PROGRAM ÎNCĂRCAT PENTRU OINA ROMÂNEASCĂ

Complexul Hotelier ‘Flora” din staţiunea Mamaia a găzduit sâmbătă Adunarea Generală Anuală a Federaţiei Române de Oină, în cadrul căreia s-a aprobat, printre altele, programul competiţional pe anul 2010. Astfel, sportul naţional românesc va avea în acest sezon 43 de competiţii interne şi patru întreceri internaţionale. „Prima competiţie majoră este Supercupa României, care va avea loc la Gherăieşti, urmată de CN de oină în sală. Apoi va fi CN rezervat seniorilor, care, spre deosebire de anii trecuţi, nu va mai fi tur şi retur. Astfel, va fi sezonul regulat, urmat de patru turnee play-off, la care vor participa primele patru clasate. Am luat această hotărâre, în ideea de a avea cât mai multe competiţii. Sezonul mai cuprinde Cupa României, cel mai probabil la Constanţa, CN de juniori I şi II, tot la Constanţa, Cupa Federaţiei şi Cupa Satelor. În plus, încercăm să implementăm o nouă competiţie, Cupa Campionilor Regionali, rezervată tuturor categoriilor de vârstă, care să pornească de la nivel judeţean şi să se finalizeze cu un turneu final, la nivel naţional”, a spus preşedintele FR de Oină, Nicolae Dobre.

BC ATHLETIC A DEBUTAT CU O ÎNFRÂNGERE ÎN RETUR

Echipa de baschet masculin BC Athletic Constanţa, a pierdut, scor 71-77, partida disputată duminică, în deplasare, cu Politehnica Iaşi, în prima etapă a returului Diviziei B. „Din păcate am pierdut pe final meciul. Cu cinci minute înainte de sfârşitul jocului am condus cu cinci puncte, însă nu am reuşit să păstrăm avantajul şi am pierdut. Pentru gazde era ultima şansă de a mai prinde turneul semifinal, iar acest lucru s-a văzut în jocul lor. Arbitrajul a fost bun“, a declarat antrenorul Vasile Paşca.

REZULTATELE CAMPIONATULUI DE KUNG-FU PROBA “SANDA“

Sâmbătă, la Sala “Tomis“, s-au desfăşurat întrecerile ediţiei a V-a a Campionatului de Kung-Fu, proba “Sanda“ (luptă sportivă cu contact, de origine chineză). Din cei 49 de sportivi ce au reprezentat 12 cluburi din ţară, şapte au fost de la cluburile CS “Marea Neagră“ Constanţa, CSU “Neptun“ Constanţa, CS “Shaolin“ Callatis Mangalia şi CS “W-MAXX” Mangalia. Rezultatele obţinute de sportivii constănţeni - cat. 14-15 ani: Ionuţ Budeanu (loc 1 la -60kg, CS “W-MAXX”); Georgian Tudosiu (loc 2 la +60kg, CS “W-MAXX”); cat. 16-17 ani: Florin Danciu (loc 2 la -65kg, “CS W-MAXX”), Florian Marinescu (loc 1 la -70kg, CS “W-MAXX”); seniori: Alexandru Neagu (loc 1 la -65kg, CS “Marea Neagră“), Lucian Druche (loc 2 la -65kg, CSU “Neptun“), Bogdan Druche (loc 3 la -70kg, CSU “Neptun“).

VICTORIE PENTRU “STEJARI”

În etapa a 9-a din Cupa Europeană a Naţiunilor, naţionala de rugby a României a învins, sâmbătă, pe terenul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti, reprezentativa Georgiei, cu 21-10 (13-7). Printre titulari s-au aflat şi doi rugbyşti de la RCJ Farul: Daniel Carpo şi Iuri Natriashvili. Reprezentativa României a înscris un eseu, prin Marius Tincu, transformat de Dănuţ Dumbravă, care a mai înscris un dropgol şi a transformat trei lovituri de penalitate. În urma acestui rezultat, România păstrează şanse de calificare la Campionatul Mondial, însă partida decisivă va avea loc sâmbătă, în deplasare, cu Portugalia. Tot sâmbătă s-au mai disputat alte două partide: Spania - Portugalia 15-33 şi Rusia - Germania 48-11. Clasament. 1. Georgia 24p (punctaveraj: 298-132); 2. Rusia 24p (283-139); 3. Portugalia 20p; 4. ROMÂNIA 17p; 5. Spania 10p; 6. Germania 9p. Etapa viitoare, 20 martie: Portugalia - România, Georgia - Rusia şi Germania - Spania.

OLTCHIM ŞI-A ASIGURAT PRIMUL LOC ÎN GRUPĂ

Aseară, la Rm. Vîlcea, Oltchim s-a impus în partida cu Hypo Viena, scor 32-27 (17-14), asigurându-şi prima poziţie în Grupa a II-a Principală a Ligii Campionilor la handbal feminin încă din penultima etapă a acestei faze. Chiar dacă şi-a asigurat calificarea în semifinalele întrecerii încă de săptămâna trecută, miza întâlnirii cu Hypo a fost extrem de importantă, în condiţiile în care prima poziţie oferă şansa de a juca returul din semifinale pe teren propriu. Elevele lui Radu Voina au tratat cu seriozitate partida, pe care au controlat-o în permanenţă. Marcatoarele Oltchimului au fost: Vizitiu 9g, Maier 8g, Nechita 3g, Neagu 2g, Fiera 2g, Stanca 2g, Lecuşanu 2g, Luca 1g, Puşcaşu 1g, Beşe 1g, Şimkute 1g. În celălalt meci al grupei, disputat sâmbătă, Viborg HK a învins pe Dinamo Volvograd, scor 35-28, echipa la care evolueză Cristina Vărzaru fiind a doua formaţie a grupei calificată în semifinale. Clasament: 1. Oltchim 9p; 2. Viborg 6p; 3. Dinamo 3p; 4. Hypo 2p. În ultima etapă a grupei, Oltchim joacă în deplasare, la Viborg, pe 20 martie.

HĂNESCU L-A ÎNTÂLNIT PE FEDERER

Tenismanul Victor Hănescu s-a calificat în turul 2 al turneului de la Indian Wells, fază în care l-a întâlnit, noaptea trecută, pe elveţianul Roger Federer, nr. 1 mondial. Hănescu l-a învins în primul tur, cu 6-3, 7-6 (7/4), pe argentinianul Juan Ignacio Chela. La meciul cu tenismanul român, Roger Federer va reveni în competiţie după o pauză de şase săptămâni. Elveţianul nu a mai jucat după ce a câştigat Australian Open, el fiind nevoit să lipsească de la turneul de la Dubai, din cauza unei infecţii pulmonare. Prin accederea în turul secund, Hănescu şi-a asigurat un premiu de 11.500 de dolari şi 25 de puncte ATP.

CÎRSTEA ŞI DULGHERU, ELIMINATE LA INDIAN WELLS

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul 3 al turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4,5 milioane de dolari. Cîrstea a fost învinsă în turul 2, cu 6-3, 7-5, de Jie Zheng (China, cap de serie nr. 18). Şi Alexandra Dulgheru a fost învinsă în turul 2, cu 2-6, 6-3, 6-1, de Maria Jose Martinez Sanchez (Spania, cap de serie nr. 28). Pentru prezenţa în turul secund, Cârstea şi Dulgheru a primit câte 50 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 11.500 de dolari. Perechea Diana Enache / Cristina-Andreea Mitu a disputat aseară finala probei de dublu din cadrul turneului challenger din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, adversară fiind perechea italiană Evelyn Mayr / Julia Mayr, cap de serie nr. 2. Enache şi Mitu au profitat în semifinale de abandonul altor două românce, Elora Dabija şi Bianca Hâncu, la scorul de 7-6 (7/3), 4-1.

CSM ŞTIINŢA BAIA MARE, ÎN SEMIFINALELE CUPEI EUROPEI CENTRALE

Campioana României la rugby, CSM Ştiinţa Baia Mare, s-a calificat în semifinalele Cupei Europei Centrale, după ce a învins, în deplasare, formaţia austriacă Donau Viena, scor 66-12 (33-0), în sferturile de finală ale competiţiei. În semifinale, formaţia băimăreană va întâlni echipa Ricany (Cehia), care a învins, în sferturi, pe Vitezek (Ungaria) cu 26-10. Semifinala CSM Ştiinţa Baia Mare - Ricany este programată pe 24 aprilie.

ROMÂNIA A PIERDUT PRIMUL MECI DE LA CM UNDER 18 LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

Echipa României de hochei pe gheaţă a pierdut, cu 0-11 (0-6, 0-3, 0-2), meciul cu Italia, de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă rezervat echipelor Under 18, care se dispută la Narva (Estonia). Jucătorii români au expediat doar 13 şuturi la poartă, faţă de cele 57 trase de adversari pe parcursul celor 60 de minute de joc. Următorul meci al tricolorilor este programat astăzi, împotriva Estoniei.

SC MIERCUREA CIUC, SUCCES ÎN PRIMUL MECI AL FINALEI CN DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Sport Club Miercurea Ciuc a învins, ieri, pe teren propriu, formaţia Steaua Bucureşti, cu 3-2 (0-0, 1-2, 2-0), şi conduce cu scorul general de 1-0 în finala campionatului naţional. Golurile au fost marcate de Basilidesz Tibor (38:49), Virag Csanad (35:42) şi Nikko Niinikosky (56:51), pentru ciucani, respectiv Andrei Butochnov (28:37) şi Viorel Nicolescu (38:49), pentru stelişti. Următoarea partidă se va disputa marţi, la Bucureşti, de la ora 20.30. În finala mică, SCM Fenestela 68 Braşov s-a impus, cu scorul de 6-1 (2-1, 3-0, 1-0), în faţa echipei Progym Gheorgheni.