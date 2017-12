RCJ FARUL, VICTORIE IN EXTREMIS LA TIMIŞOARA

În a treia etapă a Diviziei Naţionale de rugby, RCJ Farul s-a impus, sâmbătă, nu fără emoţii, cu 15-13 (5-3), în partida disputată în deplasare, cu RCM Timişoara. Eseul victoriei formaţiei constănţene a fost reuşit de Samkharadze, în ultimul minut de joc al întâlnirii. Celelalte puncte ale trupei pregătite de Mircea Paraschiv au fost aduse de Apostol şi C. Nicolae, ambii reuşind câte un eseu. „Un meci încâlcit, în care băieţii nu au reuşit să arate în teren diferenţa de valoare. Gazdele, chiar dacă au mijloace tehnico-tactice destul de limitate, ne-au pus mari probleme, pentru că şi-au dorit foarte mult victoria. Nu este o tragedie că nu am câştigat cu punct bonus, însă acest lucru ne dă de gândit. Nu este cazul să ne mulţumim cu puţin la echipa pe care o avem“, a declarat directorul sportiv Aurelian Arghir. În acest meci, pentru RCJ Farul au jucat: Tudosa, Turashvili, Graur, Uchava, Strutinsky, Agiacai, Tavarkiladze, Carpo, Samkharadze, C. Nicolae, Natriashvili, M. Dumitru, Bucevsachi, Apostol, Cl. Dumitru. În repriza secundă a mai evoluat Badiu. Într-un alt meci din Grupa B: Poli Iaşi - Steaua 7-75.

SUCCES PENTRU BC ATHLETIC

BC Athletic a obţinut, sâmbătă, o nouă victorie fără emoţii pe teren propriu, învingând, cu 85-76, pe BC Time Bucureşti, într-un joc din etapa a 11-a a Diviziei B la baschet masculin. „După primul sfert, în care am luat o diferenţă mare pe tabelă, am considerat că este normal să dau credit şi celor mai tineri din lot. Acest lucru s-a văzut pe parcurs, iar oaspeţii s-au apropiat chiar şi la nouă puncte. Victoria noastră nu a stat niciun moment sub semnul întrebării, însă când te relaxezi este normal ca adversarul să profite. Aşteptăm acum, cu mult interes, meciul de la Bucureşti, cu Steaua, pentru că, dacă vom învinge, iar eu sunt convins că vom câştiga, atunci suntem calificaţi în turneul semifinal. Din păcate din lotul nostru nu mai fac parte trei jucători. Petruţiu a plecat în Scoţia până la finalul lunii, Trandafir a început serviciul şi vine când poate, iar Geacarel a trebuit să plece pentru o perioadă scurtă în Italia“, a spus antrenorul Vasile Paşca.

PORGRAS, CAMPIOANĂ LA PARALELE ŞI BÂRNĂ

Repetiţie reuşită la Campionatele Internaţionale de la Bucureşti pentru Ana Porgras, gimnasta de la CS Farul Constanţa. Înainte de a participa la Campionatelor Europene de la Birmingham (Anglia), programate la sfârşitul acestei luni, gimnaşti tricolori au susţinut o ultimă verificare în Sala “Ioan Kunst Ghermănescu”, Porgras reuşind să se impună în finala de la paralele şi de la bârnă, iar la individual compus şi sol s-a clasat a doua. Porgras a fost notată cu 14,800 la paralele, aceasta fiind urmată pe podium de colega ei de la lot, Raluca Haidu România (14,300). Porgras a prezentat un exerciţiu bun şi la bârnă, unde a fost răsplătită cu o notă de 15,250, fiind urmată de Amelia Racea (15,150) şi Diana Chelariu (14,550). La individual compus, Porgras a ocupat locul secund, cu un total de 57,500, câştigătoare fiind Raluca Haidu, care a furnizat surpriza concursului, după ce a totalizat 58,150 puncte. Porgras a fost a doua şi în finala de la sol, unde a fost notată cu 14,650, prima poziţie fiind ocupată de Diana Chelaru (14,775). Marea surpriză a întrecerii a fost prezenţa campioanei olimpice de la sol, Sandra Izbaşa, care a revenit în concurs după aproximativ şapte luni, evoluând la bârnă. Componenţa loturilor României pentru CE va fi decisă după acest concurs. La masculin, CE din 2010 sunt programate între 21 şi 25 aprilie, iar la feminin între 28 aprilie şi 2 mai.

UN EGAL CÂT O VICTORIE PENTRU OLTCHIM

Finala Ligii Campionilor la handbal feminin pare aproape de campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea, care a remizat, duminică, în deplasare, cu formaţia Gyor ETO, scor 25-25 (15-14), în manşa tur a semifinalelor întrecerii. Elevele lui Radu Voina s-au mobilizat exemplar în faţa campioanei Ungariei, iar Paula Ungureanu a focut din nou minuni în poarta Oltchimului. Pentru Oltchim au marcat: Puşcaşu 5 goluri, Nechita 4g, Stanca 4g, Neagu 3g, Manea 3g, Gatzel Han 2g, Vizitiu 2g, Fiera 1g, Luca 1g. Calificarea în finală se va decide duminică, la Rm. Vîlcea. În cealaltă semifinală, deţinătoarea trofeului, formaţia daneză Viborg HK a dispus, sâmbătă, pe teren propriu, de Larvik HK (Norvegia), cu 27-21 (13-13), după un meci în care căpitanul naţionalei României, Cristina Vărzaru, a marcat cinci goluri. Duelul nordic din retur va avea loc sâmbătă, în Norvegia.

HĂNESCU, ÎNVINS ÎN FINALA DE LA CASABLANCA

Victor Hănescu, cap de serie nr. 3, a pierdut, duminică, finala turneului de tenis de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro, fiind învins, cu 6-2, 6-3, de elveţianul Stanislas Wawrinka, principalul favorit. Meciul a durat o oră şi 17 minute, iar Wawrinka a devenit primul elveţian câştigător al turneului de la Casablanca. Hănescu a obţinut, pentru accederea până în ultimul act al competiţiei, un cec în valoare de 37.900 de euro şi 150 de puncte ATP. Tenismanul român s-a aflat, în acest an, la a cincea participare la turneul de la Casablanca: în 2005, 2007 şi 2008 a fost eliminat în primul tur, iar în 2009 a ajuns până în sferturile de finală.

GOJNEA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA HVAR

Mădălina Gojnea, venită din calificări, a câştigat, duminică, turneul challenger de tenis de la Hvar (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Gojnea a învins-o, în finală, cu 6-4, 6-4, pe Ema Burgici (Bosnia). În schimb, Irina-Camelia Begu a pierdut finala turneului challenger de la Incheon (Coreea de Sud), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Begu a fost învinsă în finală de Jin-A Lee, din Coreea de Sud, scor 6-4, 6-2.

JO JO DAN ŞI-A PĂSTRAT CENTURA WBC CONTINENTAL AMERICAS

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, l-a învins pe brazilianul Andre Marcos Do Nascimento, într-un meci din cadrul Galei Invincibilii 5, şi şi-a păstrat titlul WBC Continental Americas la categoria superuşoară. Jo Jo Dan s-a impus prin KO în repriza a 9-a. Tot în cadrul galei Invincibilii 5, Viorel Simion l-a învins pe paraguayanul Victor Hugo Cardoso, prin KO în repriza a şasea, într-un meci contând pentru titlul WBC Mediteranean, la categoria pană. În primele meciuri ale galei, la categoria grea, Vasile Popovici a fost învins la puncte de lituanianul Igor Borucha, Lucian Bot s-a impus la puncte în faţa lui Pavels Dologovs (Lituania), iar Bogdan Dinu l-a învins, tot la puncte, pe Remigijus Ziausys (Lituania). La gala care a avut loc sâmbătă, în Sala Rapid, au asistat aproximativ 1.500 de spectatori.

A DOUA VICTORIE PENTRU HOCHEIŞTII ROMÂNI LA CM DE SENIORI

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a învins duminică, la Narva (Estonia), cu scorul de 8-3 (2-0, 2-1, 4-2), reprezentativa Islandei, în cel de-al doilea meci jucat la Campionatul Mondial Divizia a II-a, Grupa B. Golurile echipei României, antrenată de canadianul Tom Skinner, au fost marcate de Csanad Virag (2), Zsombor Antal, Attila Goga, Istvan Nagy, Levente Zsok, Zsolt Molnar şi Szabolcs Papp. În primul meci, România a învins selecţionata Chinei cu scorul de 4-3. Echipa noastră va disputa următoarea partidă mâine, de la ora 13.00, în compania Israelului.

ELBA TIMIŞOARA A CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA BASCHET

Echipa de baschet masculin BCM Elba Timişoara a câştigat pentru prima oară Cupa României, după ce a învins în finala disputată la Sibiu formaţia Gaz Metan Mediaş, scor 91-83 (44-43). MVP-ul finalei a fost jucătorul de la Gaz Metan Mediaş, Titus Nicoară, cu 23 de puncte şi 15 recuperări. În finala mică, CSU Ploieşti a dispus de CS Otopeni cu 82-73 (39-40), fiind pentru prima dată când ploieştenii ratează finala trofeului în ultimii şapte ani. CSU Ploieşti are în palmares ultimele şase Cupe ale României.

JUNIORII AU RATAT CALIFICAREA LA CE DE VOLEI

Reprezentativa feminină de junioare a României a rămas cu o singură victorie în Grupa A a preliminariilor Campionatelor Europene de volei. Elevele lui Mircea Spătăcean s-au impus la St. Die Des Vosges (Franţa) doar în faţa Azerbaidjanului, scor 3:2, tricolorele cedând în partida de sâmbătă, 0:3 (17:25, 22:25, 22:25) cu Belarus, dar şi duminică, 0:3 (17:25, 19:25, 18:25) cu Slovenia. Nici reprezentativa de juniori a României nu a avut o evoluţie bună în Ungaria, unde s-au desfăşurat partidele din Grupa D de calificare. Băieţii au obţinut o singură victorie în grupă, în meciul cu Cehia, disputat duminică, în ultima zi a turneului, scor 3:2 (25:19, 25:19, 13:25, 21:25, 18:16). Sâmbătă, tricolorii au cedat în faţa Serbiei, scor 0:3 (17:25, 18:25, 14:25).