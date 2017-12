GIGI BECALI, SUSPENDAT ŞASE LUNI ŞI AMENDAT CU 150.000 DE LEI

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a fost suspendat de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) pe o perioadă de şase luni şi a primit o amendă în valoare de 150.000 de lei, pentru declaraţii jignitoare la adresa managerului general al FC Dinamo, Florin Prunea, informează LPF. Comisia de Disciplină a decis sancţionarea finanţatorului Stelei în baza articolului 52.2.4 din regulamentul disciplinar, pentru declaraţiile făcute la adresa lui Florin Prunea. În urma acestei decizii, Gigi Becali nu va putea participa la Adunarea Generală a LPF, în cazul în care va reuşi să strângă semnăturile necesare convocării acesteia. Tot ieri, Comisia de Disciplină a amânat pentru 21 aprilie analizarea memoriului depus de Florin Prunea privind declaraţii făcute la adresa sa de către preşedintele grupării FC Timişoara, Marian Iancu.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS, DIN NOU, BULGARIA

Ieri, la Buzău, s-a disputat al doilea meci amical de futsal dintre selecţionatele României şi Bulgariei. Fotbaliştii români au câştigat din nou, cu scorul de 9-1 (5-0), prin golurile marcate de Cosmin Gherman (2), Robert Matei (2), Mimi Stoica, Marian Şotîrcă, Henrique Ribeiro, Răzvan Radu şi Alpar Csoma. Marţi, în primul meci, naţionala României s-a impus cu 5-1 (4-1).

FC BAIA MARE A REMIZAT LA ARAD

Ieri, într-o partidă restantă din etapa a 18-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal, UT Arad a remizat pe teren propriu, scor 0-0, cu FC Baia Mare. Clasament: 1. Tg. Mureş 44p; 2. FC Argeş 42p (golaveraj: 35-18); 3. UTA 42p (28-11); 4. Mioveni 41p; 5. Cluj 39p; 6. Otopeni 31p*; 7. Rm. Vîlcea 29p; 8. Craiova 27p; 9. Jiul 26p (21-29); 10. Silvania 26p (22-31); 11. FC Bihor 24p; 12. Lupeni 23p (20-29); 13. Baia Mare 23p (15-27); 14. Deva 22p; 15. Turda 21p; 16. Covaci 19p; 17. Tr. Severin 17p. (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut). Jiul Petroşani şi Drobeta Tr. Severin au fost excluse din campionat. CFR Timişoara s-a retras în turul campionatului.

CHIVU VA JUCA FINALA CUPEI ITALIEI

Fundaşul Cristian Chivu, integralist la Inter în meciul din returul semifinalelor Cupei Italiei cu Fiorentina (1-0), a avut o prestaţie apreciată în jocul de marţi, fiind printre cei mai buni jucători ai echipei milaneze care a obţinut accesul în finala competiţiei. „Cu acea cască de protecţie, Chivu pare că merge cu motocicleta, cu curse pe partea stângă şi recuperări. A scos un gol a lui Gilardino în prima repriză cu o intervenţie miraculoasă”, a scris agenţia italiană Datasport, care i-a acordat jucătorului român nota 7. În dubla manşă din semifinale, Inter a învins de două ori pe Fiorentina cu acelaşi scor, 1-0. Unicul gol al meciului de marţi a fost marcat de Eto’o, în min. 57. Cealaltă semifinală este AS Roma - Udinese (2-0 în tur). Finala va avea loc pe 5 mai, la Roma.

TRICOURILE LUI CRISTIANO RONALDO, LA MARE CĂUTARE

Real Madrid a vândut peste un milion de tricouri cu numele atacantului Cristiano Ronaldo numai în capitala Spaniei, obţinând peste 100 de milioane de euro şi amortizând astfel suma de 93 de milioane de euro plătită pentru transferul portughezului, încă din primul an de la achiziţionarea acestuia. Potrivit cotidianului portughez A Bola, un oficial al grupării spaniole, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a declarat că în Madrid au fost vândute aproximativ 1,2 milioane de tricouri cu numele lui Cristiano Ronaldo. Ţinând cont de faptul că preţul unui tricou este de 85 de euro, suma strânsă de gruparea madrilenă numai din vânzarea tricourilor cu numele portughezului se ridică la 102 milioane de euro. „La Real au jucat fotbalişti precum Figo, Zidane, Ronaldo - Il Fenomeno, David Beckham, însă adevărul este că în materie de tricouri vândute nu am văzut nimic asemănător ca în cazul lui Cristiano Ronaldo”, a declarat oficialul madrilen, citat de A Bola. La sfârşitul anului trecut, presa spaniolă a scris că portughezul Cristiano Ronaldo este jucătorul cel mai profitabil din istoria clubului madrilen şi în materie de venituri din publicitate, el generând până la 80 de milioane euro pe an. Cotidianul As a scris atunci că Ronaldo, în vârstă de 24 de ani, l-a detronat pe mijlocaşul englez David Beckham ca vedetă publicitară la nivelul fotbalului mondial şi ar putea câştiga până la 200 de milioane de euro din contracte de publicitate în următorii ani. Cristiano Ronaldo a fost transferat, în vara anului 2009, de la Manchester United, el semnând un contract pe şase de ani cu gruparea Real Madrid, cu un salariu anual de 13 milioane de euro.

TREI MECIURI DE VERIFICARE PENTRU SPANIA

Echipa naţională a Spaniei va întâlni selecţionatele Arabiei Saudite, Coreei de Sud şi Poloniei în meciurile de pregătire pentru turneul final al Campionatului Mondial din Africa de Sud (11 iunie - 11 iulie), a anunţat federaţia spaniolă de fotbal. Reprezentativa iberică va juca împotriva Arabiei Saudite, pe 29 mai, şi împotriva Coreei de Sud, pe 3 iunie, jocuri care vor avea loc la Innsbruck (Austria), acolo unde Spania a fost cantonată în timpul campaniei câştigătoare la turneul final al EURO 2008. Confruntarea cu Polonia va avea loc pe 8 iunie, la Murcia (Spania). După aceste trei jocuri, Spania va merge spre cartierul general din perioada CM din Africa de Sud, la Potchefstroom, la 120 km la Johannesburg. La CM din 2010, Spania se află în Grupa H, alături de Elveţia, Honduras şi Chile.

FOTBALIŞTII DIN SPANIA AU RENUNŢAT LA GREVĂ

Secretarul de Stat pentru Sport din Spania, Jaime Lissavetzky, a declarat că a ajuns la un acord cu Sindicatul fotbaliştilor (AFE), care ameninţa cu greva în etapa a 33-a a campionatului spaniol (16-19 aprilie), pentru a protesta faţă de numeroase cazuri de salarii neplătite. „Este un acord solid care stabileşte bazele pentru viitor”, a declarat Jaime Lissavetzky fără a preciza termenii acordului. Negocierile între SFA, Federaţia Spaniolă (RFEF), Liga (LFP) şi Consiliul Naţional pentru Sport (CSD) au dus la progrese semnificative luni, dar abia marţi a fost luată decizia de suspendare a grevei. “Cererile SFA au sprijinul tuturor fotbaliştilor şi sunt destinate exclusiv pentru a se asigura că acordurile colective şi contracte deja semnate sunt respectate”, a anunţat sindicatul jucătorilor pentru a justifica apelul său la grevă. Potrivit presei locale, în Spania sunt frecvente întârzierile salariilor şi neplata acestora, mai ales în ligile inferioare.

KURANYI PLEACĂ DE LA SCHALKE

Atacantul echipei Schalke ‘04, Kevin Kuranyi, unul dintre cei mai buni marcatori din Bundesliga în acest sezon, va pleca de la gruparea germană la finalul anului competiţional pentru a se transfera la un alt club european. Atacantul în vârstă de 28 de ani, al cărui contract cu gruparea din Gelsenkirchen expiră pe 30 iunie, este curtat de mai multe cluburi din Europa, între care Juventus Torino, Fenerbahce Istanbul şi Dinamo Moscova. Autor a 18 goluri în acest sezon (este al doilea în ierarhia golgeterilor din Bundesliga, după Edin Dzeko de la VfL Wolfsburg), Kuranyi a primit deja o ofertă de la Fenerbahce pentru un contract pe trei ani cu un salariu de şase milioane de euro pe an, potrivit cotidianului Bild. Kuranyi are în palmares 52 de selecţii la naţionala Germaniei pentru care a marcat 19 goluri, dar nu a mai fost chemat la prima reprezentativă din octombrie 2008.

METZELDER, INDISPONIBIL CÂTEVA SĂPTĂMÂNI

Fundaşul german al formaţiei Real Madrid, Christoph Metzelder, s-a accidentat la genunchiul drept şi va fi indisponibil între două şi trei săptămâni, a anunţat clubul spaniol. Jucătorul în vârstă de 29 de ani a părăsit antrenamentul de marţi după ce a simţit dureri la genunchiul drept. Testele medicale au dezvăluit că jucătorul suferă de tendinită.

CHARLEROI L-A DEMIS PE ANTRENORUL TOMMY CRAIG

Clubul Sporting Charleroi l-a demis, ieri, pe antrenorul scoţian Tommy Craig, din cauza rezultatelor slabe, a anunţat gruparea belgiană. Sosit la Charleroi în luna noiembrie a anului trecut, când l-a înlocuit pe belgianul Stephane Demol, Craig avea contract cu clubul până în iunie 2011. Charleroi este ultima clasată în play-off-ul care oferă un loc pentru UEFA Europa League, fără şanse de a accede în competiţia europeană. În vârstă de 59 de ani, Craig este al optulea antrenor schimbat de la conducerea unei echipe din prima ligă belgiană în actuala ediţie de campionat.

TREI ECHIPE DIN NBA VOR EFECTUA UN TURNEU EUROPEAN

Echipele din NBA, Los Angeles Lakers, New York Knicks şi Minnesota Timberwolves, vor participa în octombrie la NBA Europe Live, un turneu promoţional al ligii americane la care vor fi asociate şi două formaţii europene, din Milano şi Barcelona, a anunţat NBA. Patru întâlniri vor avea loc în acest al cincilea turneu european al echipelor din NBA. Primul meci va avea loc pe 3 octombrie, la Milano, între Armani Jeans Milano şi New York Knicks. În următoarea zi, Los Angeles Lakers va întâlni Minnesota Timberwolves la Londra. Pe 6 octombrie, New York Knicks şi Minnesota Timberwolves se vor înfrunta la Paris. Ultimul joc va avea loc pe 7 octombrie, la Barcelona, unde Los Angeles Lakers va întâlni formaţia catalană.