC, FAVORITUL LUI PLATINI

Într-un interviu acordat publicaţiei Le Monde, Michel Platini a opinat că Laurent Blanc ar fi „o alegere foarte bună” pentru a-i succeda lui Raymond Domenech la cârma echipei naţionale de fotbal a Franţei. „Însă Consiliul Federal va alege, nu eu”, a adăugat preşedintele UEFA. Numele noului selecţioner ar putea fi anunţat pe 20 mai. Domenech va renunţa la postul de selecţioner după turneul final al CM din Africa de Sud.

LEONARDO SE VA DESPĂRŢI DE AC MILAN... SAU NU

Patronul echipei italiene AC Milan, Silvio Berlusconi, a anunţat, ieri, despărţirea la finalul campioantului de antrenorul brazilian Leonardo. „Da, Leonardo va pleca. Noul antrenor? Tratativele sunt în curs. Leonardo este încăpăţânat, iar echipa a jucat slab deşi este o persoană deosebită şi un antrenor foarte bun“, ar fi spus Berlusconi, conform publicaţiei Corriere dello Sport. Aseară, vicepreşedintele clubului milanez, Adriano Galliani, a dezminţit declaraţiile atribuite lui Berlusconi.

PARTICIPARE SELECTĂ LA TURNEUL “EMIRATES CUP” 2010

Clubul Arsenal Londra a invitat formaţiile AC Milan, Celtic Glasgow şi Olympique Lyon să ia parte la “Emirates Cup”, turneul amical ce va avea loc pe arena londoneză înainte de startul următorului sezon. Programul turneului include următoarele jocuri: Celtic - Lyon şi Arsenal - Milan (31 iulie); Milan - Lyon şi Arsenal - Celtic (1 august).

NUGGETS SUPRAVIEŢUIEŞTE

La un pas de a fi eliminată din primul tur al play-off-ului NBA, Denver Nuggets a reuşit să câştige partida a cincea şi mai speră încă să întoarcă soarta calificării. Anthony a evoluat, din nou, modest - doar 26 de puncte şi 11 recuperări - dar a fost salvat de coechiperii săi - Billups 21p, Martin 18p şi rezerva Smith 17p. Surpriza zilei a reuşit-o Bucks, aflată la a treia victorie consecutivă în play-off şi foarte aproape de calificarea în turul secund. Debutantul Jennings a înscris 25p pentru oaspeţi şi a adus o victorie mare pentru Bucks, care a înscris 18p în ultimele patru minute şi a primit doar cinci! Interesant este faptul că ultima prezenţă în play-off pentru Bucks datează din 2006, când a eliminat în primul tur pe... Hawks!!! Rezultatele înregistrate miercuri noapte: Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 87-91 (2-3 la general); Denver Nuggets - Utah Jazz 116-102 (2-3 la general).

CANADIENS A DAT LOVITURA

Cea mai mare surpriză din prima rundă a play-off-ului şi poate din această ediţie a NHL este eliminarea celei mai bune echipe după regular season - Washington Capitals. După un sezon de excepţie, cu numai zece înfrângeri în 82 de partide, Capitals a suferit un adevărat şoc în prima rundă a play-off-ului - Canadiens administrându-i patru înfrângeri în şapte meciuri! Mai mult, în meciul decisiv jucat la Washington, oaspeţii au condus ostilităţile cu autoritate şi s-au impus mai clar decât o arată scorul! Rezultat final: Washington Capitals - Montreal Canadiens 1-2 (3-4 la general).

S-A ANUNŢAT CALENDARUL CM DE RALIURI 2011

Consiliul mondial al sportului cu motor a anunţat săptămâna aceasta calendarul Campionatului Mondial de raliuri, ediţia 2011. Ca şi în 2010, vor fi 13 curse: nouă pe pământ, trei pe asfalt şi una pe gheaţă şi zăpadă. Debutul CM va fi în Suedia, iar finişul în Marea Britanie. Vor fi din nou introduse în program cursele din Argentina, Italia, Grecia şi Australia, în locul raliurilor din Turcia, Bulgaria, Japonia şi Noua Zeelandă. În plus, Federaţia Internaţională de Automobilism ar putea să includă în program şi o a 14-a probă, dar anunţul oficial va fi făcut în iunie.

CHINA PREDĂ BRONZUL DE LA SYDNEY ECHIPEI SUA

Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că a confirmat decizia Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG), din luna februarie, de a-i retrage Chinei medalia de bronz din concursul feminin pe echipe de la Jocurile Olimpice din 2000, aceasta urmând să revină SUA. În luna februarie a acestui an, FIG a anunţat că echipei Chinei îi va fi retrasă medalia de bronz din concursul feminin de la Sydney, deoarece s-a minţit în privinţa vârstei uneia dintre gimnaste. Comitetul executiv al FIG a decis să anuleze toate rezultatele sportivei Dong Fangxiao la JO din 2000, după ce a descoperit că aceasta avea 14 ani la momentul desfăşurării competiţiei. Potrivit regulamentului, o gimnastă trebuie să aibă minimum 16 ani în anul desfăşurării JO, pentru a putea participa la competiţie. Actul de indentitate al sportivei indica, în 2000, că aceasta avea 17 ani. La JO de la Sydney, titlul olimpic în proba pe echipe a fost câştigat de România.