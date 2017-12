ÎNCEPE RETURUL ŞI ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Duminică se va relua şi Campionatul Judeţean de fotbal, cu partidele primei etape din retur, însă doar în Seria Nord. Iată programul jocurilor, care vor începe la ora 12.00: Voinţa Valu lui Traian - Voinţa Siminoc (se joacă la Constanţa, pe terenul CFR); Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Tîrguşor; Viitorul Vulturu - Viitorul Fîntînele; SC Val Poarta Albă - Gloria Seimeni (se joacă la Ciocîrlia); Ştef Serv Seimeni - Recolta Nicolae Bălcescu; Pescarul Ghindăreşti - Sport Club Horia; Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Sportul Tortoman (se joacă la Istria). Seriile Sud şi Est, care au doar 14 echipe, vor debuta pe 21 martie.

ETAPA A 19-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică se vor disputa partidele etapei a 19-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: Fortuna Covaci - CSM Rm. Vîlcea, FC Silvania - Dacia Mioveni, Gaz Metan CFR Craiova - Arieşul Turda, Minerul Lupeni - Mureşul Deva, FC Bihor - UT Arad; duminică, ora 11.00: CS Otopeni - FCM Tg. Mureş. Partidele FC Argeş - Drobeta Tr. Severin 3-0 şi FC Baia Mare - U. Cluj 0-3 nu se dispută, echipele din Tr. Severin şi Baia Mare nefiind programate. Clasament: 1. FC Argeş 34p; 2. Cluj 33 (golaveraj: 28-12); 3. Tg. Mureş 33p (25-14); 4. UTA 31p; 5. Mioveni 29p; 6. Otopeni 24p*; 7. Jiul 23p (18-17); 8. Silvania 23p (18-21); 9. CFR Craiova 21p; 10. Rm. Vîlcea 20p; 11. Turda 19p; 12. FC Bihor 18p; 13. Baia Mare 17p (14-22); 14. Tr. Severin 17p (12-31); 15. Lupeni 16p (13-21); 16. Deva 16p (12-27); 17. Covaci 10p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut).

TRAGERILE LA SORŢI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Tragerile la sorţi pentru sferturile de finală şi semifinalele Ligii Campionilor şi UEFA Europa League vor avea loc la sediul UEFA de la Nyon, vineri, 19 martie. În ceea ce priveşte Liga Campionilor, tragerea va fi condusă de secretarul general al UEFA Gianni Infantino şi de ambasadorul finalei de la Madrid din 22 mai, Emilio Butragueno. Cea pentru UEFA Europa League va fi condusă de directorul de competiţii Giorgio Marchetti şi de ambasadorul finalei de la Hamburg, de pe 12 mai, Uwe Seeler. În ambele cazuri va fi vorba de tragere integrală, fără capi de serie sau protecţie naţională, două echipe din aceeaşi ţară putând fi adversare. În Liga Campionilor, sferturile de finală se vor juca pe 30-31 martie - turul şi 6-7 aprilie - returul. Faza tur a semifinalelor se va disputa pe 20-21 aprilie, iar returul pe 27-28 aprilie. În UEFA Europa League, sferturile vor avea loc pe 1 şi 8 aprilie, iar semifinalele pe 22 şi 29 aprilie.

BOSINGWA RATEAZĂ CM

Internaţionalul portughez al echipei Chelsea Londra, Jose Bosingwa, accidentat la genunchiul stâng din toamna anului trecut, va fi operat din nou şi va fi indisponibil până la finalul sezonului, ratând şi prezenţa alături de naţionala Portugaliei la Campionatul Mondial de fotbal din 2010, a anunţat clubul londonez. Fundaşul dreapta în vârstă de 27 de ani, care a fost supus unei prime operaţii în noiembrie 2009, abia revenise la antrenamentele echipei londoneze. Bosingwa se alătura pe lista accidentaţilor echipei Chelsea, portarului ceh Petr Cech, mijlocaşului ghanez Michael Essien şi fundaşului englez Ashley Cole.

OWEN, INDISPONIBIL PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Atacantul englez Michael Owen va fi indisponibil până la finalul acestui sezon, în urma unei accidentări la coapsă suferită duminică, în timpul finalei Cupei Ligii Angliei, câştigate de Manchester United, cu 2-1, în faţa echipei Aston Villa. „Mi-a plăcut fiecare minut în acest prim sezon al meu la Manchester United şi deja am trăit câteva momente memorabile aici. Sunt determinat să mă întorc în cea mai bună formă la al doilea meu sezon la Manchester”, a precizat Owen. Această accidentare pune capăt speranţelor atacantului în vârstă de 30 de ani de a prinde un loc în lotul naţionalei Angliei pentru turneul final al Cupei Mondiale din 2010. „Este o lovitură teribilă pentru Owen. Este o accidentare mai gravă decât am crezut”, a precizat antrenorul formaţiei Manchester United, Alex Ferguson. Owen, care va avea în vara încă un an din contractul pe două sezoane cu clubul din Manchester, va fi supus, luni, unei intervenţii chirugicale. Owen este legitimat la Manchester United din iulie 2009, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la FC Liverpool (1996-2004), Real Madrid (2004-2005) şi Newcastle United (2005-2009).

FĂRĂ PLAY-OFF ÎN ANGLIA PENTRU LC

Premier League a anunţat că nu va continua proiectul de a introduce play-off pentru locul 4 în campionatul englez, ultima poziţie calificantă pentru Liga Campionilor la fotbal, după ce, la şedinţa de joi a organizaţiei, reprezentaţii cluburilor au votat împotriva acestei propuneri. Manchester United, Chelsea, Liverpool şi Arsenal s-au opus propunerii, deşi oficialii celorlalte cluburi au fost de acord cu această idee la şedinţa organizaţiei de luna trecută. Echipele ce terminau între locurile 4 şi 7, la finalul sezonului, urmau să dispute un mini-turneu în sistemul play-off, pentru a determina ultima formaţie ce va reprezenta Anglia în preliminariile Ligii Campionilor, după ce primele trei locuri din Premier League au poziţia asigurată direct în grupele LC. Orice schimbare a regulamentului din prima ligă engleză ar fi trebuit să aibă acordul a cel puţin 14 dintre cele 20 de cluburi din Premier League, iar o modificare a sa nu ar fi putut fi efectuată în următorii trei ani, timp în care actualele drepturi TV mai sunt în vigoare.

CAPELLO REFUZĂ POSTUL DE SELECŢIONER AL RUSIEI

Aflată în căutarea unui succesor pentru Guus Hiddink, care a semnat cu Turcia pentru sezoanele următoare, Federaţia Rusă de Fotbal l-a contactat pe Fabio Capello pentru postul de selecţioner al echipei naţionale. Antrenorul italian, aflat la cârma naţionalei Angliei din 2007, a refuzat propunerea venită din Rusia, în ciuda unei oferte consistente din punct de vedere financiar. Capello se gândeşte să-şi ducă până la capăt contractul cu federaţia engleză, care expiră în 2012.

ROMA ŞI VENEŢIA ŞI-AU DEPUS CANDIDATURILE PENTRU JO DIN 2020

Oraşele Roma şi Veneţia şi-au lansat oficial candidaturile pentru oganizarea Jocurilor Olimpice de Vară din 2020, după ce şi-au depus dosarele la Comitetul Olimpic Italian (CONI). CONI va trebui să selecţioneze unul din cele două oraşe, urmând ca apoi să depună candidatura acestuia la Comitetul Internaţional Olimoic (CIO). Oraşul care va găzdui JO din 2020 va fi desemnat în 2013, la Buenos Aires. Roma a mai găzduit JO în 1960. Jocurile Olimpice de Vară vor avea loc în 2012 la Londra, iar în 2016 la Rio de Janeiro.

LINDSEY VONN A CÂŞTIGAT GLOBUL SUPER-COMBINATEI

Vineri trebuia să se dispute super-combinata de la Crans Montana, contând pentru Cupa Mondială la schi alpin, cursa fiind anulată din cauza rafalelor puternice de vânt, care ar fi pus în pericol securitatea sportivelor. Cum proba nu va fi recuperată, pentru că în week-end sunt deja programate o coborâre şi un Super-G, schioarea americană Lindsey Vonn poate fi sigură de primul loc în Cupa Mondială a specialităţii, după numai două curse disputate! Americanca are deja în palmares globul de la Super-G, iar în ierarhia coborârii este foarte bine plasată, cu cinci victorii în şase curse. Vonn este lider şi în clasamentul general al Cupei Mondiale.

TIGER WOODS A REFUZAT UN CONTRACT DE 75 DE MILIOANE DE DOLARI

Jucătorul american de golf Tiger Woods a refuzat o ofertă de sponsorizare în valoare de 75 de milioane de dolari din partea agenţiei de pariuri Paddy Power din Irlanda. Reprezentanţii firmei irlandeze au avut mai multe discuţii cu oficialii societăţii IMG, care îl impresariază pe Woods, însă oferta lor, 75 de milioane de dolari pe cinci ani, a fost refuzată de sportiv. Tiger Woods, aflat în centrul unui scandal mediatic după ce în presă au apărut dezvăluiri privind mai multe relaţii extraconjugale ale sale, a pierdut, din luna decembrie, mai multe contracte de sponsorizare. Printre acestea se numără contractele cu firma Accenture, operatorul de telefonie AT&T şi marca de băuturi energizante Gatorade.