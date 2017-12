BC ATHLETIC JOACĂ ÎN FIEFUL LIDERULUI

BC Athletic Constanţa are o misiune dificilă în etapa a 10-a a Diviziei B la baschet masculin, întâlnind sâmbătă, de la ora 12.30, în deplasare, liderul clasamentului Seriei Est, ACS Granitul Castor Bucureşti. „Va fi un meci dificil, dar am încredere că putem obţine o victorie care să ne asigure calificarea în turneul semifinal”, a spus jucătorul constănţean Bogdan Ivanovici. Celelalte meciuri ale etapei: CSA Steaua Turabo 2 Bucureşti - BC Baschet Time Bucureşti, CS Politehnica Iaşi - CS Phoenix Galaţi şi CSU Ploieşti 2 - CSU Galaţi.

RCJ FARUL ŞI-A AMÂNAT MECIUL DE LA BÎRLAD

Sezonul 2010 al Diviziei Naţionale de rugby debuteză sâmbătă, însă RCJ Farul şi-a amânat meciul din prima etapă, când ar fi trebuit să întâlnească, în deplasare, pe RC Bîrlad. „Aveam trei jucători convocaţi la echipa naţională şi nu ştiam dacă vor reveni în timp util la Constanţa. În plus, câţiva jucători sunt accidentaţi şi mai trebuia să rezolvăm nişte transferuri, astfel că nu aveam soluţii pentru linia de treisferturi. Atât federaţia, cât şi cei de la Bîrlad au fost de acord cu cererea noastră, astfel că partida a fost reprogramată pentru 3 mai”, a spus Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. Meciurile etapei, programate sâmbătă, de la ora 11.00 - Grupa A: Bucovina Suceava - Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti - U Cluj; Grupa B: Poli Iaşi - U. Timişoara şi Steaua Bucureşti - Ştiinţa Petroşani. Partida CSU Arad - CSM Baia Mare, din Grupa A, a fost şi ea amânată, pentru 31 martie.

MECI DE PALMARES PENTRU “STEJARI”

După ce şi-a asigurat biletele pentru faza recalificărilor pentru Cupa Mondială din 2011, care va avea loc în Noua Zeelandă, naţionala de rugby a României va disputa sâmbătă, de la ora 14.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, întâlnirea cu reprezentativa Spaniei, ultimul meci din cadrul Cupei Europene a Naţiunilor. Indiferent de rezultatul de sâmbătă, “stejarii” vor încheia această competiţie pe poziţia a treia, în urma Georgiei şi Rusiei. La gazde va evolua titular şi jucătorul Farului, Daniel Carpo, în timp ce alţi doi constănţeni, Constantin Gheară şi Cătălin Nicolae, nu au fost opriţi în lot. Clasament: 1. Georgia 27p; 2. Rusia 25p; 3. Portugalia 21p; 4. România 20p; 5. Spania 13p; 6. Germania 10p.

DUMINICĂ SE JOACĂ ŞI ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică, din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 18-a): Sportul Tortoman - Voinţa Siminoc; Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Tîrguşor (se joacă la Constanţa, pe terenul CFR); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Fîntînele (se joacă la Cogealac); Pescăruşul Gîrliciu - Gloria Seimeni; Viitorul Vulturu - Recolta Nicolae Bălcescu (se joacă la Mihai Viteazu); SC Val Poarta Albă - Sport Club Horia (se joacă la Ciocîrlia, de la ora 14.00); Pescarul Ghindăreşti - Ulmetum Pantelimon (ora 13.00); Ştef Serv Seimeni - Dunaris Topalu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 15-a): Sacidava Aliman - CSS Medgidia (se joacă la Dunăreni); AS Ciocîrlia - Progresul Dobromir; ELIF Fîntîna Mare - AS Carvăn (ora 14.00); Viitorul Cobadin - Danubius Rasova-Ostrov; Marmura Deleni - AS Independenţa (se joacă la Pietreni); Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin; CS II Peştera - CSM II Medgidia Valea Dacilor. SERIA EST (etapa a 15-a): Unirea Topraisar - CFR Constanţa (se joacă sâmbătă, de la ora 15.00); Vulturii Cazino Constanţa - Viitorul Mereni (se joacă pe stadionul Portul); Sparta II Techirghiol - Viitorul Cerchezu; Fulgerul Chirnogeni - Gloria II Albeşti Cotul Văii; Recolta Negru Vodă - CS Agigea (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.30); AS Bărăganu - Avîntul Comana (se joacă la Lanurile); Luceafărul Amzacea - CS II Eforie.

ETAPĂ FĂRĂ DERBY-URI ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Sâmbătă are loc etapa a 21-a a Ligii a II-a la fotbal, în Seria a II-a urmând să aibă loc doar şase partide, după ce Drobeta Tr. Severin şi Jiul Petroşani au fost excluse din campionat, iar CFR Timişoara s-a retras încă din tur. Programul jocurilor - sâmbătă, ora 11.00: Minerul Lupeni - FC Argeş; Dacia Mioveni - CSM Rm. Vîlcea; Gaz Metan CFR Craiova - FCM Tg. Mureş; FC Bihor - Arieşul Turda; FCM Baia Mare - Mureşul Deva; Fortuna Covaci - UTA; CS Otopeni - Drobeta Tr. Severin 3-0; FC Silvania - Jiul Petroşani 3-0. U Cluj stă. Clasament Seria a II-a: 1. Tg. Mureş 37p (golaveraj: 29-14); 2. FC Argeş 37p (30-16); 3. Mioveni 35p; 4. Cluj 33p; 5. UTA 32p; 6. Otopeni 28p*; 7. Silvania 26p; 8. Craiova 24p; 8. Rm. Vîlcea 23p (31-22); 9. Jiul 23p (18-23); 11. FC Bihor 22p; 12. Turda 20p; 13. Lupeni 19p (15-25); 14. Deva 19p (14-29); 15. Baia Mare 18p; 16. Tr. Severin 17p; 17. Covaci 16p. (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

“RED KNIGHTS” VA ÎNCERCA SĂ PREIA PE MANCHESTER UNITED

Grupul fanilor bogaţi ai echipei Manchester United, denumit “Red Knights”, a anunţat, vineri, că nu va face nicio ofertă pentru a prelua controlul asupra clubului înainte de sfârşitul sezonului, pentru a nu perturba încercarea “Diavolilor Roşii” de a-şi păstra titlul. Manchester United se află pe prima poziţie a Premier League, cu un punct în faţa echipei Chelsea Londra, şi va juca sâmbătă, în deplasare, cu Bolton în etapa a 32-a. Printre membrii “Red Knights” se numără şi economistul-şef al grupului bancar american Goldman Sachs, Jim O’Neill. Acest grup se află, de asemenea, în contact cu o asociaţie a suporterilor clubului, MUST (Manchester United Supporters Trust), în ideea “unei noi forme de acţionariat, care nu vizează numai restabilirea finanţelor clubului, ci şi plasarea suporterilor în inima clubului”. MUST şi acest grup de 60 de bancheri îi reproşează familiei Glazer, care a cumpărat gruparea Manchester United în 2005, că este responsabilă de o datorie a clubului de 716 milioane lire sterline (793 milioane de euro).

ARENA “SOCCER CITY” DIN JOHANNESBURG A GĂZDUIT PRIMUL MECI

Arena “Soccer City”, unde vor avea loc meciul de deschidere şi finala Cupei Mondiale de fotbal, a găzduit, vineri, primul său meci, în vederea testării noilor instalaţii, cu trei luni înainte de debutul competiţiei din Africa de Sud. Angajaţi şi consilieri ai municipalităţii, precum şi foşti fotbalişti au disputat primul meci pe arena din Johannesburg, cea mai mare de la Cupa Mondială, cu o capacitate de 94.700 de locuri. „Stadionul este terminat. Au mai rămas câteva lucruri de aranjat în jurul stadionului, însă vor fi finalizate până în luna aprilie”, a declarat, cu această ocazie, primarul oraşului Johannesburg, Amos Masondo, care a precizat, de asemenea, că predarea stadionul către FIFA, programată iniţial la mijlocul lunii martie, dar întârziată din cauza unor greve, este prevăzută să aibă loc “în câteva săptămâni”. Referitor la starea gazonului, fostul fotbalist sud-african John “Bull” Sibeko a declarat că acesta respectă normele: „Este ca un covor, este minunat”. Până la debutul competiţiei mondiale sunt prevăzute mai multe teste pe arena “Soccer City”. Meciul de deschidere al CM, dintre Africa de Sud şi Mexic, va avea loc pe “Soccer City”, pe 11 iunie.

CRUYFF, PREŞEDINTE DE ONOARE AL FC BARCELONA

Olandezul Johan Cruyff a fost numit preşedinte de onoare al grupării FC Barcelona, la care a evoluat în perioada 1973-1978 şi pe care a antrenat-o din 1988 până în 1996, a anunţat, vineri, directorul general al clubului spaniol, Joan Oliver, care a precizat că preşedintele clubului catalan, Joan Laporta, a fost cel care a făcut această propunere, ea fiind aprobată, în unanimitate, de membrii Consiliului de Administraţie. „Consiliul de Administraţie a apreciat că Johan Cruyff îndeplineşte toate condiţiile, atât în calitate de fost jucător, antrenor, cât şi fondator al unui model care a adus succese clubului în ultimii ani”, a spus Oliver, care a adăugat că funcţia nu implică “nicio responsabilitate executivă”. Cruyff, în vârstă de 62 de ani, şi-a început cariera la Ajax Amsterdam, cu care a câştigat trei Cupe Campionilor Europeni (1971, 1972, 1973), după care s-a transferat la FC Barcelona, unde a înregistrat numeroase succese, printre care şi câştigarea Ligii Campionilor în 1992. Din noiembrie 2009, Cruyff este selecţionerul reprezentativei Cataluniei.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI MASCULIN

La o săptămână după ce Cupele Europene la volei feminin şi-au desemnat câştigătoarele în CEV Cup (Yamamy Busto Arsizio) şi GM Capital Challenge Cup (SC Dresdner), a venit rândul băieţilor să-şi stabilească laureaţii ediţiei 2009-2010 în CEV Cup şi GM Capital Challenge Cup. La sfârşitul acestei săptămâni vom afla numele învingătoarelor, programul întrecerilor masculine fiind următoarele - CEV Cup - Final Four, la Maaseik, în Belgia - Semifinale, ora 17.00: CoprAtlantide Piacenza (Italia) - Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), ora 21.30: Iskra Odintsovo (Rusia) - Noliko Maaseik (Belgia). Finalele vor avea loc duminică, de la orele 16.00 (finala mică) şi 19.00 (finala mare); GM Capital Challenge Cup - Final Four, la Perugia, în Italia - semifinale, sâmbătă, ora 17.30: SCC Berlin (Germania) - RPA-LuigiBacchi.it Perugia (Italia), ora 20.30: Dukla Liberec (Cehia) - Mladost Zagreb (Croaţia). Finalele vor avea loc duminică, de la orele 14.00 (finala mică) şi 17.00 (finala mare).